Скоприл Плюс® (Skopryl Plus)
Скоприл Плюс инструкция по применению
Состав
Прочие ингредиенты: манит (E421), магния стеарат, кальция гидрофосфат безводный, крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, повидон, железа оксид коричневый 75 (E172).
Лизиноприл - 20 мг
Гидрохлоротиазид - 12,5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лизиноприл — ингибитор АПФ, подавляет образование ангиотензина II, приводит к вазодилатации и снижению АД. Несмотря на то что лизиноприл является антигипертензивным препаратом, даже у пациентов с АГ с низким уровнем ренина одновременный прием с гидрохлоротиазидом приводит к более выраженному снижению АД.
Лизиноприл снижает потерю калия, вызванную гидрохлоротиазидом.
Гидрохлоротиазид — тиазидный диуретик, обладает антигипертензивными свойствами. Применение гидрохлоротиазида в монотерапии приводит к увеличению секреции ренина.
Фармакокинетика. Лизиноприл медленно и неполностью абсорбируется после приема внутрь. Наличие пищи в ЖКТ не влияет на абсорбцию. Полное выведение препарата происходит медленнее у пациентов пожилого возраста.
Время достижения Cmax лизиноприла после применения достигается в течение 6–8 ч.
Объем всасывания лизиноприла составляет около 25%. Лизиноприл не связывается с белками в плазме крови. У пациентов с почечной недостаточностью распределение лизиноприла аналогично таковому у пациентов с нормальной функцией почек при уровне клубочковой фильтрации ≤30 мл/мин.
Лизиноприл проникает через ГЭБ незначительно. Лизиноприл не подвергается значительному метаболизму и выделяется в основном почками в неизмененном виде. Нет данных о проникновении лизиноприла в грудное молоко. При повторном дозировании Т½ лизиноприла составляет около 12 ч.
Гидрохлоротиазид быстро абсорбируется после приема внутрь. Гидрохлоротиазид связывается с белками в плазме крови. Распределение гидрохлоротиазида существенным образом ограничено в организме, внеклеточной жидкости и почках. Проникает через плацентарный барьер, но не через ГЭБ.
Гидрохлоротиазид практически не метаболизируется. При наблюдении за уровнем гидрохлоротиазида в плазме крови в течение 24 ч было отмечено, что его Т½ составляет от 5–6 до 14–8 ч. Не менее 61% принятой внутрь дозы гидрохлоротиазида выделяется почками в неизмененном виде в течение 24 ч. Он проникает сквозь плаценту и экскретируется в грудное молоко.
Показания Скоприл Плюс
мягкая и умеренная АГ, требующая комбинированной терапии.
Применение Скоприл Плюс
дозы назначают индивидуально для каждого пациента в зависимости от его состояния. Рекомендованная начальная доза лизиноприла для взрослых — 5–10 мг/сут. Дальнейшая коррекция дозы зависит от полученного клинического эффекта, обычно стабильный терапевтический эффект отмечают через 2–4 нед приема препарата. Рекомендованная поддерживающая доза — 1 таблетка Скоприл плюс 1 раз в сутки. Максимальная доза — 2 таблетки 1 раз в сутки. Принимают внутрь, независимо от приема пищи.
Данная доза (1 таблетка Скоприл плюс, содержащая 20 мг лизиноприла) не подходит на начальных этапах подбора дозы (5 мг), поскольку не предназначена для разделения на 4 равные части с адекватным распределением действующего вещества в каждой из этих частей.
При почечной недостаточности ввиду того, что тиазиды могут быть неадекватными диуретиками для применения у пациентов с почечными нарушениями при клиренсе креатинина ≤30 мл/мин (умеренная или тяжелая почечная недостаточность), Скоприл плюс не следует применять в качестве начальной терапии у этих пациентов.
Скоприл плюс можно применять у пациентов с клиренсом креатинина 30–80 мл/мин, только если необходимые дозы лизиноприла и гидрохлоротиазида могут быть достигнуты с помощью приема таблеток Скоприл плюс.
Предшествующая мочегонная терапия. После применения препарата в начальной дозе возможно появление симптоматической й артериальной гипотензии. Это наблюдается у пациентов с имеющимся водно-солевым нарушением в результате предшествующей мочегонной терапии. В случае возможности мочегонная терапия должна быть прекращена за 2–3 дня до начала лечения лизиноприлом.
Пациенты пожилого возраста. Эффективность лизиноприла была одинаковой при его применении у лиц пожилого возраста (≥65 лет) и у более молодых пациентов с АГ. У пациентов пожилого возраста с АГ монотерапия лизиноприлом была так же эффективна в отношении снижения диастолического АД, как и монотерапия гидрохлоротиазидом или атенололом. В клинических исследованиях возраст не влиял на переносимость лизиноприла.
Дети. Нет данных о безопасности и эффективности применения препарата у детей, поэтому Скоприл плюс противопоказано применять в этой категории пациентов.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующим веществам, компонентам препарата, другим ингибиторам АПФ и производным сульфонамида. Ангионевротический отек в анамнезе, вызванный предыдущим применением ингибиторов АПФ; наследственный или идиопатический ангионевротический отек. Анурия, аортальный стеноз или гиперкалиемия. Стеноз митрального клапана или гипертрофическая кардиомиопатия с нарушением гемодинамики. Симптомная гиперурикемия (подагра). Кардиогенный шок. Состояние с нестабильной гемодинамикой после острого инфаркта миокарда. Применение у пациентов, находящихся на гемодиализе, с использованием высокопроточных мембран (например AN 69). Уровень креатинина в плазме крови >220 мкмоль/л. Одновременное назначение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом. Первичный гиперальдостеронизм. Резистентная к лечению гипокалиемия или гиперкальциемия. Рефрактерная гипонатриемия. Тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина ≤30 мл/мин) и печени. Стеноз почечной артерии (билатеральный или односторонний). Беременные или женщины, планирующие беременность (см. Применение в период беременности или кормления грудью). Период кормления грудью. Детский возраст.
Побочные эффекты
на фоне применения отдельных компонентов сообщалось о побочных реакциях, которые потенциально могут развиваться и на фоне применения препарата Скоприл плюс.
Побочные эффекты, обусловленные лизиноприлом и другими ингибиторами АПФ
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек; аутоиммунное заболевание.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: снижение уровня гемоглобина и гематокрита, угнетение функции костного мозга, анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, увеличение лимфатических узлов и аутоиммунная болезнь.
Метаболические и связанные с питанием нарушения: гипогликемия.
Со стороны нервной системы и психики: головокружение, головная боль, обморок, парестезия, вертиго, изменение вкуса, нарушение сна, изменение настроения, спутанность сознания, депрессия, дезориентация, нарушение равновесия, нарушение обоняния.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатический гипотензивный эффект (включая ортостатическую гипотензию), инфаркт миокарда или цереброваскулярный инсульт, возможно появление вторичной выраженной артериальной гипотензии у пациентов с повышенным риском заболевания, ощущение сердцебиения и тахикардия, феномен Рейнода, гиперемия лица.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, ринит, бронхоспазм, синусит, аллергическая альвеолярная/эозинофильная пневмония, одышка, инфекции верхних дыхательных путей.
Со стороны пищеварительной системы: понос, рвота, тошнота, запор, снижение аппетита, диспепсия, абдоминальная боль, расстройства желудка, сухость во рту, глоссит, панкреатит, кишечная ангиоэдема.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение печеночных ферментов и уровня билирубина в плазме крови, гепатит (гепатоцеллюлярный или холестатический), желтуха и печеночная недостаточность*.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: мышечные спазмы.
Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: кожная сыпь и зуд, ангионевротический отек (лица, губ, языка, голосовых связок и отек гортани); крапивница, гиперемия кожи, облысение, псориаз, усиленное потоотделение, пемфигус, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, мультиформная эритема, псевдолимфома кожи**.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нарушение функции почек, уремия, ОПН, олигурия/анурия, протеинурия.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: импотенция, гинекомастия.
Со стороны эндокринной системы: синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона.
Общее воздействие на организм в целом: усталость, астения, боль в груди.
Лабораторные показатели: повышение уровня креатинина и мочевины в плазме крови, гиперкалиемия, гипонатриемия.
*Очень редко поступали сообщения о пациентах, у которых нежелательное развитие гепатита приводило к печеночной недостаточности. Пациентам, у которых на фоне терапии развилась желтуха или возникло значительное повышение активности печеночных ферментов, следует прекратить применение препарата и пройти надлежащее медицинское обследование.
**Комплекс симптомов может включать один или более признаков: лихорадка, васкулит, миалгия, артралгия/артрит, положительные антинуклеарные антитела (ПАНА), увеличение СОЭ, эозинофилия и лейкоцитоз, сыпь, фоточувствительность или другие дерматологические проявления.
Побочные эффекты, обусловленные гидрохлоротиазидом
Инфекции и инвазии: сиаладенит.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения, апластическая анемия, гемолитическая анемия, угнетение функции костного мозга.
Метаболические и связанные с питанием нарушения: анорексия, гипергликемия, глюкозурия, гиперурикемия, нарушение баланса электролитов (включая гипонатриемию, гипокалиемию, гипохлоремический алкалоз и гипомагниемию, гиперкальциемию), повышение ХС и ТГ; подагра, потеря аппетита.
Со стороны психики: беспокойство, депрессия, изменения настроения, нарушения сна, дезориентация, сонливость, нервозность.
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, судороги, парестезии, спутанность сознания.
Со стороны органа зрения: временно расфокусированное зрение, ксантопсия.
Со стороны органа слуха и равновесия: вертиго.
Со стороны сердца: аритмия, ортостатическая артериальная гипотензия.
Со стороны сосудов: некротизирующий ангиит (васкулит, кожный васкулит).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: респираторный дистресс, включающей пневмонию и отек легких.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, ощущение жажды, тошнота, рвота, запор.
Со стороны гепатобилиарной системы: желтуха (внутрипеченочный холестаз), панкреатит, холецистит, боль, гипохлоремический алкалоз, который может индуцировать печеночную энцефалопатию или печеночную кому; снижение глюкозотолерантности, что может обусловить манифестацию латентного сахарного диабета.
Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: реакции фоточувствительности, сыпь, кожные реакции, подобные красной волчанке и реактивация кожного волчанки, крапивница, анафилактические реакции, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, пурпура.
Со стороны костно-мышечной системы: мышечные спазмы, мышечная слабость.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: почечная дисфункция, интерстициальный нефрит.
Со стороны половых органов: половые расстройства.
Общее воздействие на организм в целом: усталость, лихорадка, истощение.
Особые указания
артериальная симптоматическая гипотензия. У некоторых пациентов при антигипертензивной терапии возможны проявления симптоматической гипотензии. Редко отмечается у пациентов с мягкой АГ из-за наличия водно-электролитного дисбаланса (обезвоживание, гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз, гипомагниемия или гипокалиемия), предыдущей мочегонной терапии, бессолевой диеты, диализа или диареи, рвоты или у пациентов с тяжелой ренинзависимой АГ. У данных пациентов необходимо периодически контролировать уровень электролитов в плазме крови.
Пациентам с риском развития симптоматической гипотензии в начале терапии и в период коррекции дозы следует находиться под тщательным наблюдением. Особое внимание требуется уделять терапии пациентов с ИБС или цереброваскулярными заболеваниями, поскольку чрезмерное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или инсульту.
При артериальной гипотензии пациент должен находиться в положении лежа; в случае необходимости следует ввести в/в физиологический р-р. Временная гипотензивная реакция не является противопоказанием к дальнейшему лечению. Для дальнейшего восстановления эффективного объема крови и АД необходимо снижение дозы или переход на монотерапию одним из активных веществ препарата. В случае развития острого инфаркта миокарда запрещено применять лизиноприл, если лечение сосудорасширяющими препаратами может ухудшить гемодинамический статус пациента. При стойкой артериальной гипотензии (систолическое АД <90 мм рт. ст. в течение более 1 ч) следует прекратить лечение данным препаратом.
У некоторых пациентов с сердечной недостаточностью с нормальным или пониженным АД применение лизиноприла может привести к дополнительному снижению АД. Но данный эффект ожидаем и не является причиной отмены лечения. При возникновении симптоматической гипотензии может быть необходимо снижение дозы или прекращение лечения препаратом.
Аортальный стеноз/гипертрофическая кардиомиопатия. Ингибиторы АПФ следует назначать с осторожностью пациентам с обструкцией выводного тракта левого желудочка.
С осторожностью назначать пациентам с ИБС или цереброваскулярными заболеваниями, поскольку выраженное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или инсульту.
Нарушение функции почек. Тиазиды, возможно, могут быть неадекватными диуретиками для применения у пациентов с почечными нарушениями, также они неэффективны при клиренсе креатинина ≤30 мл/мин (умеренная или тяжелая почечная недостаточность).
Скоприл плюс не следует назначать пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <80 мл/мин), пока путем титрования отдельных компонентов не будет установлено, что пациенту необходимы именно такие дозы, как в комбинированной таблетке.
У пациентов с сердечной недостаточностью артериальная гипотензия, возникающая после начала терапии ингибиторами АПФ, может привести к нарушению функции почек. Сообщалось об ОПН, которая в таких случаях, как правило, обратима.
У некоторых пациентов с одно- или двусторонним стенозом почечной артерии или стенозом артерии единственной почки, получавших терапию ингибиторами АПФ, наблюдалось повышение концентрации мочевины и креатинина в плазме крови, обычно обратимое после прекращения терапии. Вероятность развития данного состояния выше у пациентов с почечной недостаточностью. Если также имеется реноваскулярная гипертензия, существует повышенный риск развития тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности. Для таких пациентов лечение следует начинать с низких доз, под тщательным медицинским контролем, с осторожным титрованием дозы. Поскольку лечение диуретиками может способствовать развитию вышеописанных ситуаций, в течение первых нескольких недель терапии препаратом необходимо контролировать функцию почек.
У некоторых пациентов с АГ, не имеющих в анамнезе заболеваний почек, при одновременном применении лизиноприла и диуретика развивалось, как правило, слабое транзиторное повышение концентрации мочевины и креатинина в плазме крови. Вероятность развития данного состояния выше у пациентов с почечной недостаточностью в анамнезе. Если такое происходит на фоне терапии препаратом, следует прекратить применение комбинированного препарата. Возобновление терапии возможно в пониженной дозировке или один из компонентов препарата можно использовать отдельно.
Состояние после пересадки почек. Поскольку данных о применении препарата у больных после пересадки почек нет, не рекомендуется его употребление в данной группе пациентов.
Пациенты на гемодиализе. Скоприл плюс не рекомендуется пациентам с почечной недостаточностью, находящимся на гемодиализе. Частые случаи анафилактических реакций отмечали также у пациентов, находящихся на гемодиализе с использованием высокопроточных мембран (например AN 69), которые одновременно применяли ингибиторы АПФ. Для лечения этих пациентов рекомендуется для диализа использовать мембрану другого типа или другой антигипертензивный препарат.
Анафилактоидные реакции при аферезе ЛПНП. У пациентов, находящихся на лечении ингибиторами АПФ во время процедуры афереза ЛПНП с помощью декстран-сульфатной абсорбции, редко проявлялись угрожающие жизни анафилактоидные реакции. Во избежание этих реакций перед каждой процедурой афереза следует приостанавливать применение ингибиторов АПФ.
Заболевания печени. С осторожностью следует применять тиазиды у пациентов с нарушениями функции печени или прогрессивным заболеванием печени, поскольку незначительные изменения водно-солевого и электролитного баланса могут вызвать внезапную печеночную кому. Очень редко прием ингибиторов АПФ ассоциируется с синдромом, который начинается с холестатической желтухи и прогрессирует до фульминантного некроза и (иногда) летального исхода. Механизм этого синдрома неясен. Пациенты, у которых на фоне приема препарата развилась желтуха или отмечено выраженное повышение уровня печеночных ферментов, должны прекратить прием препарата и находиться под соответствующим медицинским наблюдением.
Хирургическое вмешательство/общая анестезия. У пациентов в ходе проведения обширного хирургического вмешательства или во время анестезии препаратами, вызывающими артериальную гипотензию, лизиноприл может дополнительно блокировать образование ангиотензина II при компенсаторном высвобождении ренина. Если развитие артериальной гипотензии считается следствием этого механизма, ее можно устранить путем введения большого количества жидкости.
Метаболические и эндокринные эффекты. Терапия тиазидами может снизить толерантность к глюкозе. Может потребоваться регулирование доз противодиабетических средств, включая инсулин. Тиазиды могут снизить выделение кальция с мочой и вызвать неустойчивое и незначительное повышение кальция в плазме крови. Гиперкальциемия может свидетельствовать о скрытом гиперпаратиреозе. Тиазиды должны быть отменены перед выполнением функциональных тестов паращитовидной железы.
Повышение уровня ХС и ТГ может быть связано с тиазидной мочегонной терапией. Терапия тиазидными диуретиками может ускорить гиперурикемию и/или подагру у определенных пациентов. Однако лизиноприл может увеличить выведение мочевой кислоты и, таким образом, уменьшить выраженность гиперурикемического эффекта гидрохлоротиазида.
Водно-электролитный дисбаланс. У больных, принимающих терапию диуретиками, следует через определенные интервалы времени проводить определение уровня электролитов в плазме крови. Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, могут привести к нарушению водно-электролитного баланса (гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз). Предупреждающими признаками водно-электролитного дисбаланса является сухость во рту, жажда, слабость, летаргия, сонливость, мышечная боль или судороги, мышечная усталость, гипотония, олигурия, тахикардия и желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота или рвота. В теплое время года у пациентов с отеками может возникать гипонатриемия за счет разжижения крови. Дефицит хлоридов обычно бывает незначительным и не требует лечения. Тиазиды увеличивают выведение магния с мочой, что может привести к гипомагниемии.
Гиперкалиемия. У некоторых пациентов, получавших ингибиторы АПФ, включая лизиноприл, отмечали повышение содержания калия в плазме крови. Группа риска по развитию гиперкалиемии включала пациентов с почечной недостаточностью, сахарным диабетом и тех, кто применяет одновременно калийсберегающие диуретики, употребляет пищевые добавки с калием или заменители соли, содержащие калий, и тех пациентов, которые применяют другие лекарственные средства, способные вызвать повышение калия в плазме крови (например гепарин). Если одновременный прием вышеуказанных средств считается необходимым, рекомендуется регулярный контроль калия в плазме крови.
Сахарный диабет. У пациентов с сахарным диабетом, принимающих пероральные противодиабетические препараты или инсулин, в течение первых недель лечения ингибиторами АПФ следует контролировать концентрацию глюкозы в крови.
Гиперчувствительность/ангионевротический отек. Ангионевротический отек лица, верхних и нижних конечностей, губ, языка, надгортанника и/или гортани отмечали редко у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, включая и лизиноприл. Это может произойти в любое время, в таких случаях применение препарата Скоприл плюс необходимо немедленно прекратить и назначить соответствующий контроль до полного исчезновения симптомов.
Даже в тех случаях, когда имеет место только отек языка без развития нарушения дыхания, может потребоваться длительное наблюдение пациентов, поскольку терапии антигистаминными и кортикостероидными препаратами может быть недостаточно. Ангионевротический отек гортани может быть летальным. Когда наступает поражение языка, надгортанника или гортани, возможна обструкция дыхательных путей, поэтому требуется соответствующая терапия. Она может включать применение эпинефрина и/или поддержку проходимости дыхательных путей пациента. Больной должен находиться под тщательным медицинским наблюдением до полного и устойчивого исчезновения симптомов.
Пациенты с ангионевротическим отеком в анамнезе, не связанным с терапией ингибитором АПФ, могут попасть в группу риска развития ангионевротического отека, получая ингибитор АПФ.
У пациентов, находящихся на терапии тиазидами, могут появиться реакции повышенной чувствительности (с/без наличия в анамнезе аллергии или БА). При применении тиазидов возможно обострение или активация системной красной волчанки.
Анафилактоидные реакции при перепончатокрылой десенсибилизации (Hymenoptera Desensitisation). У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ в течение десенсибилизации к ядам перепончатокрылых (например пчелиный или осиная яд), редко отмечали опасные для жизни анафилактоидные реакции. Этих реакций можно избежать, временно прекратив применение ингибитора АПФ перед каждой десенсибилизацией.
Нейтропения/агранулоцитоз. Сообщалось о развитии нейтропении, агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии у пациентов, получавших терапию ингибиторами АПФ. У лиц с нормальной функцией почек без других усложняющих факторов нейтропения развивается редко. Нейтропения и агранулоцитоз исчезают при прекращении приема ингибиторов АПФ. У пациентов с коллагенозом сосудов, получающих терапию иммунодепрессантами, лечение аллопуринолом или прокаинамидом, или имеющих сочетание этих усложняющих факторов, особенно на фоне уже существующего нарушения функции почек, лизиноприл следует применять с крайней осторожностью. У некоторых из этих больных развивались серьезные инфекции, которые в нескольких случаях не отвечали на интенсивную антибактериальную терапию. При назначении таким пациентам лизиноприла следует регулярно контролировать количество лейкоцитов, а больному порекомендовать сообщать обо всех признаках инфекций.
Раса. Частота развития ангионевротического отека на фоне применения ингибиторов АПФ выше у представителей этнической группы афроамериканцев по сравнению с пациентами других рас. Как и в случае с другими ингибиторами АПФ, лизиноприл может менее эффективно снижать АД у представителей этнической группы афроамериканцев по сравнению с пациентами других рас, что, возможно, является следствием большей частоты низкорениновой АГ у этих пациентов.
Кашель. Характерный непродуктивный, постоянный кашель наблюдается при применении ингибиторов АПФ, который исчезает после прекращения терапии. Кашель, вызванный ингибитором АПФ, следует дифференцировать от кашля при других заболеваниях.
Бессолевая диета. Необходимо назначать с осторожностью пациентам, находящимся на бессолевой диете.
Препараты лития. Следует избегать сочетания применения ингибиторов АПФ и препаратов лития.
Антидопинг-тест. Гидрохлоротиазид, содержащийся в этом препарате, может привести к позитивному аналитическому результату в тесте антидопинга.
Лабораторные показатели. Препарат может влиять на результаты следующих лабораторных анализов: препарат может снижать уровень связанного с белками йода в плазме крови (лечение препаратом необходимо прекратить перед проведением лабораторного обследования для оценки функции паращитовидных желез) и повышать концентрацию свободного билирубина в плазме крови.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не следует применять у беременных или женщин, планирующих беременность. Если во время лечения лекарственным средством подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и, если необходимо, заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных.
Применение ингибиторов АПФ во II и III триместр беременности, как известно, вызывает фетотоксические эффекты у человека (снижение функции почек, олигогидрамнион, замедление оссификации костей черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, гипотензия, гиперкалиемия). Если в III триместр беременности применяли ингибиторы АПФ, рекомендуется ультразвуковой мониторинг костей черепа и функции почек. Новорожденным, матери которых применяли ингибиторы АПФ, следует находиться под тщательным наблюдением в связи с возможным развитием артериальной гипотензии.
Применение противопоказано в период кормления грудью.
Способность влият на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Вследствие возможного развития побочных реакций, таких как головокружение и усталость, особенно в начале терапии и в зависимости от индивидуальной восприимчивости пациента, препарат Скоприл плюс может слабо или умеренно влиять на скорость реакции. Поэтому следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами. Этот риск повышается, если применение препарата Скоприл плюс сочетать с употреблением алкоголя.
Взаимодействия
двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Двойная блокада РААС блокаторами рецепторов ангиотензина, ингибиторами АПФ или прямыми ингибиторами ренина (например алискиреном) ассоциирована с повышенным риском гипотензии, обмороков, гиперкалиемии и нарушением функции (включая ОПН) по сравнению с монотерапией этими лекарственными средствами. Необходимо тщательно контролировать АД, функцию почек и электролитный баланс у больных, получающих лизиноприл и другие лекарственные средства, влияющие на РААС. Не применять одновременно алискирен и лизиноприл у пациентов с сахарным диабетом. Следует избегать применения алискирена и лизиноприла у пациентов с почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2).
Препараты лития. При одновременном применении лития с ингибиторами АПФ сообщалось об обратимом повышении концентрации лития в плазме крови и токсичности. Препараты лития обычно не следует применять одновременно с диуретиками или ингибиторами АПФ. Диуретики препараты и ингибиторы АПФ снижают почечный клиренс лития и повышают риск интоксикации литием. Если все же есть необходимость применения данной комбинации препаратов, уровень лития следует тщательно контролировать.
Добавки калия. Выведение калия из организма на фоне применения тиазидных диуретиков обычно ослабляется калийсберегающим эффектом лизиноприла. Употребление добавок калия, калийсберегающих средств или заместителей соли, содержащих калий, особенно у пациентов с нарушениями функции почек или сахарным диабетом, может привести к значительному повышению уровня калия в плазме крови. При одновременном применении Скоприл плюс с вышеуказанными веществами необходимо осторожное применение и регулярный контроль уровня калия в плазме крови.
Лекарственные средства, вызывающие тахикардию по типу пируэт. В связи с риском развития гиперкалиемии одновременное применение гидрохлоротиазида и препаратов, которые могут вызвать желудочковую тахикардию по типу пируэт, в том числе некоторые антиаритмические, антипсихотические средства и другие препараты, следует проводить с осторожностью.
Рекомендуется периодический мониторинг уровня калия в плазме крови и ЭКГ-обследование, если гидрохлоротиазид применять одновременно с препаратами, которые вызывают полиморфную тахикардию по типу пируэт (желудочковую тахикардию) (в том числе некоторые антиаритмические средства), поскольку гипокалиемия является фактором, способствующим развитию тахикардии по типу пируэт:
- антиаритмические средства класса Iа (например хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
- антиаритмические средства класса III (например амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
- некоторые нейролептики (например тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифторперазин, циамемазин, сульпирид, сультоприд, амисульпирид, тиаприд, пимозид, галоперидол, дроперидол);
- другие лекарственные средства (например бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин для в/в введения, галофантрин, мизоластин, пентамидин, терфенадин, винкамин для в/в введения).
Трициклические антидепрессанты, антипсихотики, анестетики. Комбинация с ингибиторами АПФ может привести к постуральной гипотензии, а также усилить выведение электролитов, в частности калия, и таким образом усилить гипокалиемию, вызванную гидрохлоротиазидом.
Барбитураты или наркотики. Могут вызвать усиление ортостатической гипотензии.
НПВП/противоревматические препараты. Длительное применение НПВП (включая селективные ингибиторы ЦОГ-2) может уменьшать гипотензивное действие ингибитора АПФ. Одновременный прием НПВП и ингибиторов АПФ может ухудшать функцию почек. Этот эффект обычно обратимый. В отдельных случаях может развиться ОПН, прежде всего, у больных с нарушенной функцией почек, как это бывает у лиц пожилого возраста и у пациентов с дегидратацией.
Золото. Нитритоидные реакции (симптомы вазодилатации, включая гиперемию, тошноту, головокружение и артериальную гипотензию, которые могут проявляться в тяжелой форме) в результате инъекций золота (например натрия ауротиомалата) отмечают чаще у пациентов, которые одновременно применяют лизиноприл.
Симпатомиметики. Могут снизить антигипертензивный эффект ингибиторов АПФ; для получения желаемого эффекта пациентам следует находиться под тщательным наблюдением.
Другие антигипертензивные препараты. Одновременное применение других антигипертензивных препаратов может повысить гипотензивное действие лизиноприла-гидрохлоротиазида. Сочетанный прием глицерилтринитрата и других нитратов или других вазодилататоров может дополнительно снизить АД.
Ацетилсалициловая кислота, тромболитики, блокаторы β-адренорецепторов, нитраты. Препарат можно применять одновременно с ацетилсалициловой кислотой (в кардиологических дозах), тромболитиками, блокаторами β-адренорецепторов и/или нитратами под наблюдением врача.
Противодиабетические препараты. Лизиноприл может снижать устойчивость к инсулину у больных сахарным диабетом, а гидрохлоротиазид может снижать эффективность пероральных противодиабетических средств и инсулина, что может привести к риску гипергликемии из-за снижения уровня глюкозы в крови. Вполне вероятно, что данное явление происходит в течение первых недель комбинированного лечения у пациентов с почечной недостаточностью.
Антиподагрические средства (пробенецид, сульфинпиразон и аллопуринол). Одновременное применение ингибиторов АПФ и аллопуринола повышает риск повреждения почек и может привести к повышению риска развития лейкопении.
Может возникнуть необходимость в коррекции дозы урикозурических средств, поскольку гидрохлоротиазид может повышать уровень мочевой кислоты в плазме крови. Вероятно появление необходимости в повышении дозы пробенецида или сульфинпиразона. При одновременном применении тиазидов возможно повышение частоты реакций гиперчувствительности к аллопуринолу.
Амфотерицин B (парентерально), карбеноксолон, ГКС, АКТГ или стимулирующие слабительные. Гидрохлоротиазид может усиливать нарушения водно-электролитного баланса, особенно гипокалиемии.
Соли кальция. Тиазидные диуретики могут повышать уровень кальция в плазме крови вследствие пониженного выведения.
Сердечные гликозиды. Токсичность наперстянки может повыситься из-за гипокалиемии, вызванной тиазидами.
Колестирамин и колестипол. Наличие анионообменных смол приводит к снижению абсорбции гидрохлоротиазида. Однократные дозы колестирамина или колестипола связываются с гидрохлоротиазидом и снижают его абсорбцию в ЖКТ. Поэтому препарат Скоприл плюс следует применять по крайней мере за 1 ч или через 4–6 ч после приема этих лекарственных средств.
Недеполяризующие миорелаксанты (например тубокурарин). Тиазиды могут повысить чувствительность к тубокурарину.
Триметоприм. Одновременное применение ингибиторов АПФ с триметопримом повышает риск развития гипокалиемии.
Соталол. Сочетанное применение с диуретиками может привести к гипокалиемии.
Циклоспорин. В комбинации с ингибиторами АПФ повышается риск развития гиперкалиемии.
Цитостатические или иммуносупрессивные препараты или прокаинамид. Могут привести к повышенному риску развития лейкопении при одновременном применении с ингибиторами АПФ.
Прессорные амины, например эпинефрин. Снижается реакция прессорных аминов, но этого недостаточно для того, чтобы исключить их применение.
Алкоголь. Алкоголь увеличивает выраженность гипотензивного эффекта любого антигипертензивного препарата.
Антациды. Приводят к снижению биодоступности ингибиторов АПФ.
Антихолинергические средства (атропин, бипериден). Из-за ослабления моторики ЖКТ и уменьшения скорости эвакуации из желудка биодоступность диуретиков тиазидного типа повышается.
Влияние на результаты лабораторных анализов. Из-за влияния на обмен кальция тиазиды могут влиять на результаты оценки функции паращитовидных желез.
Карбамазепин. Учитывая риск симптоматической гипонатриемии, необходимо осуществлять клинический и биологический мониторинг.
Йодосодержащие контрастные средства. В случае индуцированной диуретиками дегидратации повышается риск развития ОПН, преимущественно при применении йодосодержащих контрастных средств в высоких дозах. Пациенты нуждаются в регидратации до введения йодосодержащих препаратов.
Амантадин. Тиазиды, в том числе гидрохлоротиазид, могут повышать риск побочных эффектов, вызванных амантадином.
Другие средства. При одновременном применении с индометацином снижается антигипертензивный эффект препарата Скоприл плюс. При сочетанном применении с другими препаратами, вызывающими постуральную гипотензию, также может усилиться антигипертензивный эффект препарата Скоприл плюс.
Передозировка
симптомы при передозировке лизиноприла: артериальная гипотензия, циркуляторный шок, электролитные нарушения, почечная недостаточность, гипервентиляция, тахикардия, усиленное сердцебиение, брадикардия, головокружение, беспокойство, кашель.
Симптомы при передозировке гидрохлоротиазида: чрезмерный диурез, угнетение сознания (в том числе кома), судороги, парез, аритмия, почечная недостаточность.
Симптомы при передозировке препарата лизиноприл + гидрохлоротиазид: тахикардия, артериальная гипотензия, шок, слабость, спутанность сознания, головокружение, спазмы мышц, парестезии, истощение, нарушение сознания, тошнота, рвота, жажда, полиурия, олигурия, анурия, гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз, повышенный уровень азота мочевины в крови (в основном почечная недостаточность). В случае одновременного применения препаратов наперстянки может развиться гипокалиемия, что повысит риск возникновения аритмии.
Лечение. Рекомендуется в/в введение физиологического р-ра. При артериальной гипотензии пациента следует уложить в положение на спину с приподнятыми ногами. Возможно введение инфузии ангиотензина II и в/в введение катехоламинов. Если препарат был применен недавно, следует принять меры, направленные на элиминацию лизиноприла (стимулирование рвоты, промывание желудка, введение адсорбентов и сульфата натрия). Лизиноприл можно вывести из организма путем гемодиализа. Терапия с применением стимуляторов сердечной деятельности показана в случае возникновения брадикардии, устойчивой к лечению другими терапевтическими средствами. Основные показатели состояния организма, электролитный баланс плазмы крови и концентрации креатинина подлежат постоянному мониторингу. Брадикардия или вагальные реакции могут быть устранены применением атропина.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.