артериальная симптоматическая гипотензия. У некоторых пациентов при антигипертензивной терапии возможны проявления симптоматической гипотензии. Редко отмечается у пациентов с мягкой АГ из-за наличия водно-электролитного дисбаланса (обезвоживание, гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз, гипомагниемия или гипокалиемия), предыдущей мочегонной терапии, бессолевой диеты, диализа или диареи, рвоты или у пациентов с тяжелой ренинзависимой АГ. У данных пациентов необходимо периодически контролировать уровень электролитов в плазме крови.

Пациентам с риском развития симптоматической гипотензии в начале терапии и в период коррекции дозы следует находиться под тщательным наблюдением. Особое внимание требуется уделять терапии пациентов с ИБС или цереброваскулярными заболеваниями, поскольку чрезмерное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или инсульту.

При артериальной гипотензии пациент должен находиться в положении лежа; в случае необходимости следует ввести в/в физиологический р-р. Временная гипотензивная реакция не является противопоказанием к дальнейшему лечению. Для дальнейшего восстановления эффективного объема крови и АД необходимо снижение дозы или переход на монотерапию одним из активных веществ препарата. В случае развития острого инфаркта миокарда запрещено применять лизиноприл, если лечение сосудорасширяющими препаратами может ухудшить гемодинамический статус пациента. При стойкой артериальной гипотензии (систолическое АД <90 мм рт. ст. в течение более 1 ч) следует прекратить лечение данным препаратом.

У некоторых пациентов с сердечной недостаточностью с нормальным или пониженным АД применение лизиноприла может привести к дополнительному снижению АД. Но данный эффект ожидаем и не является причиной отмены лечения. При возникновении симптоматической гипотензии может быть необходимо снижение дозы или прекращение лечения препаратом.

Аортальный стеноз/гипертрофическая кардиомиопатия. Ингибиторы АПФ следует назначать с осторожностью пациентам с обструкцией выводного тракта левого желудочка.

С осторожностью назначать пациентам с ИБС или цереброваскулярными заболеваниями, поскольку выраженное снижение АД может привести к инфаркту миокарда или инсульту.

Нарушение функции почек. Тиазиды, возможно, могут быть неадекватными диуретиками для применения у пациентов с почечными нарушениями, также они неэффективны при клиренсе креатинина ≤30 мл/мин (умеренная или тяжелая почечная недостаточность).

Скоприл плюс не следует назначать пациентам с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <80 мл/мин), пока путем титрования отдельных компонентов не будет установлено, что пациенту необходимы именно такие дозы, как в комбинированной таблетке.

У пациентов с сердечной недостаточностью артериальная гипотензия, возникающая после начала терапии ингибиторами АПФ, может привести к нарушению функции почек. Сообщалось об ОПН, которая в таких случаях, как правило, обратима.

У некоторых пациентов с одно- или двусторонним стенозом почечной артерии или стенозом артерии единственной почки, получавших терапию ингибиторами АПФ, наблюдалось повышение концентрации мочевины и креатинина в плазме крови, обычно обратимое после прекращения терапии. Вероятность развития данного состояния выше у пациентов с почечной недостаточностью. Если также имеется реноваскулярная гипертензия, существует повышенный риск развития тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности. Для таких пациентов лечение следует начинать с низких доз, под тщательным медицинским контролем, с осторожным титрованием дозы. Поскольку лечение диуретиками может способствовать развитию вышеописанных ситуаций, в течение первых нескольких недель терапии препаратом необходимо контролировать функцию почек.

У некоторых пациентов с АГ, не имеющих в анамнезе заболеваний почек, при одновременном применении лизиноприла и диуретика развивалось, как правило, слабое транзиторное повышение концентрации мочевины и креатинина в плазме крови. Вероятность развития данного состояния выше у пациентов с почечной недостаточностью в анамнезе. Если такое происходит на фоне терапии препаратом, следует прекратить применение комбинированного препарата. Возобновление терапии возможно в пониженной дозировке или один из компонентов препарата можно использовать отдельно.

Состояние после пересадки почек. Поскольку данных о применении препарата у больных после пересадки почек нет, не рекомендуется его употребление в данной группе пациентов.

Пациенты на гемодиализе. Скоприл плюс не рекомендуется пациентам с почечной недостаточностью, находящимся на гемодиализе. Частые случаи анафилактических реакций отмечали также у пациентов, находящихся на гемодиализе с использованием высокопроточных мембран (например AN 69), которые одновременно применяли ингибиторы АПФ. Для лечения этих пациентов рекомендуется для диализа использовать мембрану другого типа или другой антигипертензивный препарат.

Анафилактоидные реакции при аферезе ЛПНП. У пациентов, находящихся на лечении ингибиторами АПФ во время процедуры афереза ЛПНП с помощью декстран-сульфатной абсорбции, редко проявлялись угрожающие жизни анафилактоидные реакции. Во избежание этих реакций перед каждой процедурой афереза следует приостанавливать применение ингибиторов АПФ.

Заболевания печени. С осторожностью следует применять тиазиды у пациентов с нарушениями функции печени или прогрессивным заболеванием печени, поскольку незначительные изменения водно-солевого и электролитного баланса могут вызвать внезапную печеночную кому. Очень редко прием ингибиторов АПФ ассоциируется с синдромом, который начинается с холестатической желтухи и прогрессирует до фульминантного некроза и (иногда) летального исхода. Механизм этого синдрома неясен. Пациенты, у которых на фоне приема препарата развилась желтуха или отмечено выраженное повышение уровня печеночных ферментов, должны прекратить прием препарата и находиться под соответствующим медицинским наблюдением.

Хирургическое вмешательство/общая анестезия. У пациентов в ходе проведения обширного хирургического вмешательства или во время анестезии препаратами, вызывающими артериальную гипотензию, лизиноприл может дополнительно блокировать образование ангиотензина II при компенсаторном высвобождении ренина. Если развитие артериальной гипотензии считается следствием этого механизма, ее можно устранить путем введения большого количества жидкости.

Метаболические и эндокринные эффекты. Терапия тиазидами может снизить толерантность к глюкозе. Может потребоваться регулирование доз противодиабетических средств, включая инсулин. Тиазиды могут снизить выделение кальция с мочой и вызвать неустойчивое и незначительное повышение кальция в плазме крови. Гиперкальциемия может свидетельствовать о скрытом гиперпаратиреозе. Тиазиды должны быть отменены перед выполнением функциональных тестов паращитовидной железы.

Повышение уровня ХС и ТГ может быть связано с тиазидной мочегонной терапией. Терапия тиазидными диуретиками может ускорить гиперурикемию и/или подагру у определенных пациентов. Однако лизиноприл может увеличить выведение мочевой кислоты и, таким образом, уменьшить выраженность гиперурикемического эффекта гидрохлоротиазида.

Водно-электролитный дисбаланс. У больных, принимающих терапию диуретиками, следует через определенные интервалы времени проводить определение уровня электролитов в плазме крови. Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, могут привести к нарушению водно-электролитного баланса (гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз). Предупреждающими признаками водно-электролитного дисбаланса является сухость во рту, жажда, слабость, летаргия, сонливость, мышечная боль или судороги, мышечная усталость, гипотония, олигурия, тахикардия и желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота или рвота. В теплое время года у пациентов с отеками может возникать гипонатриемия за счет разжижения крови. Дефицит хлоридов обычно бывает незначительным и не требует лечения. Тиазиды увеличивают выведение магния с мочой, что может привести к гипомагниемии.

Гиперкалиемия. У некоторых пациентов, получавших ингибиторы АПФ, включая лизиноприл, отмечали повышение содержания калия в плазме крови. Группа риска по развитию гиперкалиемии включала пациентов с почечной недостаточностью, сахарным диабетом и тех, кто применяет одновременно калийсберегающие диуретики, употребляет пищевые добавки с калием или заменители соли, содержащие калий, и тех пациентов, которые применяют другие лекарственные средства, способные вызвать повышение калия в плазме крови (например гепарин). Если одновременный прием вышеуказанных средств считается необходимым, рекомендуется регулярный контроль калия в плазме крови.

Сахарный диабет. У пациентов с сахарным диабетом, принимающих пероральные противодиабетические препараты или инсулин, в течение первых недель лечения ингибиторами АПФ следует контролировать концентрацию глюкозы в крови.

Гиперчувствительность/ангионевротический отек. Ангионевротический отек лица, верхних и нижних конечностей, губ, языка, надгортанника и/или гортани отмечали редко у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, включая и лизиноприл. Это может произойти в любое время, в таких случаях применение препарата Скоприл плюс необходимо немедленно прекратить и назначить соответствующий контроль до полного исчезновения симптомов.

Даже в тех случаях, когда имеет место только отек языка без развития нарушения дыхания, может потребоваться длительное наблюдение пациентов, поскольку терапии антигистаминными и кортикостероидными препаратами может быть недостаточно. Ангионевротический отек гортани может быть летальным. Когда наступает поражение языка, надгортанника или гортани, возможна обструкция дыхательных путей, поэтому требуется соответствующая терапия. Она может включать применение эпинефрина и/или поддержку проходимости дыхательных путей пациента. Больной должен находиться под тщательным медицинским наблюдением до полного и устойчивого исчезновения симптомов.

Пациенты с ангионевротическим отеком в анамнезе, не связанным с терапией ингибитором АПФ, могут попасть в группу риска развития ангионевротического отека, получая ингибитор АПФ.

У пациентов, находящихся на терапии тиазидами, могут появиться реакции повышенной чувствительности (с/без наличия в анамнезе аллергии или БА). При применении тиазидов возможно обострение или активация системной красной волчанки.

Анафилактоидные реакции при перепончатокрылой десенсибилизации (Hymenoptera Desensitisation). У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ в течение десенсибилизации к ядам перепончатокрылых (например пчелиный или осиная яд), редко отмечали опасные для жизни анафилактоидные реакции. Этих реакций можно избежать, временно прекратив применение ингибитора АПФ перед каждой десенсибилизацией.

Нейтропения/агранулоцитоз. Сообщалось о развитии нейтропении, агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии у пациентов, получавших терапию ингибиторами АПФ. У лиц с нормальной функцией почек без других усложняющих факторов нейтропения развивается редко. Нейтропения и агранулоцитоз исчезают при прекращении приема ингибиторов АПФ. У пациентов с коллагенозом сосудов, получающих терапию иммунодепрессантами, лечение аллопуринолом или прокаинамидом, или имеющих сочетание этих усложняющих факторов, особенно на фоне уже существующего нарушения функции почек, лизиноприл следует применять с крайней осторожностью. У некоторых из этих больных развивались серьезные инфекции, которые в нескольких случаях не отвечали на интенсивную антибактериальную терапию. При назначении таким пациентам лизиноприла следует регулярно контролировать количество лейкоцитов, а больному порекомендовать сообщать обо всех признаках инфекций.

Раса. Частота развития ангионевротического отека на фоне применения ингибиторов АПФ выше у представителей этнической группы афроамериканцев по сравнению с пациентами других рас. Как и в случае с другими ингибиторами АПФ, лизиноприл может менее эффективно снижать АД у представителей этнической группы афроамериканцев по сравнению с пациентами других рас, что, возможно, является следствием большей частоты низкорениновой АГ у этих пациентов.

Кашель. Характерный непродуктивный, постоянный кашель наблюдается при применении ингибиторов АПФ, который исчезает после прекращения терапии. Кашель, вызванный ингибитором АПФ, следует дифференцировать от кашля при других заболеваниях.

Бессолевая диета. Необходимо назначать с осторожностью пациентам, находящимся на бессолевой диете.

Препараты лития. Следует избегать сочетания применения ингибиторов АПФ и препаратов лития.

Антидопинг-тест. Гидрохлоротиазид, содержащийся в этом препарате, может привести к позитивному аналитическому результату в тесте антидопинга.

Лабораторные показатели. Препарат может влиять на результаты следующих лабораторных анализов: препарат может снижать уровень связанного с белками йода в плазме крови (лечение препаратом необходимо прекратить перед проведением лабораторного обследования для оценки функции паращитовидных желез) и повышать концентрацию свободного билирубина в плазме крови.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат не следует применять у беременных или женщин, планирующих беременность. Если во время лечения лекарственным средством подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и, если необходимо, заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных.

Применение ингибиторов АПФ во II и III триместр беременности, как известно, вызывает фетотоксические эффекты у человека (снижение функции почек, олигогидрамнион, замедление оссификации костей черепа) и неонатальную токсичность (почечная недостаточность, гипотензия, гиперкалиемия). Если в III триместр беременности применяли ингибиторы АПФ, рекомендуется ультразвуковой мониторинг костей черепа и функции почек. Новорожденным, матери которых применяли ингибиторы АПФ, следует находиться под тщательным наблюдением в связи с возможным развитием артериальной гипотензии.

Применение противопоказано в период кормления грудью.

Способность влият на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Вследствие возможного развития побочных реакций, таких как головокружение и усталость, особенно в начале терапии и в зависимости от индивидуальной восприимчивости пациента, препарат Скоприл плюс может слабо или умеренно влиять на скорость реакции. Поэтому следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами. Этот риск повышается, если применение препарата Скоприл плюс сочетать с употреблением алкоголя.