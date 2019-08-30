Анзибел® (Anzibel) (172484) - инструкция по применению ATC-классификация
Анзибел инструкция по применению
Фармакологические свойства
Анзибел — комбинированный антисептический препарат для местного применения в орофарингеальной области. Фармакологический эффект обеспечивается компонентами, входящими в состав препарата.
Хлоргексидин оказывает бактериостатическое действие в низких концентрациях и бактерицидное — в высоких. Механизм действия хлоргексидина состоит в образовании связей с клеточной мембраной бактерий, что приводит к нарушению их структуры. Активен в отношении стафилококков, стрептококков, Candida albicans, Escherichia coli и некоторых аэробных и анаэробных бактерий. Слабочувствительны к хлоргексидину Proteus, Pseudomonas, Klebsiella spp.
Бензокаин обладает местным обезболивающим действием при выраженном болевом синдроме. Применяют для лечения ран слизистой оболочки полости рта или языка.
Эноксолон оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие, а также выраженное противовирусное действие в отношении ДНК- и РНК-содержащих вирусов, а также разных штаммов вирусов Herpes simplex и Herpes zoster.
Показания Анзибел
местное лечение симптомов при инфекционных воспалительных заболеваниях полости рта и глотки.
Применение Анзибел
препарат применяют в ротовой полости. Пастилки держат во рту до полного рассасывания.
Рекомендуемые дозы для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет: 1 пастилка с интервалом 2–3 ч (максимальная суточная доза — 8 пастилок). Принимают после еды и чистки зубов.
Рекомендуют не полоскать рот и не пить большого объема жидкости на протяжении 2 ч после рассасывания таблеток. Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и обычно составляет 3–7 дней, но если симптомы заболевания сохраняются или усиливаются через 2 сут после начала применения препарата, следует обратиться к врачу.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата или известная гиперчувствительность к другим средствам с анестезирующим действием; фенилкетонурия.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая заложенность носа.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд, крапивница, кожные высыпания, контактный дерматит.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: при длительном применении возможны отеки, АГ.
Со стороны пищеварительной системы: изменение вкуса, зубной налет, изменение окраски/пигментация зубной эмали (коричневые пятна), пломб и зубных протезов, паротит, раздражение слизистой оболочки желудка, диарея, болезненность языка и слизистой оболочки полости рта, раздражение или воспаление слизистой оболочки рта и языка, а также жжение, зуд, отек или покраснение рта или вокруг рта.
Особые указания
не превышать рекомендуемую дозу.
При применении местных анестетиков, в том числе бензокаина, существует повышенный риск возникновения системной токсичности у пациентов пожилого возраста, при острых заболеваниях или у ослабленных пациентов. При применении эноксолола у пациентов пожилого возраста в высоких дозах или при длительном применении возможны задержка жидкости, отек и АГ.
У пациентов с нарушением переносимости местных анестетиков эфирного типа (особенно производных парааминобензойной кислоты (ПАБК), парабенов, или парафенилендиамина (краска для волос)) может также отмечаться нарушение переносимости бензокаина.
Необходимо оценивать соотношение польза/риск в следующих ситуациях: тяжелые травмы слизистой оболочки (повышенное всасывание анестетиков), на поверхностях заполнения пломб или нервных краях возможна необратимая окраска вследствие действия хлоргексидина.
Препарат содержит бензокаин, который может привести к положительным результатам допинг-теста у спортсменов.
Анзибел содержит сорбит, не рекомендуется применять у пациентов с наследственной непереносимостью фруктозы.
Анзибел содержит ацесульфам калия, который следует принимать во внимание пациентам с нарушением функции почек или находящихся на калий-контролируемой диете.
Поскольку препарат содержит ацесульфам калия, то существует риск повышения уровня калия в желудке у пациентов с недостаточной абсорбцией калия. Повышение уровня калия может вызвать раздражение желудка и диарею.
У пациентов с периодонтитом хлоргексидин может вызвать увеличение наддесневого камня.
Необходимо поддерживать надлежащую гигиену ротовой полости с помощью зубной пасты против зубного камня с целью предотвращения накопления камня и окрашивания зубов из-за действия хлоргексидина.
Период беременности и кормления грудью. Анзибел не следует применять в период беременности.
Эноксолон при применении в высоких дозах и в дозах выше, чем 60 мг/сут, и длительном применении может способствовать задержке жидкости, отека и АГ, что следует учитывать у беременных. Нет достаточных данных относительно применения хлоргексидина и бензокаина у беременных.
Неизвестно, проникают ли активные компоненты препарата в грудное молоко, поэтому не следует применять в период кормления грудью.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата Анзибел у детей в возрасте до 12 лет не установлены, поэтому не следует назначать препарат у этой возрастной категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
не применять с другими лекарственными средствами, содержащими антисептики.
Не рекомендуется одновременное применение с препаратами, содержащими йод.
Препарат за счет наличия бензокаина взаимодействует с ингибиторами холинэстеразы (угнетает метаболизм местных анестетиков, существует повышенный риск системной токсичности), сульфаниламидами (метаболиты бензокаина могут подавлять антибактериальную активность сульфаниламидов).
Одновременное применение эноксолона и гидрокортизона может вызвать потенцирование действия последнего на кожу.
Взаимодействие с диагностическими тестами. Может возникать взаимодействие с диагностическими тестами для определения функции поджелудочной железы с использованием бентиромида. Результаты не валидированы, потому что бензокаин метаболизируется ариламинами, и также увеличивает количество ПАБК. Рекомендовано прекратить лечение минимум за 3 дня перед проведением теста.
Передозировка
маловероятна. В случае передозировки эноксолоном могут возникать гиперминералкортикоидизм, задержка натрия и потеря калия, отек, повышенное АД и угнетение альдостерон-ренин-ангиотензиновой системы.
При передозировке хлоргекседина, особенно у детей, отмечаются симптомы алкогольного отравления (невыразительная речь, онемение или шаткая походка).
Несмотря на низкое всасывание бензокаина, при избыточном содержании возможно системное всасывание, симптомами которого могут быть затуманивание зрения, диплопия, головокружение, судороги, звон в ушах, возбуждение (стимуляция ЦНС), которое сменяется сонливостью (угнетение ЦНС), повышенное потоотделение, снижение АД, замедление пульса и нарушения ритма сердца, угнетение сердечно-сосудистой системы.
Лечение передозировки хлоргекседина симптоматическое. Лечение включает применение при необходимости кислорода или искусственного дыхания. Лечение угнетение кровообращения требует применения вазоконстрикторов и жидкости. У пациентов может возникать метгемоглобинемия (затрудненное дыхание, головокружение, слабость, усталость, вялость), при которой необходимо применять метиленовый синий.
Условия хранения
в сухом месте при температуре не выше 25 °С.