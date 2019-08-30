не превышать рекомендуемую дозу.

При применении местных анестетиков, в том числе бензокаина, существует повышенный риск возникновения системной токсичности у пациентов пожилого возраста, при острых заболеваниях или у ослабленных пациентов. При применении эноксолола у пациентов пожилого возраста в высоких дозах или при длительном применении возможны задержка жидкости, отек и АГ.

У пациентов с нарушением переносимости местных анестетиков эфирного типа (особенно производных парааминобензойной кислоты (ПАБК), парабенов, или парафенилендиамина (краска для волос)) может также отмечаться нарушение переносимости бензокаина.

Необходимо оценивать соотношение польза/риск в следующих ситуациях: тяжелые травмы слизистой оболочки (повышенное всасывание анестетиков), на поверхностях заполнения пломб или нервных краях возможна необратимая окраска вследствие действия хлоргексидина.

Препарат содержит бензокаин, который может привести к положительным результатам допинг-теста у спортсменов.

Анзибел содержит сорбит, не рекомендуется применять у пациентов с наследственной непереносимостью фруктозы.

Анзибел содержит ацесульфам калия, который следует принимать во внимание пациентам с нарушением функции почек или находящихся на калий-контролируемой диете.

Поскольку препарат содержит ацесульфам калия, то существует риск повышения уровня калия в желудке у пациентов с недостаточной абсорбцией калия. Повышение уровня калия может вызвать раздражение желудка и диарею.

У пациентов с периодонтитом хлоргексидин может вызвать увеличение наддесневого камня.

Необходимо поддерживать надлежащую гигиену ротовой полости с помощью зубной пасты против зубного камня с целью предотвращения накопления камня и окрашивания зубов из-за действия хлоргексидина.

Период беременности и кормления грудью. Анзибел не следует применять в период беременности.

Эноксолон при применении в высоких дозах и в дозах выше, чем 60 мг/сут, и длительном применении может способствовать задержке жидкости, отека и АГ, что следует учитывать у беременных. Нет достаточных данных относительно применения хлоргексидина и бензокаина у беременных.

Неизвестно, проникают ли активные компоненты препарата в грудное молоко, поэтому не следует применять в период кормления грудью.

Дети. Эффективность и безопасность применения препарата Анзибел у детей в возрасте до 12 лет не установлены, поэтому не следует назначать препарат у этой возрастной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.