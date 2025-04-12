Фармакодинамика.

Фенилэфрин как офтальмологический препарат применяется местно в концентрациях 0,06- 10,0% для достижения эффекта сужения сосудов в концентрациях 0,1–0,25%.

Фенилэфрина гидрохлорид относится к группе препаратов альфа-1-симпатомиметиков с выраженным антигиперемическим эффектом. Способность фенилэфрина расширять зрачок связана с активацией альфа-1-рецепторов на мышце, который расширяет зрачок и частично ответственный за снижение внутриглазного давления, после введения фенилэфрина гидрохлорида в высоких концентрациях (2,5 ̶ 10%). Сосудосуживающий эффект достигается и оказывается противоотечным действием на слизистую оболочку носа и конъюнктивы при их гиперемии, несмотря на нанесение раствора фенилэфрина низкой концентрации. После инстилляции 10% раствора фенилэфрина гидрохлорида в отдельных случаях наблюдалось развитие паралича аккомодации, а также мидриаза. Но есть свидетельства, что 10% раствор вызывает максимальное расширение зрачка в течение 20 минут без развития паралича аккомодации. Эффект расширения зрачка продолжается около 5 часов. Доказана связь между дозой (или концентрацией) и влиянием на аккомодацию (или расширение зрачка) в виде усиления эффекта при концентрациях 0,1 -10,0% на размер зрачка и внутриглазное давление. Раствор концентрации 0,125% не влияет на размер зрачка и внутриглазное давление.

Фармакокинетика.

Эпителий роговицы играет важную роль в метаболизме фенилэфрина. После удаления эпителия роговицы степень проникновения фенилэфрина и его метаболитов повышается примерно в 10 раз, поскольку фенилэфрин плохо растворяется в жирах и при физиологических показателях рН имеет свойства слабой щелочи. Фенилэфрин также частично метаболизируется в тканях роговицы. Концентрация фенилэфрина внутри глаза значительно снижается вследствие метаболизма, если концентрация закапанного в конъюнктивальный мешок раствора была меньше 0,1%.