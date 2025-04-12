Фенефрин 10% (Phenephrin 10 %)
Фенефрин 10% инструкция по применению
Состав
действующее вещество: фенилэфрина гидрохлорид;
1 мл раствора содержит фенилэфрина гидрохлорида 100 мг;
1 мл содержит 38 капель;
вспомогательные вещества: динатрия эдетат, бензалкония хлорид, кислота хлористоводородная разведенная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный или слегка желтоватого цвета раствор, без видимых механических частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Симпатомиметики, за исключением противоглаукомных препаратов.
Код АТС S01F B01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фенилэфрин как офтальмологический препарат применяется местно в концентрациях 0,06- 10,0% для достижения эффекта сужения сосудов в концентрациях 0,1–0,25%.
Фенилэфрина гидрохлорид относится к группе препаратов альфа-1-симпатомиметиков с выраженным антигиперемическим эффектом. Способность фенилэфрина расширять зрачок связана с активацией альфа-1-рецепторов на мышце, который расширяет зрачок и частично ответственный за снижение внутриглазного давления, после введения фенилэфрина гидрохлорида в высоких концентрациях (2,5 ̶ 10%). Сосудосуживающий эффект достигается и оказывается противоотечным действием на слизистую оболочку носа и конъюнктивы при их гиперемии, несмотря на нанесение раствора фенилэфрина низкой концентрации. После инстилляции 10% раствора фенилэфрина гидрохлорида в отдельных случаях наблюдалось развитие паралича аккомодации, а также мидриаза. Но есть свидетельства, что 10% раствор вызывает максимальное расширение зрачка в течение 20 минут без развития паралича аккомодации. Эффект расширения зрачка продолжается около 5 часов. Доказана связь между дозой (или концентрацией) и влиянием на аккомодацию (или расширение зрачка) в виде усиления эффекта при концентрациях 0,1 -10,0% на размер зрачка и внутриглазное давление. Раствор концентрации 0,125% не влияет на размер зрачка и внутриглазное давление.
Фармакокинетика.
Эпителий роговицы играет важную роль в метаболизме фенилэфрина. После удаления эпителия роговицы степень проникновения фенилэфрина и его метаболитов повышается примерно в 10 раз, поскольку фенилэфрин плохо растворяется в жирах и при физиологических показателях рН имеет свойства слабой щелочи. Фенилэфрин также частично метаболизируется в тканях роговицы. Концентрация фенилэфрина внутри глаза значительно снижается вследствие метаболизма, если концентрация закапанного в конъюнктивальный мешок раствора была меньше 0,1%.
Показания
Расширение зрачка
Максимально быстрое и выраженное расширение зрачка.
Профилактика и лечение
Профилактика развития увеита или разрушения синехий при увеите.
Хирургическое вмешательство
Расширение зрачка перед внутриглазным хирургическим вмешательством.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата;
закрытоугольная глаукома, сухой ринит, сосудистая аневризма;
пожилой возраст, тяжелые нарушения со стороны сердечно-сосудистой или цереброваскулярной системы;
нарушение целостности глазного яблока;
нарушение слезопродукции;
гипертиреоз, тиреотоксикоз;
феохромоцитома;
метаболический ацидоз, гиперкапния, гипоксия;
заболевания предстательной железы с повышенным риском задержки мочи;
печеночная порфирия;
врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
одновременное применение ингибиторов моноаминоксидазы (МАО) и применение в течение 2 недель после прекращения лечения ингибиторами МАО;
инсулинозависимый сахарный диабет;
одновременное применение с трициклическими антидепрессантами и антигипертензивными лекарственными средствами (в том. ч. бета-адреноблокаторами).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Мидриатический эффект препарата ослабляется при местном применении других глазных препаратов, содержащих миотические средства. Препарат может подавлять способность миотических средств уменьшать внутриглазное давление. Мидриатический эффект фенилэфрина усиливается при местном применении атропина.
Антигипертензивные лекарственные средства (в т. ч. блокаторы β-адренорецепторов) противопоказано назначать одновременно с фенилэфрином для местного применения, так как возможна противоположное действие многих антигипертензивных лекарственных средств с летальным исходом.
Ингибиторы МАО. Противопоказано одновременное применение фенилэфрина при применении ингибиторов МАО и в течение 2 недель после прекращения лечения ингибиторами МАО. Одновременное применение с ингибиторами МАО или в течение 21 дня после окончания их применения, должно осуществляться с осторожностью, так как возможно развитие системных адренергических эффектов.
Трициклические антидепрессанты противопоказано применять одновременно с фенилэфрином. Вазопрессорное действие адренергических агентов может усиливаться трициклическими антидепрессантами (существует риск возникновения сердечной аритмии, в том числе в течение нескольких дней после прекращения их применения), пропранололом, резерпином, гуанетидином, метилдофой и м-холиноблокаторами.
Ингаляционный наркоз/галотан. Повышенный риск возникновения желудочковых фибрилляций. Фенилэфрин следует с осторожностью применять при проведении общей анестезии, поскольку увеличивается чувствительность миокарда к симпатомиметикам, может усиливаться угнетение сердечно-сосудистой деятельности при ингаляционном наркозе.
Сердечные гликозиды или хинидин. Повышенный риск возникновения аритмии.
Особенности применения
Наблюдалось значительное повышение артериального давления после закапывания 10% раствора фенилэфрина в рекомендованных дозах.
С осторожностью следует назначать «Фенефрин 10%» пациентам с заболеванием сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензией, тяжелыми нарушениями работы сердца, аритмией и тяжелыми сосудистыми заболеваниями, такими как выраженный атеросклероз или инсулин-контролируемый диабет. При конъюнктивной гиперемии и поражениях эпителия роговицы возможно повышение всасывания и усиления нежелательных системных эффектов.
Закапывание средства в глаза после травмы, хирургического вмешательства или пациентам с пониженным слезоотделением (во время анестезии) может вызвать значительное системное всасывание фенилэфрина в количествах, достаточных для инициирования системного сосудосуживающего ответа.
«Рикошетный» миоз наблюдался у пациентов пожилого возраста через день после применения раствора фенилэфрина, а повторное нанесение приводило к снижению расширение зрачка. В связи с выраженным влиянием препарата на расширение зрачка, возможно временное появление плавающих пигментных пятен во внутриглазной жидкости у пациентов пожилого возраста в течение 30–45 мин после закапывания раствора фенилэфрина в глаза. Угол передней камеры необходимо оценить до применения препарата во избежание обострения глаукомы.
При применении средства запрещено носить мягкие контактные линзы, поскольку бензалкония хлорид, который задерживается в линзах, может вызвать повреждения роговицы. Пациенты могут носить жесткие контактные линзы под наблюдением врача, однако пациенту следует всегда снимать их перед применением лекарственного средства и одевать снова не раньше чем через 20 мин после закапывания препарата.
Способ применения и дозы
Препарат назначают взрослым.
Для максимально быстрого и выраженного расширения зрачка закапывать по одной капле препарата 1 раз в конъюнктивальный мешок.
Для разрушения синехий по одной капле средства наносить на конъюнктиву глаза или обоих глаз 1 раз в сутки. Продолжительность лечения не должна превышать 5 суток; медицинское наблюдение необходимо при длительном лечении.
Для расширения зрачка перед хирургическим вмешательством препарат применять за 30–60 мин до хирургического вмешательства.
Дозирование для пациентов пожилого возраста.
Лекарственное средство следует назначать с осторожностью пациентам пожилого возраста и только после оценки возможности применения другого препарата с более низкой концентрацией фенилэфрина.
Способ применения.
Пациенту следует слегка наклонить голову, оттянуть нижнее веко и осторожно сжать флакон для закапывания в конъюнктивальный мешок, убедившись, что кончик флакона не касается глаза. Флакон следует закрыть сразу после закапывания.
Как и в случае применения любого раствора глазных капель рекомендуется нажимать в течение 1 минуты на участок слезного мешка во внутреннем уголке глаза для снижения системной абсорбции. Это следует делать сразу после закапывания каждой капли.
Жесткие контактные линзы следует снять до введения глазных капель. Их можно снова надеть через 20 минут. Запрещено носить мягкие контактные линзы на период лечения.
Если применяется более чем одно офтальмологическое средство наружно, интервал времени между приложениями различных лекарственных средств должен быть не менее 5 минут. Мази для глаз следует применять в последнюю очередь.
Дети
Препарат не предназначен для применения у детей.
Побочные реакции
Со стороны органов зрения.
Препарат может вызвать реактивную гиперемию после спада сосудосуживающего действия и может вызвать ощущение жжения в конъюнктивальном мешке, затуманивание зрения, аллергические реакции, раздражение, фотофобия, ощущение дискомфорта, слезотечение, повышение внутриглазного давления, реактивный миоз на следующий день после применения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, сердцебиение, аритмия, артериальная гипертензия, желудочковая аритмия, рефлекторная брадикардия, окклюзия коронарных артерий, эмболия легочной артерии.
Общие симптомы: головная боль, возбуждение, потеря сознания, обмороки, головокружение, тремор, парестезия, бессонница, бледность кожи лица, слабость, одышка, диспепсические явления.
Может возникать паралич цилиарной мышцы продолжительностью в несколько часов (в отдельных случаях препарат может вызвать нарушение аккомодации до степени трех диоптрий). Препарат может вызвать повышение артериального давления, как правило, легкой степени. Иногда сообщалось о мощных компрессорных ответах, сопровождавшихся учащенным сердцебиением, тахикардией, нарушением сердечного ритма и сильными головными болями. Эти общие эффекты имели место в основном у пациентов с гиперемией конъюнктивы, кровоизлияниями в конъюнктивальный мешок и эпителиальными дефектами роговицы или конъюнктивы.
Длительное применение может привести к сильному покраснению и уплотнению роговицы вследствие отека. Постоянное применение может вызвать сужение зрачка у пациентов пожилого возраста.
Иногда после длительного применения появлялись ксероз (кератинизация эпителия) конъюнктивы и закупорка слезной протоки.
«Фенефрин 10%» может даже усилить сужение угла передней камеры, вызывая приступ глаукомы. Если «Фенефрин 10%» назначается при глаукоме, необходимо применять дополнительные лекарственные средства, чтобы уменьшить внутриглазное давление, например пилокарпин.
Срок годности
2 года.
Срок хранения препарата после первого вскрытия флакона составляет 28 суток.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. После вскрытия хранить не более 28 суток.
Упаковка
По 5 мл или 10 мл в пластиковом флаконе-капельнице, закрытом колпачком с контролем первого вскрытия. По 1 флакону-капельнице вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «Унимед Фарма»/«UNIMED PHARMA Ltd».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Ориешкова 11 821 05 Братислава, Словацкая Республика/Orieskova 11 821 05 Bratislava, Slovak Republic.