с целью оптимальной доставки лекарственного средства в легкие больного следует проверить его технику проведения ингаляции препарата. Пациентов необходимо предупредить относительно возможности ощущения иного вкуса, чем вкус, который ощущался при использовании предыдущего ингалятора.

Увеличение потребности в применении бронходилататоров, особенно ингаляционных агонистов β 2 -адренорецепторов для контроля симптомов БА свидетельствует об обострении заболевания. В этих случаях требуется пересмотреть план лечения и решить вопрос о назначении ингаляционных кортикостероидов в более высоких дозах или курса пероральных кортикостероидов. Внезапное и прогрессирующее ухудшение течения БА является жизнеугрожающим состоянием, при котором необходимо начать и увеличить применение кортикостероидов. У пациентов, относящихся к группе риска, рекомендуется ежедневно проводить контроль максимальной скорости выдоха.

Бронходилататоры не должны быть единственными или главными препаратами при лечении больных с тяжелой или нестабильной БА. Состояние таких больных необходимо регулярно контролировать, включая проведение функциональных легочных тестов, поскольку тяжелая БА является жизнеугрожающим заболеванием, и для лечения этих пациентов следует решить вопрос о назначении максимальных рекомендуемых доз ингаляционных и/или пероральных ГКС.

Если действие обычной дозы Вентолина становится менее эффективным или уменьшается продолжительность ее действия (менее 3 ч), пациенту следует обратиться к врачу. Повышение дозы или частоты применения препарата осуществляется только врачом.

Тяжелое обострение БА следует лечить в обычном режиме.

Симпатомиметики, включая сальбутамол, влияют на сердечно-сосудистую систему. Согласно данным пострегистрационного применения и опубликованным результатам, имеются свидетельства о редких случаях возникновения ишемии миокарда, ассоциированной с применением сальбутамола. Пациентам с заболеваниями сердца (например ИБС, аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью) и которые лечатся сальбутамолом, в случае появления у них боли в груди или других симптомов, свидетельствующих об обострении заболевания сердца, следует обратиться за медицинской помощью. Требуется обратить внимание на оценку таких симптомов, как одышка и боль в груди, которые могут быть следствием как болезни сердца, так и заболеваний дыхательной системы.

С осторожностью сальбутамол следует назначать пациентам с тиреотоксикозом.

Результатом лечения агонистами β 2 -адренорецепторов может быть тяжелая гипокалиемия, в основном она наблюдается при применении парентеральных форм или небулайзера. Особое внимание уделяется больным с острым течением тяжелой БА, поскольку гипокалиемия может потенцироваться сочетанным применением производных ксантинов, стероидов, диуретиков и гипоксией. В этой ситуации рекомендуется контролировать уровень калия в плазме крови.

Сальбутамол с осторожностью применяют для лечения больных, получающих другие симпатомиметики в высоких дозах. Как и другие агонисты β-адренорецепторов, сальбутамол может приводить к обратимым метаболическим изменениям, например к повышению уровня глюкозы крови. Компенсация таких изменений у больных сахарным диабетом не всегда возможна, поэтому имеются отдельные сообщения о развитии кетоацидоза у этих пациентов. Одновременное применение кортикостероидов может обострить это состояние.

Как и в случае применения других ингаляционных препаратов, может возникнуть парадоксальный бронхоспазм с немедленным усилением одышки после применения препарата. В этом случае необходимо сразу назначить альтернативные формы препарата или другие быстродействующие ингаляционные бронходилататоры. Сальбутамол следует немедленно отменить, провести оценку состояния пациента и при необходимости назначить другой быстродействующий бронходилататор на постоянной основе.

Применение в период беременности и кормления грудью. По данным испытаний на животных сальбутамол обладает репродуктивной токсичностью. Безопасность применения у беременных не установлена. Контролируемых клинических исследований по применению сальбутамола у беременных не проводили. Имелись единичные сообщения о различных врожденных пороках при внутриутробном развитии, включая расщелину неба, дефекты конечностей и нарушения со стороны сердца. Некоторые женщины в период беременности применяли много других лекарственных средств. Вентолин Эвохалер не следует принимать в период беременности, кроме случаев крайней необходимости.

Сальбутамол, вероятно, проникает в грудное молоко, поэтому назначать его кормящим грудью следует с осторожностью. Оказывает ли появление сальбутамола в грудном молоке вредное воздействие на новорожденного ребенка, неизвестно, поэтому его применение в период кормления грудью должно быть ограничено случаями, когда польза его применения для женщины превышает возможный риск для ребенка.

Дети. Препарат предназначен для лечения детей в возрасте от 4 лет и старше.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данных о влиянии нет, в случае появления побочных эффектов со стороны нервной системы (тремор) управление транспортными средствами или работу с механизмами необходимо ограничить.