Эгистрозол (Egistrozol)
Эгистрозол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: анастрозол;
1 таблетка содержит 1 мг анастрозола;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, натрия крахмалгликолят (тип А), повидон, магния стеарат, макрогол 400, гипромеллоза, титана диоксид (E 171).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: белые круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой с надписью «ANA» и «1» с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Антагонисты гормонов и подобные средства. Ингибиторы ферментов.
Код ATС L02B G03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия и фармакодинамические эффекты
Анастрозол является мощным и высокоизбирательным нестероидным ингибитором ароматазы. У женщин в постменопаузе эстрадиол в основном продуцируется путем превращения в периферических тканях андростендиона в эстрон с помощью комплекса фермента ароматазы. Эстрон дальше превращается в эстрадиол. Было продемонстрировано, что снижение уровня циркулирующего эстрадиола оказывает терапевтический эффект у женщин, больных раком молочной железы. У женщин в постменопаузе прием анастрозола в суточной дозе 1 мг приводил к снижению уровня эстрадиола более чем на 80%, что было подтверждено высокочувствительным тестом.
Анастрозол не обладает прогестагенной и андрогенной активностью.
Анастрозол в суточных дозах до 10 мг не влияет на секрецию кортизола и альдостерона, измеренную до и после стандартного теста на стимуляцию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Следовательно, заместительное введение кортикостероидов делать не нужно.
Фармакокинетика.
Всасывание
Всасывание анастрозола быстро, максимальная концентрация в плазме крови обычно достигается в течение 2 часов (натощак). Еда несколько снижает скорость, но не степень всасывания. Незначительные изменения скорости всасывания не приводят к клинически значимому влиянию на равновесные концентрации в плазме крови при применении анастрозола таблеток 1 раз в сутки. Приблизительно 90–95% равновесных концентраций анастрозола в плазме крови достигаются после 7 дней приема препарата, накопление является 3–4-кратным. Нет сведений о зависимости фармакокинетических параметров анастрозола от времени или дозы.
Фармакокинетика анастрозола не зависит от возраста женщин в постменопаузальном периоде.
Распределение
Только 40% анастрозола связывается с белками плазмы крови.
Выведение
Анастрозол выводится медленно, период полувыведения из плазмы крови составляет 40–50 часов. Еда немного замедляет скорость всасывания, но не его степень. Анастрозол экстенсивно метаболизируется у женщин в постменопаузальном периоде, менее 10% дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 72 ч после введения дозы. Метаболизм анастрозола осуществляется путем N-деалкилирования, гидроксилирования и глюкуронизации. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Триазол, основной метаболит в плазме крови, не угнетает ароматазу.
Нарушение функции почек или печени
По сравнению с соответствующим контролем у добровольцев с компенсированным циррозом печени видимый клиренс (CL/F) анастрозола после перорального применения был примерно на 30% ниже (исследование 1033IL/0014).
Концентрации анастрозола в плазме крови добровольцев с циррозом печени были в пределах диапазона концентраций, наблюдавшихся у здоровых субъектов.
В исследованиях 1033IL/0018 у добровольцев с тяжелым нарушением почек (скорость клубочковой фильтрации [СКФ] < 30 мл/мин) видимый клиренс (CL/F) анастрозола после перорального применения не был изменен, что согласуется с фактом, что анастрозол выводится преимущественно путем метаболизма.
Концентрации анастрозола в плазме крови, наблюдавшиеся во время долгосрочных исследований эффективности у пациентов с нарушением функции почек, находились в пределах диапазона концентраций анастрозола в плазме крови, которые наблюдались у пациентов без нарушения функции почек. Применение анастрозола у пациентов с тяжелым нарушением функции почек требует осторожности.
Показания
Лечение распространенного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов у женщин в постменопаузальном периоде.
Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы на ранних стадиях с положительными показателями рецепторов гормонов у пациенток в постменопаузальном периоде.
Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у пациенток в постменопаузальном периоде, которым была проведена адъювантная терапия тамоксифеном в течение 2–3 лет.
Противопоказания
Эгистрозол противопоказан пациенткам:
- в период беременности или кормления грудью;
- с известной гиперчувствительностью к анастрозолу или любому из вспомогательных веществ.
Особенности применения
Общие
Эгистрозол не следует применять женщинам в пременопаузе.
Менопауза должна быть подтверждена результатами биохимических исследований (уровни лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и/или эстрадиола). Нет данных о применении анастрозола с аналогами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона (РФЛГ). Следует избегать одновременного применения анастрозола и тамоксифена или эстрогенных средств, поскольку это может уменьшить их фармакологическое действие. Необходимо учитывать риски и преимущества лечения анастрозолом пациенток с имеющейся ишемической болезнью сердца (см. раздел «Побочные реакции»).
Нарушение функции печени
Нет данных о безопасности применения препарата Эгистрозол для лечения пациенток с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени. У пациенток с нарушениями функции печени экспозиция анастрозола может быть увеличена; применение Эгистрозол пациенткам с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени требует осторожности. Лечение должно основываться на оценке соотношения пользы и риска для каждой отдельной пациентки.
Нарушение функции почек
Нет данных о безопасности применения препарата Эгистрозол для лечения тяжелых нарушений функции почек (скорость клубочковой фильтрации ниже 30 мл/мин). Применение препарата пациенткам с тяжелыми нарушениями функции почек требует осторожности.
Воздействие на минеральную плотность костей
Поскольку Эгистрозол снижает уровни циркулирующего эстрогена, это может привести к снижению минеральной плотности костей с возможным увеличением риска перелома. У женщин с остеопорозом или риском остеопороза следует оценить минеральную плотность костей, определяемую путем костной денситометрии, например с помощью DEXA-сканирования, в начале лечения и регулярно после лечения. При необходимости следует назначать лечение или профилактику остеопороза и наблюдать за состоянием пациентки. Применение специфических средств, например бисфосфонатов, может прекратить дальнейшую потерю минеральной плотности костей, вызванную анастрозолом у женщин в постменопаузе, и следует оценить целесообразность такого применения.
Препарат содержит лактозу. Пациенткам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует принимать это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Эгистрозол принимать перорально.
Рекомендованная доза для взрослых, включая пожилых женщин, составляет 1 таблетку Эгистрозола (1 мг) 1 раз в сутки.
При инвазивном раке молочной желез и с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузальном периоде рекомендованная продолжительность адъювантного эндокринного лечения составляет 5 лет.
Нарушение функции почек: пациенткам с легкими или умеренными нарушениями функции почек корректировать дозу не требуется. Применение лекарственного средства Эгистрозол пациенткам с тяжелым нарушением функции почек требует осторожности (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакологические свойства»).
Нарушение функции печени: пациенткам с незначительными нарушениями функции печени не нужно корректировать дозу. Пациенткам с умеренным и тяжелым нарушением функции печени следует применять с осторожностью (см. раздел «Особенности применения»).
При инвазивном раке молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузальном периоде рекомендованная продолжительность адъювантного эндокринного лечения составляет 5 лет.
Дети
Эгистрозол не рекомендуется назначать детям из-за недостаточности данных о безопасности и эффективности (см. раздел «Особенности применения»).
Побочные реакции
При приеме Эгистрозола, как и при приеме любого лекарства, могут возникнуть нежелательные явления.
Нижеследующие побочные реакции классифицируют по частоте и классам систем органов (КСО). Классификация по частоте проводилась по следующим критериям: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100), редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000) и очень редко (< 1/10000). Чаще сообщалось о таких побочных реакциях: головная боль, приливы, тошнота, сыпь, артралгия, нарушения подвижности в суставах, артрит и астения.
Таблица 3
|Побочные реакции по КСО и частоте
|Нарушения обмена веществ и питания
|Часто
Анорексия
Гиперхолестеринемия
|Нечасто
|Гиперкальциемия (с повышением или без повышения паратиреоидного гормона)
|Со стороны нервной системы
|Очень часто
|Головная боль
|Часто
Сонливость
Запястный туннельный синдром*
Расстройства чувствительности (включая парестезию, потерю вкуса и изменения вкусовых ощущений)
|Со стороны сосудистой системы
|Очень часто
|Приливы
|Со стороны пищеварительной системы
|Очень часто
|Тошнота
|Часто
Диарея
Рвота
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Часто
|Повышение уровней щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы
|Нечасто
Повышение уровней γ-ГТ и билирубина
Гепатит
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Очень часто
|Сыпь
|Часто
Истончение волос (алопеция)
Аллергические реакции
|Нечасто
|Крапивница
|Редко
Полиморфная эритема
Анафилактоидная реакция
Кожный васкулит (включая определенное количество сообщений о случаях пурпуры Шенляйна–Геноха)**
|Очень редко
Синдром Стивенса–Джонсона
Ангионевротический отек
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Очень часто
Артралгия/нарушение подвижности в суставах
Артрит
Остеопороз
|Часто
Боль в костях
Миалгия
|Нечасто
|Синдром щелкающего пальца
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Часто
Сухость влагалища
Вагинальное кровотечение***
|Системные нарушения и осложнения в месте введения
|Очень часто
|Астения
* Частота возникновения запястного туннельного синдрома была больше у пациенток, получавших Эгистрозол в ходе клинических исследований, по сравнению с таковой у пациенток, получавших тамоксифен. Однако большинство этих случаев возникало у пациенток с определенными факторами риска развития этого состояния.
** Поскольку в исследовании ATAC случаи кожного васкулита и пурпуры Шенляйна-Геноха не наблюдались, частота этих явлений может считаться редкой (от ≥ 0,01% до < 0,1%) на основе наихудшего значения точечной оценки.
*** Вагинальные кровотечения возникали часто, в основном у пациенток с распространенным раком молочной железы во время первых нескольких недель после замены гормональной терапии на лечение препаратом Эгистрозол. Если кровотечения продолжаются, следует провести дальнейшее обследование.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства важно. Это позволяет продолжать контроль соотношения польза/риск препарата. Просьба к медицинским работникам сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить при температуре выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 14 таблеток в блистере; по 2 блистера в картонной коробке;
или по 10 таблеток в блистере; по 3 или по 9 блистеров в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЗАО Фармацевтический завод ЭГИС, Венгрия/EGIS Pharmaceuticals PLC, HUNGARY.
Синтон Хиспания, С.Л., Испания/Synthon Hispania, S.L., Spain.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
1165, г. Будапешт, ул. Бекеньфелди, 118–120, Венгрия/1165, Будапешт, Бокенифолди ут. 118–120, Hungary.
К/ Кастелло, №1, Сант Бои де Ллобрегат, Барселона, 08830, Испания/C/ Castello, nо1, Sant Boi de Llobregat, Барселона, 08830, Spain.