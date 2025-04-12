Анастрозол

Эгистрозол (Egistrozol)

Эгистрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Egis
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
1 мг
Количество штук в упаковке
28 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/9959/01/01 от 17.02.2020
Международное название

Эгистрозол инструкция по применению

Состав

действующее вещество: анастрозол;

1 таблетка содержит 1 мг анастрозола;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, натрия крахмалгликолят (тип А), повидон, магния стеарат, макрогол 400, гипромеллоза, титана диоксид (E 171).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Основные физико-химические свойства: белые круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой с надписью «ANA» и «1» с одной стороны.

Фармакотерапевтическая группа

Антагонисты гормонов и подобные средства. Ингибиторы ферментов.

Код ATС L02B G03.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Анастрозол является мощным и высокоизбирательным нестероидным ингибитором ароматазы. У женщин в постменопаузе эстрадиол в основном продуцируется путем превращения в периферических тканях андростендиона в эстрон с помощью комплекса фермента ароматазы. Эстрон дальше превращается в эстрадиол. Было продемонстрировано, что снижение уровня циркулирующего эстрадиола оказывает терапевтический эффект у женщин, больных раком молочной железы. У женщин в постменопаузе прием анастрозола в суточной дозе 1 мг приводил к снижению уровня эстрадиола более чем на 80%, что было подтверждено высокочувствительным тестом.

Анастрозол не обладает прогестагенной и андрогенной активностью.

Анастрозол в суточных дозах до 10 мг не влияет на секрецию кортизола и альдостерона, измеренную до и после стандартного теста на стимуляцию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Следовательно, заместительное введение кортикостероидов делать не нужно.

Фармакокинетика.

Всасывание

Всасывание анастрозола быстро, максимальная концентрация в плазме крови обычно достигается в течение 2 часов (натощак). Еда несколько снижает скорость, но не степень всасывания. Незначительные изменения скорости всасывания не приводят к клинически значимому влиянию на равновесные концентрации в плазме крови при применении анастрозола таблеток 1 раз в сутки. Приблизительно 90–95% равновесных концентраций анастрозола в плазме крови достигаются после 7 дней приема препарата, накопление является 3–4-кратным. Нет сведений о зависимости фармакокинетических параметров анастрозола от времени или дозы.

Фармакокинетика анастрозола не зависит от возраста женщин в постменопаузальном периоде.

Распределение

Только 40% анастрозола связывается с белками плазмы крови.

Выведение

Анастрозол выводится медленно, период полувыведения из плазмы крови составляет 40–50 часов. Еда немного замедляет скорость всасывания, но не его степень. Анастрозол экстенсивно метаболизируется у женщин в постменопаузальном периоде, менее 10% дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 72 ч после введения дозы. Метаболизм анастрозола осуществляется путем N-деалкилирования, гидроксилирования и глюкуронизации. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Триазол, основной метаболит в плазме крови, не угнетает ароматазу.

Нарушение функции почек или печени

По сравнению с соответствующим контролем у добровольцев с компенсированным циррозом печени видимый клиренс (CL/F) анастрозола после перорального применения был примерно на 30% ниже (исследование 1033IL/0014).

Концентрации анастрозола в плазме крови добровольцев с циррозом печени были в пределах диапазона концентраций, наблюдавшихся у здоровых субъектов.

В исследованиях 1033IL/0018 у добровольцев с тяжелым нарушением почек (скорость клубочковой фильтрации [СКФ] < 30 мл/мин) видимый клиренс (CL/F) анастрозола после перорального применения не был изменен, что согласуется с фактом, что анастрозол выводится преимущественно путем метаболизма.

Концентрации анастрозола в плазме крови, наблюдавшиеся во время долгосрочных исследований эффективности у пациентов с нарушением функции почек, находились в пределах диапазона концентраций анастрозола в плазме крови, которые наблюдались у пациентов без нарушения функции почек. Применение анастрозола у пациентов с тяжелым нарушением функции почек требует осторожности.

Показания

Лечение распространенного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов у женщин в постменопаузальном периоде.

Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы на ранних стадиях с положительными показателями рецепторов гормонов у пациенток в постменопаузальном периоде.

Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у пациенток в постменопаузальном периоде, которым была проведена адъювантная терапия тамоксифеном в течение 2–3 лет.

Противопоказания

Эгистрозол противопоказан пациенткам:

  • в период беременности или кормления грудью;
  • с известной гиперчувствительностью к анастрозолу или любому из вспомогательных веществ.

Особенности применения

Общие

Эгистрозол не следует применять женщинам в пременопаузе.

Менопауза должна быть подтверждена результатами биохимических исследований (уровни лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и/или эстрадиола). Нет данных о применении анастрозола с аналогами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона (РФЛГ). Следует избегать одновременного применения анастрозола и тамоксифена или эстрогенных средств, поскольку это может уменьшить их фармакологическое действие. Необходимо учитывать риски и преимущества лечения анастрозолом пациенток с имеющейся ишемической болезнью сердца (см. раздел «Побочные реакции»).

Нарушение функции печени

Нет данных о безопасности применения препарата Эгистрозол для лечения пациенток с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени. У пациенток с нарушениями функции печени экспозиция анастрозола может быть увеличена; применение Эгистрозол пациенткам с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени требует осторожности. Лечение должно основываться на оценке соотношения пользы и риска для каждой отдельной пациентки.

Нарушение функции почек

Нет данных о безопасности применения препарата Эгистрозол для лечения тяжелых нарушений функции почек (скорость клубочковой фильтрации ниже 30 мл/мин). Применение препарата пациенткам с тяжелыми нарушениями функции почек требует осторожности.

Воздействие на минеральную плотность костей

Поскольку Эгистрозол снижает уровни циркулирующего эстрогена, это может привести к снижению минеральной плотности костей с возможным увеличением риска перелома. У женщин с остеопорозом или риском остеопороза следует оценить минеральную плотность костей, определяемую путем костной денситометрии, например с помощью DEXA-сканирования, в начале лечения и регулярно после лечения. При необходимости следует назначать лечение или профилактику остеопороза и наблюдать за состоянием пациентки. Применение специфических средств, например бисфосфонатов, может прекратить дальнейшую потерю минеральной плотности костей, вызванную анастрозолом у женщин в постменопаузе, и следует оценить целесообразность такого применения.

Препарат содержит лактозу. Пациенткам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует принимать это лекарственное средство.

Способ применения и дозы

Эгистрозол принимать перорально.

Рекомендованная доза для взрослых, включая пожилых женщин, составляет 1 таблетку Эгистрозола (1 мг) 1 раз в сутки.

При инвазивном раке молочной желез и с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузальном периоде рекомендованная продолжительность адъювантного эндокринного лечения составляет 5 лет.

Нарушение функции почек: пациенткам с легкими или умеренными нарушениями функции почек корректировать дозу не требуется. Применение лекарственного средства Эгистрозол пациенткам с тяжелым нарушением функции почек требует осторожности (см. разделы «Особенности применения» и «Фармакологические свойства»).

Нарушение функции печени: пациенткам с незначительными нарушениями функции печени не нужно корректировать дозу. Пациенткам с умеренным и тяжелым нарушением функции печени следует применять с осторожностью (см. раздел «Особенности применения»).

При инвазивном раке молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузальном периоде рекомендованная продолжительность адъювантного эндокринного лечения составляет 5 лет.

Дети

Эгистрозол не рекомендуется назначать детям из-за недостаточности данных о безопасности и эффективности (см. раздел «Особенности применения»).

Побочные реакции

При приеме Эгистрозола, как и при приеме любого лекарства, могут возникнуть нежелательные явления.

Нижеследующие побочные реакции классифицируют по частоте и классам систем органов (КСО). Классификация по частоте проводилась по следующим критериям: очень часто (≥ 1/10), часто (от ≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100), редко (от ≥ 1/10000 до < 1/1000) и очень редко (< 1/10000). Чаще сообщалось о таких побочных реакциях: головная боль, приливы, тошнота, сыпь, артралгия, нарушения подвижности в суставах, артрит и астения.

Таблица 3

Побочные реакции по КСО и частоте
Нарушения обмена веществ и питанияЧасто

Анорексия

Гиперхолестеринемия

НечастоГиперкальциемия (с повышением или без повышения паратиреоидного гормона)
Со стороны нервной системыОчень частоГоловная боль
Часто

Сонливость

Запястный туннельный синдром*

Расстройства чувствительности (включая парестезию, потерю вкуса и изменения вкусовых ощущений)

Со стороны сосудистой системыОчень частоПриливы
Со стороны пищеварительной системыОчень частоТошнота
Часто

Диарея

Рвота

Со стороны гепатобилиарной системыЧастоПовышение уровней щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы
Нечасто

Повышение уровней γ-ГТ и билирубина

Гепатит

Со стороны кожи и подкожной клетчаткиОчень частоСыпь
Часто

Истончение волос (алопеция)

Аллергические реакции

НечастоКрапивница
Редко

Полиморфная эритема

Анафилактоидная реакция

Кожный васкулит (включая определенное количество сообщений о случаях пурпуры Шенляйна–Геноха)**

Очень редко

Синдром Стивенса–Джонсона

Ангионевротический отек

Со стороны костно-мышечной системы и соединительной тканиОчень часто

Артралгия/нарушение подвижности в суставах

Артрит

Остеопороз

Часто

Боль в костях

Миалгия

НечастоСиндром щелкающего пальца
Со стороны репродуктивной системы и молочных железЧасто

Сухость влагалища

Вагинальное кровотечение***

Системные нарушения и осложнения в месте введенияОчень частоАстения

* Частота возникновения запястного туннельного синдрома была больше у пациенток, получавших Эгистрозол в ходе клинических исследований, по сравнению с таковой у пациенток, получавших тамоксифен. Однако большинство этих случаев возникало у пациенток с определенными факторами риска развития этого состояния.

** Поскольку в исследовании ATAC случаи кожного васкулита и пурпуры Шенляйна-Геноха не наблюдались, частота этих явлений может считаться редкой (от ≥ 0,01% до < 0,1%) на основе наихудшего значения точечной оценки.

*** Вагинальные кровотечения возникали часто, в основном у пациенток с распространенным раком молочной железы во время первых нескольких недель после замены гормональной терапии на лечение препаратом Эгистрозол. Если кровотечения продолжаются, следует провести дальнейшее обследование.

Сообщения о подозреваемых побочных реакциях

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства важно. Это позволяет продолжать контроль соотношения польза/риск препарата. Просьба к медицинским работникам сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить при температуре выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 14 таблеток в блистере; по 2 блистера в картонной коробке;

или по 10 таблеток в блистере; по 3 или по 9 блистеров в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЗАО Фармацевтический завод ЭГИС, Венгрия/EGIS Pharmaceuticals PLC, HUNGARY.

Синтон Хиспания, С.Л., Испания/Synthon Hispania, S.L., Spain.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

1165, г. Будапешт, ул. Бекеньфелди, 118–120, Венгрия/1165, Будапешт, Бокенифолди ут. 118–120, Hungary.

К/ Кастелло, №1, Сант Бои де Ллобрегат, Барселона, 08830, Испания/C/ Castello, nо1, Sant Boi de Llobregat, Барселона, 08830, Spain.