Фармакодинамика.

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Анастрозол является мощным и высокоизбирательным нестероидным ингибитором ароматазы. У женщин в постменопаузе эстрадиол в основном продуцируется путем превращения в периферических тканях андростендиона в эстрон с помощью комплекса фермента ароматазы. Эстрон дальше превращается в эстрадиол. Было продемонстрировано, что снижение уровня циркулирующего эстрадиола оказывает терапевтический эффект у женщин, больных раком молочной железы. У женщин в постменопаузе прием анастрозола в суточной дозе 1 мг приводил к снижению уровня эстрадиола более чем на 80%, что было подтверждено высокочувствительным тестом.

Анастрозол не обладает прогестагенной и андрогенной активностью.

Анастрозол в суточных дозах до 10 мг не влияет на секрецию кортизола и альдостерона, измеренную до и после стандартного теста на стимуляцию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Следовательно, заместительное введение кортикостероидов делать не нужно.

Фармакокинетика.

Всасывание

Всасывание анастрозола быстро, максимальная концентрация в плазме крови обычно достигается в течение 2 часов (натощак). Еда несколько снижает скорость, но не степень всасывания. Незначительные изменения скорости всасывания не приводят к клинически значимому влиянию на равновесные концентрации в плазме крови при применении анастрозола таблеток 1 раз в сутки. Приблизительно 90–95% равновесных концентраций анастрозола в плазме крови достигаются после 7 дней приема препарата, накопление является 3–4-кратным. Нет сведений о зависимости фармакокинетических параметров анастрозола от времени или дозы.

Фармакокинетика анастрозола не зависит от возраста женщин в постменопаузальном периоде.

Распределение

Только 40% анастрозола связывается с белками плазмы крови.

Выведение

Анастрозол выводится медленно, период полувыведения из плазмы крови составляет 40–50 часов. Еда немного замедляет скорость всасывания, но не его степень. Анастрозол экстенсивно метаболизируется у женщин в постменопаузальном периоде, менее 10% дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 72 ч после введения дозы. Метаболизм анастрозола осуществляется путем N-деалкилирования, гидроксилирования и глюкуронизации. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Триазол, основной метаболит в плазме крови, не угнетает ароматазу.

Нарушение функции почек или печени

По сравнению с соответствующим контролем у добровольцев с компенсированным циррозом печени видимый клиренс (CL/F) анастрозола после перорального применения был примерно на 30% ниже (исследование 1033IL/0014).

Концентрации анастрозола в плазме крови добровольцев с циррозом печени были в пределах диапазона концентраций, наблюдавшихся у здоровых субъектов.

В исследованиях 1033IL/0018 у добровольцев с тяжелым нарушением почек (скорость клубочковой фильтрации [СКФ] < 30 мл/мин) видимый клиренс (CL/F) анастрозола после перорального применения не был изменен, что согласуется с фактом, что анастрозол выводится преимущественно путем метаболизма.

Концентрации анастрозола в плазме крови, наблюдавшиеся во время долгосрочных исследований эффективности у пациентов с нарушением функции почек, находились в пределах диапазона концентраций анастрозола в плазме крови, которые наблюдались у пациентов без нарушения функции почек. Применение анастрозола у пациентов с тяжелым нарушением функции почек требует осторожности.