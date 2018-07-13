Амиодарон (Amiodaron) (172333) - инструкция по применению ATC-классификация
Амиодарон инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: амиодарона гидрохлорид;
1 таблетка содержит амиодарона гидрохлорида (в пересчете на 100% вещество) 200 мг;
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, лактозы моногидрат, натрия кроскармелоза, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.
Фармакотерапевтическая группа
Антиаритмические препараты III класса. Амиодарон.
Код АТХ С01B D01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Антиаритмические свойства.
Увеличивает ІІІ фазу потенциала действия сердечных клеток, в основном за счет замедления тока в калиевых каналах (III класс по классификации Vaughan Williams).
Вызывает брадикардический эффект в результате снижения автоматизма синусового узла. Такое действие не является антагонистическим относительно атропина.
Обладает неконкурентным альфа- и бета-антиадренергическим действием.
Замедляет проводимость в синоатриальном узле, предсердиях и атриовентрикулярном (AV) узле, что более выражено при ускорении ритма.
Не изменяет внутрижелудочковую проводимость.
Увеличивает рефрактерный период и уменьшает возбудимость миокарда на предсердном, AV-узловом и желудочковом уровнях.
Замедляет проводимость и удлиняет рефрактерный период в дополнительных атриовентрикулярных путях.
Другие свойства.
Уменьшает потребление кислорода миокардом за счет умеренного снижения периферического сопротивления и уменьшения частоты сердечных сокращений.
Увеличивает коронарный кровоток благодаря непосредственному воздействию на гладкую мускулатуру артерий миокарда и поддерживает сердечный выброс путем снижения давления и периферического сопротивления, не проявляя каких-либо негативных инотропных эффектов.
Был проведен метаанализ результатов тринадцати контролируемых рандомизированных проспективных клинических исследований с участием 6553 пациентов, которые недавно перенесли инфаркт миокарда (78%) или страдали хронической сердечной недостаточностью (22%).
Средний период последующего наблюдения за пациентами составлял от 0,4 до 2,5 года. Средняя ежедневная поддерживающая доза амиодарона составляла от 200 до 400 мг.
Метаанализ продемонстрировал значительное снижение под действием амиодарона общего показателя летальных случаев, которое составляло 13% (ДВ 95% 0,78–0,99; p = 0,030), и снижение летальных случаев от нарушений сердечного ритма на 29% (ДВ 95% 0,59–0,85; p = 0,0003).
Однако к интерпретации этих результатов следует подходить осторожно, учитывая неоднородность исследований, результаты которых вошли в метаанализ (неоднородность преимущественно касается отобранной группы больных, продолжительности наблюдения, методики проведения и оценки результатов исследований).
Процент больных, прекративших лечение, был значительно выше в группе пациентов, получавшей амиодарон (41%), чем в группе пациентов, получавшей плацебо (27%).
В 7% пациентов, получавших амиодарон, возник гипотиреоз, по сравнению с 1% в группе, получавшей плацебо. Гипертиреоз был диагностирован в 1,4% пациентов, принимавших амиодарон, и в 0,5% пациентов в группе, получавшей плацебо.
Интерстициальная пневмопатия наблюдалась в 1,6% пациентов, принимавших амиодарон, и в 0,5% пациентов в группе, принимавшей плацебо.
Фармакокинетика.
Амиодарон является лекарственным средством с медленным выведением и выраженным сродством с тканями.
Биодоступность после перорального применения у различных пациентов колеблется от 30% до 80% (средний показатель — 50%). После однократного приема максимальная концентрация в плазме крови достигается через 3–7 часов. Терапевтическое действие достигается в среднем в течение одной недели после начала приема препарата (от нескольких дней до двух недель).
Период полувыведения амиодарона длительный, имеет достаточно высокий уровень межиндивидуальной вариабельности (от 20 до 100 дней). В течение первых дней лечения этот препарат накапливается в большинстве тканей организма, особенно в жировой ткани. Выведение начинается через несколько дней, а равновесие между поступлением и выведением достигается в течение нескольких месяцев с индивидуальными колебаниями.
Такие характеристики объясняют необходимость применения нагрузочной дозы с целью быстрого накопления препарата в тканях организма, что необходимо для достижения терапевтического эффекта.
Часть йода высвобождается из препарата и обнаруживается в моче в форме йодида; 6 мг йода в сутки соответствует суточной дозе амиодарона 200 мг. Остальная часть препарата, т.е. большая часть йода, выводится с калом после метаболизма в печени.
Незначительное выведение препарата с мочой позволяет назначать его обычные дозы больным с нарушениями функции почек.
После отмены лечения выведение из организма продолжается в течение нескольких месяцев. Следует учитывать, что после отмены препарата его действие продолжается от 10 дней до 1 месяца.
Показания
Профилактика рецидивов:
- желудочковой тахикардии, которая представляет угрозу для жизни больного: лечение необходимо начинать в условиях стационара при наличии постоянного контроля за состоянием пациента;
- симптоматической желудочковой тахикардии (документально подтвержденной), которая приводит к нетрудоспособности;
- суправентрикулярной тахикардии (документально подтвержденной), что требует лечения, и в тех случаях, когда другие препараты не имеют терапевтического эффекта или противопоказаны;
- фибрилляции желудочков.
Лечение суправентрикулярной тахикардии: замедление или уменьшение фибрилляции или трепетания предсердий.
Ишемическая болезнь сердца и/или нарушения функции левого желудочка.
Противопоказания
Синусовая брадикардия, синоатриальная блокада сердца при отсутствии эндокардиального кардиостимулятора (искусственного водителя ритма).
Синдром слабости синусового узла при отсутствии эндокардиального кардиостимулятора (риск остановки синусового узла).
Нарушения атриовентрикулярной проводимости высокой степени при отсутствии эндокардиального кардиостимулятора. Нарушение функции щитовидной железы. Гипертиреоз (из-за возможного обострения при приеме амиодарона).
Известная повышенная чувствительность к йоду, амиодарону или к какому-либо компоненту препарата.
II и III триместры беременности.
Период кормления грудью.
Комбинация с препаратами, способными вызывать пароксизмальную желудочковую тахикардию типа torsade de pointes (за исключением противопаразитарных средств, нейролептиков и метадона):
- противоаритмические средства Iа класса (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
- противоаритмические средства ІІІ класса (соталол, дофетилид, ибутилид);
- другие лекарственные средства, такие как соединения мышьяка, бепридил, цизаприд, циталопрам, эсциталопрам, дифеманил, доласетрон (внутривенно), домперидон, дронедарон, эритромицин (внутривенно), левофлоксацин, мехитазин, мизоластин, винкамин (внутривенно), моксифлоксацин, прукалоприд, спирамицин (внутривенно), торемифен, некоторые нейролептики (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»);
- телапревир;
- кобицистат.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Антиаритмические препараты. Многие противоаритмические препараты подавляют сердечный автоматизм, проводимость и сократимость миокарда.
Одновременное применение антиаритмических средств, принадлежащих к разным классам, может обеспечить достижение благоприятного терапевтического эффекта, но чаще всего лечение такой комбинацией является очень деликатным процессом, который требует тщательного клинического и ЭКГ-мониторинга. Одновременное применение антиаритмических средств, которые могут индуцировать возникновение torsades de pointes (например, амиодарон, дизопирамид, хинидиновые соединения, соталол), противопоказано.
Одновременное применение антиаритмических средств одного и того же класса не рекомендовано, кроме исключительных случаев, поскольку такое лечение увеличивает риск возникновения кардиальных побочных эффектов.
Одновременное применение с лекарственными средствами, которые оказывают отрицательное инотропное действие, способствует замедлению сердечного ритма и/или замедляет атриовентрикулярную проводимость, поэтому требует тщательного клинического и ЭКГ-мониторинга.
Лекарственные средства, которые могут индуцировать развитие torsades de pointes. Эта аритмия может быть индуцирована некоторыми лекарственными средствами, независимо от того, относятся они к противоаритмическим препаратам или нет. Способствующими факторами являются гипокалиемия (см. подраздел «Препараты, снижающие содержание калия»), брадикардия (см. подраздел «Препараты, замедляющие сердечный ритм») или врожденное или приобретенное предварительно существующее удлинение интервала QT.
К лекарственным средствам, которые могут обусловливать развитие torsades de pointes, относятся, в частности, антиаритмические препараты Iа и III классов и некоторые нейролептики. Для доласетрона, эритромицина, спирамицина и винкамицина это взаимодействие реализуется лишь при применении их лекарственных форм, которые вводятся внутривенным путем.
Одновременное применение двух лекарственных средств, каждое из которых является препаратом, способствующим возникновению torsades de pointes, обычно противопоказано.
Однако метадон и некоторые подгруппы препаратов являются исключением из этого правила:
- противопаразитарные препараты (галофантрин, люмефантрин, пентамидин) не рекомендованы к применению только вместе с другими средствами, способствующими возникновению torsades de pointes;
- нейролептики, которые могут индуцировать torsades de pointes, также не рекомендованы к применению вместе с другими средствами, способствующими возникновению torsades de pointes, но такая комбинация не противопоказана.
Препараты, замедляющие сердечный ритм. Многие лекарственные средства могут обусловливать брадикардию. Это касается, в частности, антиаритмических препаратов Iа класса, бета-блокаторов, некоторых антиаритмических препаратов III класса, некоторых блокаторов кальциевых каналов, препаратов наперстянки, пилокарпина и антихолинэстеразных препаратов.
Противопоказанные комбинации (см. раздел «Противопоказания»). Лекарственные средства, которые могут индуцировать возникновение torsades de pointes (за исключением противопаразитарных препаратов, нейролептиков и метадона, см. подраздел «Нерекомендуемые комбинации»):
- антиаритмические средства Iа класса (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
- антиаритмические средства III класса (дофетилид, ибутилид, соталол);
- другие лекарственные средства: соединения мышьяка, бепридил, цизаприд, циталопрам, эсциталопрам, дифеманил, доласетрон (внутривенно), домперидон, дронедарон, эритромицин (внутривенно), левофлоксацин, мехитазин, мизоластин, винкамицин (внутривенно), моксифлоксацин, прукалоприд, спирамицин (внутривенно), торемифен.
Увеличение риска развития желудочковых аритмий, особенно torsades de pointes.
Телапревир. Расстройства автоматизма и проводимости кардиомиоцитов с риском возникновения чрезмерной брадикардии.
Кобицистат. Есть риск увеличения частоты амиодарон-индуцированных побочных эффектов вследствие снижения метаболизма.
Нерекомендуемые комбинации.
Софосбувир. Только у пациентов, которые получают двойную комбинированную терапию даклатасвир/софосбувир или ледипасвир/софосбувир: брадикардия, возможно симптомная или даже летальная. Если применение такой комбинации нельзя избежать, необходимо осуществлять тщательный клинический мониторинг и мониторинг ЭКГ, особенно в течение первых нескольких недель двойной терапии.
Субстраты CYP3A4. Амиодарон является ингибитором CYP3A4 и повышает концентрацию субстратов CYP3A4 в плазме крови, что приводит к потенциальному увеличению токсичности этих субстратов.
Циклоспорин. Увеличение сывороточных концентраций циклоспорина из-за снижения его метаболизма в печени, с риском проявления нефротоксических эффектов.
Количественное определение сывороточных концентраций циклоспорина, мониторинг функции почек и коррекция дозы циклоспорина на фоне лечения амиодароном.
Фторхинолоны, за исключением левофлоксацина и моксифлоксацина (противопоказанные комбинации). Увеличение риска развития желудочковых аритмий, особенно torsades de pointes.
Дилтиазем для инъекций. Риск развития брадикардии и атриовентрикулярной блокады.
Если применения этой комбинации нельзя избежать, чрезвычайно важно осуществлять тщательный клинический надзор и непрерывный мониторинг ЭКГ.
Финголимод. Потенциирование индуцированных брадикардией эффектов, возможно с летальным исходом. Особенно это актуально для бета-блокаторов, которые ингибируют механизмы адренергической компенсации. После применения первой дозы препарата должно проводиться клиническое наблюдение и непрерывный мониторинг ЭКГ в течение 24 часов.
Верапамил для инъекций. Риск развития брадикардии и атриовентрикулярной блокады.
Если применения этой комбинации нельзя избежать, чрезвычайно важно осуществлять тщательное клиническое наблюдение и непрерывный мониторинг ЭКГ.
Противопаразитарные препараты, которые могут индуцировать torsades de pointes (галофантрин, люмефантрин, пентамидин). Увеличение риска развития желудочковых аритмий, особенно torsades de pointes. Если возможно, следует отменить 1 или 2 препарата. Если применения этой комбинации нельзя избежать, чрезвычайно важно выполнить предварительную оценку интервала QT и осуществлять мониторинг ЭКГ.
Нейролептики, которые могут индуцировать torsades de pointes (амисульприд, хлорпромазин, циамемазин, дроперидол, флупентиксол, флуфеназин, галоперидол, левомепромазин, пимозид, пипамперон, пипотиазин, сертиндол, сульпирид, сультоприд, тиаприд, зуклопентиксол). Увеличение риска развития желудочковых аритмий, особенно torsades de pointes.
Метадон. Увеличение риска развития желудочковых аритмий, особенно torsades de pointes.
Стимулирующие слабительные средства. Повышенный риск возникновения желудочковых аритмий, особенно желудочковой тахикардии torsades de pointes (при этом провоцирующим фактором выступает гипокалиемия). Перед применением препарата необходимо провести коррекцию какой-либо гипокалиемии и осуществлять мониторинг ЭКГ и клинический осмотр вместе с контролем уровня электролитов.
Фидаксомицин. Повышение концентрации фидаксомицина в плазме крови.
Комбинации, которые требуют мер предосторожности при применении.
Пероральные антикоагулянты. Усиление антикоагулянтного эффекта и увеличение риска кровотечения. Частый контроль международного нормализованного отношения (МНО). Возможна корректировка дозы перорального антикоагулянта на фоне лечения амиодароном и в течение 8 дней после отмены препарата.
Бета-блокаторы, кроме соталола (противопоказана комбинация) и эсмолола (комбинация, которая требует мер предосторожности при применении). Нарушения автоматизма и проводимости (угнетение компенсаторных симпатических механизмов). ЭКГ и клинический мониторинг.
Бета-блокаторы, применяемые по поводу сердечной недостаточности (бисопролол, карведилол, метопролол, небиволол). Нарушения автоматизма и проводимости миокарда с риском чрезмерного замедления сердечного ритма. Увеличение риска развития желудочковых аритмий, особенно torsades de pointes. Клинический и регулярный ЭКГ-мониторинг.
Дабигатран. Увеличение плазменных концентраций дабигатрана с повышением риска геморрагических явлений. Если дабигатран применяется после проведения хирургического вмешательства, нужно проводить клиническое мониторирование и коррегирование дозы дабигатрана при необходимости, но не выше чем 150 мг/сутки.
Поскольку амиодарон имеет длительный период полувыведения, то возникновение взаимодействий может наблюдаться в течение нескольких месяцев после прекращения лечения амиодароном.
Субстраты Р-гликопротеина. Амиодарон является ингибитором Р-гликопротеина. Ожидается, что при одновременном применении с субстратами Р-гликопротеина будет увеличиваться их концентрация в крови.
Препараты наперстянки. Угнетение автоматизма (чрезмерное замедление сердечного ритма) и нарушение атриовентрикулярной проводимости.
При применении дигоксина наблюдается увеличение уровня дигоксина в крови из-за уменьшения клиренса дигоксина.
ЭКГ и клинический мониторинг, количественное определение уровня дигоксина в крови и, при необходимости, коррекция дозы дигоксина.
Дилтиазем для перорального применения. Риск развития брадикардии или атриовентрикулярной блокады, особенно у пациентов пожилого возраста. ЭКГ и клинический мониторинг.
Некоторые макролиды (азитромицин, кларитромицин, рокситромицин). Увеличение риска развития желудочковых аритмий, особенно torsades de pointes.
ЭКГ и клинический мониторинг на фоне одновременного применения этих препаратов.
Верапамил для перорального применения. Риск развития брадикардии и атриовентрикулярной блокады, особенно у пациентов пожилого возраста. ЭКГ и клинический мониторинг.
Эсмолол. Нарушения сократимости, автоматизма и проводимости (угнетение компенсаторных симпатических механизмов). ЭКГ и клинический мониторинг.
Препараты, снижающие содержание калия: диуретики, снижающие содержание калия (изолированно или в комбинации), стимулирующие слабительные, амфотерицин В (при внутривенном введении), глюкокортикоиды (при системном применении), тетракозактид. Необходимо предотвращать возникновение гипокалиемии (и проводить коррекцию гипокалиемии); следует тщательно контролировать продолжительность интервала QT. В случае возникновения пароксизмальной желудочковой тахикардии torsades de pointes не следует применять антиаритмические средства (необходимо начать желудочковую кардиостимуляцию; возможно внутривенное введение препаратов магния). Увеличение риска желудочковых аритмий, особенно torsades de pointes (гипокалиемия является благоприятным фактором). Необходимо устранить гипокалиемию до назначения лекарственного средства и осуществлять мониторинг ЭКГ, содержания электролитов и клинический мониторинг.
Лидокаин. Риск увеличения плазменных концентраций лидокаина, с возможными неврологическими и кардиальными побочными эффектами, в связи с угнетением амиодароном метаболизма препарата в печени. Клинический и ЭКГ-мониторинг, а также, при необходимости, количественное определение плазменных концентраций лидокаина. В случае необходимости — коррекция дозы лидокаина на фоне лечения амиодароном и после его отмены.
Орлистат. Риск уменьшения плазменных концентраций амиодарона и его активного метаболита. Клинический мониторинг и, при необходимости, мониторинг ЭКГ.
Фенитоин (путем экстраполяции — также и фосфенитоин). Увеличение плазменных концентраций фенитоина с признаками передозировки, особенно неврологическими признаками (угнетение метаболизма фенитоина в печени). Клинический мониторинг, количественное определение плазменных концентраций фенитоина и возможная корректировка дозы.
Такролимус. Увеличение концентрации такролимуса в крови путем подавления его метаболизма амиодароном. Количественное определение концентрации такролимуса в крови, мониторинг функции почек и коррекция дозы такролимуса на фоне одновременного применения амиодарона и при его отмене.
Препараты, замедляющие сердечный ритм. Увеличение риска развития желудочковых аритмий, особенно torsades de pointes. Клинический и ЭКГ-мониторинг.
Флекаинид. Амиодарон повышает плазменные уровни флекаинида путем ингибирования цитохрома СYР2D6. Поэтому следует проводить коррекцию дозы флекаинида.
Препараты, метаболизирующиеся цитохромом Р4503А4. Когда такие лекарственные средства применяют одновременно с амиодароном, ингибитором СYР3А4, это может приводить к повышению их плазменных уровней и может приводить к повышению их токсичности.
- Циклоспорин: комбинация с амиодароном может приводить к повышению уровня циклоспорина в плазме крови. Следует проводить коррекцию дозы.
- Фентанил: комбинация с амиодароном может усиливать фармакологическое действие фентанила и увеличивать риск его токсичности.
- Статины (симвастатин, аторвастатин, ловастатин): при одновременном применении амиодарона и статинов, которые метаболизируются с помощью СYР3А4, таких как симвастатин, аторвастатин и ловастатин, повышается риск возникновения мышечной токсичности (например, рабдомиолиз). При одновременном применении с амиодароном рекомендуется использовать статины, которые не метаболизируются с помощью СYР3А4.
- Другие лекарственные средства, метаболизирующиеся с помощью СYР3А4: лидокаин, такролимус, силденафил, мидазолам, триазолам, дигидроэрготамин, эрготамин, колхицин.
Субстраты СYР2С9. Амиодарон увеличивает концентрации веществ, которые являются субстратами СYР2С9, таких как варфарин или фенитоин, за счет угнетения ферментов цитохрома Р4502С9.
Тамсулозин. Риск усиления нежелательных эффектов, обусловленных тамсулозином, вследствие угнетения его метаболизма в печени. Следует проводить клинический мониторинг и, в случае необходимости, провести коррекцию дозы тамсулозина во время лечения ингибитором фермента и после остановки его применения.
Вориконазол. Повышенный риск возникновения желудочковых аритмий, особенно желудочковой тахикардии torsades de pointes, поскольку возможно снижение метаболизма амиодарона. Нужно осуществлять клиническое наблюдение и мониторинг ЭКГ и, в случае необходимости, провести коррекцию дозы амиодарона.
Комбинации, которые требуют особого внимания.
Пилокарпин. Риск чрезмерного замедления сердечного ритма (аддитивные эффекты препаратов, которые замедляют сердечный ритм).
Во время лечения амиодароном рекомендуется избегать применения ингибиторов СYР3А4 (например, грейпфрутового сока и некоторых лекарственных средств).
Особенности применения
Эффекты со стороны сердца. До начала применения препарата необходимо сделать ЭКГ и определить уровень калия в сыворотке крови.
У пациентов пожилого возраста на фоне приема препарата может усиливаться замедление частоты сердечных сокращений.
Амиодарон индуцирует изменения ЭКГ. Эти изменения включают удлинение интервала QT вследствие удлиненной реполяризации с возможным появлением зубца U. Это является признаком терапевтического действия препарата, а не его токсичности.
Возникновение на фоне лечения AV-блокады II или III степени, синоатриальной блокады или бифасцикулярной блокады требует отмены препарата. Развитие AV-блокады I степени требует интенсификации наблюдения за пациентом.
Сообщалось о случаях, иногда летальных, появления новой аритмии или усиления уже существующей и леченной аритмии (см. раздел «Побочные реакции»).
Аритмогенный эффект амиодарона слабый или даже ниже такового, который наблюдается у большинства антиаритмических средств и обычно проявляется на фоне применения некоторых комбинаций лекарственных средств (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий») или в случае наличия нарушений водно-электролитного равновесия. Несмотря на то, что амиодарон может вызвать удлинение интервала QT, его способность провоцировать пароксизмальную желудочковую тахикардию torsades de pointes является слабой. В течение лечения рекомендуется проводить ЭКГ.
Со стороны щитовидной железы. Это лекарственное средство содержит йод, в связи с чем влияет на результаты некоторых показателей функции щитовидной железы (связывание радиоактивного йода, белково-связанного йода). Но определение показателей функции щитовидной железы (ТЗ, Т4, вч-ТТГ) при этом может выполняться.
Амиодарон может обусловливать нарушение функции щитовидной железы, особенно у пациентов с дисфункцией щитовидной железы в анамнезе. Количественное определение содержания тиреотропного гормона (ТТГ) рекомендуется для всех пациентов перед началом применения препарата, затем — регулярно во время лечения и в течение нескольких месяцев после отмены препарата, а также в случае клинического подозрения на дисфункцию щитовидной железы (см. раздел «Побочные реакции»).
Нарушения со стороны легких. Появление одышки или сухого кашля, как изолированных, так и ассоциированных с ухудшением общего состояния, должно рассматриваться как возможный признак легочной токсичности препарата, например развития интерстициальной пневмопатии, и требует рентгенологического обследования пациента (см. раздел «Побочные реакции»). Необходимо пересмотреть целесообразность применения амиодарона, поскольку интерстициальный пневмонит обычно обратим в условиях ранней отмены амиодарона.
Нарушения со стороны печени. Регулярный мониторинг функции печени рекомендуется в начале приема препарата, далее — периодически в течение лечения амиодароном (см. раздел «Побочные реакции»). Необходимо уменьшить дозу амиодарона или отменить этот препарат, если уровни трансаминаз растут более чем в три раза по сравнению с показателями нормы. При применении амиодарона могут развиваться острые печеночные расстройства (включая тяжелую гепатоцеллюлярную недостаточность или печеночную недостаточность, иногда летальную) и хронические печеночные расстройства.
Нервно-мышечные нарушения. Амиодарон может вызывать сенсорную, моторную или смешанную периферическую нейропатию и миопатию (см. раздел «Побочные реакции»).
Нарушения со стороны органов зрения. При возникновении нечеткости зрения или снижения остроты зрения необходимо немедленно выполнить полное офтальмологическое обследование, в том числе фундоскопию. Развитие нейропатии или неврита зрительного нерва, обусловленных амиодароном, требует отмены препарата, поскольку продолжение лечения может привести к прогрессированию нарушений до слепоты (см. раздел «Побочные реакции»).
Тяжелая брадикардия. У пациентов, которые принимали амиодарон в комбинации с софосбувиром отдельно или в комбинации с другими лекарственными средствами прямого противовирусного действия для лечения гепатита С, такими как даклатасвир, симепревир или ледипасвир, зафиксировано возникновение тяжелой, потенциально опасной для жизни брадикардии и тяжелых нарушений сердечной проводимости. В связи с этим одновременное применение этих лекарственных средств с амиодароном не рекомендуется.
Если одновременного применения этих лекарственных средств с амиодароном нельзя избежать, тогда следует осуществлять тщательный мониторинг пациентов в начале лечения софосбувиром отдельно или в комбинации с другими лекарственными средствами прямого противовирусного действия. Пациенты с известным высоким риском возникновения брадиаритмии должны находиться под соответствующим непрерывным мониторингом в течение минимум 48 часов после начала лечения софосбувиром.
Через длительный период полувыведения амиодарона соответствующий мониторинг должен также осуществляться у пациентов, которые прекратили принимать амиодарон в пределах нескольких месяцев перед началом лечения софосбувиром отдельно или в комбинации с другими лекарственными средствами прямого антивирусного действия.
Пациенты, которые получают данные лекарственные средства для лечения гепатита С в комбинации с амиодароном, независимо от приема других препаратов, которые снижают частоту сердечных сокращений, должны быть предупреждены о симптомах, которые возникают при брадикардии и тяжелых нарушениях сердечной проводимости, и о том, что в случае их появления необходимо обратиться за неотложной медицинской помощью.
Нарушения, связанные с взаимодействием с другими лекарственными средствами. Комбинации (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий») с такими препаратами как:
- бета-блокаторы, кроме соталола (противопоказанная комбинация) и эсмолола (комбинация, которая требует мер предосторожности при применении);
- верапамил и дилтиазем
должны рассматриваться только для профилактики опасных для жизни желудочковых аритмий.
Одновременное применение амиодарона не рекомендуется с такими лекарственными средствами: бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, которые снижают частоту сердечных сокращений (верапамил, дилтиазем), слабительные средства, которые могут вызвать гипокалиемию. Применение амиодарона не рекомендуется в сочетании с циклоспорином, дилтиаземом (для инъекций) и верапамилом (для инъекций), некоторыми противопаразитарными средствами (галофантрин, люмефантрин и пентамидин), некоторыми нейролептиками (амисульприд, хлорпромазин, циамемазин, дроперидол, флуфеназин, галоперидол, левомепромазин, пимозид, пипамперон, пипотиазин, сертиндол, сульпирид, сультоприд, тиаприд, зуклопентиксол), фторхинолонами (за исключением левофлоксацина и моксифлоксацина), метадоном и финголимодом (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Нарушения, связанные со вспомогательными веществами. Это лекарственное средство содержит лактозу, поэтому оно не рекомендуется для применения пациентам с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы (редкие наследственные заболевания).
Электролитные нарушения, особенно гипокалиемия. Важно учитывать ситуации, которые могут быть ассоциированными с гипокалиемией, что может способствовать проявлению проаритмических эффектов препарата.
Гипокалиемию необходимо устранить до начала применения амиодарона.
Побочные эффекты, указанные ниже, чаще всего связаны с чрезмерным применением лекарственного средства, их можно избежать или минимизировать, четко соблюдая минимальную поддерживающую дозу.
Пациентов следует предупредить о том, чтобы во время лечения они не находились на солнце и пользовались солнцезащитными средствами.
Безопасность и эффективность применения амиодарона детям не оценивались в контролируемых клинических исследованиях.
Из-за возможного увеличения порога дефибрилляции и/или стимуляции имплантированными сердечными дефибрилляторами или искусственными водителями ритма необходимо проверять этот порог до лечения амиодароном и несколько раз после начала его применения, а также каждый раз при коррекции дозы препарата.
Анестезия. Анестезиолога следует предупредить перед операцией о том, что пациент принимает амиодарон.
Длительное применение амиодарона может повышать гемодинамический риск, связанный с общей или местной анестезией, и риск возникновения побочных эффектов, особенно таких, как брадикардия, артериальная гипотензия, уменьшение сердечного выброса и нарушение сердечной проводимости. Кроме того, у пациентов, получавших амиодарон в раннем послеоперационном периоде, наблюдалось несколько случаев острого респираторного дистресс-синдрома. В связи с этим рекомендуется осуществлять тщательное наблюдение за такими пациентами во время искусственной вентиляции легких (см. раздел «Побочные реакции»).
Способ применения и дозы
Начало лечения. Обычная рекомендованная доза для взрослых составляет 200 мг 3 раза в сутки в течение 8–10 дней.
В некоторых случаях в начале лечения используют более высокие дозы (4–5 таблеток в сутки), но всегда — в течение короткого времени и под электрокардиографическим контролем.
Поддерживающее лечение. Следует применять минимально эффективную дозу. В зависимости от реакции больного на применение препарата поддерживающая доза для взрослых может составлять от ½ таблетки в сутки (1 таблетка каждые два дня) до 2 таблеток в сутки.
Дети
Препарат не применяют детям.
Побочные реакции
Со стороны органов зрения.
Микроотложения в роговице, почти у всех взрослых лиц, обычно в пределах участка под зрачком, которые не требуют отмены амиодарона. В исключительных случаях они ассоциированы с цветными гало в ослепительном свете или с затуманиванием зрения. Микродепозиты в роговице представляют собой сложные липидные отложения и всегда являются полностью обратимыми после отмены препарата.
Нейропатия зрительного нерва (неврит зрительного нерва), которая может прогрессировать до полной слепоты, а также, по результатам осмотра глазного дна, может быть с отеком соска зрительного нерва, который может прогрессировать до более или менее серьезного снижения остроты зрения. Причинно-наследственная связь этого побочного явления с приемом амиодарона на сегодняшний день не установлена. Однако в случае отсутствия других очевидных причин развития этого побочного явления рекомендовано отменить амиодарон.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки.
Фотосенсибилизация. Рекомендуется избегать воздействия солнечного излучения (и ультрафиолетового излучения в целом) во время лечения препаратом.
Пигментации кожи синюшного или синюшно-серого цвета, которые возникают на фоне длительного приема высоких суточных доз препарата и медленно исчезают после отмены препарата (в течение 10–24 месяцев).
Эритема на фоне лучевой терапии. Кожные высыпания, обычно неспецифичные. Эксфолиативный дерматит, хотя причинно-наследственная связь этого побочного явления с приемом препарата на сегодняшний день четко не установлена. Алопеция. Крапивница.
Со стороны щитовидной железы.
Эндокринные расстройства. Некоторое несоответствие уровня тиреоидных гормонов (повышение уровня Т4 при нормальном или несколько сниженном уровне Т3) при отсутствии клинических признаков дисфункции щитовидной железы не требует прекращения лечения.
Гипотиреоз обуславливает типичные симптомы: увеличение массы тела, непереносимость холода, апатия, сонливость. Значительное повышение уровня ТТГ подтверждает этот диагноз. Эутиреоз обычно достигается в течение 1–3 месяцев после прекращения приема препарата. Отмена препарата не обязательна: в случае, когда применение амиодарона имеет обоснованные показания, лечение этим препаратом может продолжаться в комбинации с заместительной гормональной терапией гормонами щитовидной железы с применением левотироксина. Дозы левотироксина могут быть откорректированы в зависимости от уровней ТТГ.
Гипертиреоз диагностировать труднее, поскольку симптоматика менее выражена (небольшое беспричинное снижение массы тела, недостаточная эффективность антиангинальных и/или противоаритмических лекарственных средств); у пациентов пожилого возраста наблюдаются психические симптомы, даже тиреотоксикоз.
Значительное снижение уровней высокочувствительного ТТГ подтверждает этот диагноз. В таком случае необходимо обязательно отменить амиодарон, чего обычно достаточно для наступления клинической нормализации в течение 3–4 недель. Поскольку серьезные случаи этого побочного явления могут быть летальными, необходимо немедленно начать надлежащую терапию.
В случае, когда причиной проблем является тиреотоксикоз (как непосредственно, так и через его влияние на уязвимое равновесие миокарда), вариабельность эффективности синтетических антитиреоидных препаратов обуславливает необходимость рекомендовать прием высоких доз кортикостероидов (1 мг/кг) в течение достаточно длительного времени (3 месяца).
Сообщали о случаях гипертиреоза в течение нескольких месяцев после отмены амиодарона. Очень редкие случаи синдрома неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНСАГ), особенно если препарат применять одновременно с лекарственными средствами, которые могут индуцировать гипонатриемию. Также см. «Результаты исследований».
Со стороны дыхательной системы.
Наблюдались случаи возникновения диффузной интерстициальной или альвеолярной пневмопатии и облитерирующего бронхиолита с пневмонией, иногда с летальным исходом. Появление одышки при физической нагрузке или сухого кашля, как изолированных, так и ассоциированных с ухудшением общего состояния здоровья (повышенная утомляемость, снижение массы тела и небольшое повышение температуры тела), требует рентгенологического обследования и, при необходимости, отмены препарата, поскольку эти заболевания легких могут приводить к легочному фиброзу.
Ранняя отмена амиодарона, вместе с назначением терапии кортикостероидами или без нее, приводит к постепенному исчезновению симптоматики. Клинические признаки обычно исчезают в течение 3–4 недель; улучшение рентгенологической картины и легочной функции происходит медленнее (в течение нескольких месяцев).
Сообщали о нескольких случаях развития плеврита, обычно ассоциируемого с интерстициальной пневмопатией.
Бронхоспазм у пациентов с острой дыхательной недостаточностью, особенно у пациентов с бронхиальной астмой. Острый респираторный дистресс-синдром, в отдельных случаях — с летальным исходом, иногда в раннем послеоперационном периоде после хирургического вмешательства (подозревалось возможное взаимодействие с высокими дозами кислорода) (см. раздел «Особенности применения»).
Сообщалось о случаях легочного кровотечения, которые в некоторых случаях могут проявляться кровохарканьем. Эти легочные побочные эффекты часто ассоциированы с пневмопатией, индуцированной амиодароном.
Со стороны центральной нервной системы.
Тремор или другая экстрапирамидная симптоматика. Нарушения сна, в том числе ночные кошмары. Сенсорная, моторная или смешанная периферическая нейропатия.
Миопатия. Сенсорная, моторная или смешанная периферическая нейропатия и миопатия могут развиться через несколько месяцев лечения, но иногда — через несколько лет. Эти побочные явления, как правило, обратимы после отмены препарата. Однако выздоровление может быть неполным, очень медленным и наблюдаться лишь через несколько месяцев после прекращения приема препарата.
Мозжечковая атаксия. Доброкачественная внутричерепная гипертензия, головная боль. При возникновении единичных головных болей необходимо выполнить обследование для определения их возможной причины.
Со стороны гепатобилиарной системы.
Сообщалось о случаях поражения печени. Эти случаи диагностировались по повышенным уровням трансаминаз в сыворотке крови. Сообщали о следующих побочных явлениях.
Обычно умеренное и изолированное повышение уровня трансаминаз (в 1,5–3 раза выше нормы), которое исчезало после уменьшения дозы препарата или даже спонтанно.
Острое поражение печени с повышением уровня трансаминаз в крови и/или желтухой, включая печеночную недостаточность, иногда летальное, которое требует отмены препарата.
Хроническое поражение печени, которое требует длительного лечения. Гистологические изменения соответствуют картине псевдоалкогольного гепатита или цирроза печени. Поскольку клинические и лабораторные признаки не четко выражены (вариабельная гепатомегалия, повышение уровней трансаминаз в 1,5–5 раз выше нормы), показан регулярный мониторинг функции печени. В случае повышения уровня трансаминаз в крови, даже
умеренного, возникающего после приема препарата в течение более 6 месяцев, следует заподозрить развитие хронического поражения печени. Эти клинические и биологические изменения обычно исчезают после отмены препарата. Зарегистрированы несколько случаев необратимых последствий.
Кардиальные нарушения.
Брадикардия, обычно умеренная и дозозависимая.
Нарушения проводимости миокарда (синоатриальная блокада, AV-блокада разной степени).
Выраженная брадикардия и, в исключительных случаях, отказ синусового узла, о которых сообщалось в нескольких случаях (на фоне дисфункции синусового узла, у пациентов пожилого возраста). Возникновение или усиление существующей аритмии, которая иногда сопровождается остановкой сердца.
Пароксизмальная желудочковая тахикардия torsade de pointes.
Со стороны пищеварительного тракта.
Незначительные расстройства пищеварения (тошнота, рвота, дисгевзия), которые обычно возникают в начале лечения препаратом и исчезают после уменьшения его дозы. Панкреатит, острый панкреатит.
Влияние на репродуктивную систему и молочные железы.
Эпидидимит. Причинно-наследственная связь этого побочного явления с приемом этого лекарственного средства на сегодняшний день четко не установлена. Импотенция.
Со стороны сосудистой системы.
Васкулит.
Результаты исследований.
Редкие случаи гипонатриемии могут свидетельствовать о развитии СНСАГ.
Поражение почек с умеренным повышением уровня креатинина.
Со стороны системы крови и лимфатической системы.
Гемолитическая и апластическая анемия, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы.
Сообщалось о случаях ангионевротического отека и/или крапивницы.
Общие расстройства. Зафиксировано случаи гранулемы, главным образом гранулемы костного мозга.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.