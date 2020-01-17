Герпевир® мазь (Herpevir® ointment) (172319) - инструкция по применению ATC-классификация
Герпевир мазь инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ацикловир — это противовирусный препарат, проявляющий высокую активность in vitro против вируса простого герпеса I и II типа. Токсическое действие относительно клеток организма хозяина минимально. Попадая в клетки, инфицированные вирусом герпеса, ацикловир фосфорилируется с образованием активного соединения — трифосфата ацикловира. Первый этап этого процесса зависит от наличия вирусокодированной тимидинкиназы. Трифосфат ацикловира действует как ингибитор и субстрат для вирусной ДНК-полимеразы, предотвращая дальнейший синтез вирусной ДНК, не влияя на обычные клеточные процессы.
Фармакокинетика. Уровень системной абсорбции ацикловира после многократного местного применения мази Герпевир минимален.
Показания Герпевир мазь
инфекции губ и лица, вызванные вирусом простого герпеса Herpes labialis.
Применение Герпевир мазь
препарат предназначен только для наружного применения.
Детям в возрасте старше 12 лет и взрослым мазь Герпевир наносят 5 раз в сутки приблизительно с 4-часовыми интервалами, за исключением ночного времени. Важно начать лечение как можно быстрее в начале инфекции, лучше — во время продромального периода или на стадии эритемы. Можно начать лечение и на поздних стадиях — папулы или пузыря.
Лечение должно продолжаться не менее 4 дней. Если заживления не произошло, можно продолжать лечение до 10 дней. Если симптомы заболевания не исчезают после 10 дней лечения, необходимо обратиться к врачу. Следует вымыть руки до и после применения мази и избегать излишнего трения или касания полотенцем пораженных участков, чтобы предотвратить обострение или передачу инфекции.
Противопоказания
гиперчувствительность к ацикловиру, валацикловиру, пропиленгликолю или другим компонентам мази.
Побочные эффекты
у некоторых пациентов при применении мази может появиться временная быстропроходящая острая или жгучая боль. Приблизительно у 5% пациентов возможно незначительное высушивание и шелушение кожи. Также у небольшой части пациентов возможны эритема (покраснение) и зуд. Очень редко сообщалось о случаях контактного дерматита после местного применения препаратов ацикловира, и чаще всего это связано с компонентами мазевой основы, а не с ацикловиром. Имеются единичные сообщения о реакциях немедленной гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, вследствие местного применения ацикловира.
Особые указания
мазь следует применять только для лечения герпеса на губах и лице. Не рекомендуется наносить мазь на слизистые оболочки ротовой полости, глаз и применять ее для лечения генитального герпеса. Следует избегать случайного попадания мази в глаза.
Лица, которые страдают от особенно тяжелых и повторяющихся проявлений Herpes labialis, нуждаются в консультации врача. Больных герпесом губ необходимо предостеречь от контактной передачи вируса другим людям, особенно при наличии открытых поражений (например, мыть руки до и после использования мази). Не рекомендуется применять у пациентов с иммунодефицитом. Такие лица нуждаются в консультации врача относительно лечения любой инфекции.
В период беременности и кормления грудью препарат рекомендуют применять только в тех случаях, когда польза, по мнению врача, превышает риск.
Дети. Данных относительно безопасности применения препарата у детей в возрасте до 12 лет недостаточно, поэтому рекомендуют применять препарат у детей в возрасте старше 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Данных нет.
Взаимодействия
взаимодействий не выявлено.
Передозировка
из-за минимального системного воздействия при случайном пероральном или местном применении всего тюбика мази неблагоприятное воздействие маловероятно. В случае подозрения на передозировку необходимо обратиться за медицинской помощью.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.