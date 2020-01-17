мазь следует применять только для лечения герпеса на губах и лице. Не рекомендуется наносить мазь на слизистые оболочки ротовой полости, глаз и применять ее для лечения генитального герпеса. Следует избегать случайного попадания мази в глаза.

Лица, которые страдают от особенно тяжелых и повторяющихся проявлений Herpes labialis, нуждаются в консультации врача. Больных герпесом губ необходимо предостеречь от контактной передачи вируса другим людям, особенно при наличии открытых поражений (например, мыть руки до и после использования мази). Не рекомендуется применять у пациентов с иммунодефицитом. Такие лица нуждаются в консультации врача относительно лечения любой инфекции.

В период беременности и кормления грудью препарат рекомендуют применять только в тех случаях, когда польза, по мнению врача, превышает риск.

Дети. Данных относительно безопасности применения препарата у детей в возрасте до 12 лет недостаточно, поэтому рекомендуют применять препарат у детей в возрасте старше 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Данных нет.