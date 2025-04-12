Индукция общей анестезии

Взрослые

Пациентам с проведенной или не проведенной премедикацией рекомендуется титровать дозу пропофола (вводить взрослому пациенту в виде болюсной инъекции или инфузии примерно по 4 мл [40 мг] каждые 10 секунд) с учетом клинического ответа до появления клинических признаков анестезии. Для большинства взрослых пациентов в возрасте младше 55 лет в целом достаточно введение дозы 1,5–2,5 мг/кг пропофола. Общую необходимую дозу можно снизить путем снижения скорости введения (2–5 мл/мин [20–50 мг/мин]). Для лиц в возрасте старше 55 лет доза для достижения общей анестезии в целом меньше. Пациентам с балльной оценкой 3 или 4 по системе оценки риска Американского общества анестезиологов (ASA) следует применять лекарственное средство с меньшей скоростью введения (примерно 2 мл [20 мг] каждые 10 секунд).

Пациенты пожилого возраста

Пациенты пожилого возраста нуждаются в введении меньших доз пропофола для индукции анестезии. При уменьшении дозы следует учитывать состояние здоровья и возраст пациента. Сниженную дозу следует вводить с меньшей скоростью и титровать с учетом клинического ответа.

Дети

Не рекомендуется применять пропофол для индукции анестезии детям в возрасте младше 1 месяца.

Для индукции анестезии детям в возрасте старше 1 месяца дозу пропофола следует медленно титровать до появления клинических признаков анестезии. Дозу следует подбирать по возрасту и/или массе тела. Для большинства пациентов в возрасте старше 8 лет достаточным для индукции анестезии является введение дозы пропофола около 2,5 мг/кг массы тела. Младшим детям, особенно в возрасте 1 мес — 3 лет, может потребоваться введение больших доз (2,5–4 мг/кг массы тела).

Пациентам с балльной оценкой 3 или 4 по ASA рекомендуется применять меньшие дозы (см. раздел «Особенности применения»).

Введение лекарственного средства с помощью системы ИЦК Diprifusor не рекомендовано для индукции общей анестезии у детей.

Поддержание общей анестезии

Взрослые

Поддержку анестезии можно обеспечить путем введения лекарственного средства в виде непрерывной инфузии или повторных болюсных инъекций для поддержания должной глубины наркоза. Выход из наркоза обычно скорый, поэтому важно продолжать введение лекарственного средства до конца процедуры.

Непрерывная инфузия

Необходимая скорость введения может значительно отличаться у разных пациентов, однако значение в диапазоне 4–12 мг/кг/час обычно достаточно для поддержания должной глубины анестезии.

Повторные болюсные инъекции

При повторных болюсных инъекциях следует вводить постепенно возрастающие дозы 25 мг (2,5 мл) — 50 мг (5,0 мл) с учетом клинической необходимости.

Пациенты пожилого возраста

При применении лекарственного средства для поддержания анестезии следует снижать скорость введения или целевую концентрацию. Пациенты с балльной оценкой 3 или 4 по ASA требуют еще большего уменьшения дозы и скорости введения. Следует избегать быстрого введения (однократного и повторного) лекарственного средства пациентам пожилого возраста, поскольку это может привести к угнетению функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Дети

Не рекомендуется применять лекарственное средство для поддержания анестезии детям в возрасте младше 1 месяца.

Поддержание анестезии у детей в возрасте старше 1 месяца можно обеспечить введением лекарственного средства в форме инфузии или повторных болюсных инъекций для поддержания надлежащей глубины наркоза. Необходимая скорость введения может значительно отличаться у разных пациентов, однако значения в диапазоне 9–15 мг/кг/час обычно достаточно для достижения надлежащей глубины анестезии. Младшим детям, особенно в возрасте 1 мес — 3 лет, может потребоваться введение больших доз.

Пациентам с балльной оценкой 3 или 4 по ASA рекомендуется применять меньшие дозы (см. также раздел «Особенности применения»).

Введение лекарственного средства с помощью системы ИЦК «Diprifusor» не рекомендовано для поддержания общей анестезии у детей.

Седация пациентов, которые находятся в отделении интенсивной терапии.

Взрослые

Для проведения седации пациентов, которые находятся в отделении интенсивной терапии, следует вводить лекарственное средство путем непрерывной инфузии. Скорость инфузии следует определять исходя из желаемой глубины седации. У большинства пациентов достаточной глубины седации можно достичь при применении дозы 0,3–4,0 мг/кг/час (см. раздел «Особенности применения»).

Лекарственное средство не следует применять для седации пациентов в возрасте младше 16 лет, которые находятся в отделении интенсивной терапии (см. раздел «Противопоказания»). Введение лекарственного средства с помощью системы ИЦК «Diprifusor» не рекомендовано для седации пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии.

Лекарственное средство можно разводить 5%-ным раствором декстрозы (см. таблицу 1).

Рекомендуется проводить мониторинг концентрации липидов крови при применении лекарственного средства пациентам с особым риском развития перегрузки жирами. Если результаты мониторинга указывают на нарушение выведения жиров из организма, введение лекарственного средства следует скорректировать соответственно. Если пациенту внутривенно вводят одновременно другие растворы, содержащие липиды, следует уменьшать дозу с учетом количества жиров, поступающих в организм в течение инфузии как компонент лекарственной формы пропофола; 1,0 мл лекарственного средства содержит около 0,1 г жиров.

Если продолжительность седации превышает 3 дня, мониторинг концентрации липидов следует проводить у всех пациентов.

Пациенты пожилого возраста

При применении лекарственного средства для седации следует снижать скорость инфузии. Пациенты с балльной оценкой 3 или 4 по ASA требуют еще большего уменьшения дозы и скорости введения. Следует избегать быстрого введения (однократного и повторного) лекарственного средства пациентам пожилого возраста, поскольку это может привести к угнетению функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Дети

Лекарственное средство не следует применять для проведения седации детям в возрасте ≤ 16 лет, которым проводится искусственная вентиляция легких в отделении интенсивной терапии.

Седация перед проведением диагностических и хирургических процедур

Взрослые

Для обеспечения соответствующей седации при проведении диагностических и хирургических процедур следует индивидуально подбирать скорость введения и титровать дозу с учетом клинического ответа.

У большинства пациентов индукции седации можно достичь при введении пропофола в дозе 0,5–1,0 мг/кг в течение 1–5 минут.

Поддержание седации обеспечивается титрованием дозы пропофола, который вводится в форме инфузии, до желаемой глубины седации для большинства пациентов достаточно введение 1,5–4,5 мг/кг/час. Кроме инфузии возможно болюсное введение 10–20 мг, если возникает потребность в быстром увеличении глубины седации. Пациентам с балльной оценкой 3 или 4 по ASA может потребоваться снижение скорости введения и дозы.

Введение лекарственного средства с помощью системы ИЦК «Diprifusor» не рекомендовано для проведения седации перед диагностическими и хирургическими процедурами.

Пациенты пожилого возраста

При применении лекарственного средства для седации следует снижать скорость введения или целевую концентрацию. Пациенты с балльной оценкой 3 или 4 по ASA потребуют еще большего уменьшения дозы и скорости введения. Следует избегать быстрого введения (однократного и повторного) лекарственного средства пациентам пожилого возраста, поскольку это может привести к угнетению функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Дети

Не рекомендуется применять лекарственное средство при проведении диагностических и хирургических процедур детям в возрасте младше 1 месяца.

Детям в возрасте стаоше 1 месяца дозы и скорость введения следует подбирать в соответствии с необходимой глубиной седации и клиническим ответом. У большинства детей индукции седации можно добиться при введении пропофола в дозе 1–2 мг/кг массы тела. Поддержку седации можно достичь титрованием доз пропофола во время инфузии до получения желаемой глубины седации. У большинства пациентов достаточно дозы пропофола 1,5–9,0 мг/кг/час. Инфузию можно дополнить болюсным введением доз до 1 мг/кг массы тела, если необходимо быстрое увеличение глубины седации.

Пациентам с балльной оценкой 3 или 4 по ASA может потребоваться уменьшение дозы.

Способ применения

Пропофол не проявляет анальгезирующей активности, поэтому обычно возникает необходимость в сопутствующем введении дополнительных обезболивающих лекарственных средств.

Лекарственное средство можно применять для инфузий неразведенным из стеклянных контейнеров, пластиковых шприцов, предварительно наполненных шприцов лекарственным средством или разведенным 5% раствором декстрозы (для внутривенных инфузий) из инфузионных мешков из ПВХ или стеклянных инфузионных флаконов/бутылок. Разведения, которые не должны превышать соотношения 1:5 (2 мг пропофола на 1 мл), следует выполнять в асептических условиях непосредственно перед введением и применять разбавленную эмульсию в течение 6 часов после приготовления.

Рекомендуется при применении разведенного лекарственного средства полностью замещать эмульсией пропофола объем 5% раствора декстрозы, удаленный из инфузионного контейнера во время разведения (см. таблицу 1).

Разведение можно проводить с применением различных средств контроля инфузии, но применение только набора для инфузий не исключит риск случайной неконтролируемой инфузии больших объемов разведенного лекарственного средства. В инфузионную линию следует включить бюретку, счетчик капель или волюметрический насос. Риск неконтролируемой инфузии следует учитывать при определении максимального объема эмульсии пропофола в бюретке.

При применении лекарственного средства неразведенным для поддержания анестезии рекомендуется всегда использовать такое оборудование, как шприцевой или волюметрический инфузионный насос, для контроля скорости инфузии.

Лекарственное средство можно вводить через Y-образный соединитель, расположенный непосредственно перед местом инфузии следующих растворов:

5% раствор декстрозы для внутривенных инфузий;

0,9% раствор хлорида натрия для внутривенных инфузий;

4% раствор декстрозы с 0,18% раствором хлорида натрия для внутривенных инфузий.

Стеклянный, предварительно наполненный, шприц имеет меньшее сопротивление трению, чем одноразовые пластиковые шприцы, и более удобен в использовании. Поэтому, если вводят лекарственное средство с применением предварительно наполненного шприца, инфузионную линию между шприцем и пациентом нельзя оставлять открытой без присмотра.

При применении предварительно наполненного шприца со шприцевым инфузионным насосом следует убедиться в их должной совместимости. Особое внимание следует обратить на то, что дизайн насоса должен предусматривать предупреждение сифонного эффекта, а сигнал окклюзии должен быть установлен на значение больше 1000 мм рт. ст. При использовании программируемой помпы или ее эквивалента, позволяющей использовать различные шприцы, следует выбирать только опцию «B-D» 50/60 мл «PLASTIKPAK» при применении предварительно наполненного шприца с лекарственным средством.

Лекарственное средство можно предварительно смешивать с альфентанилом, раствором для инъекций, содержащим 500 мкг/мл альфентанила, в соотношении объемов от 20:1 до 50:1. Смесь следует готовить с соблюдением условий стерильности и применять в течение 6 часов после приготовления.

Для уменьшения боли при первом введении лекарственное средство можно смешивать с раствором лидокаина для инъекций (0,5 или 1%, без консервантов) (см. таблицу 1).

Инфузия по целевой концентрации: введение лекарственного средства взрослым с помощью системы ИЦК «Diprifusor»

Введение лекарственного средства с помощью системы ИЦК «Diprifusor» ограничивается индукцией и поддержанием общей анестезии у взрослых. Не рекомендуется применять при проведении седации в ОИТ, перед проведением диагностических и хирургических процедур или детям.

Лекарственное средство можно вводить в виде ИЦК только с применением системы ИЦК «Diprifusor» с программным обеспечением ИЦК «Diprifusor». Такие системы будут работать только с электронно маркированными предварительно наполненными шприцами с лекарственным средством. Система ИЦК «Diprifusor» автоматически будет устанавливать скорость инфузии для распознанной концентрации пропофола. Пользователи должны быть ознакомлены с инструкцией по применению инфузионного насоса, правилами введения лекарственного средства с помощью системы ИЦК и надлежащего обращения с системой распознавания шприцев.

Система ИЦК «Diprifusor» позволяет анестезиологу достичь и контролировать желаемую скорость индукции и глубину анестезии путем установления и изменения целевых (предусмотренных) концентраций пропофола в крови. Для некоторых систем ИЦК Diprifusor доступен альтернативный режим ввода в зависимости от эффекта, но его безопасность и эффективность еще не определены.

Система ИЦК «Diprifusor» определяет начальную концентрацию пропофола в крови пациента равной нулю. Поэтому в случае предварительного введения пациенту пропофола может возникнуть необходимость в выборе меньшей начальной целевой концентрации при применении системы ИЦК «Diprifusor». Также не рекомендуется немедленно возобновлять работу системы ИЦК «Diprifusor» после отключения насоса.

Ниже приведены рекомендации по целевой концентрации пропофола. С учетом изменчивости фармакокинетики и фармакодинамики пропофола у пациентов, в случае проведения или непроведения премедикации следует титровать целевую концентрацию пропофола с учетом клинического ответа для достижения необходимой глубины наркоза.

Индукция и поддержание общей анестезии

У взрослых пациентов в возрасте младше 55 лет анестезии обычно можно достичь при целевых концентрациях пропофола 4–8 мкг/мл. Рекомендуется применение начальной целевой концентрации 4 мкг/мл пациентам с проведенной премедикацией и 6 мкг/мл без премедикации. Время индукции при данных целевых концентрациях обычно составляет 60–120 секунд. Большая скорость позволит достичь более ранней индукции анестезии, но может быть связана с более выраженным угнетением функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Пациентам в возрасте старше 55 лет и/или с балльной оценкой 3 или 4 по ASA следует применять более низкую начальную целевую концентрацию. Затем целевую концентрацию можно постепенно повышать по 0,5–1,0 мкг/мл каждую минуту для достижения постепенной индукции анестезии.

Обычно возникает необходимость в проведении дополнительной аналгезии. В таком случае степень понижения целевой концентрации для поддержания анестезии будет зависеть от дозы анальгетиков, которые вводят сочетано. Целевые концентрации пропофола в диапазоне 3–6 мкг/мл обычно обеспечивают адекватную анестезию.

Ожидаемая концентрация пропофола при пробуждении обычно 1,0–2,0 мкг/мл, на этот показатель влияет доза анальгетиков, введенных во время поддержания анестезии.

Таблица 1

Разведение и совместное введение Пропофола-Ново с другими лекарственными средствами или растворами для инфузий (см. раздел «Особенности применения»)