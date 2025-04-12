Пропофол-Ново (Propofol-Novo)
Пропофол-Ново инструкция по применению
Состав
действующее вещество: пропофол;
1 мл эмульсии содержит пропофол 10 мг;
вспомогательные вещества: масло соевое, лецитин, глицерин, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Эмульсия для инфузий.
Основные физико-химические свойства: белая или почти белая гомогенная эмульсия, свободная от твердых частиц и больших масляных капель.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для общей анестезии. Код ATС N01A X10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия
Пропофол (2,6-диизопропилфенол) — это средство для общей анестезии короткого действия с быстрым наступлением эффекта примерно в течение 30 секунд. Выход из наркоза обычно быстрый. Механизм действия, как и для других средств для общей анестезии, недостаточно изучен. Однако считается, что пропофол реализует седативный и наркотический эффекты путем положительного воздействия на ингибирующую функцию нейротрансмиттера гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) через облегчение взаимодействия последнего с лиганд-активированными ГАМКА-рецепторами.
Фармакодинамические свойства
Обычно при применении пропофола для индукции и поддержания анестезии наблюдается снижение среднего артериального давления и незначительные изменения частоты сердечных сокращений. Однако параметры гемодинамики в нормальных условиях остаются относительно стабильными в течение поддержания анестезии, а количество случаев возникновения нежелательных гемодинамических реакций невелико.
Хотя после введения пропофола может развиться угнетение дыхания, любые реакции качественно сходны с таковыми при применении других средств для внутривенной анестезии и легко корректируются в клинической практике.
Пропофол снижает мозговое кровообращение, внутричерепное давление и метаболизм мозга. Снижение внутричерепного давления более выражено у пациентов с начальным повышенным внутричерепным давлением.
Клиническая безопасность и эффективность
Выход из наркоза обычно быстрый и характеризуется быстрым восстановлением когнитивных функций с малым количеством случаев головной боли и послеоперационных тошноты и рвоты.
В общем при применении пропофола послеоперационная тошнота и рвота наблюдаются реже, чем при применении средств для ингаляционного наркоза. Есть данные, что это может быть связано с пониженным эметогенным потенциалом пропофола.
Пропофол не ингибирует синтез гормонов коры надпочечников в клинически применяемых концентрациях.
Дети
Ограниченные данные исследований анестезии с применением пропофола детям указывают на сохранение безопасности и эффективности при продолжительности наркоза до 4 часов. Согласно опубликованным данным, лекарственное средство можно применять детям при проведении длительных процедур без изменения безопасности или эффективности последнего.
Фармакокинетика.
Всасывание
При применении пропофола для поддержания анестезии концентрация в крови асимптотически приближается к равновесному состоянию данной скорости введения.
Распределение
Пропофол широко распределяется и быстро выводится из организма (общий клиренс составляет 1,5–2,0 л/мин).
Выведение
Снижение концентрации пропофола после болюсного введения дозы или окончания инфузии можно описать с помощью открытой трехкамерной модели с очень быстрым распределением (период полураспределения: 2–4 минуты), быстрым выведением (период полуэлиминации: 30–60 минут) и более медленной конечной фазой, характеризующей перераспределение пропофола из слабоперфузированной ткани.
Клиренс реализуется путем метаболических процессов, в основном в печени, где он зависим от кровообращения, с образованием неактивных конъюгатов пропофола и соответствующего хинола, которые выводятся с мочой.
После введения однократной дозы 3 мг/кг клиренс пропофола на 1 кг массы тела увеличивается с возрастом по следующему принципу: средний клиренс значительно ниже у новорожденных в возрасте < 1 месяца (n = 25) (20 мл/кг/мин) по сравнению со старшими детьми (n = 36, возрастной диапазон: 4 месяца — 7 лет). Кроме того, у новорожденных отмечалась изменчивость данного параметра между пациентами (диапазон 3,7–78 мл/кг/мин). Из-за этих ограниченных данных клинических исследований, указывающих на значительную изменчивость, для данной группы пациентов нельзя предоставить рекомендации по дозировке.
Средний клиренс пропофола у старших детей после однократного болюсного введения дозы 3 мг/кг составил 37,5 мл/кг/мин (4–24 месяца) (n=8), 38,7 мл/кг/мин (11–43 месяца) (n = 6), 48 мл/кг/мин (1–3 года) (n = 12), 28,2 мл/кг/мин (4–7 лет) (n = 10) по сравнению с 23,6 мл/кг/мин у взрослых (n = 6).
Линейность
При применении пропофола 1% в рекомендуемом диапазоне скорости инфузии фармакокинетика данного лекарственного средства линейна.
Лекарственное средство применяют детям в возрасте старше 1 месяца в соответствии с указанными показаниями.
Не рекомендуется применять лекарство новорожденным, так как применение его данной группе пациентов полностью не исследовано. Данные фармакокинетики (см. раздел «Способ применения и дозы») указывают на то, что у новорожденных клиренс пропофола значительно снижен и имеет очень большую вариабельность между пациентами. Введение доз, рекомендованных для старших детей, может привести к относительной передозировке и развитию тяжелого угнетения функции сердечно-сосудистой системы.
Пропофол не следует применять пациентам в возрасте ≤ 16 лет для седации в отделении интенсивной терапии, поскольку безопасность и эффективность пропофола для седации в данной возрастной группе неизвестна (см. раздел «Противопоказания»).
Показания
Для общей анестезии кратковременного действия лекарственное средство вводят внутривенно для:
- индукции и поддержание общей анестезии у взрослых и детей > 1 месяца;
- седации при проведении диагностических и хирургических процедур, отдельно или в комбинации с лекарственными средствами для местной или общей анестезии, у взрослых и детей в возрасте младше 1 месяца;
- седации пациентов старше 16 лет, которым проводят искусственную вентиляцию легких в отделении интенсивной терапии (ОИТ).
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ лекарственного средства.
Детский возраст младше 1 месяца (для индукции и поддержания общей анестезии).
Лекарственное средство содержит соевое масло и не предназначено для применения пациентами с гиперчувствительностью к арахису или сое.
Лекарственное средство не следует применять с целью седации пациентам в возрасте ≤ 16 лет, которые находятся в отделении интенсивной терапии (см. раздел «Особенности применения»).
Особенности применения
Лекарственное средство должно вводить специалист, имеющий опыт проведения анестезии (или при необходимости врач с опытом работы в отделении интенсивной терапии).
Следует проводить постоянный мониторинг состояния пациента. Оборудование для обеспечения проходимости дыхательных путей пациента, искусственной вентиляции легких, подачи кислорода и проведения других реанимационных мероприятий должно быть всегда доступно и готово к использованию. Лекарственное средство не должно вводить одно и то же лицо, проводящее диагностическую или хирургическую процедуру.
Сообщалось о случаях злоупотребления и развития медикаментозной зависимости от пропофола, преимущественно среди медицинских работников. Как и в случае применения других лекарственных средств для общей анестезии, введение эмульсии пропофола без поддержания функции дыхания может привести к развитию осложнений со стороны дыхательной системы, угрожающих жизни.
При введении лекарственного средства для седации без потери сознания для проведения хирургических или диагностических процедур следует проводить непрерывный мониторинг состояния пациента относительно ранних признаков артериальной гипотензии, нарушение проходимости дыхательных путей и снижение насыщения кислородом.
Как и в случае применения других лекарственных средств, подавляющих ЦНС, при применении пропофола для седации во время хирургических процедур у пациента могут возникать непроизвольные движения. При проведении процедур, требующих иммобилизации, данные движения могут представлять опасность для больного.
До выписывания пациента должно пройти достаточное время для убеждения в полном восстановлении функций организма после применения пропофола. Очень редко применение пропофола может быть связано с послеоперационной потерей сознания, что может сопровождаться повышением тонуса мускулатуры. Данному состоянию может предшествовать период бессонницы. Хотя данное состояние проходит спонтанно, следует оказывать пациенту, потерявшему сознание, необходимую помощь.
Обычно нарушения функций, вызванных применением пропофола, не определяются уже через 12 часов. Следует учитывать эффекты пропофола, характер проводимой процедуры, прием сопутствующих лекарственных средств, возраст и состояние пациента при предоставлении советов:
- необходимости покидать заведение здравоохранения в сопровождении других лиц;
- период времени для возобновления деятельности, связанной с выполнением сложных или опасных задач, таких как управление транспортными средствами;
- применение других лекарственных средств, которые могут подавлять центральную нервную систему (например бензодиазепинов, опиатов, этилового спирта).
Как и другие лекарственные средства для в/в анестезии, следует с осторожностью применять пропофол пациентам с нарушениями функции сердца, дыхания, почек или печени, а также гиповолемическим или истощенным пациентам. Клиренс пропофола зависит от кровообращения, поэтому сопутствующее применение лекарственных средств, уменьшающих сердечный выброс, приведет к понижению клиренса пропофола.
Пропофол не имеет выраженной ваголитической активности, применение лекарственного средства связано со случаями развития брадикардии (в отдельных случаях глубокой) и асистолии. Следует рассмотреть целесообразность внутривенного введения антихолинергического лекарственного средства перед индукцией или во время поддержания анестезии, особенно в случае возможного превалирования тонуса блуждающего нерва или применения пропофола совместно с другими лекарственными средствами, которые могут вызвать брадикардию.
Как и в случае применения других лекарственных средств для внутривенной анестезии и лекарственных средств, подавляющих ЦНС, пациентам следует отметить, что важно избегать употребления алкоголя до и по меньшей мере в течение 8 часов после введения пропофола.
Во время болюсного введения лекарственного средства в течение хирургических процедур особой осторожности следует соблюдать пациентов с острой дыхательной недостаточностью или угнетением дыхания.
Сочетанное применение с лекарственными средствами, подавляющими центральную нервную систему, например со спиртом этиловым, лекарственными средствами для общей анестезии и наркотическими анальгетиками, приведет к усилению эффектов угнетения центральной нервной системы. При комбинированном применении пропофола с лекарственными средствами, подавляющими парентерально центральную нервную систему, может возникнуть тяжелое угнетение функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Рекомендуется вводить пропофол после анальгетика, а дозу следует осторожно титровать с учетом клинического ответа (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
При индукции анестезии могут возникнуть артериальная гипотензия и временное апноэ, в зависимости от дозы, проведения мер премедикации и других лекарственных средств.
В отдельных случаях для устранения артериальной гипотензии может потребоваться применение жидкостей внутривенно и снижение скорости введения пропофола в течение периода поддержания анестезии.
При введении пропофола пациентам с эпилепсией существует риск возникновения судорог.
Пациентам с нарушениями липидного обмена и состояниями, при которых следует с осторожностью применять жировые эмульсии, следует оказывать соответствующую помощь (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Не рекомендуется применять лекарственное средство при проведении электросудорожной терапии.
Как и в случае применения других лекарственных средств для анестезии, в течение выхода из наркоза может наблюдаться сексуальное расторможение.
Рекомендации по применению пациентам в отделении интенсивной терапии (ОИТ).
Применение эмульсий пропофола для инфузий для седации в ОИТ связано с различными метаболическими нарушениями и недостаточностью различных систем органов, которые могут привести к летальному исходу. Сообщалось о развитии комбинаций таких нежелательных явлений: метаболический ацидоз, рабдомиолиз, гиперкалиемия, гепатомегалия, почечная недостаточность, гиперлипидемия, сердечная аритмия, ЭКГ типа Бругада (повышение сегмента ST и выпуклый зубец Т) и сердечная недостаточность, быстро прогрессирующая и обычно нечувствительная к поддерживающей терапии инотропами. Комбинация данных явлений называется синдромом инфузии пропофола и обычно наблюдается у пациентов с тяжелыми травмами головы и детей с инфекциями дыхательных путей, получавших дозы, превышающие рекомендуемые взрослым для седации в отделении интенсивной терапии.
Главные факторы риска развития данных явлений: снижение снабжения тканей кислородом; серьезная неврологическая травма и/или сепсис; применение больших доз одного или нескольких таких лекарственных средств, как сосудосуживающие препараты, стероиды, инотропы и/или пропофол (обычно в дозах более 4 мг/кг/час с продолжительностью введения более 48 часов).
Медицинские работники должны быть готовы к возможному возникновению данных явлений у пациентов с указанными выше факторами риска и быстро принимать решения по снижению дозы пропофола или отмены данного лекарственного средства при развитии указанных признаков. Дозы всех лекарственных средств, ингибирующих центральную нервную систему, а также других лекарственных средств, применяемых в отделении интенсивной терапии, следует титровать для обеспечения достаточной поставки кислорода и сохранения параметров гемодинамики. Пациенты с повышенным внутричерепным давлением должны проходить соответствующее лечение, направленное на поддержание достаточного церебрального перфузионного давления в течение этих изменений в терапии.
Предпочтительно не превышать дозу 4 мг/кг/час.
Пациентам с нарушениями липидного обмена и другими состояниями, при которых следует с осторожностью применять жировые эмульсии, необходимо оказывать соответствующую помощь.
Рекомендуется проводить мониторинг концентрации липидов крови при применении пропофола пациентам с особым риском развития перегрузки жирами. Если результаты мониторинга указывают на нарушение выведения жиров из организма, введение пропофола следует скорректировать соответственно. Если пациенту внутривенно одновременно вводят другие жидкости, содержащие липиды, следует снижать дозу с учетом количества жиров, поступающих в организм в течение инфузии как компонента лекарственной формы пропофола; 1,0 мл лекарственного средства содержит около 0,1 г жиров.
Дополнительные меры предосторожности
Следует с осторожностью применять лекарственное средство пациентам с митохондриальными заболеваниями. У таких больных возможно обострение заболевания при проведении анестезии, хирургических процедур и других мер в ОИТ. Таким пациентам рекомендуется поддерживать нормотермию, снабжать их углеводами и достаточным количеством жидкости. Ранние проявления обострения митохондриальных заболеваний и синдрома инфузии пропофола могут быть сходными.
Лекарственное средство не содержит антимикробных консервантов, поэтому не предотвращает рост микроорганизмов.
Перед применением эмульсии пропофол следует набирать в стерильный шприц или инфузионную систему в асептических условиях сразу после открытия контейнера. После этого следует сразу начать введение лекарственного средства. В течение инфузии следует проводить все операции с эмульсией пропофола и оборудованием для инфузий в асептических условиях. Любые растворы для инфузий следует добавлять в инфузионную систему с эмульсией пропофола непосредственно перед местом введения. Лекарственное средство не следует применять в системах с микробным фильтром.
Лекарственное средство и шприцы, содержащие данное лекарственное средство, предназначены исключительно для однократного применения одному пациенту. Согласно принятым руководящим принципам применения других жировых эмульсий, однократная инфузия пропофола должна длиться не дольше 12 часов. В конце процедуры или через 12 часов, в зависимости от того, какой из указанных моментов наступил раньше, емкость с пропофолом и инфузионную линию следует утилизировать и заменить новыми.
Содержимое первичной упаковки следует встряхивать перед применением.
Остаток лекарственного средства не использовать.
Любой оставшийся после применения лекарственный препарат следует утилизировать.
Перед введением лекарственное средство не следует смешивать с растворами для инъекций или инфузий, кроме 5% раствора декстрозы или раствора лидокаина для инъекций (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Способ применения и дозы
Индукция общей анестезии
Взрослые
Пациентам с проведенной или не проведенной премедикацией рекомендуется титровать дозу пропофола (вводить взрослому пациенту в виде болюсной инъекции или инфузии примерно по 4 мл [40 мг] каждые 10 секунд) с учетом клинического ответа до появления клинических признаков анестезии. Для большинства взрослых пациентов в возрасте младше 55 лет в целом достаточно введение дозы 1,5–2,5 мг/кг пропофола. Общую необходимую дозу можно снизить путем снижения скорости введения (2–5 мл/мин [20–50 мг/мин]). Для лиц в возрасте старше 55 лет доза для достижения общей анестезии в целом меньше. Пациентам с балльной оценкой 3 или 4 по системе оценки риска Американского общества анестезиологов (ASA) следует применять лекарственное средство с меньшей скоростью введения (примерно 2 мл [20 мг] каждые 10 секунд).
Пациенты пожилого возраста
Пациенты пожилого возраста нуждаются в введении меньших доз пропофола для индукции анестезии. При уменьшении дозы следует учитывать состояние здоровья и возраст пациента. Сниженную дозу следует вводить с меньшей скоростью и титровать с учетом клинического ответа.
Дети
Не рекомендуется применять пропофол для индукции анестезии детям в возрасте младше 1 месяца.
Для индукции анестезии детям в возрасте старше 1 месяца дозу пропофола следует медленно титровать до появления клинических признаков анестезии. Дозу следует подбирать по возрасту и/или массе тела. Для большинства пациентов в возрасте старше 8 лет достаточным для индукции анестезии является введение дозы пропофола около 2,5 мг/кг массы тела. Младшим детям, особенно в возрасте 1 мес — 3 лет, может потребоваться введение больших доз (2,5–4 мг/кг массы тела).
Пациентам с балльной оценкой 3 или 4 по ASA рекомендуется применять меньшие дозы (см. раздел «Особенности применения»).
Введение лекарственного средства с помощью системы ИЦК Diprifusor не рекомендовано для индукции общей анестезии у детей.
Поддержание общей анестезии
Взрослые
Поддержку анестезии можно обеспечить путем введения лекарственного средства в виде непрерывной инфузии или повторных болюсных инъекций для поддержания должной глубины наркоза. Выход из наркоза обычно скорый, поэтому важно продолжать введение лекарственного средства до конца процедуры.
Непрерывная инфузия
Необходимая скорость введения может значительно отличаться у разных пациентов, однако значение в диапазоне 4–12 мг/кг/час обычно достаточно для поддержания должной глубины анестезии.
Повторные болюсные инъекции
При повторных болюсных инъекциях следует вводить постепенно возрастающие дозы 25 мг (2,5 мл) — 50 мг (5,0 мл) с учетом клинической необходимости.
Пациенты пожилого возраста
При применении лекарственного средства для поддержания анестезии следует снижать скорость введения или целевую концентрацию. Пациенты с балльной оценкой 3 или 4 по ASA требуют еще большего уменьшения дозы и скорости введения. Следует избегать быстрого введения (однократного и повторного) лекарственного средства пациентам пожилого возраста, поскольку это может привести к угнетению функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Дети
Не рекомендуется применять лекарственное средство для поддержания анестезии детям в возрасте младше 1 месяца.
Поддержание анестезии у детей в возрасте старше 1 месяца можно обеспечить введением лекарственного средства в форме инфузии или повторных болюсных инъекций для поддержания надлежащей глубины наркоза. Необходимая скорость введения может значительно отличаться у разных пациентов, однако значения в диапазоне 9–15 мг/кг/час обычно достаточно для достижения надлежащей глубины анестезии. Младшим детям, особенно в возрасте 1 мес — 3 лет, может потребоваться введение больших доз.
Пациентам с балльной оценкой 3 или 4 по ASA рекомендуется применять меньшие дозы (см. также раздел «Особенности применения»).
Введение лекарственного средства с помощью системы ИЦК «Diprifusor» не рекомендовано для поддержания общей анестезии у детей.
Седация пациентов, которые находятся в отделении интенсивной терапии.
Взрослые
Для проведения седации пациентов, которые находятся в отделении интенсивной терапии, следует вводить лекарственное средство путем непрерывной инфузии. Скорость инфузии следует определять исходя из желаемой глубины седации. У большинства пациентов достаточной глубины седации можно достичь при применении дозы 0,3–4,0 мг/кг/час (см. раздел «Особенности применения»).
Лекарственное средство не следует применять для седации пациентов в возрасте младше 16 лет, которые находятся в отделении интенсивной терапии (см. раздел «Противопоказания»). Введение лекарственного средства с помощью системы ИЦК «Diprifusor» не рекомендовано для седации пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии.
Лекарственное средство можно разводить 5%-ным раствором декстрозы (см. таблицу 1).
Рекомендуется проводить мониторинг концентрации липидов крови при применении лекарственного средства пациентам с особым риском развития перегрузки жирами. Если результаты мониторинга указывают на нарушение выведения жиров из организма, введение лекарственного средства следует скорректировать соответственно. Если пациенту внутривенно вводят одновременно другие растворы, содержащие липиды, следует уменьшать дозу с учетом количества жиров, поступающих в организм в течение инфузии как компонент лекарственной формы пропофола; 1,0 мл лекарственного средства содержит около 0,1 г жиров.
Если продолжительность седации превышает 3 дня, мониторинг концентрации липидов следует проводить у всех пациентов.
Пациенты пожилого возраста
При применении лекарственного средства для седации следует снижать скорость инфузии. Пациенты с балльной оценкой 3 или 4 по ASA требуют еще большего уменьшения дозы и скорости введения. Следует избегать быстрого введения (однократного и повторного) лекарственного средства пациентам пожилого возраста, поскольку это может привести к угнетению функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Дети
Лекарственное средство не следует применять для проведения седации детям в возрасте ≤ 16 лет, которым проводится искусственная вентиляция легких в отделении интенсивной терапии.
Седация перед проведением диагностических и хирургических процедур
Взрослые
Для обеспечения соответствующей седации при проведении диагностических и хирургических процедур следует индивидуально подбирать скорость введения и титровать дозу с учетом клинического ответа.
У большинства пациентов индукции седации можно достичь при введении пропофола в дозе 0,5–1,0 мг/кг в течение 1–5 минут.
Поддержание седации обеспечивается титрованием дозы пропофола, который вводится в форме инфузии, до желаемой глубины седации для большинства пациентов достаточно введение 1,5–4,5 мг/кг/час. Кроме инфузии возможно болюсное введение 10–20 мг, если возникает потребность в быстром увеличении глубины седации. Пациентам с балльной оценкой 3 или 4 по ASA может потребоваться снижение скорости введения и дозы.
Введение лекарственного средства с помощью системы ИЦК «Diprifusor» не рекомендовано для проведения седации перед диагностическими и хирургическими процедурами.
Пациенты пожилого возраста
При применении лекарственного средства для седации следует снижать скорость введения или целевую концентрацию. Пациенты с балльной оценкой 3 или 4 по ASA потребуют еще большего уменьшения дозы и скорости введения. Следует избегать быстрого введения (однократного и повторного) лекарственного средства пациентам пожилого возраста, поскольку это может привести к угнетению функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Дети
Не рекомендуется применять лекарственное средство при проведении диагностических и хирургических процедур детям в возрасте младше 1 месяца.
Детям в возрасте стаоше 1 месяца дозы и скорость введения следует подбирать в соответствии с необходимой глубиной седации и клиническим ответом. У большинства детей индукции седации можно добиться при введении пропофола в дозе 1–2 мг/кг массы тела. Поддержку седации можно достичь титрованием доз пропофола во время инфузии до получения желаемой глубины седации. У большинства пациентов достаточно дозы пропофола 1,5–9,0 мг/кг/час. Инфузию можно дополнить болюсным введением доз до 1 мг/кг массы тела, если необходимо быстрое увеличение глубины седации.
Пациентам с балльной оценкой 3 или 4 по ASA может потребоваться уменьшение дозы.
Способ применения
Пропофол не проявляет анальгезирующей активности, поэтому обычно возникает необходимость в сопутствующем введении дополнительных обезболивающих лекарственных средств.
Лекарственное средство можно применять для инфузий неразведенным из стеклянных контейнеров, пластиковых шприцов, предварительно наполненных шприцов лекарственным средством или разведенным 5% раствором декстрозы (для внутривенных инфузий) из инфузионных мешков из ПВХ или стеклянных инфузионных флаконов/бутылок. Разведения, которые не должны превышать соотношения 1:5 (2 мг пропофола на 1 мл), следует выполнять в асептических условиях непосредственно перед введением и применять разбавленную эмульсию в течение 6 часов после приготовления.
Рекомендуется при применении разведенного лекарственного средства полностью замещать эмульсией пропофола объем 5% раствора декстрозы, удаленный из инфузионного контейнера во время разведения (см. таблицу 1).
Разведение можно проводить с применением различных средств контроля инфузии, но применение только набора для инфузий не исключит риск случайной неконтролируемой инфузии больших объемов разведенного лекарственного средства. В инфузионную линию следует включить бюретку, счетчик капель или волюметрический насос. Риск неконтролируемой инфузии следует учитывать при определении максимального объема эмульсии пропофола в бюретке.
При применении лекарственного средства неразведенным для поддержания анестезии рекомендуется всегда использовать такое оборудование, как шприцевой или волюметрический инфузионный насос, для контроля скорости инфузии.
Лекарственное средство можно вводить через Y-образный соединитель, расположенный непосредственно перед местом инфузии следующих растворов:
- 5% раствор декстрозы для внутривенных инфузий;
- 0,9% раствор хлорида натрия для внутривенных инфузий;
- 4% раствор декстрозы с 0,18% раствором хлорида натрия для внутривенных инфузий.
Стеклянный, предварительно наполненный, шприц имеет меньшее сопротивление трению, чем одноразовые пластиковые шприцы, и более удобен в использовании. Поэтому, если вводят лекарственное средство с применением предварительно наполненного шприца, инфузионную линию между шприцем и пациентом нельзя оставлять открытой без присмотра.
При применении предварительно наполненного шприца со шприцевым инфузионным насосом следует убедиться в их должной совместимости. Особое внимание следует обратить на то, что дизайн насоса должен предусматривать предупреждение сифонного эффекта, а сигнал окклюзии должен быть установлен на значение больше 1000 мм рт. ст. При использовании программируемой помпы или ее эквивалента, позволяющей использовать различные шприцы, следует выбирать только опцию «B-D» 50/60 мл «PLASTIKPAK» при применении предварительно наполненного шприца с лекарственным средством.
Лекарственное средство можно предварительно смешивать с альфентанилом, раствором для инъекций, содержащим 500 мкг/мл альфентанила, в соотношении объемов от 20:1 до 50:1. Смесь следует готовить с соблюдением условий стерильности и применять в течение 6 часов после приготовления.
Для уменьшения боли при первом введении лекарственное средство можно смешивать с раствором лидокаина для инъекций (0,5 или 1%, без консервантов) (см. таблицу 1).
Инфузия по целевой концентрации: введение лекарственного средства взрослым с помощью системы ИЦК «Diprifusor»
Введение лекарственного средства с помощью системы ИЦК «Diprifusor» ограничивается индукцией и поддержанием общей анестезии у взрослых. Не рекомендуется применять при проведении седации в ОИТ, перед проведением диагностических и хирургических процедур или детям.
Лекарственное средство можно вводить в виде ИЦК только с применением системы ИЦК «Diprifusor» с программным обеспечением ИЦК «Diprifusor». Такие системы будут работать только с электронно маркированными предварительно наполненными шприцами с лекарственным средством. Система ИЦК «Diprifusor» автоматически будет устанавливать скорость инфузии для распознанной концентрации пропофола. Пользователи должны быть ознакомлены с инструкцией по применению инфузионного насоса, правилами введения лекарственного средства с помощью системы ИЦК и надлежащего обращения с системой распознавания шприцев.
Система ИЦК «Diprifusor» позволяет анестезиологу достичь и контролировать желаемую скорость индукции и глубину анестезии путем установления и изменения целевых (предусмотренных) концентраций пропофола в крови. Для некоторых систем ИЦК Diprifusor доступен альтернативный режим ввода в зависимости от эффекта, но его безопасность и эффективность еще не определены.
Система ИЦК «Diprifusor» определяет начальную концентрацию пропофола в крови пациента равной нулю. Поэтому в случае предварительного введения пациенту пропофола может возникнуть необходимость в выборе меньшей начальной целевой концентрации при применении системы ИЦК «Diprifusor». Также не рекомендуется немедленно возобновлять работу системы ИЦК «Diprifusor» после отключения насоса.
Ниже приведены рекомендации по целевой концентрации пропофола. С учетом изменчивости фармакокинетики и фармакодинамики пропофола у пациентов, в случае проведения или непроведения премедикации следует титровать целевую концентрацию пропофола с учетом клинического ответа для достижения необходимой глубины наркоза.
Индукция и поддержание общей анестезии
У взрослых пациентов в возрасте младше 55 лет анестезии обычно можно достичь при целевых концентрациях пропофола 4–8 мкг/мл. Рекомендуется применение начальной целевой концентрации 4 мкг/мл пациентам с проведенной премедикацией и 6 мкг/мл без премедикации. Время индукции при данных целевых концентрациях обычно составляет 60–120 секунд. Большая скорость позволит достичь более ранней индукции анестезии, но может быть связана с более выраженным угнетением функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Пациентам в возрасте старше 55 лет и/или с балльной оценкой 3 или 4 по ASA следует применять более низкую начальную целевую концентрацию. Затем целевую концентрацию можно постепенно повышать по 0,5–1,0 мкг/мл каждую минуту для достижения постепенной индукции анестезии.
Обычно возникает необходимость в проведении дополнительной аналгезии. В таком случае степень понижения целевой концентрации для поддержания анестезии будет зависеть от дозы анальгетиков, которые вводят сочетано. Целевые концентрации пропофола в диапазоне 3–6 мкг/мл обычно обеспечивают адекватную анестезию.
Ожидаемая концентрация пропофола при пробуждении обычно 1,0–2,0 мкг/мл, на этот показатель влияет доза анальгетиков, введенных во время поддержания анестезии.
Таблица 1
Разведение и совместное введение Пропофола-Ново с другими лекарственными средствами или растворами для инфузий (см. раздел «Особенности применения»)
|Способ совместимого ввода
|Вспомогательное вещество или растворитель
|Подготовка
|Меры предосторожности
|Предварительное смешивание
|5% раствор декстрозы для внутривенных инфузий
|Смешайте 1 часть Пропофола-Ново с 1–4 частями 5% раствора декстрозы для внутривенных инфузий в инфузионном мешке из ПВХ или стеклянном инфузионном флаконе/бутылке. При разведении в инфузионном мешке из ПВХ рекомендуется, чтобы мешок был полным, а разведение проводилось путем замены определенного объема раствора для инфузий соответствующим объемом Пропофола-Ново
|Готовьте в асептических условиях непосредственно перед вводом. Смесь стабильна в течение периода до 6 часов
|Раствор лидокаина гидрохлорида для инъекций (0,5% или 1%, без консервантов)
|Смешайте 20 частей Пропофола-Ново с 1 частью 0,5% или 1% раствора лидокаина гидрохлорида для инъекций
|Готовьте смесь в асептических условиях непосредственно перед введением. Применяйте только для индукции
|Раствор альфентанила для инъекций (500 мкг/мл)
|Смешайте Пропофол-Ново с раствором альфентанила для инъекций в соотношении объемов от 20:1 до 50:1
|Готовьте смесь в асептических условиях; применяйте в течение 6 часов после приготовления
|Совместное введение через Y-образный соединитель
|5% раствор декстрозы для внутривенных инфузий
|Совместное введение через Y-образный соединитель
|Размещайте Y-образный соединитель непосредственно перед местом введения
|0,9% раствор хлорида натрия для внутривенных инфузий
|Как указано выше
|Как указано выше
|4% раствор декстрозы с 0,18% раствором хлорида натрия для внутривенных инфузий
|Как указано выше
|Как указано выше
Побочные реакции
Системные
Индукция и поддержание анестезии или седации обычно проходят нормально, с минимальной фазой возбуждения. Чаще всего сообщали о побочных реакциях, являющихся фармакологически предполагаемыми побочными эффектами лекарственных средств для наркоза/лекарственных средств, подавляющих центральную нервную систему, например артериальная гипотензия. Природа, тяжесть и частота возникновения нежелательных явлений у пациентов, которым вводят лекарственное средство, могут быть связаны с состоянием больных и проводимыми хирургическими или терапевтическими процедурами.
В таблице 2 применены следующие критерии для определения частоты побочных реакций: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, < 1/100), редко (≥ 1/10000, < 1/1000), очень редко (< 1/10000) и частота неизвестна (нельзя установить частоту на основе имеющихся данных).
Таблица 2
|Класс систем органов
|Частота
|Побочные реакции
|Со стороны иммунной системы
|очень редко
|Анафилаксия, включающая ангионевротический отек, бронхоспазм, эритему и артериальную гипотензию
|Со стороны обмена веществ и питания
|частота неизвестна (9)
|Метаболический ацидоз (5), гиперкалиемия (5), гиперлипидемия (5)
|Со стороны психики
|частота неизвестна (9)
|Эйфория. Злоупотребление и медикаментозная зависимость (8)
|Со стороны нервной системы
|часто
|Головная боль на стадии пробуждения
|редко
|Эпилептиформные движения, включая судороги и опистотонус на стадии индукции, поддержания анестезии и пробуждения
|очень редко
|Послеоперационная потеря сознания
|частота неизвестна (9)
|Непроизвольные движения
|Со стороны сердца
|часто
|Брадикардия (1)
|Очень редко
|Отек легких
|частота неизвестна (9)
|Сердечная аритмия (5), сердечная недостаточность (5), (7)
|Со стороны сосудистой системы
|часто
|Артериальная гипотензия (2), приливы крови у детей (11)
|нечасто
|Тромбоз та флебит
|Со стороны дыхательной системы
|часто
|Временное апноэ на стадии индукции
|частота неизвестна (9)
|Угнетение дыхания (дозозависимое)
|Со стороны пищеварительной системы
|часто
|Тошнота и рвота на стадии пробуждения
|очень редко
|Панкреатит
|Со стороны гепатобилиарной системы
|частота неизвестна (9)
|Гепатомегалия (5)
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|частота неизвестна (9)
|Рабдомиолиз (3), (5)
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|очень редко
|Обесцвечивание мочи при длительном введении
|частота неизвестна (9)
|Почечная недостаточность (5)
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|очень редко
|Сексуальное расторможение
|Системные нарушения и осложнения в месте введения
|очень часто
|Местная боль на стадии индукции (4)
|очень редко
|Некроз тканей (10) после случайного внесосудистого введения
|частота неизвестна (9)
|Местная боль, отек после случайного внесосудистого введения
|Отклонения от нормы, выявленные в результате лабораторных исследований
|часто
|Симптомы отмены у детей (11)
|частота неизвестна (9)
|ЭКГ типа Бругада (5), (6)
|Травмы, отравления и усложнение процедур
|очень редко
|Послеоперационная лихорадка
(1) Случаи развития серьезной брадикардии редкие. Есть отдельные сообщения о прогрессировании до асистолии.
(2) В отдельных случаях для устранения артериальной гипотензии может потребоваться применение жидкостей внутривенно и снижение скорости введения лекарственного средства.
(3) Очень редко сообщалось о случаях развития рабдомиолиза, когда пропофол вводили в дозах больше 4 мг/кг/час для седации в ОИТ.
(4) Можно минимизировать путем введения в вены большего диаметра: вены предплечья и локтевой ямки; местные боли также можно уменьшить путем сочетанного введения лидокаина.
(5) Комбинацию данных явлений называют синдромом инфузии пропофола, который может наблюдаться у серьезно больных пациентов с множественными факторами риска развития этих явлений (см. раздел «Особенности применения»).
(6) ЭКГ типа Бругада: повышение сегмента ST и выпуклый зубец Т на ЭКГ.
(7) Быстро прогрессирующая сердечная недостаточность (в некоторых случаях с летальным исходом) у взрослых. Сердечная недостаточность в таких случаях обычно была нечувствительна к поддерживающей терапии инотропами.
(8) Злоупотребление и медикаментозная зависимость от пропофола, преимущественно среди медицинских работников.
(9) Частота неизвестна, так как не может быть оценена на основе имеющихся данных клинических исследований.
(10) О некрозе сообщали в случае нарушения жизнеспособности тканей.
(11) После внезапного прекращения введения пропофола во время интенсивной терапии.
Сообщалось об отеке легких, артериальной гипотензии, асистологии, брадикардии, судорогах, случаях развития дистонии/дискинезии. Редко наблюдались рабдомиолиз, метаболический ацидоз, гиперкалиемия или сердечная недостаточность, иногда с летальным исходом при применении пропофола в дозах более 4 мг/кг/час для достижения седативного эффекта в условиях реанимации.
Сообщения о применении пропофола не по показаниям для индукции анестезии новорожденным указывают на то, что может развиваться угнетение сердца и дыхание при применении режима дозирования для детей.
Местные
Местную боль, которая может возникнуть на стадии индукции анестезии пропофолом, можно минимизировать сопутствующим применением лидокаина (см. раздел «Способ применения и дозы») и путем введения в вены большего диаметра: вены предплечья и локтевой ямки. Случаи развития тромбоза и флебита редкие. Случайное внесосудистое введение и исследование на животных свидетельствуют о минимальной реакции тканей. При внутриартериальном введении животным не наблюдали местных тканевых эффектов.
Срок годности
3 года.
После открытия контейнера (первичной упаковки) лекарственное средство следует использовать немедленно.
Срок годности разбавленной эмульсии
Разведенную эмульсию следует использовать немедленно после приготовления.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.
Упаковка
По 20 мл во флаконе; по 5 флаконов в контурной ячеистой упаковке в пачке из картона.
По 50 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью фирма "Новофарм-Биосинтез".