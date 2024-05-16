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Аскорбиновая кислота таблетки 0,5 г, №100 - Киев (702600) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
57,48
Экономия: -6,09 грн
51,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
64,12
Экономия: -10,08 грн
54,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (4)
70,55
Экономия: -9,54 грн
61,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (2)
66,53
Экономия: -5,79 грн
60,74 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (1)
65,72
Экономия: -5,87 грн
59,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (1)
66,59
Экономия: -6,17 грн
60,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всего: упаковка (1)
54,53
Экономия: -3,16 грн
51,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (1)
66,87
Экономия: -5,60 грн
61,27 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Погребы, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
83,99
Экономия: -18,38 грн
65,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Украинская, 83-Б
Всего: упаковка (1)
56,17
Экономия: -5,18 грн
50,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
Всего: упаковка (1)
56,55
Экономия: -5,18 грн
51,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Васильков, ул. Декабристов, 180-А
Всего: упаковка (2)
61,69
Экономия: -6,09 грн
55,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (2)
57,41
Экономия: -4,00 грн
53,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (1)
59,50
Экономия: -9,19 грн
50,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (1)
59,28
Экономия: -5,41 грн
53,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
60,86
Экономия: -6,73 грн
54,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Умань, ул. Независимости, 2-А
Всего: упаковка (2)
58,38
Экономия: -4,48 грн
53,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
59,50
Экономия: -5,18 грн
54,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -13,48 грн
61,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
56,66
Экономия: -4,81 грн
51,85 грн