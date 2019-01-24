Ацекор Кардио применяют с осторожностью в таких случаях:

– нарушение функции почек или нарушение сердечно-сосудистого кровообращения (например патология сосудов почки, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, обширное оперативное вмешательство, сепсис или сильное кровотечение), поскольку ацетилсалициловая кислота может также повысить риск нарушения функции почек и ОПН;

– нарушение функции печени;

– одновременное применение ибупрофена, поскольку ибупрофен может уменьшить ингибирующее влияние ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов. В случае применения препарата Ацекор кардио перед началом приема ибупрофена как обезболивающего средства пациент должен проконсультироваться с врачом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ);

– наличие симптомов хронической желудочной или дуоденальной диспепсии или их рецидив;

– наличие БА или общей тенденции к гиперчувствительности, поскольку ацетилсалициловая кислота может вызывать развитие бронхоспазма или приступа БА или другие реакции повышенной чувствительности. Факторы риска включают БА в анамнезе, сенную лихорадку, полипоз носа или хроническое респираторное заболевание, аллергические реакции (например, сыпь, зуд, крапивница) на другие вещества в анамнезе;

– полипы носовой полости;

– тяжелая недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, поскольку ацетилсалициловая кислота может вызвать гемолиз или гемолитическую анемию. Факторы, которые могут повысить риск гемолиза, включают высокие дозы препарата, лихорадку или острый инфекционный процесс;

– одновременное применение антикоагулянтов;

– в связи с ингибирующим влиянием ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов, которое сохраняется на протяжении нескольких дней после приема, применение препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, может повысить вероятность или усилить имеющееся кровотечение при хирургических операциях (включая незначительные хирургические вмешательства, например удаление зуба);

– применение ацетилсалициловой кислоты у детей и подростков с лихорадкой и/или вирусными заболеваниями возможно только по назначению врача в качестве терапии второй линии (из-за риска развития синдрома Рея — угрожающей жизни энцефалопатии, главными симптомами которой являются тяжелая рвота, потеря сознания, печеночная дисфункция). При некоторых вирусных заболеваниях, особенно при гриппе А, гриппе В и ветряной оспе, существует риск развития синдрома Рея, который является очень редким, но опасным для жизни заболеванием, требующим неотложного медицинского вмешательства. Риск может быть повышенным, если ацетилсалициловую кислоту применять в качестве сопутствующего лекарственного средства, однако причинно-следственная связь в этом случае не доказана. Если указанные состояния сопровождаются постоянной рвотой, это может быть проявлением синдрома Рея;

– язвы ЖКТ, включая хроническую и рекуррентную язвенную болезнь или желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе;

– гиперчувствительность к анальгетическим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также аллергия на другие вещества.

Применение в период беременности и кормления грудью. Следует с осторожностью применять салицилаты в I и II триместр беременности. Применение салицилатов противопоказано в III триместр беременности.

Подавление синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или эмбриональное/внутриутробное развитие. Имеющиеся данные эпидемиологических исследований указывают на риск выкидыша и мальформаций сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов в начале беременности. Риск повышается в зависимости от повышения дозы и продолжительности терапии.

Имеющиеся эпидемиологические данные не подтверждают связь между применением ацетилсалициловой кислоты и повышенным риском выкидыша. Имеющиеся эпидемиологические данные по выкидышу не являются последовательными, однако повышенный риск гастрошизиса не может быть исключен при применении ацетилсалициловой кислоты. Результаты проспективного исследования влияния препарата на ранних сроках беременности (1–4-й месяцы) с участием около 14 800 пар женщина — ребенок не указывают на какую-либо связь с повышенным риском развития мальформаций.

В I и II триместр беременности препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, не следует назначать без четкой клинической необходимости. Для женщин, которые, вероятно, могут быть беременными, или в I и II триместр беременности доза препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.

Сообщалось о случаях нарушения имплантации, эмбриотоксических и фетотоксических влияний и влияния на способность к обучению ребенка после пренатальной экспозиции салицилатами.

Согласно данным исследований на животных применение салицилатов вызывает побочные реакции у плода (такие как повышение смертности, нарушения роста, интоксикация салицилатами), однако контролируемых исследований с участием беременных не проводили.

Согласно предыдущему опыту риск низкий при применении лекарственного средства в терапевтических дозах.

В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:

– сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией) и/или нарушения функции почек с возможным последующим развитием почечной недостаточности с олигогидрамнионом;

– удлинение времени кровотечения, антиагрегационное воздействие, которое может возникнуть у женщины и плода в конце беременности;

– удлинение времени кровотечения возможно также при применении очень низких доз;

– торможение сокращений матки, развитие кровотечения у беременной и увеличение продолжительности родов.

С учетом этих данных, ацетилсалициловая кислота противопоказана в III триместр беременности.

Салицилаты проникают в грудное молоко. Концентрация в грудном молоке эквивалентна или даже выше, чем концентрация в плазме крови матери.

Во время вынужденного назначения по показаниям в период лактации следует прекратить кормление грудью в случае регулярного применения препарата в высоких дозах (>300 мг/сут).

Дети. Согласно показаниям (см. ПОКАЗАНИЯ) препарат Ацекор Кардио не следует применять у детей.

Применение ацетилсалициловой кислоты у детей в возрасте до 16 лет может вызвать тяжелые побочные эффекты (в том числе синдром Рея, одним из признаков которого является постоянная рвота). Следует ознакомиться с информацией, изложенной в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований не проводили.