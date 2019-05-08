Веносмил (Venosmil) (172093) - инструкция по применению ATC-классификация
Веносмил инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующее вещество Веносмила — гидросмин, по химической структуре относится к группе флавоноидов, представляет собой 5,3’-моно-О-(β-гидроксиэтил)-диосмин и 5,3’-ди-О-(β-гидроксиэтил)-диосмин. Механизм действия гидросмина до конца не изучен, но может быть связан с ингибированием деградации катехоламинов, главным образом путем ингибирования катехоламин-О-метилтрансферазы. Можно выделить четыре уровня действия гидросмина:
- а) действие на проницаемость: снижает проницаемость и ломкость капилляров (повышаются под влиянием гистамина, брадикинина и при несбалансированном питании);
- б) действие на гемореологические свойства эритроцитов: повышает способность эритроцитов деформироваться и уменьшает вязкость крови;
- в) действие на тонус вен: стимулирует постоянное и спонтанное сокращения гладких мышц венозной стенки;
- г) влияние на циркуляцию лимфы: гидросмин вызывает дилатацию лимфатических сосудов и повышает скорость течения лимфы, таким образом улучшает лимфоотток.
Веносмил купирует симптомы хронической (периферической) венозной недостаточности (боль, ощущение тяжести, отеки). Гидросмин оказывает выраженное действие на проявления венозного стаза, вызванного варикозной дилатацией сосудов нижних конечностей.
Фармакокинетика. После однократного перорального применения гидросмина у здоровых добровольцев было отмечено, что кривая концентрации препарата в плазме крови по отношению ко времени имеет бифазный характер. Начальный пик концентрации препарата в плазме крови после применения наблюдается через 15 мин, после чего концентрация начинает медленно снижаться; через 4 ч после применения отмечается новое повышение уровня с достижением равновесной концентрации через 5–8 ч после применения препарата, после чего показатели снижаются и через 24 ч после применения практически не выявляются.
На протяжении 48 ч элиминируется 90% принятой дозы гидросмина. Выведение активного вещества происходит главным образом с калом (80%), с мочой выводится 16–18%.
Показания Веносмил
препарат применяется для кратковременного облегчения (в течение 2–3 мес) отеков и симптомов, связанных с хронической венозной недостаточностью (в том числе при геморрое).
Применение Веносмил
препарат принимают внутрь во время приема пищи, запивая водой.
Взрослым назначают по 1 капсуле (200 мг) 3 раза в сутки (каждые 8 ч), продолжительность лечения — 3 мес.
При обострении геморроя назначают по 2 капсулы (400 мг) 3 раза в сутки (каждые 8 ч), продолжительность лечения — 3–4 нед. Улучшение наступает на 2–3-й неделе лечения.
Применение препарата в течение 3 мес с перерывами в лечении 1–2 мес на протяжении 1–2 лет может быть рекомендовано пациентам с хронической венозной недостаточностью или посттромботическим синдромом.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
обычно терапия препаратом хорошо переносится. Наиболее частые побочные реакции:
со стороны ЖКТ: боль в эпигастральной области, тошнота;
со стороны кожи: трещины, зуд;
со стороны ЦНС: слабость, головная боль.
Особые указания
период беременности и кормления грудью. Клинических исследований применения препарата в период беременности нет. Во время доклинических исследований не было выявлено прямого или косвенного негативного влияния на течение периода беременности, развитие плода. Применение препарата в период беременности возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода. Данных о проникновении препарата в грудное молоко нет, поэтому не рекомендуется его применять в период кормления грудью.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата у детей не установлены.
Не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
не описаны. Специальных исследований фармакокинетики и фармакодинамики гидросмина при одновременном применении с другими препаратами или пищей не проводили.
Передозировка
благодаря хорошей переносимости Веносмила возможность интоксикации практически исключена, даже в случае передозировки.
Условия хранения
при температуре до 30 °C.