фармакодинамика. Действующее вещество Веносмила — гидросмин, по химической структуре относится к группе флавоноидов, представляет собой 5,3’-моно-О-(β-гидроксиэтил)-диосмин и 5,3’-ди-О-(β-гидроксиэтил)-диосмин. Механизм действия гидросмина до конца не изучен, но может быть связан с ингибированием деградации катехоламинов, главным образом путем ингибирования катехоламин-О-метилтрансферазы. Можно выделить четыре уровня действия гидросмина:

а) действие на проницаемость: снижает проницаемость и ломкость капилляров (повышаются под влиянием гистамина, брадикинина и при несбалансированном питании);

б) действие на гемореологические свойства эритроцитов: повышает способность эритроцитов деформироваться и уменьшает вязкость крови;

в) действие на тонус вен: стимулирует постоянное и спонтанное сокращения гладких мышц венозной стенки;

г) влияние на циркуляцию лимфы: гидросмин вызывает дилатацию лимфатических сосудов и повышает скорость течения лимфы, таким образом улучшает лимфоотток.

Веносмил купирует симптомы хронической (периферической) венозной недостаточности (боль, ощущение тяжести, отеки). Гидросмин оказывает выраженное действие на проявления венозного стаза, вызванного варикозной дилатацией сосудов нижних конечностей.

Фармакокинетика. После однократного перорального применения гидросмина у здоровых добровольцев было отмечено, что кривая концентрации препарата в плазме крови по отношению ко времени имеет бифазный характер. Начальный пик концентрации препарата в плазме крови после применения наблюдается через 15 мин, после чего концентрация начинает медленно снижаться; через 4 ч после применения отмечается новое повышение уровня с достижением равновесной концентрации через 5–8 ч после применения препарата, после чего показатели снижаются и через 24 ч после применения практически не выявляются.

На протяжении 48 ч элиминируется 90% принятой дозы гидросмина. Выведение активного вещества происходит главным образом с калом (80%), с мочой выводится 16–18%.