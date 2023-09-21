ГИДРОСМИН (HIDROSMIN) Действующее вещество
гидросмин, по химической структуре относится к группе флавоноидов, представляет собой стандартную смесь 5,3-моно-О-(β-гидроксиэтил)-диосмина и 5,3-ди-О-(β-гидроксиэтил)-диосмина. Механизм действия гидросмина до конца не изучен, но может быть связан с ингибированием деградации катехоламинов, главным образом путем ингибирования катехол-О-метилтрансферазы. Несмотря на то, что точный механизм действия гидросмина до конца неизвестен можно выделить 4 уровня действия гидросмина:
- действие на проницаемость: снижает проницаемость (повышается под влиянием гистамина, брадикинина) и ломкость капилляров (повышается при несбалансированном питании);
- действие на гемореологические свойства эритроцитов: повышает способность эритроцитов деформироваться и уменьшает вязкость крови;
- действие на тонус вен: стимулирует постоянное и спонтанное сокращения гладких мышц венозной стенки; влияние на циркуляцию лимфы: гидросмин вызывает дилатацию лимфатических сосудов и повышает скорость течения лимфы, таким образом улучшает лимфоотток.
Гидросмин купирует симптомы хронической (периферической) венозной недостаточности (боль, ощущение тяжести, отеки), оказывает выраженное действие на проявления венозного стаза, вызванного варикозной дилатацией сосудов нижних конечностей.
кратковременное уменьшение (в течение 2-3 месяцев) отеков и симптомов, связанных с хронической венозной недостаточностью.
принимают внутрь во время приема пищи, запивая водой. Взрослым пациентам назначают по 1 капсуле (200 мг) 3 раза в сутки (каждые 8 ч), продолжительность лечения — 3 мес.
гиперчувствительность к гидросмину.
со стороны ЖКТ - боль в эпигастральной области, тошнота; со стороны кожи - трещины, зуд; со стороны ЦНС - слабость, головная боль.
специальных исследований фармакокинетики и фармакодинамики гидросмина при применении с другими препаратами или пищей не проводили.
благодаря хорошей переносимости гидросмина возможность интоксикации практически исключена, даже в случае передозировки.