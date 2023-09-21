гидросмин, по химической структуре относится к группе флавоноидов, представляет собой стандартную смесь 5,3-моно-О-(β-гидроксиэтил)-диосмина и 5,3-ди-О-(β-гидроксиэтил)-диосмина. Механизм действия гидросмина до конца не изучен, но может быть связан с ингибированием деградации катехоламинов, главным образом путем ингибирования катехол-О-метилтрансферазы. Несмотря на то, что точный механизм действия гидросмина до конца неизвестен можно выделить 4 уровня действия гидросмина:

- действие на проницаемость: снижает проницаемость (повышается под влиянием гистамина, брадикинина) и ломкость капилляров (повышается при несбалансированном питании);

- действие на гемореологические свойства эритроцитов: повышает способность эритроцитов деформироваться и уменьшает вязкость крови;

- действие на тонус вен: стимулирует постоянное и спонтанное сокращения гладких мышц венозной стенки; влияние на циркуляцию лимфы: гидросмин вызывает дилатацию лимфатических сосудов и повышает скорость течения лимфы, таким образом улучшает лимфоотток.

Гидросмин купирует симптомы хронической (периферической) венозной недостаточности (боль, ощущение тяжести, отеки), оказывает выраженное действие на проявления венозного стаза, вызванного варикозной дилатацией сосудов нижних конечностей.