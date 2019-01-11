психические заболевания и нарушения со стороны ЦНС . У некоторых пациентов во время комбинированной терапии рибавирином и пегинтерфероном α-2b или интерфероном α-2b и даже в течение 6-месячного периода наблюдения после прекращения такого лечения отмечали тяжелые нарушения со стороны ЦНС, в частности депрессию, суицидальные мысли и попытки самоубийства. У детей и подростков, которым проводили лечение рибавирином в комбинации с интерфероном α-2b, суицидальные мысли или попытки самоубийства в течение лечения и 6-месячного периода наблюдения после лечения возникали чаще, чем у взрослых пациентов (2,4% по сравнению с 1%). У детей и подростков так же, как и у взрослых пациентов, развивались другие психические нарушения (например депрессия, эмоциональная лабильность и сонливость). При применении α-интерферонов также отмечали другие нарушения со стороны ЦНС, включая агрессивное поведение (иногда направленное против других людей, например мысли об убийстве), биполярное расстройство, мании, спутанность сознания и нарушение ментального статуса.

Пациентам необходимо тщательное наблюдение для выявления каких-либо признаков или симптомов психических нарушений. В случае появления таких симптомов врач, который назначил лечение, должен оценить потенциальную серьезность этих нежелательных эффектов и потребность в проведении соответствующего лечения. Если симптомы со стороны психики не исчезнут или даже усилятся, а также если появятся суицидальные мысли или мысли об убийстве, рекомендуется прекратить лечение препаратом Вирориб в комбинации с пегинтерфероном α-2b или интерфероном α-2b и в случае необходимости оказать пациенту соответствующую психиатрическую помощь.

Пациенты с наличием в анамнезе или клиническими проявлениями тяжелых психических состояний. Если решено, что комбинированная терапия препаратом Вирориб и пегинтерфероном α-2b или интерфероном α-2b является необходимой для взрослых пациентов с клиническими или анамнестическими данными о тяжелых психических состояниях, ее следует начинать только после проведения соответствующей индивидуальной диагностики и на фоне терапевтического ведения психического состояния.

Применение препарата Вирориб и пегинтерферона α-2b или интерферона α-2b у детей и подростков с клиническими или анамнестическими данными о тяжелом психическом расстройстве противопоказано.

Пациенты, которые принимают/злоупотребляют психоактивными веществами. У пациентов с ВГС, одновременно употребляющих психоактивные вещества (алкоголь, марихуану и др.), существует высокий риск развития нарушений со стороны психики или обострение существующего нарушения психики при лечении α-интерфероном. Если для таких пациентов лечение α-интерфероном необходимо, наличие психических сопутствующих заболеваний и потенциал для применения других веществ следует тщательно оценить и принять соответствующие меры до начала терапии. Если необходимо для оценки состояния, лечения и последующего наблюдения, следует рассмотреть вопрос о привлечении психолога или нарколога в процесс лечения. Состояние пациента следует тщательно контролировать во время терапии, а также после прекращения лечения. Рекомендовано раннее вмешательство относительно повторного возникновения или развития психических нарушений и применения психоактивных веществ.

Гемолиз . Есть клинические данные по снижению уровня гемоглобина у взрослых пациентов (<10 г/л), детей и подростков, которые лечились рибавирином в комбинации с пегинтерфероном α-2b или интерфероном α-2b. Хотя рибавирин не имеет непосредственного влияния на сердечно-сосудистую систему, анемия, связанная с приемом рибавирина, может влиять на функцию сердца и/или обострять симптомы коронарного заболевания. Поэтому Вирориб назначают с осторожностью пациентам с заболеваниями сердца. Следует оценивать состояние сердечно-сосудистой системы перед началом лечения и в течение терапии. В случае каких-либо признаков ухудшения со стороны сердечно-сосудистой системы терапию необходимо прекратить.

Сердечно-сосудистая система . Взрослые пациенты, которые имеют или имели застойную сердечную недостаточность, инфаркт миокарда и/или аритмию, должны находиться под постоянным наблюдением врача. Пациентам с заболеваниями сердца перед началом и во время лечения рекомендуется проводить ЭКГ. Аритмии (в основном наджелудочковые), как правило, поддаются обычной терапии, но могут требовать прекращения лечения. Нет данных относительно применения комбинированной терапии у детей и подростков с сердечно-сосудистым заболеванием в анамнезе.

Гиперчувствительность немедленного типа . При развитии острой реакции гиперчувствительности (например крапивницы, ангионевротического отека, бронхоспазма, анафилаксии) применение препарата Вирориб следует немедленно прекратить и назначить соответствующее лечение. Преходящие высыпания не являются основанием для прекращения лечения.

Офтальмологические изменения . Рибавирин применяют в сочетании с α-интерфероном. В редких случаях при проведении комбинированного лечения с помощью α-интерферонов отмечали случаи ретинопатии, включая кровотечение в сетчатке, экссудаты сетчатки, папиллярный отек, нейропатии зрительного нерва и окклюзии артерии или вены сетчатки, что может привести к ухудшению зрения. Всем пациентам необходимо провести офтальмологическое обследование перед началом лечения. У пациентов, у которых появились признаки заболевания глаз или ухудшилось зрение, нужно безотлагательно провести полное офтальмологическое обследование. У пациентов с существующими офтальмологическими заболеваниями (например диабетическая или гипертензивная ретинопатия) при комбинированном лечении с помощью α-интерферонов необходимо периодически проводить офтальмологическое обследование. Пациентам, у которых появляются новые или усиливаются существующие офтальмологические заболевания, необходимо прекратить комбинированное лечение с α-интерфероном.

Функция печени . Все пациенты, у которых во время лечения выявили признаки значительного ухудшения функции печени, должны находиться под тщательным наблюдением. Следует прекратить терапию пациентам, у которых выявлено повышение коагуляции, что может указывать на декомпенсацию печени.

Потенциал усиления иммуносупрессии . Опубликовано сообщение о панцитопении и угнетении функции костного мозга, которые возникали в течение 3–7 нед после применения пегинтерферона и рибавирина одновременно с азатиоприном. Такая миелотоксичность исчезала через 4–6 нед после отмены антивирусной терапии гепатита С и одновременно азатиоприна, а также не возникала снова после повторного индивидуального применения любого из препаратов.

Коинфекция ВИЧ и ВГС. Митохондриальная токсичность и лактоацидоз. Необходима осторожность относительно пациентов с ВИЧ-инфекцией и сопутствующей инфекцией вирусного гепатита С, которым проводится лечение нуклеозидными ингибиторами обратной транскриптазы (особенно диданозином и ставудином) в комплексе с комбинацией рибавирина и интерферона α-2b. У ВИЧ-инфицированных пациентов, принимающих нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы, при лечении рибавирином необходимо тщательно контролировать маркеры митохондриальной токсичности и лактатацидоза. В частности, рибавирин не рекомендуется принимать одновременно с диданозином и ставудином из-за риска митохондриальной токсичности и для ограничения риска дублирования митохондриальной токсичности соответственно.

Декомпенсация функции печени у пациентов с коинфекцией ВИЧ и ВГС и прогрессирующим циррозом. У пациентов с сопутствующей ВИЧ-инфекцией и прогрессирующим циррозом, получающих ВААРТ, может повышаться риск развития декомпенсации функции печени и летального исхода. Дополнительное применение α-интерферонов отдельно или в комбинации с рибавирином повышает степень такого риска у данной категории пациентов. Другие начальные факторы у пациентов с сопутствующей инфекцией, которые могут повышать риск развития декомпенсации функции печени, включают лечение диданозином и повышение концентрации билирубина в плазме крови. За состоянием пациентов с сопутствующей инфекцией, которым проводится как антиретровирусная терапия, так и лечение против гепатита, следует проводить тщательное наблюдение и оценивать при лечении степень нарушений функции печени по классификации Чайлда — Пью. В случае возникновения печеночной декомпенсации, необходимо немедленно прекратить лечение по поводу гепатита и провести повторную оценку схемы антиретровирусной терапии.

Гематологические нарушения у пациентов с коинфекцией ВИЧ и ВГС. У пациентов с сопутствующей ВИЧ-инфекцией, получающих ВААРТ и лечение рибавирином в комбинации с интерфероном α-2b, может повышаться риск развития гематологических нарушений (например нейтропения, тромбоцитопения и анемия) по сравнению с пациентами с ВГС. Большинство таких нарушений исчезает при снижении дозы, но необходимо проводить тщательное наблюдение за гематологическими параметрами у таких пациентов. У пациентов, которых лечат рибавирином и зидовудином, повышается риск развития анемии, поэтому рибавирин не рекомендуется применять вместе с зидовудином.

Пациенты с уменьшенным количеством CD4-клеток. Данные об эффективности и безопасности лечения пациентов, инфицированных ВИЧ и ВГС, с уровнем CD4-клеток <200/мкл ограничены. Лечение пациентов с низким уровнем CD4-клеток необходимо проводить осторожно.

Следует руководствоваться инструкцией по применению соответствующих антиретровирусных препаратов, которые применяют вместе с препаратами для лечения вирусного гепатита С (для получения информации о токсичности каждого препарата и возможном повышении токсичности при сочетанном применении рибавирина и пегинтерферона α-2b).

Дентальные и периодонтальные нарушения . Сообщалось о развитии дентальных и периодонтальных нарушений (которые могут приводить к выпадению зубов) у пациентов, получавших комбинированную терапию рибавирином и интерфероном α-2b или интерфероном α-2b. К тому же, сухость во рту может негативно влиять на зубы и слизистую оболочку рта во время длительной комбинированной терапии рибавирином и интерфероном α-2b или интерфероном α-2b. Пациентам следует рекомендовать тщательно чистить зубы 2 раза в сутки и регулярно проходить стоматологическое обследование. Кроме этого, у некоторых пациентов может возникать рвота, после которой необходимо тщательно споласкивать полость рта.

Лабораторные исследования . Всем больным до начала терапии рекомендуется проводить общий анализ крови (развернутый анализ с определением лейкоцитарной формулы) и биохимический анализ крови (электролиты, сывороточный креатинин, печеночные пробы, мочевая кислота). К началу комбинированной терапии приемлемыми являются следующие исходные значения показателей крови:

гемоглобин у взрослых: ≥120 г/л (женщины) и ≥130 г/л (мужчины);

у детей и подростков: ≥110 г/л (девушки) и ≥120 г/л (мальчики);

тромбоциты ≥100•10 9 /л;

/л; нейтрофилы ≥1,5•109/ л.