фармакодинамика. Валсартан/гидрохлоротиазид. Механизм влияния валсартана в комбинации с гидрохлоротиазидом на снижение сердечно-сосудистой смертности и заболеваемости до сих пор неизвестен.

Эпидемиологические исследования показали, что длительное лечение гидрохлоротиазидом снижает риск сердечно-сосудистой смертности и заболеваемости.

Валсартан. Валсартан — это активный, мощный и специфический антагонист рецепторов ангиотензина II (АРА II). Он селективно влияет на подтип рецептора AT 1 , который несет ответственность за известное действие ангиотензина II. Повышенные концентрации ангиотензина II в плазме крови после блокады рецептора AT 1 вследствие приема валсартана могут стимулировать неблокируемый рецептор AT 2 , устанавливающий равновесие между эффектом рецептора AT 1 . Валсартан не демонстрирует никакого частичного агонистического действия на рецепторы AT 1 и характеризуется гораздо большим (около 20 000-кратным) сродством к рецепторам AT 1 , чем к рецепторам AT 2 . Неизвестно, связывается ли валсартан с другими гормональными рецепторами или ионными каналами, важными в процессе сердечно-сосудистой регуляции, и блокирует ли он их.

Валсартан не ингибирует АПФ, также известным как кининаза II, который конвертирует ангиотензин I в ангиотензин II и приводит к распаду брадикинина. Поскольку эффект на АПФ отсутствует и отсутствует потенциация брадикинина или субстанции P, антагонисты ангиотензина II маловероятно вызывают кашель. При сравнении валсартана с ингибитором АПФ частота возникновения сухого кашля значительно ниже у пациентов, получающих валсартан, по сравнению с пациентами, которые получают ингибиторы АПФ.

Применение валсартана у пациентов с АГ приводит к снижению АД, не влияя на частоту пульса. У большинства пациентов после введения однократной пероральной дозы наступление гипотензивного эффекта возникает в пределах 2 ч, а пиковое снижение АД достигается в течение 4–6 ч. Гипотензивный эффект длится в течение 24 ч после приема. При повторном приеме максимальное снижение АД независимо от дозы, как правило, достигается в течение 2–4 нед и сохраняется при длительном применении. В комбинации с гидрохлоротиазидом достигается значительное дополнительное снижение АД.

Резкое прекращение приема валсартана не вызывает «рикошетную» АГ или другие побочные эффекты.

Гидрохлоротиазид. Место действия тиазидных диуретиков — это в основном дистальный извитой почечный каналец. В корковом веществе почек находится рецептор с высокой степенью сродства, выступающий основным участком связывания для действия тиазидных диуретиков и ингибирования транспорта NaCl в дистальном извитом почечном канальце. Механизм действия тиазидов реализуется путем ингибирования симпортера Na+Cl–, вероятно, вследствие конкуренции за участок Cl–, что влияет на механизмы электролитической реабсорбции: прямое повышение уровня натрия и выведение хлорида примерно в равной степени и непрямое действие этого диуретика, которое снижает уровень в плазме крови с последующим повышением активности ренина в плазме крови, секрецией альдостерона и снижением уровня калия в моче, а также снижение калия в плазме крови. Связь между ренином и альдостероном опосредована ангиотензином II, поэтому при одновременном применении валсартана снижение уровня калия в плазме крови менее выражено, чем при монотерапии с гидрохлоротиазидом.

Немеланомный рак кожи (НМРК). Имеющиеся данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о кумулятивной дозозависимой связи между экспозицией гидрохлоротиазида и развитием НМРК. Одно исследование включало популяцию, состоявшую из 71 533 случаев базальноклеточной карциномы и 8629 случаев плоскоклеточной карциномы, что соответствовало 1 430 833 и 172 462 человекам контрольной группы соответственно. Высокий уровень применения гидрохлоротиазида (кумулятивная доза ≥50 000 мг) был связан со скорректированным отношением рисков (OR) 1,29 (95% ДИ: 1,23–1,35) для базальноклеточной карциномы и 3,98 (95% ДИ: 3,68–4,31) для плоскоклеточной карциномы. Четкая взаимосвязь кумулятивной реакции дозы наблюдалась как при базальноклеточной карциноме, так и плоскоклеточной карциноме. Другое исследование продемонстрировало возможную связь между раком губы и применением гидрохлоротиазида: 633 случая рака губы соответствовали 63 067 человекам контрольной группы населения с применением стратегии отбора образцов. Продемонстрирована взаимосвязь кумулятивной дозы со скорректированным OR 2,1 (95% ДИ: 1,27–2,6), которое увеличивается до OR 3,9 (3,0–4,9) при применении высокой дозы (~25 000 мг ) и OR 7,7 (5,7–10,5) при применении наивысшей кумулятивной дозы (~100 000 мг) (см ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Фармакокинетика. Валсартан/гидрохлоротиазид . Системная доступность гидрохлоротиазида снижается примерно на 30% при одновременном применении с валсартаном. Кинетика валсартана существенно не изменяется при одновременном применении с гидрохлоротиазидом. Такое очевидное взаимодействие не влияет на комбинированное применение валсартана и гидрохлоротиазида, поскольку четкий гипотензивный эффект комбинации превышает эффект, достигнутый при монотерапии любым из активных веществ или плацебо.

Валсартан. Абсорбция. После перорального приема валсартана его пиковые концентрации в плазме крови достигаются через 2–4 ч. Средняя абсолютная биодоступность — 23%. Прием пищи снижает влияние (измеряется AUC) валсартана примерно на 40% и C max в плазме крови — примерно на 50%, хотя, начиная приблизительно с 8 ч после приема, концентрация валсартана в плазме крови сходна у пациентов, принявших пищу, и у больных, применивших препарат натощак. Такое уменьшение AUC, однако, не сопровождается клинически значимым снижением терапевтического эффекта, поэтому валсартан можно принимать независимо от приема пищи.

Распределение. Стабильный объем распределения валсартана после в/в введения составляет 17 л, и это свидетельствует о том, что валсартан неактивно распределяется в тканях. Валсартан активно связывается с белками плазмы крови (94–97%), в частности с альбумином плазмы крови.

Биотрансформация. Валсартан биотрансформируется в незначительном количестве, поскольку лишь 20% дозы восстанавливается в виде метаболитов. Гидроксильный метаболит выявлен в плазме крови в невысоких концентрациях (<10% AUC для валсартана). Этот метаболит неактивен с фармакологической точки зрения.

Выведение. Валсартан демонстрирует кинетику мультиэкспоненциального распада (T ½α через <1 ч и T ½ß спустя примерно 9 ч). Валсартан выводится в основном с калом (около 83% дозы) и мочой (около 13% дозы) в неизмененном виде. После введения клиренс валсартана из плазмы крови составляет ≈2 л/ч, а почечный клиренс — 0,62 л/ч (около 30% общего клиренса). T ½ валсартана — 6 ч.

Гидрохлоротиазид. Абсорбция. Абсорбция гидрохлоротиазида после перорального приема происходит быстро (T max ≈2 ч), характеристики абсорбции подобны для лекарственных форм суспензия и таблетки. Биодоступность гидрохлоротиазида составляет 60–80% после перорального применения. Сообщалось, что одновременный прием с пищей приводит как к повышению, так и снижению системной биодоступности гидрохлоротиазида по сравнению с состоянием натощак. Частота колебаний таких эффектов является низкой и имеет минимальную клиническую значимость. Увеличение среднего значения AUC является линейным и пропорциональным дозе в пределах диапазона терапевтических доз. Нет изменений в кинетике гидрохлоротиазида при повторной дозировке, а кумуляция является минимальной при режиме дозирования 1 раз в сутки.

Распределение. Кинетика распределения и выведения описывается в целом биэкспоненциальной нисходящей кривой. Объем распределения составляет 4–8 л/кг. Гидрохлоротиазид в общем кровообращении связывается с белками плазмы крови (40–70%), главным образом с альбумином.

Гидрохлоротиазид также аккумулируется в эритроцитах, примерно в 1,8 раза превышая уровень в плазме крови.

Выведение. Более 95% абсорбированной дозы гидрохлоротиазида выводится в неизмененном виде с мочой. Выделение почками состоит из пассивной фильтрации и активной секреции в канальцах почек. Конечный Т ½ составляет 6–15 ч.

Особые группы пациентов

Лица пожилого возраста. Несколько больше системная экспозиция к валсартану отмечена у некоторых лиц пожилого возраста по сравнению с молодыми лицами; однако не было показано, что это имеет какое-либо клиническое значение.

Ограниченные данные указывают на то, что системный клиренс гидрохлоротиазида снижается как у здоровых лиц пожилого возраста, так и у лиц пожилого возраста с АГ по сравнению со здоровыми молодыми добровольцами.

Нарушение функции почек. При рекомендуемой дозе валсартана/гидрохлоротиазида не требуется коррекции дозы для пациентов с клиренсом креатинина 30–70 мл/мин.

Нарушение функции почек. Относительно пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30^мл/мин) и пациентов, получающих сеансы диализа, нет данных для валсартана/гидрохлоротиазида. Валсартан очень сильно связывается с белками плазмы крови и не выводится при помощи диализа, а клиренс гидрохлоротиазида достигается с помощью диализа.

Клиренс гидрохлоротиазида почками состоит из пассивной фильтрации и активной секреции в канальцах почек. Как и ожидается для вещества, которое почти полностью выделяется почками, функция почек оказывает заметный эффект на кинетику гидрохлоротиазида.

Нарушение функции печени. Нет данных о применении валсартана у пациентов с тяжелыми нарушениями печени. Заболевания печени значительно не влияют на фармакокинетику гидрохлоротиазида.