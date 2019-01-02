Вальсакор Н,, Вальсакор HD ― комбинированный антигипертензивный препарат. Его применение показано, когда не удается достичь целевых уровней АД у больного с АГ при помощи монотерапии (инструкция МЗ Украины). Действующие вещества Вальсакора H/HD ― валсартан и гидрохлоротиазид. Согласно АТС-классификации он относится к комбинированным препаратам блокаторов рецепторов ангиотензина II. Вальсакор H/HD выпускается в форме таблеток, покрытых оболочкой, содержащих различные дозы валсартана и гидрохлоротиазида. Такое разнообразие доз позволяет подобрать оптимальную в каждой конкретной клинической ситуации.

Вальсакор H/HD: в поисках оптимального решения

АГ ― это хроническое прогрессирующее сердечно-сосудистое заболевание, которое поражает около 26% взрослых во всем мире (Al Balushi K.A. еt al., 2013). По подсчетам, у более чем миллиарда человек наблюдается АГ (Jatic Z. et al., 2019). Прогрессирование АГ приводит к развитию осложнений как со стороны сердечно-сосудистой системы, так и других органов, включая почки и головной мозг. Считается, что снижение повышенного АД позволяет снизить риск развития сосудистой деменции и снижения когнитивных способностей (Nash D.T., McNamara M.S., 2009).

Под АГ понимают стойкое повышение АД выше 140/90, у пациентов же с сахарным диабетом ― повышение АД выше 130/85 мм рт.ст. В терапии АГ применяется несколько классов лекарственных средств, которые действуют на разные звенья патогенеза данного заболевания. Препараты могут применяться в монотерапии (обычно у лиц с АГ 1-й степени и низким сердечно-сосудистым риском) или в составе комбинированных схем из 2, 3 и более препаратов. Подсчитано, что более ⅔ пациентов с гипертонической болезнью не могут достичь контроля АД при помощи одного лекарственного средства. Таким образом, для достижения оптимального контроля АД, у большинства пациентов требуются 2 или более антигипертензивных средства разных классов (Al Balushi K.A. еt al., 2013).

Активация ренин-ангиотензиновой системы (РАС) играет ключевую роль в развитии и прогрессировании АГ (Wu F. et al., 2015).

Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) представляют собой класс антигипертензивных препаратов с кардио- и нефропротекторным действием и хорошим профилем безопасности. БРА отличаются по фармакодинамическим и фармакокинетическим свойствам, что может привести к значительным различиям в их относительной гипотензивной активности. БРА также доступны в комбинации с фиксированными дозами с другими антигипертензивными лекарственными средствами, такими как тиазидные диуретики и блокаторы кальциевых каналов (Al Balushi K.A. еt al., 2013). Валсартан является мощным БРА, обладающим выраженным антигипертензивным эффектом в дозах 80–320 мг. Его применение также целесообразно в комплексной терапии сердечной недостаточности и постмиокардиального инфаркта. Установлено, что валсартан снижает риск летального исхода у данной категории больных (Al Balushi K.A. еt al., 2013).

В исследованиях было установлено, что БРА в дополнение к их вазодилатирующему эффекту улучшают эндотелиальную функцию и предупреждает ремоделирование сосудов. Выявлено, что он ингибирует активность митоген-активированной протеинкиназы, ЦОГ-2 и тромбоксана-2 (TXB2), а также ядерного фактора-kB (NF-kB) в эндотелиальных клетках аорты человека. В одном из исследований, включавшем 210 пациентов с АГ в возрасте старше 60 лет, было подтверждено антитромботическое действие валсартана. Выявлено, что исследуемый препарат снижает риск развития кардио-церебральных тромботических осложнений у пациентов пожилого возраста с АГ (Wu F. et al., 2015).

Гидрохлоротиазид ― тиазидный диуретик. Диуретики снижают АД преимущественно благодаря уменьшению ОЦК. Тиазидные диуретики также снижают и общее периферическое сосудистое сопротивление (Швец Н.И. И соавт., 2008).

Вальсакор H/HD: метаболические эффекты

Диуретики обладают антигипертензивными свойствами, они усиливают действие антигипертензивных препаратов, доказано, что эти препараты снижают риск летального исхода у больных с сердечно-сосудистой патологией. В то же время они проявляют ряд неблагоприятных метаболических эффектов. Эти побочные эффекты возникают вследствие нарушения чувствительности тканей к инсулину, угнетения секреторной способности поджелудочной железы и снижения уровня калия в сыворотке крови. Тиазидные диуретики активируют симпатическую нервную систему и ренин-ангиотензиновую систему, а также образование ряда провоспалительных цитокинов, что приводит к развитию неблагоприятных побочных реакций.

В обсервационных исследованиях наблюдалось увеличение числа случаев впервые возникшего сахарного диабета (СД) у больных, получавших монотерапию тиазидными диуретиками по сравнению с пациентами, получавшими БРА или блокаторы кальциевых каналов. Риск развития СД вследствие приема тиазидных диуретиков особенно высокий у пациентов с АГ с предиабетом и/или метаболическим синдромом.

Также значительные нарушения метаболизма глюкозы наблюдаются у пациентов с АГ и абдоминальным ожирением, получающих комбинированную терапию тиазидным диуретиком и блокатором β-адренорецепторов (Sowers J.R. еt al., 2010).

Учитывая повышенный риск развития метаболических побочных эффектов у лиц с абдоминальным ожирением и/или метаболическим синдромом, пациентам данной группы рекомендуется применять тиазидные диуретики только в низких дозах. В то же время существует более оптимальный подход к комбинированной антигипертензивной терапии с применением тиазидных диуретиков. Добавление ингибитора АПФ (иАПФ) или БРА к тиазидному диуретику было предложено в качестве стратегии по предотвращению возникновения метаболических побочных эффектов (Sowers J.R. еt al., 2010).

Одним из механизмов действия БРА, позволяющим повысить чувствительность тканей к инсулину и толерантность к глюкозе, является повышение уровня калия в плазме крови в противовес вызываемой диуретиками гипокалиемии. Существуют убедительные доказательства того, что блокада РАС может предотвратить снижение толерантности к глюкозе за счет снижения выраженности оксидативного стресса и воспаления поджелудочной железы, улучшения кровотока в поджелудочной железе. В 16-недельном исследовании, включившем 412 больных с АГ и абдоминальным ожирением, было выявлено, что добавление блокатора РАС позволяет в значительной степени нивелировать негативные метаболические эффекты диуретической терапии, особенно у лиц, склонных к развитию сахарного диабета (с сопутствующими ожирением, метаболическим синдромом).

Участники были разделены на 2 группы: 1-я группа принимала валсартан/гидрохлоротиазид (доза титровалась до 320/25 мг), 2-я группа ― амлодипин/гидрохлоротиазид (с титрованием дозы до 10/25 мг) (Sowers J.R. еt al., 2010).

У пациентов определяли уровни глюкозы натощак, а также через 2 ч после приема пищи до начала терапии и по истечению 16 нед. Кроме того, определяли уровень инсулина. На 16-й неделе снижение АД было одинаковым (р >0,05) в обеих группах. Во 2-й группе повысился уровень глюкозы натощак и через 2 ч после приема пищи. При этом повышение пострандиального уровня инсулина (после приема пищи) было более выраженным в 1-й группе. Таким образом, БРА ослабляют негативное влияние тиазидов на индуцированную глюкозой секрецию инсулина бета-клетками поджелудочной железы. Кроме того, добавление к гидрохлоротиазиду валсартана минимизировало выраженность гипокалиемии по сравнению с комбинацией амлодипин/гидрохлоротиазид (Sowers J.R. еt al., 2010).

Вальсакор H/HD: клинические преимущества

Рациональные комбинации действующих веществ (в 1 таблетке), для которых характерен антигипертензивный эффект, обеспечивают более высокую приверженность больных к лечению, благодаря простоте приема. Применение комбинации валсартан/гидрохлоротиазид целесообразно у больных, не достигших целевых уровней АД при монотерапии валсартаном или низкими дозами гидрохлоротиазида. В то же время следует помнить, что применение комбинированных препаратов у больных, достигших адекватного снижения АД с помощью монотерапии может привести к гипотензии и развитию связанных с ней побочных эффектов.

Обычно рекомендуется начинать лечение с низкодозовой монотерапии с последующим повышением дозы и добавлением дополнительных лекарственных средств. В то же время в 6-недельном исследовании, включившем 648 пациентов с АГ 1-й или 2-й степени, были продемонстрированы преимущества стартовой терапии комбинацией валсартан/гидрохлоротиазид по сравнению с монотерапией валсартаном. Зафиксировано, что такая схема позволяла достигнуть целевых уровней АД в более короткие сроки. Так, контроль АД через 4 нед был достигнут у 58% пациентов, получавших комбинированный препарат по сравнению с только 26% получавших валсартан. Частота возникновения побочных эффектов была одинаковой при моно- и комбинированной терапии. Таким образом, учитывая хорошую переносимость и более выраженное снижение уровня АД при применении валсартана/гидрохлоротиазида, данная комбинация препаратов может рассматриваться в качестве начальной терапии АГ (Zappe D.H. et al., 2010).

В обзоре клинических исследований сделаны выводы, что комбинация валсартана/гидрохлоротиазида более эффективна, чем монотерапия или применение плацебо в лечении АГ как 1-, 2-й, так и 3-й степени (Nash D.T., McNamara M.S., 2009).

В последние годы большое внимание уделяется такому показателю, как жесткость артерий. Для его оценки используется измерение скорости пульсовой волны. Снижение жесткости артерий способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых и почечных осложнений АГ. Существует 5 основных групп препаратов, применяемых в качестве препаратов первого ряда: диуретики, блокаторы β-адренорецепторов, антагонисты кальция, иАПФ и БРА. Согласно результатам исследований, антигипертензивные препараты в разной степени влияют на артериальную жесткость. Например, ингибиторы РАС более эффективно уменьшают артериальную жесткость, чем блокаторы кальциевых каналов. Тиазидные диуретики, в том числе гидрохлоротиазид при этом эффективны в отношении снижения АД, однако не влияют на жесткость артериальной стенки. При этом комбинация валсартан/гидрохлоротиазид уменьшает жесткость артерий и эффективна в снижении как систолического, так и диастолического давления (Jatic Z. et al., 2019).

Вальсакор H/HD: в заключение

Только 57% пациентов с АГ достигают целевых уровней АД. Этот показатель существенно ниже среди пациентов с сопутствующим сахарным диабетом ― 38% (Nash D.T., McNamara M.S. 2009).

Пациентам с АГ рекомендуется изменение образа жизни, включающее отказ от курения, уменьшение избыточной массы тела, дозированные физические нагрузки, снижение употребления алкоголя, соли и жиров, а также увеличение употребления фруктов/овощей.

Большинство пациентов нуждается в применении комбинированной антигипертензивной терапии. Преимуществами применения 2 или нескольких препаратов является возможность приема низких доз каждого из компонентов, более быстрое достижение целевых уровней АД. Последнее особенно важно для больных из группы высокого или очень высокого риска, которым требуется быстро снизить уровень АД (Швец Н.И. и соавт., 2008).

Вальсакор H/HD содержит в качестве действующих веществ комбинацию валсартан/гидрохлоротиазид. В настоящее время она рекомендуется как пациентам, которые не достигли контроля АД при монотерапии, так и пациентам из группы высокого риска в качестве терапии первой линии. Она хорошо переносится, а нежелательные явления обычно легкой выраженности и преходящие. Метаанализ результатов 9 рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований выявил, что наиболее распространенным побочным эффектом было головокружение (Nash D.T., McNamara M.S., 2009). Важно, что Вальсакор H/HD выпускается в различных дозировках, что позволяет титровать дозу на начальном этапе терапии и в дальнейшем выбрать оптимальную дозу для каждого пациента.