Вазонат, капсулы . Назначают взрослым внутрь.

Сердечно-сосудистые заболевания или нарушения мозгового кровообращения. В составе комплексной терапии — по 500–1000 мг/сут. Суточную дозу применять однократно утром или распределить на 2 приема. Из-за возможного развития возбуждающего эффекта рекомендуется принимать препарат в первой половине дня. Курс лечения составляет 4–6 нед.

Кардиалгия на фоне дисгормональной дистрофии миокарда — внутрь по 500 мг/сут за 1 прием (или разделить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 12 дней.

Острая фаза нарушений мозгового кровообращения — применять инъекционную форму препарата в течение 10 дней, в дальнейшем переходить на применение препарата внутрь по 500–1000 мг/сут за 1 прием (или распределить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 4–6 нед.

Хронические нарушения мозгового кровообращения — внутрь по 500 мг/сут за 1 прием (или распределить суточную дозу на 2 приема). Курс лечения — 4–6 нед. Повторные курсы (обычно 2–3 раза в год) возможны после консультации с врачом.

Сосудистая патология и дистрофические заболевания сетчатки. Применяют инъекционную лекарственную форму препарата.

Умственные и физические перегрузки, в том числе у спортсменов. Применяют по 250 мг 4 раза в сутки. Курс лечения — 10–14 дней. В случае необходимости лечение повторяют через 2–3 нед. Спортсменам назначают по 500–1000 мг внутрь 2 раза в сутки перед тренировками. Продолжительность курса в подготовительный период — 14–21 день, в период соревнований — 10–14 дней.

Хронический алкоголизм. По 500 мг 4 раза в сутки. Курс лечения — 7–10 дней.

Для лечения неалкогольного стеатогепатита и токсического гепатита — 500 мг/сут. Курс лечения составляет 30 дней.

Р-р для инъекций . Назначают взрослым в/в или парабульбарно.

При сердечно-сосудистых заболеваниях в составе комплексной терапии — суточная доза составляет 5–10 мл р-ра (500–1000 мг соответственно); вводят всю дозу сразу или разделяют ее на 2 введения. Курс лечения — 4–6 нед.

При нарушениях мозгового кровообращения в острой фазе — вводят 500 мг/сут на протяжении 10 дней. Для дальнейшего лечения необходимо перейти на прием препарата в форме капсул. Общий курс лечения составляет 4–6 нед.

Хронические нарушения мозгового кровообращения — принимают пероральную форму препарата.

Возможны повторные курсы терапии (обычно 2–3 раза в год), после консультации с врачом.

При сосудистой патологии и дистрофических заболеваниях сетчатки — парабульбарно по 0,5 мл р-ра для инъекций на протяжении 10 дней.

При снижении трудоспособности, повышенной умственной и физической нагрузке — 500 мг 1 раз в сутки на протяжении 10–14 дней. При необходимости лечение повторяют через 2–3 нед.

В комплексной терапии синдрома абстиненции при хроническом алкоголизме — 500 мг 2 раза сутки на протяжении 7–10 дней.