Фармакодинамика.

Ганцикловир, 9-[(1,3-дигидрокси-2-пропокси)]гуанин, или DHPG, является нуклеозидом, который ингибирует in vitro репликацию человеческих вирусов группы Herpes (Herpes simplex типа 1 и 2, цитомегаловирус) и аденовирусов серотипов 1, 2 , 4, 6, 8, 10, 19, 22, 28.

В инфицированных клетках ганцикловир превращается в ганцикловира трифосфат, активную форму действующего вещества.

Фосфорилирования происходит преимущественно в инфицированных клетках, причем концентрации ганцикловира трифосфата в 10 раз ниже в неинфицированных клетках.

Антивирусная активность ганцикловира трифосфата заключается в подавлении синтеза вирусной ДНК с использованием двух механизмов: конкурентного ингибирования вирусных ДНК-полимеразы и непосредственного включения в вирусную ДНК, что блокирует ее удлинение.

Фармакокинетика.

У людей после закапывания препарата в глаза 5 раз в сутки в течение 11–15 дней для лечения поверхностного герпетического кератита, уровни его в плазме крови, определенные с помощью чувствительного аналитического метода (предел количественного определения — 0,005 мкг/мл), были очень низкими: в среднем 0,013 мкг/мл (0–0,037).

Офтальмологические фармакокинетические исследования на кроликах подтвердили быстрое и значительное проникновение ганцикловира в роговицу и передний отдел глаза, при этом концентрации были выше, чем средние эффективные дозы (ED50) в течение нескольких часов.