обычная суточная доза, назначаемая взрослым пациентам, колеблется в пределах 2–4 г; она распределяется на равные части, вводимые каждые 12 ч. Для инфекций с тяжелым течением суточную дозу можно повысить до 8 г; равные части этой дозы вводятся каждые 12 ч.

При неосложненном гонококковом уретрите рекомендуется однократное введение 500 мг препарата.

С целью антибактериальной профилактики инфекционных послеоперационных осложнений назначают по 1 или 2 г препарата в/в за 30–90 мин до начала операции. Дозу можно повторять через каждые 12 ч, однако в большинстве случаев — каждые 24 ч. При операциях с повышенным риском инфицирования (например операции в колоректальной зоне) и в случаях, когда инфицирование может нанести особенно большой вред (например при операциях на открытом сердце или протезировании суставов), профилактическое применение препарата может длиться на протяжении 72 ч после окончания операции.

Комбинированная терапия

Широкий спектр действия Цефобоцида позволяет осуществлять монотерапию большинства инфекций. Однако при наличии показаний Цефобоцид может применяться и для комбинированного лечения в сочетании с другими антибиотиками. При лечении с аминогликозидами рекомендуется контролировать функцию почек.

В/в введение

Стерильный порошок Цефобоцида необходимо сначала растворить с помощью любого совместимого растворителя (2,8 мл/г цефоперазона), подходящего для в/в введения.

С целью облегчения растворения рекомендуется применять 5 мл растворителя на 1 г Цефобоцида.

Р-ры, рекомендованные для растворения Цефобоцида



5% р-р глюкозы для инъекций 10% р-р глюкозы для инъекций 5% р-р глюкозы и 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций 5% р-р глюкозы и 0,2% р-р натрия хлорида для инъекций стерильная вода для инъекций



После этого весь объем полученного р-ра следует развести одним из стандартных растворителей для в/в введения.

Растворители для в/в введения



5% р-р глюкозы для инъекций 10% р-р глюкозы для инъекций 5% р-р глюкозы и р-р Рингера лактатный для инъекций Р-р Рингера лактатный 5% р-р глюкозы и 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций



Для прерывистого в/в введения каждый 1 или 2 г Цефобоцида растворяется в 20–100 мл совместимого стерильного р-ра для в/в инъекций и вводится на протяжении 15 мин–1 ч.

Если растворителем является стерильная вода, то ее добавляют во флакон с препаратом не более чем 20 мл. Для беспрерывного в/в введения каждый грамм Цефобоцида растворяется или в 5 мл стерильной воды для инъекций, или в 5 мл бактериостатической воды для инъекций; этот р-р добавляется к соответствующему растворителю для в/в введения.

Для непосредственной в/в инъекции максимальная разовая доза Цефобоцида для взрослых составляет 2 г, для детей — 50 мг/кг массы тела. Препарат растворяют в соответствующем растворителе до конечной концентрации 100 мг/мл и вводят на протяжении 3–5 мин.

В/м введение

Для приготовления используют стерильную воду для инъекций. В случаях, когда предполагается введение р-ра с концентрацией, превышающей 250 мг/мл, для его приготовления рекомендуют использовать р-р лидокаина. Такой р-р можно приготовить, используя стерильную воду для инъекций и 2% р-р лидокаина, конечная концентрация лидокаина должна быть 0,5%.

Рекомендуется данный двухступенчатый способ растворения: сначала следует добавить необходимое количество стерильной воды для инъекций и взбалтывать до полного растворения, после этого добавить соответствующее количество 2% р-ра лидокаина и смешать.



Показатель Конечная концентрация цефоперазона I этап II этап Объем для введения* Объем стерильной воды Объем 2% лидокаина Флакон 1 г 250 мг/мл 2,6 мл 0,9 мл 4,0 мл 333 мг/мл 1,8 мл 0,6 мл 3,0 мл



*Избыточный объем позволяет полностью наполнить шприц указанного объема.

В/м введение проводится глубоко в большую ягодичную мышцу или в переднюю поверхность бедра.

Применение при лечении детей

Лечение у детей Цефобоцидом назначают в суточных дозах от 50 до 200 мг/кг массы тела в зависимости от тяжести заболевания; доза вводится в 2 приема (каждые 12 ч) или чаще в случае необходимости. Суточную дозу до 300 мг/кг можно назначать в исключительных случаях.

Применение при поражении почек

Вследствие того, что почки не являются основным путем выведения Цефобоцида, пациентам с поражением почек обычную суточную дозу (2–4 г) можно назначать без коррекции. Пациентам, у которых скорость клубочковой фильтрации ниже 18 мл/мин или сывороточный уровень креатинина превышает 3,5 мг%, суточная доза не должна превышать 4 г.