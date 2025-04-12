Цефобоцид (Cefobocid)
Цефобоцид инструкция по применению
Состав
Цефоперазон - 1 г
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Бактерицидное действие Цефобоцида обусловленно замедлением синтеза стенки клетки бактерии.
Цефобоцид активен in vitro относительно большого количества клинически значимых микроорганизмов. В то же время отмечается резистентность к действию многих β-лактамаз.
Микроорганизмы, чувствительные к Цефобоциду:
Staphylococcus aureus (штаммы, продуцирующие и непродуцирующие пенициллиназу), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae (ранее — Diplococcus pneumoniae), Streptococcus pyogenes (β-гемолитический стрептококк группы А), Streptococcus agalactiae (β-гемолитический стрептококк группы В), многие штаммы Streptococcus faecalis (энтерококк), многие другие штаммы β-гемолитических стрептококков.
Грамотрицательные микроорганизмы: Escherichia coli, род Klebsiella, род Enterobacter, род Citrobacter, Haemophilus influenzae (штаммы, продуцирующие и непродуцирующие β-лактамазы), Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii (ранее — Proteus morganii), Providencia rettgeri (ранее — Proteus rettgeri), род Providencia, род Serratia (включая S. Marcescens), род Salmonella и Shigella, Pseudomonas aeruginosa и некоторые другие Pseudomonas.
Некоторые штаммы Acinetobacter calcoaceticus, Neisseria gonorrhoeae (штаммы, продуцирующие и непродуцирующие β-лактамазы), Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis, Yersinia enterocolitica.
Анаэробные микроорганизмы: грамположительные и грамотрицательные кокки (включая Clostridium, Eubacterium и род Lactobacillus), грамотрицательные палочки (включая род Fusobacterium, много штаммов Bacteroides fragilis и других представителей рода Bacteroides).
Фармакокинетика. В крови, желчи и моче достигаются высокие уровни цефоперазона после однократного введения препарата.
Концентрации цефоперазона в сыворотке крови:
|Средние концентрации в сыворотке крови, мкг/мл
|Доза, способ введения
|0*
|30 мин
|1 ч
|2 ч
|4 ч
|8 ч
|12 ч
|1 г в/в
|153
|114
|73
|38
|16
|4
|0,5
|2 г в/в
|252
|153
|114
|70
|32
|8
|2
|3 г в/в
|340
|210
|142
|89
|41
|9
|2
|4 г в/в
|506
|325
|251
|161
|71
|19
|6
|1 г в/м
|32**
|52
|65
|57
|33
|7
|1
|2 г в/м
|40**
|69
|93
|97
|58
|14
|4
*Время, прошедшее после введения препарата; **результаты, полученные через 15 мин после введения препарата.
T½ цефоперазона из сыворотки крови равен приблизительно 2 ч независимо от способа его введения.
Цефоперазон достигает терапевтических уровней во всех жидкостях и тканях организма (перитонеальной, асцитической и цереброспинальной (при менингите) жидкостях, моче, желчи и стенке желчного пузыря, мокроте и легких, небных миндалинах и слизистой оболочке синусов, предсердиях, почках, мочеточнике, простате, семенниках, матке и фаллопиевых трубах, костях, крови пуповины и амниотической жидкости).
Цефоперазон выводится с желчью и мочой. Концентрация препарата в желчи достигает очень высоких уровней (как правило, через 1–3 ч после введения) и превышает аналогичные концентрации в сыворотке крови в 100 раз.
Зарегистрированы такие концентрации в желчи: от 66 мкг/мл через 30 мин до 6000 мкг/мл через 3 ч после в/в введения 2 г препарата пациентам, при отсутствии непроходимости желчного протока.
Через 12 ч после введения в разных дозах и разными способами концентрация цефоперазона в моче у лиц с нормальной функцией почек достигает в среднем от 20 до 30%. Концентрации препарата в моче более 2200 мкг/мл достигаются через 15 мин после в/в введения 2 г Цефобоцида. После в/м введения 2 г препарата Cmax в моче составляет приблизительно 1000 мкг/мл.
Повторное введение Цефобоцида не приводит к кумуляции препарата у здоровых людей. Cmax в сыворотке крови, AUC, а также T½ из сыворотки крови одинаковы как у здоровых людей, так и у пациентов с почечной недостаточностью.
У пациентов с нарушением функции печени T½ препарата из сыворотки крови повышается, но увеличивается и выведение с мочой. У пациентов с почечной и печеночной недостаточностью цефоперазон может накапливаться в сыворотке крови. Но терапевтические концентрации цефоперазона достигаются даже при тяжелых поражениях печени, а T½ удлиняется лишь в 2–4 раза.
Показания Цефобоцид
лечение инфекционных процессов, вызванных чувствительными к Цефобоциду микроорганизмами:
- инфекции верхних и нижних дыхательных путей;
- инфекции верхних и нижних отделов мочевыводящих путей;
- перитонит, холецистит, холангит и другие интраабдоминальные инфекции;
- септицемия;
- менингит;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- инфекции костей и суставов;
- воспалительные заболевания органов таза, эндометрит, гонорея и другие инфекции половых путей.
Профилактика инфекционных послеоперационных осложнений во время абдоминальных, гинекологических, сердечно-сосудистых и ортопедических операций.
Применение Цефобоцид
обычная суточная доза, назначаемая взрослым пациентам, колеблется в пределах 2–4 г; она распределяется на равные части, вводимые каждые 12 ч. Для инфекций с тяжелым течением суточную дозу можно повысить до 8 г; равные части этой дозы вводятся каждые 12 ч.
При неосложненном гонококковом уретрите рекомендуется однократное введение 500 мг препарата.
С целью антибактериальной профилактики инфекционных послеоперационных осложнений назначают по 1 или 2 г препарата в/в за 30–90 мин до начала операции. Дозу можно повторять через каждые 12 ч, однако в большинстве случаев — каждые 24 ч. При операциях с повышенным риском инфицирования (например операции в колоректальной зоне) и в случаях, когда инфицирование может нанести особенно большой вред (например при операциях на открытом сердце или протезировании суставов), профилактическое применение препарата может длиться на протяжении 72 ч после окончания операции.
Комбинированная терапия
Широкий спектр действия Цефобоцида позволяет осуществлять монотерапию большинства инфекций. Однако при наличии показаний Цефобоцид может применяться и для комбинированного лечения в сочетании с другими антибиотиками. При лечении с аминогликозидами рекомендуется контролировать функцию почек.
В/в введение
Стерильный порошок Цефобоцида необходимо сначала растворить с помощью любого совместимого растворителя (2,8 мл/г цефоперазона), подходящего для в/в введения.
С целью облегчения растворения рекомендуется применять 5 мл растворителя на 1 г Цефобоцида.
Р-ры, рекомендованные для растворения Цефобоцида
|5% р-р глюкозы для инъекций
|10% р-р глюкозы для инъекций
|5% р-р глюкозы и 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций
|0,9% р-р натрия хлорида для инъекций
|5% р-р глюкозы и 0,2% р-р натрия хлорида для инъекций
|стерильная вода для инъекций
После этого весь объем полученного р-ра следует развести одним из стандартных растворителей для в/в введения.
Растворители для в/в введения
|5% р-р глюкозы для инъекций
|10% р-р глюкозы для инъекций
|5% р-р глюкозы и р-р Рингера лактатный для инъекций
|Р-р Рингера лактатный
|5% р-р глюкозы и 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций
|0,9% р-р натрия хлорида для инъекций
Для прерывистого в/в введения каждый 1 или 2 г Цефобоцида растворяется в 20–100 мл совместимого стерильного р-ра для в/в инъекций и вводится на протяжении 15 мин–1 ч.
Если растворителем является стерильная вода, то ее добавляют во флакон с препаратом не более чем 20 мл. Для беспрерывного в/в введения каждый грамм Цефобоцида растворяется или в 5 мл стерильной воды для инъекций, или в 5 мл бактериостатической воды для инъекций; этот р-р добавляется к соответствующему растворителю для в/в введения.
Для непосредственной в/в инъекции максимальная разовая доза Цефобоцида для взрослых составляет 2 г, для детей — 50 мг/кг массы тела. Препарат растворяют в соответствующем растворителе до конечной концентрации 100 мг/мл и вводят на протяжении 3–5 мин.
В/м введение
Для приготовления используют стерильную воду для инъекций. В случаях, когда предполагается введение р-ра с концентрацией, превышающей 250 мг/мл, для его приготовления рекомендуют использовать р-р лидокаина. Такой р-р можно приготовить, используя стерильную воду для инъекций и 2% р-р лидокаина, конечная концентрация лидокаина должна быть 0,5%.
Рекомендуется данный двухступенчатый способ растворения: сначала следует добавить необходимое количество стерильной воды для инъекций и взбалтывать до полного растворения, после этого добавить соответствующее количество 2% р-ра лидокаина и смешать.
|Показатель
|Конечная концентрация цефоперазона
|I этап
|II этап
|Объем для введения*
|Объем стерильной воды
|Объем 2% лидокаина
|Флакон 1 г
|250 мг/мл
|2,6 мл
|0,9 мл
|4,0 мл
|333 мг/мл
|1,8 мл
|0,6 мл
|3,0 мл
*Избыточный объем позволяет полностью наполнить шприц указанного объема.
В/м введение проводится глубоко в большую ягодичную мышцу или в переднюю поверхность бедра.
Применение при лечении детей
Лечение у детей Цефобоцидом назначают в суточных дозах от 50 до 200 мг/кг массы тела в зависимости от тяжести заболевания; доза вводится в 2 приема (каждые 12 ч) или чаще в случае необходимости. Суточную дозу до 300 мг/кг можно назначать в исключительных случаях.
Применение при поражении почек
Вследствие того, что почки не являются основным путем выведения Цефобоцида, пациентам с поражением почек обычную суточную дозу (2–4 г) можно назначать без коррекции. Пациентам, у которых скорость клубочковой фильтрации ниже 18 мл/мин или сывороточный уровень креатинина превышает 3,5 мг%, суточная доза не должна превышать 4 г.
Противопоказания
повышенная чувствительность к цефалоспоринам и другим β-лактамным антибиотикам.
Побочные эффекты
повышенная чувствительность: макулопапулезная сыпь, крапивница, эозинофилия и лекарственная лихорадка.
Кровь: незначительное снижение уровня нейтрофильных гранулов. Положительная прямая проба Кумбса. Снижение уровня гемоглобина или гематокрита, непродолжительная эозинофилия и гипопротромбинемия.
ЖКТ: повышение уровня АлАТ, АсАТ и ЩФ, диарея.
Местные реакции: болевые ощущения в месте в/м инъекции. При в/в инфузии возможно развитие флебита в месте инфузии.
Особые указания
перед назначением препарата Цефобоцид необходимо установить, не отмечалась ли ранее у пациента повышенная чувствительность к цефалоспоринам, пенициллинам и другим лекарственным средствам.
Всем пациентам, в анамнезе которых зафиксирована склонность к разнообразным аллергическим реакциям (особенно медикаментозная аллергия), антибиотики необходимо назначать с осторожностью. Перед введением следует провести внутрикожную пробу на переносимость препарата (при условиях отсутствия противопоказаний к ее проведению).
При возникновении аллергических реакций применение Цефобоцида необходимо прекратить и начать соответствующее лечение. Серьезные анафилактические реакции требуют немедленного введения адреналина. При необходимости следует ввести в/в стероиды, применить кислород, провести искусственное дыхание, включая интубацию.
В случае тяжелой формы непроходимости желчных путей, тяжелого заболевания печени или сопутствующего нарушения функции почек может возникнуть необходимость в изменении дозирования препарата.
У пациентов с нарушением функции печени и сопутствующим поражением почек необходимо проводить контроль концентрации препарата в сыворотке крови, а также рассчитывать необходимое дозирование. Если контроль концентрации препарата в сыворотке не проводится, доза не должна превышать 2 г/сут.
T½ Цефобоцида из сыворотки крови несколько снижается во время гемодиализа. Введение препарата должно осуществляться после окончания диализа.
У некоторых пациентов терапия препаратом Цефобоцид так же, как и лечение другими антибиотиками, может привести к дефициту витамина К в организме. Вероятно, это связано с угнетением кишечной флоры, которая синтезирует этот витамин. Риск развития гиповитаминоза К повышается у ослабленных пациентов или пациентов с нарушениями усвоения пищи, а также у пациентов, которые длительное время находятся на парентеральном питании. Таким пациентам необходимо проводить контроль протромбинового времени, а при необходимости назначать экзогенный витамин К.
Как и при лечении другими антибиотиками, продолжительное применение Цефобоцида может вызвать усиленный рост устойчивых микроорганизмов. По этой причине во время лечения требуется проведение тщательного наблюдения больных.
Изменения лабораторных показателей
Возможна псевдоположительная реакция на глюкозу в моче при проведении тестов с р-рами Бенедикта или Фелинга.
Хранение р-ров
Стабильность. Нижеприведенные парентеральные растворители и приблизительные концентрации цефоперазона обеспечивают стойкость р-ра при условии соблюдения указанных значений и промежутков времени. После окончания указанного времени хранения неиспользованный р-р подлежит уничтожению.
|Стабильная комнатная температура (15–25 °С) 24 ч
|Приблизительные концентрации
|Стерильная вода для инъекций
|300 мг/мл
|5% р-р глюкозы для инъекций
|2 мг до 50 мг/мл
|5% р-р глюкозы для инъекций и р-р Рингера лактатный для инъекций
|2 мг до 50 мг/мл
|5% р-р глюкозы и 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций
|2 мг до 50 мг/мл
|5% р-р глюкозы и 0,2% р-р натрия хлорида для инъекций
|2 мг до 50 мг/мл
|10% р-р глюкозы для инъекций
|2 мг до 50 мг/мл
|Р-р Рингера лактатный для инъекций
|2 мг/мл
|0,5% р-р лидокаина для инъекций
|300 мг/мл
|0,9% р-р натрия хлорида для инъекций
|2 мг до 300 мг/мл
|Стерильная вода для инъекций
|300 мг/мл
|Холодильник (температура 2−8 °С) 5 дней
|Приблизительные концентрации
|Стерильная вода для инъекций
|300 мг/мл
|5% р-р глюкозы для инъекций
|2 мг до 50 мг/мл
|5% р-р глюкозы и 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций
|2 мг до 50 мг/мл
|5% р-р глюкозы и 0,2% р-р натрия хлорида для инъекций
|2 мг до 50 мг/мл
|Р-р Рингера лактатный для инъекций
|2 мг/мл
|0,5% р-р лидокаина для инъекций
|300 мг/мл
|0,9% р-р натрия хлорида для инъекций
|2 мг до 300 мг/мл
|Морозильная камера (температура от –20 °С до –10 °С)
|Приблизительные концентрации
|3 нед
|5% р-р глюкозы для инъекций
|50 мг/мл
|5% р-р глюкозы и 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций
|2 мг/мл
|5% р-р глюкозы и 0,2% р-р натрия хлорида для инъекций
|2 мг/мл
|5 нед
|0,9% р-р натрия хлорида для инъекций
|300 мг/мл
|Стерильная вода для инъекций
|300 мг/мл
Р-ры Цефобоцида хранятся в стеклянных или пластмассовых шприцах, стеклянных или гибких пластмассовых флаконах, предназначенных для парентеральных р-ров.
Размораживание замороженного препарата должно происходить при комнатной температуре. После размораживания неиспользованный р-р подлежит уничтожению. Р-р нельзя повторно замораживать.
Применение в период беременности и кормления грудью. Тщательно проверенных данных наблюдений за женщинами в период беременности нет, поэтому применять препарат в период беременности необходимо только после тщательной оценки соотношения польза/риск.
Препарат проникает в грудное молоко, поэтому в период лечения необходимо прекратить грудное вскармливание.
Дети. Цефобоцид применяется для лечения детей всех возрастных групп. Применение препарата у недоношенных, новорожденных и грудных детей возможно, но поскольку отсутствуют достаточные клинические данные о безопасности применения препарата у детей этих возрастных групп, в случае назначения препарата необходимо учитывать потенциальный риск для ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при употреблении алкогольных напитков во время и не позднее 5-х суток после введения цефоперазона зарегистрированы такие характерные реакции, как внезапные приливы крови к лицу, повышенная потливость, головная боль и тахикардия. Похожие реакции были отмечены во время лечения некоторыми другими цефалоспоринами. Поэтому пациентам необходимо воздержаться от употребления алкогольных напитков во время лечения Цефобоцидом. Лицам, которые находятся на искусственном кормлении оральным или парентеральным способом, противопоказано применение р-ров, содержащих этанол.
Несовместимость. Р-ры Цефобоцида и аминогликозидов не следует смешивать при одновременном применении, поскольку между ними существует физическая несовместимость. Если предполагается проведение комбинированного лечения Цефобоцидом и аминогликозидом, то это можно сделать чередованием в/в введений. Рекомендуется вводить Цефобоцид перед аминогликозидами. Перед дальнейшим введением аминогликозида необходимо промыть всю систему соответствующим р-ром.
Передозировка
повышенная доза Цефобоцида может вызвать эпилептоидные приступы. Случаи анафилактического шока возникают очень редко, однако являются угрозой для жизни пациента.
Лечение: седативная терапия с применением диазепама во время эпилептоидных приступов.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.