Препарат предназначен только для местного применения. Следует избегать контакта геля с глазами, губами, участками крыльев носа и кожей вокруг глаз, а также со слизистыми оболочками. При случайном попадании геля на эти участки необходимо тщательно промыть их теплой водой. Не наносить гель на экзематозные поражения кожи, солнечные ожоги, порезы или другие поражения кожи. Во время лечения следует избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей и ультрафиолетового света, включая лампы, вследствие повышения уязвимости кожи и увеличения риска возникновения солнечной эритемы. Применение в период лечения препарата вместе с косметическими средствами, которые подсушивают кожу (абразивные или лечебные мыла, очистители кожи, средства, содержащие чрезмерное количество спирта, вяжущие средства, кремы или лосьоны для или после бритья, моющие средства) может привести к раздражающему эффекту. В случае возникновения аллергической реакции к любому из компонентов препарата терапию следует прекратить и принять соответствующие меры. При местном применении клиндамицина происходит абсорбция антибиотика с поверхности кожи. При наружном и системном применении клиндамицина сообщалось о развитии диареи, диареи с примесью крови и колита (в частности псевдомембранозного колита). Исследования показывают, что главной причиной развития колита, связанного с применением антибиотиков, является токсин, продуцируемый клостридиями. Обычно колит характеризуется тяжелой стойкой диареей и тяжелыми коликами в животе и может сопровождаться выделением крови и слизи. Псевдомембранозный колит можно выявить с помощью эндоскопического обследования. Посев кала на Clostridium difficile и анализ кала на наличие токсина Clostridium difficile могут помочь при диагностике данной болезни. В случае развития значительной диареи применение лекарственного средства следует прекратить. В случаях тяжелой диареи необходимо рассмотреть возможность проведения эндоскопического обследования толстого кишечника для установления точного диагноза. Применение средств, угнетающих перистальтику, таких как опиаты и дифеноксилат с атропином, может удлинять и/или ухудшать это состояние. Было определено, что ванкомицин является эффективным в лечении псевдомембранозного колита, связанного с применением антибиотиков, причиной которого является Clostridium difficile. Обычная доза для взрослых пациентов составляет от 500 мг до 2 г ванкомицина в сутки перорально, разделенные на 3–4 приема, в течение 7–10 дней.

Смолы холестирамина или колестипола связывают ванкомицин в условиях in vitro . В случае необходимости сопутствующего применения смолы и ванкомицина желательно использовать каждый из этих лекарственных средств в разное время. Учитывая потенциальную возможность развития диареи, диареи с примесью крови и псевдомембранозного колита, врач должен решить, целесообразно ли применять другие лекарственные средства (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Необходимо избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз и в ротовую полость. При нанесении геля нужно тщательно вымыть руки. При случайном контакте с чувствительными поверхностями (глаза, ссадины на коже, слизистые оболочки) необходимо тщательно промыть данный участок прохладной водой. Пероральное и парентеральное применение клиндамицина было связано с развитием тяжелого колита, который может приводить к летальному исходу. Необходимо с осторожностью назначать лекарственные формы клиндамицина фосфата для наружного применения пациентам с атопией. Острое поражение почек . При применении препаратов клиндамицина системного действия могут наблюдаться редкие случаи острого поражения почек, включая ОПН. Поэтому следует рассмотреть необходимость мониторинга функции почек у пациентов, которые получают длительную терапию и уже имеют нарушение функции почек или принимают сопутствующие нефротоксические препараты (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Применение в период беременности или кормления грудью. Поскольку адекватных клинических испытаний по безопасности применения препарата у беременных женщин не проводилось, не следует применять гель в этот период. Применение препарата в период кормления грудью противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.