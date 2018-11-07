Вентавис (Ventavis) (171873) - инструкция по применению ATC-классификация
Вентавис инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: iloprost;
1 мл раствора содержит илопроста трометамола эквивалентно 10 мкг илопроста;
1 ампула с 2 мл раствора для ингаляций содержит илопроста трометамола эквивалентно 20 мкг илопроста;
вспомогательные вещества: трометамол, этанол 96%, натрия хлорид, кислота хлористоводородная концентрированная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для ингаляций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор, не содержащий частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Антитромботические средства. Ингибиторы агрегации тромбоцитов, за исключением гепарина.
Код АТС B01A C11.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Илопрост, действующее вещество препарата Вентавис, является синтетическим аналогом простациклина, фармакологическое действие которого in vitro заключается в:
- ингибировании агрегации, адгезии и реакции высвобождения тромбоцитов;
- дилатации артериол и венул;
- повышении плотности капилляров и уменьшении повышенной сосудистой проницаемости в системе микроциркуляции, вызванной такими медиаторами, как серотонин или гистамин;
- повышении эндогенной фибринолитической активности.
Фармакологические эффекты после ингаляции препаратом Вентавис
Прямая вазодилатация легочных артерий с последующим значительным положительным эффектом в отношении легочного артериального давления, сосудистой легочной резистентности и сердечного выброса, а также смешанного насыщения кислородом венозной крови.
Во время небольшого рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого 12-недельного исследования (исследование STEP) 34 пациента, которые были в стабильном гемодинамическом состоянии до включения в исследование, получали лечение бозентаном в дозе 125 мг 2 раза в сутки в течение не менее 16 недель, нормально переносили ингаляции раством илопроста в концентрации 10 мкг/мл (доза илопроста, что доставляется через трубку ингалятора — до 5 мкг 6–9 раз в сутки). Средняя суточная доза, введенная ингаляционно, составляла 27 мкг, среднее количество ингаляций в сутки составило 5,6. Острые побочные явления у больных, которые получали комбинированную терапию бозентаном и илопростом, соответствовали таковым в масштабном исследовании фазы III у пациентов,которые получали лечение только илопростом. Выводы относительно сопутствующего применения указанных препаратов на основании данного исследования сделать невозможно из-за его небольших объемов и кратковременности.
Отсутствуют данные клинических исследований по сравнению острого гемодинамического ответа у одного и того же пациента после внутривенного введения и ингаляций илопроста. Показатели гемодинамики свидетельствуют о наличии острого ответа и преимущества лечения ингаляционным путем. Вазодилататорный эффект илопроста при введении его ингаляционно является непродолжительным (1 — 2 ч).
Однако прогностическое значение данных относительно острого гемодинамического ответа является ограниченным, поскольку быстрый ответ не во всех случаях связан с длительным благоприятным эффектом ингаляций илопростом.
Эффективность у взрослых пациентов с легочной гипертензией
Было проведено рандомизированное двойное слепое многоцентровое плацебо-контролируемое исследование фазы III (исследование RRA02997), в которое было включено 203 взрослых пациента (ингаляции раствора илопроста в концентрации 10 мкг/мл: n=101; плацебо n=102) со стабильной легочной гипертензией. Ингаляции илопроста (или плацебо) добавляли к основной терапии, которая могла включать комбинацию антикоагулянтов, вазодилататоров (например блокаторов кальциевых каналов), диуретиков, кислорода и сердечных гликозидов, однако не включала простагландины I2 (простациклин или его аналоги). У 108 включенных в исследование пациентов диагностировали первичную легочную гипертензию, у 95 — вторичную легочную гипертензию, из которых 56 случаев были связаны с хронической тромбоэмболией, 34 — с болезнями соединительной ткани (в том числе CREST и склеродермией) и 4 — с применением лекарственных средств для подавления аппетита. Тест с 6-минутной ходьбой в начале лечения показал умеренное ограничение физических нагрузок: в группе приема илопроста средний показатель составлял 332 м (среднее значение — 340 м), в то время как в группе приема плацебо средний показатель был равен 315 м (среднее значение — 321 м). В группе приема илопроста средняя суточная доза, введенная ингаляционно (то есть доза илопроста, доставляемая через трубку ингалятора), составляла 30 мкг (от 12,5 до 45 мкг/сутки). Первичная конечная точка, определенная для этого исследования, заключалась в комбинированных критериях ответа на лечение: повышение способности к физическим нагрузкам (тест с 6-минутной ходьбой) на 12-й неделе по сравнению с началом лечения, улучшение по меньшей мере на 1 функциональный класс сердечной недостаточности (по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) на 12-й неделе по сравнению с началом лечения и отсутствие усиления явлений легочной гипертензии или смерти в период до 12-й недели. Частота клинического ответа на илопрост составила 16,8% (17/101), а в группе плацебо — 4,9% (5/102) (p=0,007).
В группе приема илопроста среднее значение пройденного расстояния во время 6-минутной ходьбы к концу 12-й недели увеличилось на 22 м (-3,3 м в группе приема плацебо, данных о летальности нет) по сравнению с началом лечения.
В группе илопроста функциональный класс сердечной недостаточности (по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) улучшился у 26% пациентов (в группе плацебо — 15%) (p=0,032), остался без изменений у 67,7% пациентов (в группе плацебо — 76%) и ухудшился у 6,3% пациентов (в группе плацебо — 9%). Инвазивные гемодинамические параметры оценивали в начале лечения и через 12 нед терапии.
Анализ подгрупп показал отсутствие эффекта от лечения по сравнению с плацебо-группой во время 6-минутной ходьбы у пациентов с вторичной легочной гипертензией.
Среднее увеличение на 44,7 м (во время теста на 6-минутную ходьбу по сравнению с базовыми 329 м в начале лечения) наблюдали у 49 пациентов с первичной легочной гипертензией, получавших лечение илопростом ингаляционным путем в течение 12 недель (отсутствуют расчетные данные по смерти или потерянных значений.). У 46 пациентов плацебо-группы указанный показатель был отрицательным: уменьшение ходьбы на 7,4 м (по сравнению с начальной величиной в 324 м).
Педиатрические пациенты
Исследования применения препарата Вентавис детям с легочной гипертензией не проводили.
Доклинические данные
Общая токсичность
При исследовании острой токсичности однократные внутривенные и пероральные дозы илопроста, вдвое превышающие терапевтическую, приводили к тяжелым симптомам интоксикации или смерти (при внутривенном введении). Учитывая высокий фармакологический потенциал илопроста и абсолютные дозы, необходимые для терапевтических целей, результаты, полученные во время исследований острой токсичности, не указывают на риск развития нежелательных явлений для человека. Как и ожидалось для простациклина, илопрост оказывает гемодинамическое влияние (расширение сосудов, покраснение кожи, гипотензию, угнетение функции тромбоцитов, респираторный дистресс) и приводит к развитию общих признаков интоксикации, таких как апатия, нарушение походки и постуральные реакции.
Непрерывные внутривенные и подкожные инфузии илопроста в течение периода до 26 недель в дозах, превышающих терапевтические в 14 -47 раз у животных не вызывали токсического воздействия. Наблюдали только ожидаемые фармакологические эффекты, такие как артериальная гипотензия, покраснение кожи, одышка, повышение моторики кишечника.
По результатам исследований ингаляционной токсичности у крыс в период до 26 нед самая высокая доза 48,7 мкг/кг/сутки была определена как «уровень воздействия, при котором не наблюдается побочный эффект» (NOAEL). После проведения ингаляций системная экспозиция у животных превышала соответствующую терапевтическую экспозицию у человека примерно в 10 раз (Сmax, кумулятивное AUC).
Генотоксический потенциал, онкогенность
Исследования генотоксического действия in vitro (бактериальные, клетки млекопитающих, лимфоциты человека) и in vivo (микроядерный тест) не выявили доказательств мутагенного потенциала. Исследования на животных также не выявили онкогенного влияния илопроста.
Репродуктивная токсичность
Во время исследования эмбриотоксичности и фетотоксичности у крыс длительное внутривенное введение илопроста приводило к развитию пороков фаланг передних лап у нескольких зародышей независимо от введенной дозы. Эти изменения не считают проявлением тератогенного потенциала; вероятнее, они связаны с индуцированным илопростом замедлением роста в конце стадии органогенеза через гемодинамические изменения в фетоплацентарной системе. У потомства не наблюдалось нарушений постнатального развития и репродуктивной функции, что свидетельствует о том, что замедленное развитие животных было компенсировано во время постнатального развития.
В сравнительных исследованиях эмбриотоксичности у кроликов и обезьян не наблюдалось таких пороков или других структурных аномалий даже после применения доз, которые во много раз превышали дозу для человека.
У крыс наблюдали проникновение низких концентраций илопроста и/или метаболитов в грудное молоко (менее 1% дозы илопроста, введенного внутривенно). Не наблюдали нарушений постнатального развития или репродуктивной функции у животных, получивших препарат во время лактации.
Местное раздражающее действие, контактная сенсибилизация и антигенность
Во время ингаляционных исследований у животных применение илопроста в концентрации 20 мкг/мл в течение периода до 26 недель не вызвало местного раздражения верхних и нижних дыхательных путей. Исследования кожной сенсибилизации и антигенности не показали сенсибилизирующего потенциала.
Фармакокинетика.
Всасывание
При применении илопроста в концентрации 10 мкг/мл путем ингаляции пациентам с легочной гипертензией при продолжительности ингаляции 4,6–10,6 мин доза илопроста в трубке ингалятора составляла 5 мкг, при этом в конце ингаляции наблюдались пиковые сывороточные уровни 100 — 200 пкг/мл. Эти уровни снижаются с периодом полувыведения, составляющим примерно 5–25 мин. В течение 30 мин — 1 ч после окончания ингаляции илопрост не обнаруживается в центральной камере (предел количественного определения — 25 пкг/мл).
Распределение
При применении путем ингаляции исследований по распределению не проводилось. После внутривенной инфузии очевидный равновесный объем распределения составлял 0,6–0,8 л/кг у здоровых добровольцев. Общее связывание илопроста с белками плазмы независимо от концентрации в диапазоне 30–3000 пкг/мл и составляет примерно 60%, 75% которых — связывание с альбумином.
Метаболизм
Исследования метаболизма илопроста при назначении в виде ингаляционной формы (Вентавис) не проводились. После внутривенного введения илопрост метаболизируется в основном путем b-окисления боковой карбоксильной цепи. В неизмененном состоянии вещество из организма не выводится. Главный метаболит — тетранор-илопрост, который обнаруживается в моче в свободной и конъюгированной форме. Тетранор-илопрост фармакологически неактивен, что доказано во время опытов на животных. Результаты исследований in vitro показывают, что метаболизм, зависимый от фермента CYP 450, играет лишь незначительную роль в биотрансформации илопроста. Дальнейшие исследования in vitro указывают на то, что после внутривенного введения и ингаляции метаболизм илопроста в легких похож.
Выведение из организма
При применении путем ингаляции исследований по выведению из организма не проводилось. У лиц с нормальной функцией печени и почек выведение илопроста из организма после внутривенной инфузии в большинстве случаев имеет двухфазный характер с периодами полувыведения, составляющими 3–5 мин и 15–30 мин соответственно. Общий клиренс илопроста составляет примерно 20 мл/кг/мин, что указывает на наличие внепеченочного пути метаболизма илопроста. С участием здоровых добровольцев было проведено исследование массовых частиц метаболитов с применением 3Н-илопроста. После внутривенной инфузии было определено в целом 81% радиоактивности, в моче и фекалиях было обнаружено 68% и 12% соответственно. Метаболиты выводятся из плазмы и с мочой в 2 фазы, время полувыведения из плазмы крови составляет в первой фазе примерно 2 ч и 5 ч, а с мочой — соответственно 2 и 18 ч.
Отдельные группы пациентов.
Почечная недостаточность
Результаты исследования с участием пациентов с конечной стадией почечной недостаточности, которым проводили периодический диализ, указывают на то, что при внутривенных инфузиях илопроста у таких больных клиренс препарата значительно ниже (средний клиренс составляет 5 ± 2 мл/мин/кг), чем тот, что наблюдался у пациентов с почечной недостаточностью, которым не проводили периодический диализ (средний клиренс составляет 18 ± 2 мл/мин/кг).
Нарушение функции печени
Поскольку илопрост в значительной степени метаболизируется печенью, на уровень препарата в плазме влияют изменения функции печени. Результаты исследования были получены с участием 8 пациентов с циррозом печени. Пациентам препарат вводили внутривенно. Определенный средний клиренс илопроста составлял 10 мл/мин/кг.
Возраст и пол
Фармакокинетика илопроста не зависит от возраста и пола больного.
Показания
Лечение взрослых пациентов с первичной легочной гипертензией NYHA III для улучшения толерантности к физической нагрузке и ослабления симптомов.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к илопросту или к какому-либо другому компоненту препарата.
- Состояния, при которых действие препарата на тромбоциты может повысить риск возникновения кровотечения (например пептические язвы в стадии обострения, травма, внутричерепное кровоизлияние).
- Ишемическая болезнь сердца тяжелой степени или нестабильная стенокардия.
- Инфаркт миокарда в течение последних 6 месяцев.
- Декомпенсированная сердечная недостаточность при отсутствии тщательного контроля врача.
- Тяжелые аритмии.
- Цереброваскулярные заболевания (в том числе транзиторная ишемическая атака, инсульт) в течение последних 3 месяцев.
- Легочная гипертензия вследствие венозной окклюзии.
- Не связанные с легочной гипертензией наследственные или приобретенные пороки клапанов с выраженными нарушениями функции миокарда.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Илопрост может усиливать действие вазодилататоров и антигипертензивных препаратов, что может повысить риск развития гипотензии (см. раздел «Особенности применения»). Необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении препарата Вентавис со средствами, расширяющими сосуды, или с антигипертензивными препаратами, поскольку может возникнуть потребность в коррекции дозы.
Из-за угнетения илопростом агрегации тромбоцитов его применение в комбинации с нижеуказанными веществами может усилить угнетение агрегации тромбоцитов и, таким образом, повысить риск возникновения кровотечения:
- антикоагулянты, например
— гепарин,
— пероральные антикоагулянты (производные кумарина или антикоагулянты прямого действия);
- или другие ингибиторы агрегации тромбоцитов, такие как
— ацетилсалициловая кислота,
— нестероидные противовоспалительные средства,
— неселективные ингибиторы фосфодиэстеразы, такие как пентоксифиллин,
— селективные ингибиторы фосфодиэстеразы 3 (ФДЭ3), такие как цилостазол или анагрелид,
— тиклопидин,
— клопидогрель,
— антагонисты гликопротеина IIb/IIIa:
— абсиксимаб,
— эптифибатид,
— тирофибан,
— дефибротид.
Необходим тщательный мониторинг состояния пациентов,которые принимают антикоагулянты или другие ингибиторы агрегации тромбоцитов, в соответствии с общепринятыми медицинскими рекомендациями.
Внутривенные инфузии илопроста не влияют на фармакокинетические свойства дигоксина в случае его многократного перорального приема, илопрост не оказывает никакого действия на фармакокинетические свойства тканевого активатора плазминогена,который вводиться одновременно.
Хотя не проводилось клинических исследований по этому поводу, результаты исследований in vitro, в ходе которых изучали ингибиторное действие илопроста на активность ферментов системы цитохрома Р450, указывают на то, что илопрост не подавляет метаболизм лекарственных средств через эти ферменты.
Особенности применения
Применение препарата Вентавис не рекомендуется пациентам с нестабильной легочной гипертензией, с прогрессирующей недостаточностью правых отделов сердца. В случае обострения или прогрессирования недостаточности правых отделов сердца следует рассмотреть целесообразность применения других лекарственных средств.
Артериальная гипотензия
В начале лечения препаратом Вентавис следует контролировать артериальное давление. Для больных с пониженным системным давлением, постуральной гипотензией или для тех, кто получает терапию препаратами, которые могут снижать артериальное давление (АД), необходимо принять меры против дальнейшего снижения АД. Лечение препаратом Вентавис не следует начинать, если у пациента систолическое АД ниже 85 мм рт.ст.
Врачи должны обращать особое внимание на наличие у пациента сопутствующих болезней или одновременное применение лекарственных средств, которые могут повышать риск развития гипотензии или синкопального состояния (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Синкопальные состояния
Вазодилататорный эффект илопроста в виде легочных ингаляций является непродолжительным (1 -2 ч). Синкопальное состояние является распространенным симптомом самой болезни, но также наблюдается во время терапии. Пациенты с легочной гипертензией, у которых развивается синкопальное состояние, должны избегать чрезмерного напряжения, например, во время физической нагрузки. Перед физической нагрузкой рекомендуется осуществить ингаляцию. Увеличение частоты синкопальных состояний может отражать недостатки режима терапии и/или обострение заболевания, в этом случае следует рассмотреть вопрос о необходимости адаптировать и/или изменить схему (см. раздел «Побочные реакции»).
Пациенты с заболеваниями дыхательных путей
Ингаляция препаратом Вентавис может повышать риск развития бронхоспазма, особенно у пациентов с гиперреактивностью бронхов (см. раздел «Побочные реакции»). Польза от терапии не была подтверждена для пациентов с наличием хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и тяжелой астмы. Пациенты с сопутствующими инфекционными заболеванием легких в острой стадии, с хроническим обструктивным заболеванием легких и тяжелой астмой должны находиться под тщательным контролем врача.
Пациенты с сопутствующими острыми легочными инфекциями, ХОБЛ и тяжелой астмой нуждаются в тщательном наблюдении.
Венооклюзивное заболевание легких
Легочные сосудорасширяющие средства могут значительно ухудшить сердечно-сосудистый статус пациента с венооклюзивным заболеванием легких. В случае появления признаков отека легких при применении илопроста в виде ингаляций у пациентов с легочной гипертензией следует рассмотреть вопрос о наличии ассоциированного венооклюзивного заболевания легких. В таком случае лечение следует прекратить.
Прекращение лечения
В случае прекращения терапии препаратом Вентавис существует риск возникновения эффекта рикошета. Следует обеспечить тщательный мониторинг состояния пациента при прекращении ингаляций илопроста. Для больных в критическом состоянии следует рассмотреть альтернативное лечение.
Пациенты с печеночной и почечной недостаточностью
При почечной недостаточности, требующей диализа, и нарушении функции печени выведение препарата из организма снижается, что было продемонстрировано в исследованиях внутривенного применения илопроста (см. раздел «Фармакологические свойства»). Рекомендуется осторожное титрование начальной дозы с интервалами в применении, составляющих не менее 3 — 4 ч (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Уровень глюкозы в плазме крови
При длительном пероральном применении илопроста клатрата у животных в течение года наблюдали незначительное повышение уровня глюкозы в сыворотке крови натощак. Не следует исключать такую вероятность у человека при длительном применении препарата Вентавис.
Нежелательное воздействие препарата Вентавис
С целью минимизации случайного воздействия препарата Вентавис рекомендуется применять его с небулайзерами с ингаляционно-триггерной системой, а также хорошо проветривать помещение.
Новорожденным, младенцам и беременным женщинам не следует находиться в комнате, где применяют препарат Вентавис.
Попадание на кожу, в глаза и внутрь
Раствор для ингаляций Вентавис не должен попадать на кожу, в глаза; следует избегать перорального применения препарата. Во время сеансов ингаляций не рекомендуется использовать маску, а следует применять трубку ингалятора.
Препарат Вентавис содержит этанол
Вентавис 10 мкг/мл содержит 0,81 мг этилового спирта в каждом мл, что эквивалентно 0,081% (масс./об.). Количество 0,81 мг алкоголя в 1 мл этого препарата эквивалентно менее чем 1 мл пива или вина. Небольшое количество алкоголя в этом препарате не будет иметь заметных эффектов.
Способ применения и дозы
Применять препарат следует только под контролем врача, который имеет опыт лечения легочной гипертензии.
Дозировка
Доза в течение одной процедуры ингаляции
Лечение препаратом Вентавис следует начинать с низкой дозы, составляющей 2,5 мкг илопроста (соответствует дозе, доставляемой через трубку ингалятора) для первой ингаляции. При нормальной переносимости препарата дозу можно повысить до 5 мкг илопроста (доза, доставляемая через трубку ингалятора) и поддерживать на этом уровне. В случае плохой переносимости 5 мкг илопроста дозу необходимо уменьшить до 2,5 мкг. Для каждой процедуры ингаляции следует использовать содержимое одной ампулы (2 мл) препарата Вентавис, 10 мкг/мл.
Суточная доза
Дозу, соответствующую процедуре ингаляции, следует применять 6–9 раз в сутки в зависимости от потребностей и переносимости каждого конкретного пациента (соответственно, в течение суток используется от 6 до 9 ампул (по 2 мл) препарата Вентавис, 10 мкг/мл).
Продолжительность лечения
Продолжительность лечения зависит от клинического статуса и определяется врачом. При ухудшении состояния пациента во время терапии препаратом следует рассмотреть вопрос о внутривенном введении простациклина.
Особые группы пациентов
Пациенты с нарушенной функцией печени
Выведение илопроста из организма снижается у пациентов с нарушением функции печени (см. раздел «Фармакологические свойства»).
Чтобы избежать нежелательной кумуляции препарата в течение дня, необходим особый контроль за этой группой пациентов во время титрования начальной дозы. Сначала дозы по 2,5 мкг препарата Вентавис, 10 мкг/мл (доза, доставляемая через трубку ингалятора), следует вводить с интервалами, составляющими не менее 3–4 ч (соответствует введению максимально 6 раз в сутки). После этого интервалы между дозировкой можно сократить, учитывая переносимость препарата пациентом. Если показано дальнейшее повышение дозы до 5 мкг (доза, доставляемая через трубку ингалятора), препарат следует также сначала вводить с интервалами, которые составляют 3–4 часам, которые можно впоследствии сократить в зависимости от переносимости препарата пациентом. Дальнейшая нежелательная кумуляция препарата после лечения в течение нескольких дней маловероятна из-за перерыва на ночь.
Пациенты с почечной недостаточностью
Нет необходимости в коррекции дозы для пациентов с клиренсом креатинина > 30 мл/мин (что определяется по сывороточным уровням креатинина по формуле Cockroft-Gault). Пациенты с клиренсом креатинина ≤ 30 мл/мин не принимали участия в клинических исследованиях препарата Вентавис. На основании данных, полученных для илопроста для внутривенного введения, при почечной недостаточности, требующей диализа, выведение препарата из организма уменьшается. Таким образом, следует применять рекомендации по дозировке как для пациентов с нарушением функции печени (см. выше).
Способ применения
Вентавис предназначен для применения путем ингаляции с использованием небулайзера.
Для каждой процедуры ингаляции следует ввести содержимое одной открытой ампулы препарата Вентавис (2 мл) в небулайзерную камеру непосредственно перед применением.
Готовый к применению раствор Вентавис вводят с помощью соответствующих ингаляционных устройств (ингаляторов) (см. разделы «Особые меры безопасности» и «Особенности применения»).
Пациентам, состояние которых стабилизировано при использовании определенного небулайзера, не следует переходить на использование другого небулайзера без присмотра врача, поскольку различные небулайзеры продуцируют аэрозоль с несколько различными физическими характеристиками и скоростью доставки раствора.
- I-Neb AAD System
I-Neb AAD System — это портативная ручная небулайзерная система с использованием технологии вибрирующей сетки. Система генерирует капли с помощью ультразвука, проталкивающего раствор сквозь сетку. Небулайзер I-Neb AAD также можно применять для ингаляций препарата Вентавис, 10 мкг/мл. Масс-медианный аэродинамический диаметр (ММАД) аэрозольных капель, измеренный при применении небулайзерной системы I-Neb, оборудованной уровнем мощности диска 10, составляет около 2 мкм.
Доза, доставляемая небулайзерной системой I-Neb AAD, контролируется небулайзерной камерой и контрольным диском. Каждая заслонка имеет кодовый цвет и контрольный диск соответствующего цвета (см. таблицу 1).
Начальная доза препарата Вентавис при применении небулайзерной системы I-Neb AAD должна составлять 2,5 мкг илопроста, что доставляется через трубку ингалятора. Если эта доза хорошо переносится, то дозу следует увеличить до 5 мкг илопроста (соответствует дозе лекарств в трубке ингалятора) и поддерживать на этом уровне. Если доза 5 мкг плохо переносится, то ее следует уменьшить до 2,5 мкг илопроста.
Данная небулайзерная система проводит мониторинг характера дыхания для определения необходимого времени распыления предварительно установленной дозировки 2,5 мкг или 5 мкг илопроста.
Для дозы 2,5 мкг
препарата Вентавис, 10 мкг/мл, необходимо применять небулайзерную камеру с красной заслонкой и красный контрольный диск.
Для дозы 5 мкг
препарата Вентавис, 10 мкг / мл, необходимо применять небулайзерную камеру с пурпурной заслонкой и пурпурный контрольный диск.
Для каждой процедуры ингаляции следует ввести содержимое одной ампулы препарата Вентавис, 10 мкг/мл, в небулайзерную камеру непосредственно перед применением.
Таблица 1
|Лекарственное средство
|Цветные кольца ампулы
|Дозировка
|I-Neb AAD
|Ожидаемая продолжительность ингаляции
|Заслонка небулайзерной камеры
|Контрольный диск
|Вентавис, 10 мкг/мл
|Ампулы по 1 мл обозначены цветными кольцами (белое — желтое)
|2,5 мкг
|красная
|красный
|3,2 мин
|5 мкг
|пурпурная
|пурпурный
|6,5 мин
- Venta-Neb
Venta-Neb — это портативный ультразвуковой небулайзер с питанием от аккумуляторной батареи, подходящий для применения препарата Вентавис, 10 мкг/мл, раствора для небулайзера (ампулы по 2 мл). ММАД аэрозольных капель составлял 2,6 мкм.
Начальная доза препарата Вентавис при применении небулайзерной системы Venta-Neb должна составлять 2,5 мкг илопроста, доставляемого через трубку ингалятора. Если эта доза хорошо переносится, то ее следует увеличить до 5 мкг илопроста (доза, доставляемая через трубку ингалятора) и поддерживать на этом уровне. Если доза 5 мкг плохо переносится, то ее следует уменьшить до 2,5 мкг илопроста.
Данная небулайзерная система проводит мониторинг характера дыхания для определения необходимого времени распыления предварительно установленной дозировки 2,5 мкг или 5 мкг илопроста, доставляемого через трубку ингалятора.
Для каждой процедуры ингаляции с применением небулайзерной системы Venta-Neb следует ввести содержимое одной ампулы (2 мл) препарата Вентавис, 10 мкг/мл, в небулайзерную камеру непосредственно перед применением.
Можно применять две программы:
Р1 Программа 1
5 мкг действующего вещества в трубке ингалятора, 25 ингаляционных циклов (вдохов).
Р2 Программа 2
2,5 мкг действующего вещества в трубке ингалятора, 10 ингаляционных циклов (вдохов).
Установка программы по умолчанию осуществляется врачом.
Venta-Neb напоминает пациенту об ингаляции с помощью оптического и акустического сигнала. Система останавливается после введения установленной дозы.
Для получения капель оптимального размера (при применении препарата Вентавис) необходимо использовать зеленую распылительную пластину. Более подробные сведения см. в инструкции по применению небулайзера Venta-Neb.
Таблица 2
|Лекарственное средство
|Цветное кольцо ампулы
|Дозировка
|Ожидаемая продолжительность ингаляции
|Вентавис, 10 мкг/мл
|Ампулы по 2 мл обозначены цветными кольцами (белое — розовое)
|2,5 мкг
|4 мин
|5 мкг
|8 мин
Другие небулайзерные системы
Эффективность и переносимость илопроста, введенного ингаляционным путем с использованием других небулайзерных систем с различными характеристиками распыления раствора илопроста, не исследовались.
Дети
Данные об эффективности и безопасности применения Вентависа детям (в возрасте младше 18 лет) отсутствуют.
Данные контролируемых клинических исследований отсутствуют.
Побочные реакции
Кроме местных реакций, вызванных введением илопроста путем ингаляции, таких как кашель, побочные реакции на илопрост связаны с фармакологическими свойствами простациклинов. Побочные реакции, которые наблюдались в ходе клинических исследований чаще всего (≥ 20%), включают вазодилатацию, в частности гипотензию, головную боль и кашель. Самыми серьезными побочными реакциями были артериальная гипотензия, эпизоды кровотечений и бронхоспазм.
Побочные реакции, о которых сообщается ниже, базируются на объединенных данных клинических исследований фазы II и III с участием 131 пациента, которые принимали препарат Вентавис в концентрации 10 мкг/мл, и на данных постмаркетингового наблюдения.
Побочные реакции, определенные по данным клинических исследований, классифицированы по частоте их возникновения: очень частые (≥ 1/100 и частые (≥ 1/100 до <1/10). Побочные реакции, выявленные только в течение постмаркетингового наблюдения и частоту которых нельзя установить, определены как «частота неизвестна».
В каждой группе нежелательные эффекты указаны в порядке снижения их тяжести.
Таблица 3
|Классы систем органов (MedDRA)
|Очень частые ≥ 1/10
|Частые (≥ 1/100 — < 1/10)
|Частота неизвестна
|Расстройства со стороны крови и лимфатической системы
|Эпизоды кровотечений*§
|Тромбоцитопения
|Расстройства со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность
|Расстройства со стороны нервной системы
|Головная боль
|Головокружение
|Расстройства со стороны сердца
|Тахикардия, ощущение сердцебиения
|Васкулярные расстройства
|Вазодилатация, приток крови к лицу
|Синкопальное состояние§ (см. раздел «Особенности применения»), гипотензия*
|Респираторные расстройства, патология средостения и грудной клетки
|Дискомфорт в грудной клетке/боль в грудной клетке, кашель
|Диспноэ, боль в глотке и гортани, раздражение горла
|Бронхоспазм* (см. раздел «Особенности применения»)/хрипы
|Расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта
|Тошнота
|Диарея, рвота, раздражение слизистой оболочки ротовой полости и языка, в т.ч. боль
|Дисгевзия
|Расстройства со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь
|Расстройства со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Боль в челюсти/тризм
|Общие расстройства и расстройства в месте введения
|Периферические отеки§
* Были зарегистрированы опасные для жизни и/или летальные случаи.
§ См. описание отдельных побочных явлений
Описание отдельных побочных явлений
Эпизоды кровотечений (в основном носовые кровотечения и кровохарканье) наблюдались очень часто у пациентов, которые применяли антикоагулянты как сопутствующую терапию. Риск кровотечения может увеличиваться у пациентов, которые применяют в качестве сопутствующей терапии ингибиторы агрегации тромбоцитов или антикоагулянты (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Сообщали о летальных случаях внутримозговых и внутричерепных кровотечений.
Синкопальное состояние является распространенным симптомом самого заболевания, но оно также может возникать во время лечения. Увеличение частоты синкопальных состояний может свидетельствовать об обострении заболевания или о недостаточной эффективности препарата (см. раздел «Особенности применения»).
В ходе клинических исследований периферический отек наблюдался у 12,2% пациентов, которые применяли илопрост, и у 16,2% пациентов, которые применяли плацебо. Периферические отеки являются очень распространенным симптомом самого заболевания, но они могут также часто возникать во время лечения. Появление периферического отека может свидетельствовать об обострении заболевания или о недостаточной эффективности препарата.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственных средств является очень важным. Это дает возможность осуществлять контроль за соотношением польза/риск лекарственных средств. Специалисты здравоохранения должны сообщать о подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте. Не требует специальных условий хранения.
Упаковка
По 2 мл в ампуле. По 30 ампул в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Берлимед, С.А.