Аллокин-Альфа (Allokin-Alfa) (171810) - инструкция по применению ATC-классификация
Аллокин-Альфа инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Аллоферон — олигопептид. Аллоферон является эффективным индуктором синтеза эндогенных α- и γ-интерферонов и активатором системы естественных киллеров. Средство стимулирует распознавание и лизис дефектных клеток цитотоксическими лимфоцитами. В ходе исследований выявлена высокая эффективность препарата относительно инфекций, вызванных вирусами гриппа А и В, гепатита В, герпеса и папилломы человека. Аллоферон не вызывает общей токсичности, аллергических реакций, не оказывает мутагенного, канцерогенного и эмбриотоксического действия, не влияет на репродуктивную функцию.
Фармакокинетика. Быстро проникает в кровь, где взаимодействует с иммунокомпетентными клетками, после чего определение концентрации аллоферона затруднено из-за близкого структурного сходства его метаболитов с белками сыворотки крови. Повышение концентрации интерферона отмечалось через 2 ч после введения препарата и сохранялось на высоком уровне (в 2–2,5 раза выше обычного фонового) на протяжении 6–8 ч с достижением исходных значений к концу суток. Повышенная функциональная активность естественных киллеров отмечена в течение 7 дней после введения препарата.
Показания Аллокин-Альфа
в составе комплексной терапии рецидивирующего герпеса I и II типов; острого вирусного гепатита В (легкой и средней степени тяжести).
Хроническая папилломавирусная инфекция, вызванная онкогенными вирусами папилломы человека.
Применение Аллокин-Альфа
препарат вводят п/к. Для приготовления р-ра для инъекций в качестве растворителя применяют 0,9% р-р натрия хлорида. При п/к введении препарата использовать 1 мл растворителя.
Герпетическая инфекция. Стандартный курс лечения рецидивирующей герпетической инфекции включает инъекции препарата в дозе 1 мг п/к через день, всего 3 инъекции на курс. В случае недостаточной эффективности и при отсутствии выраженных побочных эффектов, при следующем рецидиве рекомендуется назначать инъекции в дозе 1 мг через день, всего 6–9 инъекций на курс.
Гепатит. При лечении острого гепатита В легкой и средней степеней тяжести препарат вводят после подтверждения диагноза в дозе 1 мг 3 раза в неделю в течение 3 нед (всего 9 инъекций).
Хроническая папилломавирусная инфекция, вызванная онкогенными вирусами папилломы человека. Стандартный курс лечения инфекций, вызванных онкогенными типами вируса папилломы человека, включает инъекции препарата в дозе 1 мг через день, всего на курс 6 инъекций.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату, аутоиммунные заболевания.
Побочные эффекты
аллергические реакции включая сыпь; слабость, головокружение; образование новых элементов сыпи (при герпетической инфекции), изменения в месте введения.
Особые указания
лечение рекомендуется начинать при появлении первых признаков заболевания, при гепатите В — не позднее 7-го дня от начала появления симптомов желтухи.
При остром гепатите В препарат назначать при проведении общепринятой базисной терапии.
При лечении хронического рецидивирующего генитального герпеса можно назначать в комбинации с противовирусными препаратами.
В монотерапии рекомендуется применять для лечения папилломавирусной инфекции, вызванной онкогенными типами вируса, при отсутствии клинических и субклинических поражений шейки матки и аногенитальной области.
В составе комплексной терапии — для лечения клинических и субклинических форм поражений шейки матки и аногенитального участка папилломавирусной инфекцией, вызванной онкогенными типами вируса.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат противопоказан.
Дети. Препарат противопоказан детям.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Во время лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций, так как у некоторых пациентов возможно возникновение головокружения.
Взаимодействия
несовместимость с другими препаратами маловероятна, однако следует с осторожностью назначать препарат одновременно с другими иммуномодуляторами. При лечении хронического рецидивирующего генитального герпеса можно назначать в комбинации с ацикловиром и его производными (препараты обладают разным механизмом действия и дополняют друг друга в лечении вирусной инфекции). При остром гепатите В препарат назначают на фоне общепринятой базисной терапии.
Передозировка
случаев передозировки препарата не установлено.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 8 °С. Не замораживать.