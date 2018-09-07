лечение рекомендуется начинать при появлении первых признаков заболевания, при гепатите В — не позднее 7-го дня от начала появления симптомов желтухи.

При остром гепатите В препарат назначать при проведении общепринятой базисной терапии.

При лечении хронического рецидивирующего генитального герпеса можно назначать в комбинации с противовирусными препаратами.

В монотерапии рекомендуется применять для лечения папилломавирусной инфекции, вызванной онкогенными типами вируса, при отсутствии клинических и субклинических поражений шейки матки и аногенитальной области.

В составе комплексной терапии — для лечения клинических и субклинических форм поражений шейки матки и аногенитального участка папилломавирусной инфекцией, вызванной онкогенными типами вируса.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат противопоказан.

Дети. Препарат противопоказан детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Во время лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций, так как у некоторых пациентов возможно возникновение головокружения.