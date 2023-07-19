вводят п/к. Для приготовления р-ра для инъекций в качестве растворителя применяют 0,9% р-р натрия хлорида. При п/к введении следует использовать 1 мл растворителя.

Герпетическая инфекция. Стандартный курс лечения рецидивирующей герпетической инфекции включает инъекции препарата в дозе 1 мг п/к через день, всего 3 инъекции на курс. В случае недостаточной эффективности и при отсутствии выраженных побочных эффектов, при следующем рецидиве рекомендуется назначать инъекции в дозе 1 мг через день, всего 6–9 инъекций на курс.

Гепатит. При лечении острого гепатита В легкой и средней степеней тяжести препарат вводят после подтверждения диагноза в дозе 1 мг 3 раза в неделю в течение 3 нед (всего 9 инъекций).

Хроническая папилломавирусная инфекция, вызванная онкогенными вирусами папилломы человека. Стандартный курс лечения инфекций, вызванных онкогенными типами вируса папилломы человека, включает инъекции препарата в дозе 1 мг через день, всего на курс 6 инъекций.