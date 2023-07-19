АЛЛОФЕРОН* (ALLOFERONUM*) Действующее вещество
представляет собой олигопептид. Является эффективным индуктором синтеза эндогенных α- и γ-интерферонов и активатором системы естественных киллеров. Средство стимулирует распознавание и лизис дефектных клеток цитотоксическими лимфоцитами. В ходе исследований выявлена высокая эффективность препарата относительно инфекций, вызванных вирусами гриппа А и В, гепатита В, герпеса и папилломы человека. Не вызывает общей токсичности, аллергических реакций, не оказывает мутагенного, канцерогенного и эмбриотоксического действия, не влияет на репродуктивную функцию.
в составе комплексной терапии рецидивирующего герпеса I и II типов; острого вирусного гепатита В (легкой и средней степени тяжести). Хроническая папилломавирусная инфекция, вызванная онкогенными вирусами папилломы человека.
вводят п/к. Для приготовления р-ра для инъекций в качестве растворителя применяют 0,9% р-р натрия хлорида. При п/к введении следует использовать 1 мл растворителя.
Герпетическая инфекция. Стандартный курс лечения рецидивирующей герпетической инфекции включает инъекции препарата в дозе 1 мг п/к через день, всего 3 инъекции на курс. В случае недостаточной эффективности и при отсутствии выраженных побочных эффектов, при следующем рецидиве рекомендуется назначать инъекции в дозе 1 мг через день, всего 6–9 инъекций на курс.
Гепатит. При лечении острого гепатита В легкой и средней степеней тяжести препарат вводят после подтверждения диагноза в дозе 1 мг 3 раза в неделю в течение 3 нед (всего 9 инъекций).
Хроническая папилломавирусная инфекция, вызванная онкогенными вирусами папилломы человека. Стандартный курс лечения инфекций, вызванных онкогенными типами вируса папилломы человека, включает инъекции препарата в дозе 1 мг через день, всего на курс 6 инъекций.
повышенная чувствительность к препарату, аутоиммунные заболевания. Противопоказан в период беременности и кормления грудью, а также детям
аллергические реакции включая сыпь; слабость, головокружение; образование новых элементов сыпи (при герпетической инфекции), изменения в месте введения.
несовместимость с другими препаратами маловероятна, однако следует с осторожностью назначать препарат одновременно с другими иммуномодуляторами. При лечении хронического рецидивирующего генитального герпеса можно назначать в комбинации с ацикловиром и его производными (препараты обладают разным механизмом действия и дополняют друг друга в лечении вирусной инфекции).При остром гепатите В препарат назначают на фоне общепринятой базисной терапии.
случаев передозировки препарата не установлено.