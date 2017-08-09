пациенты с особым риском возникновения артериальной гипотензии. Пациенты с повышенной активностью РААС. Пациенты с очень активированной РААС имеют риск значительного снижения АД и ухудшения функции почек вследствие угнетения АПФ. Это особенно касается случаев, когда ингибитор АПФ или сопутствующий диуретик применяют впервые или впервые повышают дозу.

Следует ожидать значительной активации РААС, поэтому требуется медицинское наблюдение, включая мониторинг АД, например для пациентов с:

тяжелой АГ;

декомпенсированной сердечной недостаточностью с застойными явлениями;

гемодинамически значимой обструкцией путей притока или оттока крови из левого желудочка (например стенозом аортального или митрального клапана);

односторонним стенозом почечной артерии при наличии второй функционирующей почки;

у которых существует или может развиться водно-солевой дисбаланс (включая пациентов, принимающих диуретики);

циррозом печени и/или асцитом;

которым выполняют обширные хирургические вмешательства или во время анестезии с применением препаратов, которые могут вызвать артериальную гипотензию.

Как правило, перед началом лечения рекомендуется провести коррекцию дегидратации, гиповолемии или недостатка электролитов (однако у пациентов с сердечной недостаточностью такие корригирующие меры следует тщательно взвешивать с учетом риска перегрузки объемом).

Хирургическое вмешательство. Рекомендуется по возможности прием ингибиторов АПФ, таких как рамиприл, прекратить за 1 день до хирургического вмешательства.

Пациенты с риском возникновения сердечной или церебральной ишемии в случае острой артериальной гипотензии. Начальная фаза лечения требует особого медицинского наблюдения.

Первичный гиперальдостеронизм. Комбинация рамиприл и гидрохлоротиазид не является приоритетной в лечении при первичном гиперальдостеронизме. Если комбинацию рамиприл и гидрохлоротиазид применяют у пациентов с первичным гиперальдостеронизмом, то необходимо тщательно контролировать уровень калия в плазме крови.

Пациенты пожилого возраста. Начальные дозы должны быть ниже и последующее титрование дозы должно быть более постепенным, поскольку существует вероятность возникновения побочных эффектов, особенно у лиц пожилого возраста старше 70 лет.

Пациенты с заболеваниями печени. У пациентов с заболеваниями печени нарушения электролитного баланса, возникающие в результате терапии диуретиками, включая гидрохлоротиазид, могут привести к развитию печеночной энцефалопатии.

Контроль функции почек. Функцию почек следует оценивать до и во время лечения и проводить коррекцию дозы, особенно в первые недели лечения. Особенно тщательный мониторинг необходим пациентам с нарушением функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Существует риск нарушения функции почек, особенно у лиц с сердечной недостаточностью с застойными явлениями или после трансплантации почки.

Нарушение функции почек. У пациентов с нарушением функции почек тиазиды могут привести к уремии. Кумулятивные эффекты действующих веществ могут развиться у лиц с нарушением функции почек. Если очевидным становится прогрессирование нарушения функции почек, на которое указывает увеличение количества остаточного азота, необходима внимательная переоценка терапии с учетом решения о прекращении лечения диуретиком (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Нарушение электролитного баланса. Как для любого пациента, принимающего диуретики, следует через соответствующие интервалы периодически измерять уровень электролитов в плазме крови. Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, могут вызвать жидкостный или электролитный дисбаланс (гипокалиемию, гипонатриемию и гипохлоремический алкалоз). Хотя гипокалиемия и может развиться при применении тиазидных диуретиков, сопутствующая терапия рамиприлом может уменьшить выраженность вызванной диуретиком гипокалиемии. Риск возникновения гипокалиемии является самым высоким у пациентов с циррозом печени, у лиц с повышенным диурезом, у пациентов, получающих недостаточное количество электролитов, и у больных, применяющих сопутствующую терапию ГКС или АКТГ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Первое измерение уровня калия в плазме крови следует провести в течение 1-й недели после начала лечения. При выявлении низкого уровня калия необходима коррекция дозы препарата.

Может возникнуть дилюционная гипонатриемия. Снижение уровня натрия сначала может быть асимптомно, поэтому очень важно регулярное определение его количества. Проводить анализы следует чаще у лиц пожилого возраста и пациентов с циррозом печени.

Продемонстрировано, что тиазиды увеличивают выведение магния с мочой, что может привести к гипомагниемии.

Гиперкалиемия. Гиперкалиемию отмечали у некоторых пациентов, применявших ингибиторы АПФ, включая Амприл HL/Амприл HD. Пациенты с риском развития гиперкалиемии включают: лиц с почечной недостаточностью в возрасте старше 70 лет; с неконтролируемым сахарным диабетом; пациентов, принимающих соли калия, калийсберегающие диуретики и другие активные вещества, повышающие уровень калия в плазме крови; пациентов с такими состояниями, как обезвоживание, острая сердечная недостатность или метаболический ацидоз. Если сочетанное применение вышеуказанных препаратов считается целесообразным, рекомендуется регулярный мониторинг калия в плазме крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Печеночная энцефалопатия. Нарушения электролитного баланса из-за терапии диуретиками, включая гидрохлоротиазид, могут привести к развитию печеночной энцефалопатии у пациентов с болезнью печени. В случае возникновения печеночной энцефалопатии лечение следует немедленно отменить.

Гиперкальциемия. Гидрохлоротиазид стимулирует повторную абсорбцию кальция в почках и может привести к гиперкальциемии. Это может повлиять на результаты анализа функции паращитовидных желез.

Ангионевротический отек. Об ангионевротическом отеке сообщалось у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, включая рамиприл (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

В случае ангионевротического отека следует прекратить прием препарата. Требуется немедленно начать неотложную терапию. Пациент должен находиться под контролем как минимум в течение 12–24 ч — до полного исчезновения симптомов.

Об ангионевротическом отеке кишечника сообщалось у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, включая Амприл HL/Амприл HD (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Эти пациенты жаловались на боль в животе (с/без тошноты или рвоты).

Анафилактические реакции при гипосенсибилизации. При применении ингибиторов АПФ повышаются вероятность и тяжесть анафилактических и анафилактоидных реакций на яд насекомых или другие аллергены. Эти реакции устраняются, когда временно перед гипосенсибилизацией прекращается применение препарата Амприл HL/Амприл HD.

Нейтропения/агранулоцитоз. Редко возникали нейтропения/агранулоцитоз, также сообщалось об угнетении функции костного мозга. Рекомендуется проверять уровень лейкоцитов для выявления возможной лейкопении. Рекомендуется частый мониторинг в начальной фазе лечения и у лиц с нарушением функции почек, у пациентов с сопутствующим коллагенозом (например красная волчанка или склеродермия) и у больных, применяющих другие лекарственные средства, которые могут вызвать изменения в анализах крови (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Этнические отличия. Ингибиторы АПФ чаще вызывают ангионевротический отек у пациентов негроидной расы, чем у представителей других рас. Это может быть обусловлено тем, что у пациентов негроидной расы с АГ чаще отмечают АГ с низкой активностью ренина.

Спортсмены. Гидрохлоротиазид может вызвать положительный результат допинг-теста.

Метаболические и эндокринные эффекты. Тиазидная терапия может повлиять на переносимость глюкозы. Пациентам с сахарным диабетом может потребоваться коррекция дозы инсулина или пероральных противодиабетических препаратов. Латентный сахарный диабет может проявиться во время терапии тиазидами.

Повышение уровня ХС и ТГ ассоциировалось с терапией тиазидными диуретиками. У некоторых больных применение тиазидных диуретиков может спровоцировать развитие гиперурикемии или острого приступа подагры.

Кашель. При применении ингибиторов АПФ сообщалось о возникновении кашля. Характерно, что этот кашель является непродуктивным, длительным и исчезает после прекращения терапии. Кашель, вызванный ингибиторами АПФ, следует дифференцировать с другими видами кашля.

Другое. У пациентов, независимо от наличия в анамнезе аллергии или БА, могут возникать реакции повышенной чувствительности. Сообщалось о возможности обострения или активации системной красной волчанки.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять пациентам при наследственной форме непереносимости галактозы, дефиците лактазы Лаппа или нарушении мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не следует применять беременным или женщинам, планирующим беременность. Если во время лечения лекарственным средством подтверждается беременность, его применение следует немедленно прекратить и при необходимости — заменить другим препаратом, разрешенным к применению у беременных.

Препарат противопоказан в период кормления грудью.

Дети. Препарат не рекомендуется применять у детей и подростков в возрасте до 18 лет, поскольку недостаточно данных об его эффективности и безопасности для таких пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе другими механизмами. Особенно в начале лечения, при повышении дозы, замене лекарственного средства, а также в зависимости от индивидуальной реакции на лечение могут возникать побочные реакции (снижение АД, головокружение). В этих случаях следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами в течение нескольких часов после приема препарата.