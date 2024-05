фармакодинамика. Механизм действия

Рамиприл . Рамиприлат, активный метаболит пролекарства рамиприла, подавляет фермент дипептидил-карбоксипептидазу I (АПФ или кининаза II).

В плазме крови и в тканях этот фермент катализирует превращение ангиотензина I в активное сосудосуживающее вещество ангиотензин II, также вызывает разрушение активного вазодилатора брадикинина. Уменьшение образования ангиотензина II и угнетение разрушения брадикинина приводит к расширению сосудов.

Поскольку ангиотензин II также стимулирует высвобождение альдостерона, рамиприлат приводит к уменьшению секреции альдостерона. У пациентов негроидной расы (афро-карибского происхождения) с АГ (обычно для популяции характерен низкий уровень активности ренина) реакция на монотерапию ингибиторами АПФ в среднем была менее выраженной, чем у представителей других рас.

Гидрохлоротиазид . Гидрохлоротиазид является диуретиком тиазидного ряда. Механизм антигипертензивного действия тиазидных диуретиков пока окончательно не выяснен. Они замедляют реабсорбцию ионов натрия и хлора в дистальных канальцах. Усиленное выделение этих ионов через почки сопровождается увеличением мочеобразования (вследствие осмотического связывания воды). Повышается выведение калия и магния, снижается выведение мочевой кислоты. Возможными механизмами противогипертонического действия гидрохлоротиазида могут быть изменение баланса натрия, уменьшение экстрацеллюлярного объема воды и плазмы крови, изменение резистентности сосудов почек, а также снижение чувствительности к ангиотензину II.

Фармакодинамика

Рамиприл . Применение рамиприла вызывает заметное снижение периферического сопротивления артерий. Как правило, нет значительных изменений в потоке плазмы крови в почках и скорости клубочковой фильтрации. У пациентов с АГ применение рамиприла приводит к снижению АД в положении стоя и лежа без компенсаторного повышения ЧСС. У большинства пациентов начало гипотензивного эффекта после приема однократной дозы проявляется через 1–2 ч после приема внутрь. Пиковый эффект однократной дозы обычно достигается в пределах 3–6 ч после приема внутрь. Гипотензивный эффект однократной дозы обычно продолжается в течение 24 ч. При длительном лечении рамиприлом максимальный гипотензивный эффект обычно достигается через 3–4 нед лечения. Доказано, что при длительной терапии гипотензивный эффект сохраняется в течение 2 лет. Внезапное прекращение применения рамиприла не вызывает быстрого и чрезмерного повышения АД.

Гидрохлоротиазид . При приеме гидрохлоротиазида начало диуретического эффекта имеет место через 2 ч, а его пик — примерно через 4 ч, эффект длится в течение 6–12 ч.

Гипотензивный эффект наступает на 3–4-й день от начала терапии и может продолжаться в течение 1 нед после прекращения лечения.

Эффект снижения АД сопровождается незначительным увеличением скорости клубочковой фильтрации, резистентности сосудов почек и активности ренина в плазме крови.

Одновременное применение рамиприла и гидрохлоротиазида . В ходе клинических исследований установлено, что применение комбинации приводит к более значительному снижению АД, чем применение отдельных компонентов. Возможно, из-за блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) одновременное применение рамиприла с гидрохлоротиазидом уменьшает потерю калия, сопровождающую диуретический эффект. Комбинирование ингибитора АПФ с тиазидным диуретиком вызывает синергический эффект, а также снижает риск возникновения гипокалиемии, вызванной применением самого диуретика.

Фармакокинетика

Рамиприл . После приема рамиприл быстро всасывается в пищеварительном тракте. Абсорбция составляет 50–60% и не зависит от приема пищи. C max в плазме крови достигается в течение 1 ч. T ½ рамиприла составляет 1 ч. Рамиприл метаболизируется в печени. Основным метаболитом является рамиприлат, мощность которого как ингибитора АПФ в 6 раз выше по сравнению с рамиприлом. C max рамиприлата в плазме крови достигается через 2–4 ч после введения, постоянная концентрация в плазме крови достигается через 4 дня.

Приблизительно 73% рамиприла и 56% рамиприлата связывается с белками плазмы крови.

Рамиприл и рамиприлат в основном выводятся с мочой (примерно 60%), преимущественно в виде метаболитов, и менее 2% введенной дозы выводится в неизмененном виде рамиприла.

Рамиприлат выводится через несколько стадий. После введения рамиприла в терапевтической дозе конечный T ½ составляет от 13 до 17 ч.

У пациентов с почечной недостаточностью замедляется выведение рамиприла, рамиприлата и их метаболитов, поэтому дозу необходимо корригировать в зависимости от функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

У пациентов с печеночной недостаточностью метаболическое преобразование рамиприла в рамиприлат может замедляться из-за снижения активности печеночных эстераз, что вызывает повышение концентрации рамиприла в плазме крови (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Гидрохлоротиазид . После перорального приема в пищеварительном тракте всасывается 70% гидрохлоротиазида. C max в плазме крови достигается через 1,5–5 ч. Он связывается с белками плазмы крови примерно на 40%. Гидрохлоротиазид метаболизируется в печени в очень незначительных количествах. 95% гидрохлоротиазида выделяется почками в неизмененном виде. Выведение является результатом канальцевой экскреции. После перорального применения одной дозы 50–70% выводится в пределах 24 ч. T ½ составляет 5–6 ч.

Пациенты с нарушением функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Выделение гидрохлоротиазида почками снижается у пациентов с нарушением функции почек, клиренс гидрохлоротиазида пропорционален клиренсу креатинина. Это приводит к повышению концентрации гидрохлоротиазида в плазме крови, которая снижается медленнее, чем у пациентов с нормальной функцией почек.

Пациенты с нарушением функции печени (см. ПРИМЕНЕНИЕ). У пациентов с циррозом печени фармакокинетика гидрохлоротиазида без изменений значительным образом. Фармакокинетика гидрохлоротиазида не исследовалась с участием пациентов с сердечной недостаточностью.

Рамиприл и гидрохлоротиазид . Одновременное применение рамиприла и гидрохлоротиазида не влияет на их биодоступность. Комбинированный препарат можно считать биоэквивалентным препаратом, содержащим отдельные действующие вещества.

Доклинические данные по безопасности . У крыс и мышей применение комбинации рамиприла и гидрохлоротиазида в дозе до 10 000 мг/кг массы тела не привело к возникновению острых токсических явлений. Исследования с введением повторных доз крысам и обезьянам продемонстрировали лишь возникновение нарушений электролитного баланса. Исследования по изучению мутагенности и канцерогенности этой комбинации не проводились, поскольку в исследованиях отдельных компонентов не выявили никаких рисков. Исследования по изучению репродуктивной токсичности показали, что комбинация несколько более токсична, чем любое из действующих веществ, взятое отдельно, однако ни одно из исследований не показало тератогенных эффектов этой комбинации.