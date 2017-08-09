Амприл HL/HD (Ampril HL/HD) (171746) - инструкция по применению ATC-классификация
Амприл HL/HD инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия
Рамиприл. Рамиприлат, активный метаболит пролекарства рамиприла, подавляет фермент дипептидил-карбоксипептидазу I (АПФ или кининаза II).
В плазме крови и в тканях этот фермент катализирует превращение ангиотензина I в активное сосудосуживающее вещество ангиотензин II, также вызывает разрушение активного вазодилатора брадикинина. Уменьшение образования ангиотензина II и угнетение разрушения брадикинина приводит к расширению сосудов.
Поскольку ангиотензин II также стимулирует высвобождение альдостерона, рамиприлат приводит к уменьшению секреции альдостерона. У пациентов негроидной расы (афро-карибского происхождения) с АГ (обычно для популяции характерен низкий уровень активности ренина) реакция на монотерапию ингибиторами АПФ в среднем была менее выраженной, чем у представителей других рас.
Гидрохлоротиазид. Гидрохлоротиазид является диуретиком тиазидного ряда. Механизм антигипертензивного действия тиазидных диуретиков пока окончательно не выяснен. Они замедляют реабсорбцию ионов натрия и хлора в дистальных канальцах. Усиленное выделение этих ионов через почки сопровождается увеличением мочеобразования (вследствие осмотического связывания воды). Повышается выведение калия и магния, снижается выведение мочевой кислоты. Возможными механизмами противогипертонического действия гидрохлоротиазида могут быть изменение баланса натрия, уменьшение экстрацеллюлярного объема воды и плазмы крови, изменение резистентности сосудов почек, а также снижение чувствительности к ангиотензину II.
Фармакодинамика
Рамиприл. Применение рамиприла вызывает заметное снижение периферического сопротивления артерий. Как правило, нет значительных изменений в потоке плазмы крови в почках и скорости клубочковой фильтрации. У пациентов с АГ применение рамиприла приводит к снижению АД в положении стоя и лежа без компенсаторного повышения ЧСС. У большинства пациентов начало гипотензивного эффекта после приема однократной дозы проявляется через 1–2 ч после приема внутрь. Пиковый эффект однократной дозы обычно достигается в пределах 3–6 ч после приема внутрь. Гипотензивный эффект однократной дозы обычно продолжается в течение 24 ч. При длительном лечении рамиприлом максимальный гипотензивный эффект обычно достигается через 3–4 нед лечения. Доказано, что при длительной терапии гипотензивный эффект сохраняется в течение 2 лет. Внезапное прекращение применения рамиприла не вызывает быстрого и чрезмерного повышения АД.
Гидрохлоротиазид. При приеме гидрохлоротиазида начало диуретического эффекта имеет место через 2 ч, а его пик — примерно через 4 ч, эффект длится в течение 6–12 ч.
Гипотензивный эффект наступает на 3–4-й день от начала терапии и может продолжаться в течение 1 нед после прекращения лечения.
Эффект снижения АД сопровождается незначительным увеличением скорости клубочковой фильтрации, резистентности сосудов почек и активности ренина в плазме крови.
Одновременное применение рамиприла и гидрохлоротиазида. В ходе клинических исследований установлено, что применение комбинации приводит к более значительному снижению АД, чем применение отдельных компонентов. Возможно, из-за блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) одновременное применение рамиприла с гидрохлоротиазидом уменьшает потерю калия, сопровождающую диуретический эффект. Комбинирование ингибитора АПФ с тиазидным диуретиком вызывает синергический эффект, а также снижает риск возникновения гипокалиемии, вызванной применением самого диуретика.
Фармакокинетика
Рамиприл. После приема рамиприл быстро всасывается в пищеварительном тракте. Абсорбция составляет 50–60% и не зависит от приема пищи. Cmax в плазме крови достигается в течение 1 ч. T½ рамиприла составляет 1 ч. Рамиприл метаболизируется в печени. Основным метаболитом является рамиприлат, мощность которого как ингибитора АПФ в 6 раз выше по сравнению с рамиприлом. Cmax рамиприлата в плазме крови достигается через 2–4 ч после введения, постоянная концентрация в плазме крови достигается через 4 дня.
Приблизительно 73% рамиприла и 56% рамиприлата связывается с белками плазмы крови.
Рамиприл и рамиприлат в основном выводятся с мочой (примерно 60%), преимущественно в виде метаболитов, и менее 2% введенной дозы выводится в неизмененном виде рамиприла.
Рамиприлат выводится через несколько стадий. После введения рамиприла в терапевтической дозе конечный T½ составляет от 13 до 17 ч.
У пациентов с почечной недостаточностью замедляется выведение рамиприла, рамиприлата и их метаболитов, поэтому дозу необходимо корригировать в зависимости от функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У пациентов с печеночной недостаточностью метаболическое преобразование рамиприла в рамиприлат может замедляться из-за снижения активности печеночных эстераз, что вызывает повышение концентрации рамиприла в плазме крови (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Гидрохлоротиазид. После перорального приема в пищеварительном тракте всасывается 70% гидрохлоротиазида. Cmax в плазме крови достигается через 1,5–5 ч. Он связывается с белками плазмы крови примерно на 40%. Гидрохлоротиазид метаболизируется в печени в очень незначительных количествах. 95% гидрохлоротиазида выделяется почками в неизмененном виде. Выведение является результатом канальцевой экскреции. После перорального применения одной дозы 50–70% выводится в пределах 24 ч. T½ составляет 5–6 ч.
Пациенты с нарушением функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Выделение гидрохлоротиазида почками снижается у пациентов с нарушением функции почек, клиренс гидрохлоротиазида пропорционален клиренсу креатинина. Это приводит к повышению концентрации гидрохлоротиазида в плазме крови, которая снижается медленнее, чем у пациентов с нормальной функцией почек.
Пациенты с нарушением функции печени (см. ПРИМЕНЕНИЕ). У пациентов с циррозом печени фармакокинетика гидрохлоротиазида без изменений значительным образом. Фармакокинетика гидрохлоротиазида не исследовалась с участием пациентов с сердечной недостаточностью.
Рамиприл и гидрохлоротиазид. Одновременное применение рамиприла и гидрохлоротиазида не влияет на их биодоступность. Комбинированный препарат можно считать биоэквивалентным препаратом, содержащим отдельные действующие вещества.
Доклинические данные по безопасности. У крыс и мышей применение комбинации рамиприла и гидрохлоротиазида в дозе до 10 000 мг/кг массы тела не привело к возникновению острых токсических явлений. Исследования с введением повторных доз крысам и обезьянам продемонстрировали лишь возникновение нарушений электролитного баланса. Исследования по изучению мутагенности и канцерогенности этой комбинации не проводились, поскольку в исследованиях отдельных компонентов не выявили никаких рисков. Исследования по изучению репродуктивной токсичности показали, что комбинация несколько более токсична, чем любое из действующих веществ, взятое отдельно, однако ни одно из исследований не показало тератогенных эффектов этой комбинации.
Показания Амприл HL/HD
лечение артериальной гипертензии.
Применение этой фиксированной комбинации показано пациентам, у которых АД не контролируется должным образом при монотерапии рамиприлом или гидрохлоротиазидом.
Применение Амприл HL/HD
комбинацию рамиприла с гидрохлоротиазидом в фиксированной дозе рекомендуется применять только после предварительного индивидуального титрования доз. Начинать лечение с самой низкой возможной дозы. При необходимости суточную дозу можно постепенно повышать в течение 2–3 нед до достижения целевого показателя АД. Обычная поддерживающая доза составляет 2,5 мг рамиприла и 12,5 мг гидрохлоротиазида в сутки, максимальная доза составляет 5 мг рамиприла и 25 мг гидрохлоротиазида в сутки.
Препарат рекомендуется принимать 1 раз в сутки в одно и то же время, желательно утром. Препарат можно принимать до, во время и после еды, поскольку прием пищи не влияет на биодоступность препарата. Таблетку нельзя разжевывать или разламывать, а следует глотать целиком, запивая жидкостью (не менее полстакана).
Пропущенные дозы. Если доза препарата пропущена, ее следует принять как можно быстрее. Однако, если факт пропуска дозы выявлен на момент, близкий к времени приема следующей дозы, то тогда не стоит принимать пропущенную дозу, а соблюдать схему регулярного дозирования. Не следует удваивать дозу.
Пациенты с нарушением функции почек. Из-за наличия гидрохлоротиазидного компонента препарат противопоказан пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Пациентам с нарушением функции почек может потребоваться снижение доз препарата Амприл HL/Амприл HD. Пациентам с уровнями клиренса креатинина в диапазоне от 30 до 60 мл/мин следует лечиться только комбинацией низких фиксированных доз рамиприла и гидрохлоротиазида после монотерапии рамиприлом. Максимальными разрешенными дозами являются 5 мг рамиприла и 25 мг гидрохлоротиазида в сутки.
Пациенты, применяющие диуретики. Рекомендуется уделять внимание пациентам, сочетанно применяющими диуретики, поскольку после начала лечения может развиться артериальная гипотензия. Перед тем как начать терапию препаратом, следует снизить дозу диуретика или прекратить его применение.
Пациенты с нарушениями функции печени. У пациентов с легкими и умеренными нарушениями функции печени лечение следует начинать под тщательным медицинским контролем. Максимальные ежедневные дозы составляют 2,5 мг рамиприла и 12,5 мг гидрохлоротиазида.
Амприл HL/Амприл HD противопоказан в случаях тяжелого нарушения функции печени (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Пациенты пожилого возраста. Начальная доза должна быть ниже, следующее титрование дозы должно быть более постепенным с учетом высокой вероятности возникновения побочных реакций, особенно у лиц пожилого возраста старше 70 лет.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к рамиприлу или любому другому веществу, входящему в состав препарата, а также к другим ингибиторам АПФ;
- повышенная чувствительность к гидрохлоротиазиду или другим сульфаниламидам;
- повышенная чувствительность к другим тиазидным диуретикам;
- печеночная энцефалопатия, тяжелое нарушение функций печени;
- артериальная гипотензия или гемодинамически нестабильное состояние;
- анурия;
- наличие в анамнезе ангионевротического отека (наследственного, идиопатического или ранее перенесенного на фоне применения ингибиторов АПФ или антагонистов рецепторов ангиотензина II);
- первичный гиперальдостеронизм;
- экстракорпоральное лечение, которое приводит к контакту крови с отрицательно заряженными поверхностями;
- значительный двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз почечной артерии единственной функционирующей почки;
- тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин) у пациентов, которым не проводится гемодиализ;
- клинически значимые нарушения электролитного баланса, которые могут ухудшиться после лечения препаратом Амприл HL/Амприл HD;
- беременные или женщины, планирующие беременность (см. Применение в период беременности и кормления грудью).
Побочные эффекты
профиль безопасности комбинации рамиприла и гидрохлоротиазида включают побочные реакции, которые появляются в случае артериальной гипотензии и/или гиповолемии из-за повышенного диуреза. Действующее вещество рамиприл может вызвать устойчивый сухой кашель, а активное вещество гидрохлоротиазид может нарушать метаболизм глюкозы, липидов и мочевой кислоты. Два действующих вещества имеют обратные эффекты на уровень калия в плазме крови. Серьезные побочные реакции включают ангионевротический отек или анафилактические реакции, нарушение функции почек или печени, панкреатит, тяжелые реакции на коже и нейтропению/агрунолоцитоз.
Частота побочных реакций определена с применением следующей классификации: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100–<1/10); нечасто (≥1/1000–<1/100); редко (≥1/10 000–<1/1000); очень редко (<1/10 000), неизвестно (невозможно подсчитать по имеющимся данным).
В рамках каждой группы побочные реакции указаны в порядке уменьшения серьезности.
|Система органов
|Часто
|Нечасто
|Очень редко
|Неизвестно
|Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы
|Ишемия миокарда, включая стенокардию, тахикардию, аритмию; учащенное сердцебиение; периферические отеки
|Инфаркт миокарда
|Нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы
|Уменьшение количества лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов; снижение гемоглобина; гемолитическая анемия
|Угнетение функций костного мозга, нейтропения, включая агранулоцитоз; панцитопения; эозинофилия, гемоконцентрация в случае гиповолемии
|Нарушения со стороны нервной системы
|Головная боль, головокружение
|Вертиго, парестезии, тремор, нарушение равновесия, ощущение жжения, дисгевзия, агевзия
|Церебральная ишемия, включая инсульт и транзиторную ишемическую атаку; нарушения психомоторных функций, паросмия
|Нарушения со стороны органа зрения
|Нарушение зрения, включая нечеткость зрения, конъюнктивит
|Ксантопсия, слезотечение вследствие действия гидрохлоротиазида
|Нарушения со стороны органа слуха и равновесия
|Звон в ушах
|Нарушения слуха
|Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения
|Непродуктивный, раздражающий кашель, бронхит
|Синусит, одышка, заложенность носа
|Бронхоспазм, включая обострение БА; аллергический альвеолит; некардиогенный отек легких вследствие действия гидрохлоротиазида
|Нарушения со стороны пищеварительной системы
|Воспалительные явления в ЖКТ, расстройства пищеварения, боль в животе, диспепсия, гастрит, тошнота, запор; гингивит вследствие действия гидрохлоротиазида
|Рвота, стоматит, глоссит, диарея, боль в верхней части живота, сухость во рту
|Панкреатит (в единичных случаях сообщается о летальных исходах при применении ингибиторов АПФ); повышение уровня ферментов поджелудочной железы; ангионевротический отек тонкого кишечника; сиалоаденит вследствие действия гидрохлоротиазида
|Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей
|Нарушение функции почек, включая ОПН, повышение частоты мочеиспускания, повышение уровня мочевины и креатинина в крови
|Ухудшение течения фоновой протеинурии, интерстициальный нефрит вследствие действия гидрохлоротиазида
|Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей
|Ангионевротический отек: в очень исключительных случаях обструкция дыхательных путей в результате ангионевротического отека может иметь летальный исход; псориатический дерматит, гипергидроз, экзантема, в частности макулопапулезная; зуд; алопеция
|Пурпура
|Токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, полиморфная эритема, пемфигус, обострение псориаза, эксфолиативный дерматит, реакция светочувствительности, онихолизис, пемфигоидная или лихеноидная экзантема, или энантема, крапивница, системная красная волчанка вследствие действия гидрохлоротиазида
|Нарушения со стороны скелетно-мышечного аппарата и соединительной ткани
|Миалгия
|Артралгия, спазмы мышц, слабость мышц, тетанические судороги вследствие действия гидрохлоротиазида
|Нарушения метаболизма и питания
|Декомпенсация сахарного диабета, снижение переносимости глюкозы, повышение уровня глюкозы в крови; повышение уровня мочевой кислоты в крови, обострение подагры; повышение уровня ХС и/или ТГ в крови в результате действия гидрохлоротиазида
|Анорексия, снижение аппетита; снижение кальция в крови, жажда вследствие действия гидрохлоротиазида
|В результате действия рамиприла повышение калия в крови
|Снижение уровня натрия в плазме крови, глюкозурия, метаболический алкалоз, гипохлоремия, гипомагниемия, гиперкальциемия, обезвоживание вследствие действия гидрохлоротиазида
|Нарушения со стороны сосудов
|Артериальная гипотензия, ортостатическая гипотензия, синкопе, приливы жара
|Тромбоз вследствие тяжелой гиповолемии, васкулярный стеноз, гипоперфузия, синдром Рейно, васкулит
|Общие нарушения и нарушения в месте введения
|Утомляемость, астения
|Боль в груди, пирексия
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Анафилактические или анафилактоидные реакции на рамиприл или анафилактические реакции на гидрохлоротиазид, повышение уровня антинуклеарных антител
|Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей
|Холестатический или цитолитический гепатит (исключением является летальный исход), повышение уровня печеночных ферментов и/или конъюгатов билирубина, калькулезный холецистит вследствие действия гидрохлоротиазида
|ОПН, холестатическая желтуха, поражение клеток печени
|Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Транзиторная эректильная дисфункция
|Снижение либидо, гинекомастия
|Психические нарушения
|Депрессивное настроение, апатия, тревожность, нервозность, нарушения сна, включая сонливость
|Спутанность сознания, нарушение внимания
Особые указания
пациенты с особым риском возникновения артериальной гипотензии. Пациенты с повышенной активностью РААС. Пациенты с очень активированной РААС имеют риск значительного снижения АД и ухудшения функции почек вследствие угнетения АПФ. Это особенно касается случаев, когда ингибитор АПФ или сопутствующий диуретик применяют впервые или впервые повышают дозу.
Следует ожидать значительной активации РААС, поэтому требуется медицинское наблюдение, включая мониторинг АД, например для пациентов с:
- тяжелой АГ;
- декомпенсированной сердечной недостаточностью с застойными явлениями;
- гемодинамически значимой обструкцией путей притока или оттока крови из левого желудочка (например стенозом аортального или митрального клапана);
- односторонним стенозом почечной артерии при наличии второй функционирующей почки;
- у которых существует или может развиться водно-солевой дисбаланс (включая пациентов, принимающих диуретики);
- циррозом печени и/или асцитом;
- которым выполняют обширные хирургические вмешательства или во время анестезии с применением препаратов, которые могут вызвать артериальную гипотензию.
Как правило, перед началом лечения рекомендуется провести коррекцию дегидратации, гиповолемии или недостатка электролитов (однако у пациентов с сердечной недостаточностью такие корригирующие меры следует тщательно взвешивать с учетом риска перегрузки объемом).
Хирургическое вмешательство. Рекомендуется по возможности прием ингибиторов АПФ, таких как рамиприл, прекратить за 1 день до хирургического вмешательства.
Пациенты с риском возникновения сердечной или церебральной ишемии в случае острой артериальной гипотензии. Начальная фаза лечения требует особого медицинского наблюдения.
Первичный гиперальдостеронизм. Комбинация рамиприл и гидрохлоротиазид не является приоритетной в лечении при первичном гиперальдостеронизме. Если комбинацию рамиприл и гидрохлоротиазид применяют у пациентов с первичным гиперальдостеронизмом, то необходимо тщательно контролировать уровень калия в плазме крови.
Пациенты пожилого возраста. Начальные дозы должны быть ниже и последующее титрование дозы должно быть более постепенным, поскольку существует вероятность возникновения побочных эффектов, особенно у лиц пожилого возраста старше 70 лет.
Пациенты с заболеваниями печени. У пациентов с заболеваниями печени нарушения электролитного баланса, возникающие в результате терапии диуретиками, включая гидрохлоротиазид, могут привести к развитию печеночной энцефалопатии.
Контроль функции почек. Функцию почек следует оценивать до и во время лечения и проводить коррекцию дозы, особенно в первые недели лечения. Особенно тщательный мониторинг необходим пациентам с нарушением функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Существует риск нарушения функции почек, особенно у лиц с сердечной недостаточностью с застойными явлениями или после трансплантации почки.
Нарушение функции почек. У пациентов с нарушением функции почек тиазиды могут привести к уремии. Кумулятивные эффекты действующих веществ могут развиться у лиц с нарушением функции почек. Если очевидным становится прогрессирование нарушения функции почек, на которое указывает увеличение количества остаточного азота, необходима внимательная переоценка терапии с учетом решения о прекращении лечения диуретиком (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Нарушение электролитного баланса. Как для любого пациента, принимающего диуретики, следует через соответствующие интервалы периодически измерять уровень электролитов в плазме крови. Тиазиды, включая гидрохлоротиазид, могут вызвать жидкостный или электролитный дисбаланс (гипокалиемию, гипонатриемию и гипохлоремический алкалоз). Хотя гипокалиемия и может развиться при применении тиазидных диуретиков, сопутствующая терапия рамиприлом может уменьшить выраженность вызванной диуретиком гипокалиемии. Риск возникновения гипокалиемии является самым высоким у пациентов с циррозом печени, у лиц с повышенным диурезом, у пациентов, получающих недостаточное количество электролитов, и у больных, применяющих сопутствующую терапию ГКС или АКТГ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Первое измерение уровня калия в плазме крови следует провести в течение 1-й недели после начала лечения. При выявлении низкого уровня калия необходима коррекция дозы препарата.
Может возникнуть дилюционная гипонатриемия. Снижение уровня натрия сначала может быть асимптомно, поэтому очень важно регулярное определение его количества. Проводить анализы следует чаще у лиц пожилого возраста и пациентов с циррозом печени.
Продемонстрировано, что тиазиды увеличивают выведение магния с мочой, что может привести к гипомагниемии.
Гиперкалиемия. Гиперкалиемию отмечали у некоторых пациентов, применявших ингибиторы АПФ, включая Амприл HL/Амприл HD. Пациенты с риском развития гиперкалиемии включают: лиц с почечной недостаточностью в возрасте старше 70 лет; с неконтролируемым сахарным диабетом; пациентов, принимающих соли калия, калийсберегающие диуретики и другие активные вещества, повышающие уровень калия в плазме крови; пациентов с такими состояниями, как обезвоживание, острая сердечная недостатность или метаболический ацидоз. Если сочетанное применение вышеуказанных препаратов считается целесообразным, рекомендуется регулярный мониторинг калия в плазме крови (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Печеночная энцефалопатия. Нарушения электролитного баланса из-за терапии диуретиками, включая гидрохлоротиазид, могут привести к развитию печеночной энцефалопатии у пациентов с болезнью печени. В случае возникновения печеночной энцефалопатии лечение следует немедленно отменить.
Гиперкальциемия. Гидрохлоротиазид стимулирует повторную абсорбцию кальция в почках и может привести к гиперкальциемии. Это может повлиять на результаты анализа функции паращитовидных желез.
Ангионевротический отек. Об ангионевротическом отеке сообщалось у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, включая рамиприл (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
В случае ангионевротического отека следует прекратить прием препарата. Требуется немедленно начать неотложную терапию. Пациент должен находиться под контролем как минимум в течение 12–24 ч — до полного исчезновения симптомов.
Об ангионевротическом отеке кишечника сообщалось у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, включая Амприл HL/Амприл HD (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Эти пациенты жаловались на боль в животе (с/без тошноты или рвоты).
Анафилактические реакции при гипосенсибилизации. При применении ингибиторов АПФ повышаются вероятность и тяжесть анафилактических и анафилактоидных реакций на яд насекомых или другие аллергены. Эти реакции устраняются, когда временно перед гипосенсибилизацией прекращается применение препарата Амприл HL/Амприл HD.
Нейтропения/агранулоцитоз. Редко возникали нейтропения/агранулоцитоз, также сообщалось об угнетении функции костного мозга. Рекомендуется проверять уровень лейкоцитов для выявления возможной лейкопении. Рекомендуется частый мониторинг в начальной фазе лечения и у лиц с нарушением функции почек, у пациентов с сопутствующим коллагенозом (например красная волчанка или склеродермия) и у больных, применяющих другие лекарственные средства, которые могут вызвать изменения в анализах крови (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Этнические отличия. Ингибиторы АПФ чаще вызывают ангионевротический отек у пациентов негроидной расы, чем у представителей других рас. Это может быть обусловлено тем, что у пациентов негроидной расы с АГ чаще отмечают АГ с низкой активностью ренина.
Спортсмены. Гидрохлоротиазид может вызвать положительный результат допинг-теста.
Метаболические и эндокринные эффекты. Тиазидная терапия может повлиять на переносимость глюкозы. Пациентам с сахарным диабетом может потребоваться коррекция дозы инсулина или пероральных противодиабетических препаратов. Латентный сахарный диабет может проявиться во время терапии тиазидами.
Повышение уровня ХС и ТГ ассоциировалось с терапией тиазидными диуретиками. У некоторых больных применение тиазидных диуретиков может спровоцировать развитие гиперурикемии или острого приступа подагры.
Кашель. При применении ингибиторов АПФ сообщалось о возникновении кашля. Характерно, что этот кашель является непродуктивным, длительным и исчезает после прекращения терапии. Кашель, вызванный ингибиторами АПФ, следует дифференцировать с другими видами кашля.
Другое. У пациентов, независимо от наличия в анамнезе аллергии или БА, могут возникать реакции повышенной чувствительности. Сообщалось о возможности обострения или активации системной красной волчанки.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять пациентам при наследственной форме непереносимости галактозы, дефиците лактазы Лаппа или нарушении мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не следует применять беременным или женщинам, планирующим беременность. Если во время лечения лекарственным средством подтверждается беременность, его применение следует немедленно прекратить и при необходимости — заменить другим препаратом, разрешенным к применению у беременных.
Препарат противопоказан в период кормления грудью.
Дети. Препарат не рекомендуется применять у детей и подростков в возрасте до 18 лет, поскольку недостаточно данных об его эффективности и безопасности для таких пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе другими механизмами. Особенно в начале лечения, при повышении дозы, замене лекарственного средства, а также в зависимости от индивидуальной реакции на лечение могут возникать побочные реакции (снижение АД, головокружение). В этих случаях следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами в течение нескольких часов после приема препарата.
Взаимодействия
противопоказанные комбинации
Экстракорпоральное лечение, которое приводит к контакту крови с отрицательно заряженными поверхностями, такое как диализ или гемофильтрация с определенными мембранами с высокой гидравлической проницаемостью (например полиакрилонитриловая мембрана) и аферез ЛПНП с применением декстрана сульфата из-за повышенного риска тяжелых анафилактических реакций. Если такое лечение необходимо, следует принять решение о применении другого типа мембраны для диализа или другого класса антигипертензивных препаратов.
Предупреждения по применению
Соли калия, гепарин, калийсберегающие диуретики и другие активные вещества, повышающие уровень калия в плазме крови (включая антагонисты ангиотензина II, триметоприм, такролимус, циклоспорин): может появиться гиперкалиемия; поэтому необходим тщательный мониторинг уровня калия в плазме крови.
Антигипертензивные препараты (например диуретики) и другие вещества, которые могут снизить АД (например нитраты, трициклические антидепрессанты, анестетики, значительное употребление алкоголя, баклофен, алфузозин, доксазозин, празозин, тамсулозин, теразозин). Следует предусмотреть вероятность риска возникновения артериальной гипотензии (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Сосудосуживающие симпатомиметики и другие действующие вещества (эпинефрин), которые могут уменьшить выраженность антигипертензивного эффекта рамиприла: рекомендуется мониторинг АД.
Аллопуринол, иммунодепрессанты, ГКС, прокаинамид, цитостатические препараты и другие вещества, которые могут изменить количество клеток крови. Повышенная вероятность гематологических реакций.
Соли лития: выведение лития может быть снижено из-за ингибиторов АПФ, поэтому может повыситься токсичность лития. Следует проверять уровень лития в плазме крови. Одновременное применение тиазидных диуретиков может повысить риск токсичности лития и усилить уже повышенный риск токсичности лития из-за применения ингибиторов АПФ. Поэтому не рекомендуется комбинация рамиприла и гидрохлоротиазида с литием.
Противодиабетические препараты, включая инсулин: могут возникнуть гипогликемические реакции. Гидрохлоротиазид может усилить эффект противодиабетических препаратов, поэтому рекомендуется особенно тщательный мониторинг глюкозы в крови в начальной фазе лечения.
НПВП и ацетилсалициловая кислота: следует предусмотреть снижение антигипертензивного эффекта препарата Амприл HL/Амприл HD. Более того, сопутствующее лечение ингибиторами АПФ и НПВП может привести к повышенному риску ухудшения функции почек и повышению калиемии.
Пероральные антикоагулянты: антикоагулянтный эффект может быть снижен из-за одновременного применения гидрохлоротиазида.
ГКС, АКТГ, амфотерицин B, карбеноксолон, большое количество солодки, слабительных средств (в случае длительного применения) и другие калийуретические средства и средства, снижающие уровень калия в плазме крови: повышенный риск гипокалиемии.
Сердечные гликозиды, активные вещества, которые, как известно, удлиняют Q–T-интервал, и антиаритмические препараты: их проаритмогенная токсичность может повыситься, или их противоаритмический эффект снижается в присутствии электролитного дисбаланса (например гипокалиемии или гипомагниемии).
Метилдопа: возможен гемодиализ.
Колестирамин или другие энтерально введенные ионообменные вещества: снижается абсорбция гидрохлоротиазида. Сульфонамидные диуретики следует принимать как минимум за 1 ч до или через 4–6 ч после приема этих препаратов.
Скелетно-мышечные релаксанты, курареподобные: возможно усиление и удлинение эффекта релаксации мышц.
Соли кальция и лекарственные средства, повышающие уровень кальция в плазме крови: повышение концентрации кальция в плазме крови должно быть предусмотрено в случае сопутствующего введения гидрохлоротиазида; поэтому необходимо проводить мониторинг уровня кальция в плазме крови.
Карбамазепин: риск симптоматической гипонатриемии из-за дополнительного эффекта гидрохлоротиазида.
Контрастные соединения с йодом: в случае обезвоживания, вызванного диуретиками, включая гидрохлоротиазид, существует повышенный риск ОПН, особенно при высоких дозах контрастного соединения.
Пенициллин: гидрохлоротиазид выделяется в дистальных канальцах нефрона и снижает выведение пенициллина.
Хинин: гидрохлоротиазид снижает выведение хинина.
Передозировка
в зависимости от степени передозировки могут возникать следующие симптомы: чрезмерная периферическая вазодилатация (с выраженной артериальной гипотензией, шоком), нарушение сознания вплоть до комы и церебральных конвульсий, парез, аритмия, брадикардия, ОПН, нарушение электролитного баланса и паралитическая кишечная непроходимость.
Передозировка гидрохлоротиазида может привести к острой задержке мочи у пациентов, склонных к этому (например с гиперплазией предстательной железы).
Необходимо тщательно наблюдать за состоянием здоровья пациента.
Лечение симптоматическое и поддерживающее. При появлении артериальной гипотензии пациента необходимо перевести в горизонтальное положение, голову положить на низкую подушку, а ноги поднять. Рекомендуется провести промывание желудка и ввести адсорбенты и сульфат натрия (в первые 30 мин, если это возможно). Необходимо тщательно контролировать АД, функцию почек и уровень калия в плазме крови. При необходимости рекомендуется увеличить объем плазмы крови введением 0,9% р-ра NaCl, а также, кроме компенсации объема и солей, можно ввести катехоламины и ангиотензин II. Рамиприл почти не выводится путем диализа.
При устойчивой брадикардии требуется начать лечение с помощью электрокардиостимулятора. Важно осуществлять непрерывный контроль уровня электролитов и кислотно-щелочного баланса, уровня глюкозы и других веществ в крови. В случае гипокалиемии необходимо применить замещающие препараты калия.
При появлении опасного для жизни ангионевротического отека рекомендуется провести следующее неотложное лечение: п/к введение 0,3–0,5 мг эпинефрина (адреналина) или медленное в/в введение адреналина (согласно инструкциям по разведению!) при постоянной регистрации ЭКГ и измерении АД. Затем проводят системное введение ГКС. Кроме того, рекомендуется в/в ввести антигистаминные средства и антагонисты H2-рецепторов.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.