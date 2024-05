Фармакодинамика.

Бетаксолол — кардиоселективный блокатор β-адренорецепторов без значительных мембраностабилизирующих свойств (местный обезболивающий эффект) и внутренней симпатомиметической активности. После закапывания в конъюнктивальный мешок бетаксолол снижает как повышенное, так и нормальное внутриглазное давление вследствие ограничения продуцирования глазной жидкости.

При пероральном применении блокаторы β-адренорецепторов уменьшают сердечный выброс у здоровых лиц и пациентов с заболеваниями сердца. У пациентов с тяжелым нарушением функции миокарда антагонисты β-адренорецепторов могут ингибировать симпатический эффект, необходимый для поддержания адекватной функции сердца.

Бетаксолол не оказывает значительного влияния на функцию легких, при движении не наблюдается блокада сердечно-сосудистой системы блокаторами β-адренорецепторов.

Периферический сосудорасширяющий эффект бетаксолола наблюдался в исследовании in vivo на собаках; сосудорасширяющий эффект и блокировка кальциевых каналов, связанные с бетаксололом, были обнаружены в нескольких исследованиях in vitro, на сосудах глаз и других сосудах крыс, индеек, кроликов, собак, свиней и быков. Нейропротекторное действие бетаксолола было продемонстрировано в экспериментах in vitro и in vivo на сетчатке кроликов и кортикальных культурах крыс.

Фармакокинетика.

Эффект от применения бетаксолола проявляется в течение 30 мин с достижением пика через 2 часа. Одна доза уменьшает внутриглазное давление на 12 часов. После местного применения бетаксолола может произойти системная абсорбция и могут возникнуть признаки нежелательных реакций, таких же, как после перорального приема (см. раздел «Побочные реакции»).