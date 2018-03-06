Только для офтальмологического применения.

Частота возникновения побочных реакций при местном применении в глаз ниже, чем при системном применении. По уменьшению системной абсорбции см. раздел «Способ применения и дозы».

Офтальмологические

У некоторых пациентов стабилизация действия бетаксолола на внутриглазное давление может происходить в течение нескольких недель применения препарата. Бетаксолол мало или совсем не влияет на зрачок. Если бетаксолол используется для терапии повышенного внутриглазного давления при закрытоугольной глаукоме, следует одновременно применять миотические средства. Неадекватное снижение внутриглазного давления вследствие применения бетаксолола может требовать одновременного применения пилокарпина или других миотических средств, а также адреналина и/или ингибиторов карбоангидразы. Как и в случае с другими противоглаукомными средствами, сообщалось о снижении чувствительности к бетаксололу после длительного периода применения. Однако, во время долгосрочного исследования бетаксолола, в котором наблюдали за 250 пациентами в течение трех лет, никаких существенных различий в показателях внутриглазного давления не было выявлено после начальной стабилизации.

Беталмик 0,5% содержит бензалкония хлорид, который может поглощаться контактными линзами, поэтому его следует применять после снятия контактных линз, которые можно снова вставить примерно через 20 минут после закапывания препарата.

Заболевания роговицы

Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут вызывать сухость глаз. Пациентов с заболеваниями роговицы следует лечить с осторожностью.

Хориоидальная отслойка

Сообщалось о хориоидальной отслойке при терапии для уменьшения продукции водянистой влаги (например тимолол, ацетазоламид) после процедур фильтрации.

Общие

Бетаксолол, применявшийся в конъюнктивальный мешок, оказывает легкое влияние на сердечный ритм и кровяное давление; могут возникнуть побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной системы и другие виды побочных реакций. Следует с осторожностью применять терапию пациентам, у которых была сердечная блокада или сердечная недостаточность.

Сердечные расстройства

Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, ишемическая болезнь сердца, стенокардия Принцметала и сердечная недостаточность) и гипотонией терапию с блокаторами β-адренорецепторов, а также терапию с другими активными веществами следует назначать взвешенно. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями нуждаются в наблюдении относительно признаков осложнения этих заболеваний и побочными реакциями.

Из-за неблагоприятного влияния блокаторов β-адренорецепторов на проводимость сердца их с осторожностью можно назначать только пациентам с блокадой сердца I степени.

Сосудистые расстройства

Следует с осторожностью назначать пациентам с тяжелыми нарушениями периферического кровообращения (например, тяжелые формы болезни Рейно или синдрома Рейно).

Гипогликемия/сахарный диабет

Следует с осторожностью применять блокаторы β-адренорецепторов при спонтанной гипогликемии или сахарном диабете, которая лечится инсулином или пероральными гипогликемическими средствами. Блокаторы β-адренорецепторов могут скрывать симптомы острой гипогликемии.

Гипертиреоз

Блокаторы β-адренорецепторов могут скрывать симптомы, например, тахикардии, гипертиреоза. Не следует резко прекращать применение блокаторов β-адренорецепторов при подозрении на развитие гипертиреоза, поскольку это может вызвать тиреотоксический криз.

Нарушение дыхания

У пациентов с заболеваниями легких развивались приступы астмы и проблемы с легкими во время лечения бетаксололом. Бетаксолол для офтальмологического применения следует с осторожностью назначать пациентам с бронхиальной астмой легкой/средней степени, в том числе в анамнезе, или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) легкой/средней степени.

Хирургия

Перед проведением общей анестезии следует предусмотреть постепенное прекращение терапии с применением блокаторов β-адренорецепторов из-за недостаточной способности сердца реагировать на симпатичные рефлекторные стимулы при применении блокаторов β-адренорецепторов.

При осуществлении носослезной окклюзии или при удержании век закрытыми в течение 2 мин можно уменьшить системное всасывание препарата. Это может снизить системное действие и увеличить местное действие лекарств.

Мышечная слабость

Сообщалось, что блокаторы β-адренорецепторов могут усиливать симптомы мышечной слабости, соответствующие некоторым симптомам миастении, например диплопия, птоз и общая слабость.

Другие блокаторы β-адренорецепторов

При применении бетаксолола для местного офтальмологического применения и системных блокаторов β-аренорецепторов может усиливаться действие системных блокаторов β-адренорецепторов. Следует тщательно наблюдать за реакцией пациентов. Не рекомендуется использовать два β-адренергических средства местного действия одновременно (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Анафилактические реакции

Пациенты с наличием атопии в анамнезе или с анафилактическими реакциями тяжелой степени на различные аллергены в анамнезе могут иметь более высокую реактивность при повторном применении препарата с этими же аллергенами, а также могут не реагировать на обычные дозы адреналина, которые применяются для лечения анафилактических реакций.