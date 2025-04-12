Рапимиг следует применять лишь в случаях, когда точно установлен диагноз мигрени. Перед началом лечения головной боли у пациентов, у которых раньше мигрень не диагностировали, или пациентов, предрасположенных к мигрени, у которых отмечают атипичные симптомы, следует исключить другие неврологические состояния. Рапимиг не следует назначать при гемиплегической, базилярной и офтальмоплегической мигрени. У пациентов, принимающих агонисты 5HT 1B/1D , возможно возникновение инсульта и других побочных цереброваскулярных нарушений. У лиц, склонных к мигрени, могут появиться определенные симптомы, связанные с цереброваскулярной недостаточностью.

Рапимиг не назначают больным с симптоматическим WPW-синдромом или аритмией, связанной с другими дополнительными проводящими путями.

В отдельных случаях, аналогично применению других агонистов 5HT 1B/1D -рецепторов, сообщали о коронароспазме, стенокардии и инфаркте миокарда. При наличии факторов, способствующих развитию ИБС (например курение, повышенное АД, гиперлипидемия, сахарный диабет, наследственность), Рапимиг назначают только после обследования сердечно-сосудистой системы. Особое внимание следует уделять женщинам в период постменопаузы и мужчинам в возрасте от 40 лет с такими факторами риска. Однако обследование не позволяет выявить всех пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому имели место единичные случаи серьезных сердечных событий у пациентов без сердечно-сосудистых нарушений в анамнезе.

У некоторых пациентов после приема золмитриптана отмечали ощущение тяжести в области сердца. При появлении боли в груди или симптомов, характерных для ИБС, прием Рапимига следует прекратить до проведения соответствующего медицинского обследования.

У пациентов как с повышенным АД в анамнезе, так и с нормальным АД, возможно преходящее повышение АД. Очень редко такое повышение АД связано с серьезными клиническими проявлениями. Применять Рапимиг следует в дозе, которая не превышает рекомендованную.

При одновременном применении триптанов и сборов лекарственных растений, содержащих зверобой, частота побочных реакций может повышаться.

Длительное применение любого обезболивающего средства при головной боли может усилить боль. В такой ситуации необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу. Головную боль, вызванную чрезмерным лечением, следует подозревать у пациентов с частыми или ежедневными случаями возникновения такой боли, которая не уменьшается при регулярном применении препаратов.

Рапимиг содержит аспартам (источник фенилаланина), что может вызвать побочные эффекты у пациентов с фенилкетонурией. Каждая таблетка 2,5 мг содержит 4 мг аспартама, каждая таблетка 5 мг — 8 мг аспартама.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности Рапимиг применяют только в случае, если возможный терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода. Нет данных относительно проникновения золмитриптана в грудное молоко. Поэтому в период кормления грудью применять Рапимиг необходимо с осторожностью. Влияние на ребенка грудного возраста необходимо минимизировать, поэтому грудное вскармливание вознобновляют не раньше чем через 24 ч после приема препарата.

Дети. Препарат не применяется у детей в возрасте до 18 лет.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами. Во время приема препарата небольшой группой здоровых добровольцев в дозировке до 20 мг не отмечено существенного влияния на результаты психомоторных тестов.

Но водителей транспортных средств и лиц, работа которых связана с повышенной концентрацией внимания, необходимо предупредить, что в случае возникновения приступа мигрени возможно развитие сонливости и других симптомов.