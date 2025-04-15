Львов (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 5 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
353,10
Экономия при брони: -62,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90
Экономия при брони: -50,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
351,00
Экономия при брони: -60,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
371,81
Экономия при брони: -20,57 грн
Рапимиг таблетки диспергируемые 5 мг №6
Тева Украина
538,24
Экономия при брони: -29,79 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 20 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Рапимиг таблетки диспергируемые 2.5 мг №6
Тева Украина
340,90 грн