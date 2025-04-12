Цинарикс (Cynarix®)
Цинарикс инструкция по применению
Состав
Сухой экстракт из листьев артишока (4-6:1) - 55 мг
Фармакологические свойства
основными ингредиентами, определяющими эффективность экстракта листьев артишока, являются биологически активные вещества (кофеилхинные кислоты, флавоноиды, секвитерпеновые лактоны). Стандартизированный экстракт артишока мягко стимулирует продукцию желчи на протяжении длительного периода, что предотвращает застой желчи в желчевыводящих путях, устраняет диспептические расстройства; усиливает секрецию панкреатических ферментов.
Комплексное действие компонентов препарата Цинарикс основано на желчегонном, гепатопротекторном и мочегонном действии на организм; улучшает обменные процессы в организме.
Показания Цинарикс
таблетки: диспептические расстройства при функциональных нарушениях желчевыводящей системы, дискинезия желчевыводящих путей, хронический холецистит, постхолецистэктомический синдром, хронический гепатит, хроническая интоксикация гепатотоксическими веществами.
Р-р оральный: функциональная диспепсия, дискинезия желчевыводящих путей, нарушение пищеварения после употребления жирной и тяжело перевариваемой пищи; холестаз; постхолецистэктомический синдром.
Применение Цинарикс
таблетки: внутрь взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1–2 таблетки 3 раза в сутки до или во время еды. Длительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания.
Р-р оральный: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1–2 чайные ложки в сутки перед едой.
Продолжительность курса зависит от течения и тяжести заболевания и определяется врачом индивидуально, в среднем — 2 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; тяжелые нарушения функции печени, окклюзия желчевыводящих путей, эмпиема желчного пузыря, острый гепатит, печеночная недостаточность; возраст до 12 лет.
Побочные эффекты
при длительном применении препарата очень редко (<1/10 000) возможно развитие легких гастроинтестинальных симптомов — дискомфорт в эпигастральной области, диарея, изжога. При повышенной чувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции.
Особые указания
таблетки: препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редчайшими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточности лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не рекомендуется применение препарата.
Р-р оральный: учитывая содержание спирта в препарате, не следует назначать детям в возрасте до 12 лет, больным алкоголизмом и пациентам с эпилепсией. Препарат содержит сахарозу, что следует учитывать больным сахарным диабетом.
Применение в период беременности и кормления грудью
Таблетки. Для экстракта артишока не существует достоверных данных о его применении в период беременности. Экспериментальные данные свидетельствуют об отсутствии тератогенного или другого отрицательного действия в период беременности и кормления грудью. Не существует данных, свидетельствующих об экскреции действующего вещества в грудное молоко. Применение препарата в период беременности рекомендуется по назначению врача только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. На период кормления грудью применение препарата рекомендуется прекратить.
Р-р оральный: препарат содержит спирт (34%). Одна чайная ложка содержит 1,35 г спирта, поэтому не рекомендуется назначать препарат в указанные периоды.
Дети. Препарат применяют для лечения детей в возрасте >12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет. Применение препарата не вызывает сонливости. При применении р-ра орального следует учитывать, что в состав препарата входит спирт.
Взаимодействия
не выявлены.
Передозировка
не описана. Возможно усиление побочных эффектов.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.