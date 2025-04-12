таблетки: препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редчайшими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточности лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не рекомендуется применение препарата.

Р-р оральный: учитывая содержание спирта в препарате, не следует назначать детям в возрасте до 12 лет, больным алкоголизмом и пациентам с эпилепсией. Препарат содержит сахарозу, что следует учитывать больным сахарным диабетом.

Применение в период беременности и кормления грудью

Таблетки. Для экстракта артишока не существует достоверных данных о его применении в период беременности. Экспериментальные данные свидетельствуют об отсутствии тератогенного или другого отрицательного действия в период беременности и кормления грудью. Не существует данных, свидетельствующих об экскреции действующего вещества в грудное молоко. Применение препарата в период беременности рекомендуется по назначению врача только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. На период кормления грудью применение препарата рекомендуется прекратить.

Р-р оральный: препарат содержит спирт (34%). Одна чайная ложка содержит 1,35 г спирта, поэтому не рекомендуется назначать препарат в указанные периоды.

Дети. Препарат применяют для лечения детей в возрасте >12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет. Применение препарата не вызывает сонливости. При применении р-ра орального следует учитывать, что в состав препарата входит спирт.