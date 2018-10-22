Винпоцетин (Vinpocetine) (171461) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Винпоцетин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: винпоцетин;
1 таблетка содержит винпоцетин (в пересчете на 100% вещество) — 5 мг или 10 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный безводный, макрогол 4000 (полиэтиленгликоль 4000), магния стеарат, натрия кроскармеллоза.
Лекарственная форма
Таблетки.
основные физико-химические свойства: таблетки белого с кремоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской. На поверхности таблетки допускается мраморность.
Фармакотерапевтическая группа
Психостимулирующие и ноотропные средства. Винпоцетин. Код АТХ N06В Х18.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Винпоцетин улучшает мозговое кровообращение и мозговой метаболизм, повышает переносимость ишемии мозга. Эффект реализуется за счет комплексного механизма действия. Избирательно и интенсивно усиливает мозговой кровоток и церебральную фракцию минутного объема крови, снижает сопротивление сосудов головного мозга, не влияя на параметры системного кровообращения (артериальное давление, минутный объем крови, частоту пульса, общее периферическое сопротивление сосудов). Усиливает, прежде всего, кровоснабжение пораженной ишемизированной области головного мозга, не вызывая феномена «обкрадывания», при этом кровоснабжение интактной области не изменяется. Улучшает микроциркуляцию в головном мозге, тормозит агрегацию тромбоцитов, снижает повышенную вязкость крови, увеличивает эластичность эритроцитов и блокирует поглощение ими аденозина. Повышает переносимость гипоксии клетками головного мозга, способствуя транспортировке кислорода к тканям. Усиливает поглощение и метаболизм глюкозы, который переключается на энергетически более выгодный аэробный путь, стимулирует анаэробный метаболизм глюкозы путем торможения фосфодиэстеразы и активации аденилатциклазы, что приводит к повышению концентрации цАМФ и катехоламинов в мозге.
Фармакокинетика.
При применении внутрь быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте; биодоступность составляет 70%. Максимальная концентрация в крови достигается через 1 час. Легко проникает через гистогематические барьеры, в т.ч. через гематоэнцефалический барьер. Метаболизируется в печени с образованием нескольких метаболитов, основными из которых являются аповинкаминовая кислота и гидроксивинпоцетин, обладающие фармакологической активностью. Экскретируется с мочой и желчью, в основном в виде метаболитов, конъюгированных с глюкуроновой кислотой. Период полувыведения составляет до 5 часов.
Показания
Неврология. Для лечения различных форм цереброваскулярной патологии: состояния после перенесенного нарушения мозгового кровообращения (инсульта), вертебробазилярной недостаточности, сосудистой деменции, церебрального атеросклероза, посттравматической и гипертонической энцефалопатии. Способствует уменьшению психической и неврологической симптоматики при цереброваскулярной патологии.
Офтальмология. Для лечения хронической сосудистой патологии сосудистой оболочки глаза и сетчатки.
Оториноларингология. Для лечения старческой тугоухости перцептивного типа, болезни Меньера и шума в ушах.
Противопоказания
Период беременности или кормления грудью.
Гиперчувствительность к активному веществу или к любому из вспомогательных веществ.
Применение лекарственного средства детям противопоказано (из-за отсутствия данных соответствующих клинических исследований).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
В ходе клинических исследований при одновременном применении винпоцетина с бета-блокаторами, такими как клоранолол и пиндолол, а также при одновременном применении с клопамидом, глибенкламидом, дигоксином, аценокумаролом или гидрохлоротиазидом никакого взаимодействия между этими лекарственными средствами выявлено не было. В единичных случаях некоторый дополнительный эффект наблюдался при одновременном применении альфа-метилдопы и винпоцетина, поэтому на фоне применения этой комбинации лекарственных средств необходимо осуществлять регулярный контроль артериального давления.
Хотя данные клинических исследований не подтвердили взаимодействия, рекомендуется соблюдать осторожность в случае одновременного применения винпоцетина с лекарственными средствами, влияющими на центральную нервную систему, а также в случае сопутствующей антиаритмической и антикоагулянтной терапии.
Особенности применения
В случае повышенного внутричерепного давления, при введении антиаритмических средств, а также в случае аритмий и синдроме удлиненного интервала QT лекарственное средство можно применять после тщательного взвешивания пользы и риска терапии.
Рекомендуется ЭКГ-контроль в случае наличия синдрома удлиненного интервала QT или при одновременном приеме лекарственного средства, которое способствует удлинению интервала QT.
Это лекарственное средство содержит лактозы моногидрат. Пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или нарушения мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать это лекарственное средство (1 таблетка Винпоцетина по 5 мг содежит 67,3 мг лактозы, а 1 таблетка по 10 мг — 134,6 мг лактозы).
Репродуктивность. Не влияет на фертильность.
Тератогенного действия не выявлено.
Мутагенность. Винпоцетин не оказывает мутагенного действия.
Канцерогенность. Винпоцетин не оказывает канцерогенного действия.
Способ применения и дозы
Обычные дозы лекарственного средства составляют 5-10 мг 3 раза в сутки (15-30 мг в сутки). Таблетки необходимо принимать после еды.
Пациентам с заболеваниями почек или печени особого подбора доз не требуется.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Применение лекарственного средства Винпоцетин детям противопоказано (из-за отсутствия соответствующих клинических данных).
Побочные реакции
Винпоцетин является безопасным лекарственным средством, что было подтверждено исследованиями по оценке безопасности, которые включали данные о десятках тысяч пациентов и продемонстрировали, что даже те нежелательные эффекты, которые возникали чаще всего, не подпадали под категорию «Часто возникают > 1/100)» согласно определению MedDRA, то есть побочные реакции с наибольшей вероятностью возникновения, регистрировались с частотой менее 1%. По этой причине в таблице ниже отсутствует категория частоты «Часто возникают».
Нежелательные реакции указаны ниже с разделением по классам систем органов и с указанием частоты возникновения согласно терминологии MedDRA:
Класс системы органов
(MedDRA 12.1)
(≥1/1000 - <1/100)
Редко возникают
(≥1/10000 - <1/1000)
Очень редко возникают
(<1/10000)
Со стороны крови и лимфатической системы
Лейкопения
Тромбоцитопения
Анемия
Агглютинация эритроцитов
Со стороны иммунной системы
Гиперчувствительность
Со стороны метаболизма и питания
Гиперхолестеринемия
Снижение аппетита
Анорексия
Сахарный диабет
Психические расстройства
Бессонница
Нарушения сна
Беспокойство
Ажитация
Эйфория
Депрессия
Со стороны нервной системы
Головная боль
Головокружение
Дисгевзия
Ступор
Гемипарез
Сонливость
Амнезия
Тремор
Судороги
Со стороны органов зрения
Отек соска зрительного нерва
Гиперемия конъюнктивы
Со стороны органов слуха и лабиринта
Вертиго
Гиперакузия
Гипоакузия
Шум в ушах
Со стороны сердца
Ишемия/инфаркт миокарда
Стенокардия
Брадикардия
Тахикардия
Экстрасистолия
Чувство сердцебиения
Аритмия
Фибрилляция предсердий
Со стороны сосудистой системы
Артериальная гипотензия
Артериальная гипертензия
Приливы
Тромбофлебит
Колебания артериального давления
Со стороны пищеварительного тракта
Дискомфорт в животе
Сухость во рту
Тошнота
Боль в животе
Запор
Диарея
Диспепсия
Рвота
Дисфагия
Стоматит
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Эритема
Гипергидроз
Зуд
Крапивница
Высыпания
Дерматит
Общие нарушения
Астения
Слабость
Чувство жара
Дискомфорт в грудной клетке
Гипотермия
Результаты лабораторных и инструментальных исследований
Снижение артериального давления
Повышение артериального давления
Повышение уровня триглицеридов в крови
Депрессия сегмента ST на электрокардиограмме
Увеличение/уменьшение количества эозинофилов
Изменение активности печеночных ферментов
Увеличение/уменьшение количества лейкоцитов
Уменьшение количества эритроцитов
Уменьшение протромбинового времени
Увеличение массы тела
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; таблетки по 5 мг № 10х3, № 10х5 в пачке; таблетки по 10 мг № 10х3.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61010, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.