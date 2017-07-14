Апипрост (Apiprost) (171458) - инструкция по применению ATC-классификация
Апипрост инструкция по применению
Фармакологические свойства
комплексный препарат на основе продуктов пчеловодства, содержащий фенольный гидрофобный препарат прополиса (ФГПП) и пыльцу цветочную. В состав ФГПП входят флавоноиды (апигенин, лютеолин, робиданол), флавонолы (кверцетин, кемпферол), оксикумарины, фенолокарбоновые кислоты. Пыльца цветочная содержит белки и свободные аминокислоты, нуклеиновые кислоты, липидные компоненты (триглицериды, фосфолипиды, ненасыщенные жирные кислоты), фитостерины, витамины (β-каротин, Е, С, В1, В2, РР и др.), макро- и микроэлементы (калий, кальций, магний, железо, цинк, медь, кобальт, фосфор, марганец, сера, серебро, никель, натрий, хлор и др.), фенольные соединения (катехины, флавоноиды, антоцианы, лейкоантоцианы, ауроны, халконы и фенолокислоты), фитогормоны (брасины), углеводы (преимущественно фруктоза и глюкоза), ферменты. Состав препарата обусловливает широкий спектр его фармакологических свойств — противовоспалительных, антиоксидантных, мембранопротекторных, обезболивающих, репаративную активность и корректирующее влияние на уровень андрогенов. Фармакологические эффекты ФГПП и пыльцы цветочной обеспечивают влияние на основные звенья патогенеза простатита: способствуют регенерации клеток предстательной железы, уменьшают выраженность болевых ощущений и устраняют воспалительную реакцию.
Препарат не оказывает токсического действия на сперматогенез. Не влияет на клеточное и гуморальное звено иммунитета, не оказывает местно-раздражающего, мутагенного, кумулятивного, ульцерогенного действия. Препарат не влияет на секреторную активность желез желудка и не оказывает токсического действия на функции жизненно важных органов и систем организма при продолжительном применении.
Показания Апипрост
в составе комплексной терапии острого и хронического бактериального простатита; хронический абактериальный простатит; синдром воспалительной хронической тазовой боли, синдром невоспалительной хронической тазовой боли (простатодиния); бессимптомный воспалительный простатит.
Профилактика рецидивов острого и хронического простатита.
Применение Апипрост
взрослым за 30 мин до еды, поскольку возможно связывание препарата с белками пищи и органическими кислотами.
При остром бактериальном простатите принимают по 2 капсулы 3 раза в сутки — 1 мес. При необходимости курс лечения можно продолжить.
При хроническом бактериальном простатите, хроническом абактериальном простатите: синдроме воспалительной хронической тазовой боли, синдроме невоспалительной хронической тазовой боли (простатодинии), бессимптомном воспалительном простатите — по 2 капсулы 3 раза в сутки в течение 2 мес. При необходимости после 2 нед перерыва курс лечения можно повторить.
Для профилактики рецидивов острого и хронического простатита принимают по 1 капсуле 3 раза в сутки в течение 3–4 нед 3–4 раза в год.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к любому компоненту препарата. Детский возраст.
Побочные эффекты
возможна тошнота.
Особые указания
до начала лечения препаратом необходимо исключить наличие злокачественного новообразования предстательной железы.
Взаимодействия
при необходимости одновременного применения Апипроста с другими лечебными средствами (в состав которых входят тяжелые металлы, например антацидные средства), способные образовывать с ним комплексы, принимать препараты необходимо с интервалом не менее 30 мин для предупреждения взаимодействия.
Передозировка
значительное повышение дозы при продолжительном применении может вызывать аллергическую реакцию и тошноту. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре 8–25 °С.