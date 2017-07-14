комплексный препарат на основе продуктов пчеловодства, содержащий фенольный гидрофобный препарат прополиса (ФГПП) и пыльцу цветочную. В состав ФГПП входят флавоноиды (апигенин, лютеолин, робиданол), флавонолы (кверцетин, кемпферол), оксикумарины, фенолокарбоновые кислоты. Пыльца цветочная содержит белки и свободные аминокислоты, нуклеиновые кислоты, липидные компоненты (триглицериды, фосфолипиды, ненасыщенные жирные кислоты), фитостерины, витамины (β-каротин, Е, С, В 1 , В 2 , РР и др.), макро- и микроэлементы (калий, кальций, магний, железо, цинк, медь, кобальт, фосфор, марганец, сера, серебро, никель, натрий, хлор и др.), фенольные соединения (катехины, флавоноиды, антоцианы, лейкоантоцианы, ауроны, халконы и фенолокислоты), фитогормоны (брасины), углеводы (преимущественно фруктоза и глюкоза), ферменты. Состав препарата обусловливает широкий спектр его фармакологических свойств — противовоспалительных, антиоксидантных, мембранопротекторных, обезболивающих, репаративную активность и корректирующее влияние на уровень андрогенов. Фармакологические эффекты ФГПП и пыльцы цветочной обеспечивают влияние на основные звенья патогенеза простатита: способствуют регенерации клеток предстательной железы, уменьшают выраженность болевых ощущений и устраняют воспалительную реакцию.

Препарат не оказывает токсического действия на сперматогенез. Не влияет на клеточное и гуморальное звено иммунитета, не оказывает местно-раздражающего, мутагенного, кумулятивного, ульцерогенного действия. Препарат не влияет на секреторную активность желез желудка и не оказывает токсического действия на функции жизненно важных органов и систем организма при продолжительном применении.