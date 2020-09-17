в случае возникновения единичных реакций гиперчувствительности или тяжелых местных раздражений при применении мази/крема лечение следует прекратить, участок кожи промыть водой для удаления остатков мази/крема и назначить альтернативный препарат для лечения поражения.

Как и при лечении другими антибактериальными препаратами, длительное применение мази/крема может приводить к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов, в том числе грибковой микрофлоры.

Есть сообщения о псевдомембранозном колите при применении антибиотиков, который может быть от легкой формы до состояния, опасного для жизни. Поэтому важно рассмотреть такой диагноз у пациентов, у которых развивается диарея во время применения антибиотиков, хотя это и маловероятно при местном применении мупироцина. Если диарея длительная или значительная либо пациент ощущает боль в животе, лечение следует немедленно прекратить и провести диагностику.

Почечная недостаточность. Пациенты пожилого возраста: ограничений в применении нет, если только во время лечения не возникают условия для всасывания полиэтиленгликоля, входящего в состав мази Бактробан, и признаков умеренной или тяжелой почечной недостаточности.

Мазь Бактробан нельзя применять:

для лечения заболеваний глаз;

интраназально (новорожденным или детям);

в сочетании с катетерами;

в области катетеризации центральных вен.