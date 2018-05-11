Лечение препаратом Бикулид следует начинать под непосредственным наблюдением врача.

Регулярная оценка сывороточного содержания специфического антигена простаты (ПСА) помогает оценить ответ пациента на терапию.

Показано, что Бикулид подавляет активность цитохрома Р450 (CYP 3A4), поэтому следует проявлять осторожность при одновременном его применении с препаратами, которые метаболизируются преимущественно CYP 3A4.

Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, врожденной лактазной недостаточностью или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы не следует принимать этот препарат.

Нарушение функционирования печени

Бикулид активно метаболизируется в печени. Некоторые данные дают основание считать, что у пациентов с тяжелыми поражениями печени выведение препарата замедляется, а это может привести к кумуляции Бикулида. Поэтому Бикулид следует применять с осторожностью пациентам с умеренными или тяжелыми поражениями печени. В редких случаях при приеме бикалутамида отмечали признаки гепатотоксичности, включая случаи печеночной недостаточности, которые приводили к фатальным последствиям. Поэтому в случае выявления признаков серьезной гепатотоксичности терапию бикалутамидом следует прекратить.

Мониторинг и лабораторные исследования: поскольку при применении бикалутамида возможные изменения содержания трансаминаз, что сопровождается желтухой, рекомендуется в процессе лечения периодически осуществлять контроль функций печени. Большинство изменений наблюдаются в течение первых 6 месяцев применения Бикулида. В случае выявления серьезных отклонений следует рассмотреть вопрос о возможной прекращении терапии. В случае прекращения приема бикалутамида показатели содержания трансаминаз обычно возвращаются к норме.

Влияние на эндокринную систему и метаболизм

У мужчин, принимающих агонисты рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона, наблюдается уменьшение толерантности к глюкозе и/или повышение уровня гликированного гемоглобина (HbAlc). Это может проявиться сахарным диабетом или потерей гликемического контроля у пациентов с уже выявленным диабетом. В связи с этим следует уделить внимание мониторингу уровня глюкозы в крови пациентов, получающих Бикулид в комбинации с агонистами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона, особенно у пациентов с диабетом.

Влияние на кожу

В отдельных редких случаях при приеме бикалутамида возможны реакции фоточувствительности. Поэтому больные, которые лечатся бикалутамидом, должны избегать избыточного прямого воздействия солнечных лучей или ультрафиолетового излучения. По возможности следует применять средства защиты от воздействия солнечных лучей. В случае тяжелых или длительных реакций фоточувствительности необходимо проводить соответствующую симптоматическую терапию.

Со стороны респираторной системы

Сообщается о нечастых случаях, когда применение бикалутамида приводило к развитию интерстициальной болезни легких (несколько случаев закончились летально). Такие случаи происходили чаще, когда бикалутамид применяли в дозах, превышающих 50 мг. Не следует применять бикалутамид в дозе 150 мг.

В случае ухудшения респираторных симптомов, таких как одышка, кашель, лихорадка, прием бикалутамид следует отменить. В таких случаях необходимо провести надлежащее обследование. Если подтвердится диагноз интерстициальной болезни легких, терапию бикалутамидом нельзя возобновлять, и надо назначить соответствующее лечение по поводу обнаруженного осложнения.

Сердечно-сосудистая система

Бикалутамид показан для применения одновременно или с аналогом рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона, или хирургической кастрацией. Комбинированная блокада антиандрогеном и аналогом рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона или хирургической кастрацией потенциально повышает риск сердечно-сосудистой патологии (сердечные приступы, сердечная недостаточность, внезапная смерть от остановки сердца), а также неблагоприятно влияет на независимые факторы, повышающие риск сердечно-сосудистой патологии (содержание липопротеидов в сыворотке, чувствительность к инсулину, тучность). При назначении бикалутамида врач должен сопоставить пользу от терапии с потенциальным риском осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Необходимо учесть факторы риска сердечно-сосудистой патологии, а в процессе лечения следует проводить обследование с целью выявления симптомов, свидетельствующих о развитии патологии со стороны сердечно-сосудистой системы.

Мониторинг и лабораторные исследования: поскольку бикалутамид может повышать содержание тестостерона и эстрадиола в плазме крови, возможна задержка жидкости в организме, а потому бикалутамид следует назначать с осторожностью пациентам с болезнями сердца.

Влияние на продолжительность интервала QTc

Бикалутамид показан для применения одновременно или с аналогом рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона, или хирургической кастрацией. Комбинированная блокада антиандрогеном и аналогом рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона или хирургической кастрацией потенциально может вызвать удлинение интервала QT / QTc на ЭКГ. В случае наличия удлинение интервала QT в анамнезе или выявление факторов риска удлинения интервала QT, включая наследственный синдром удлиненного QT, нарушения баланса электролитов, застойную сердечную недостаточность, а также в случае, если больные принимают одновременно лекарственные средства, которые могут удлинять интервал QT (препараты класса ІА, такие как хинидин, прокаинамид, или препараты класса III, такие как амиодарон, соталол, дофетилида, ибутилид, или препараты класса ИС, такие как флекаинид, пропафенон), следует оценить соотношение между выгодой и потенциальным риском, учитывая вероятность возникновения пируэтной тахикардии.

Мониторинг и лабораторные исследования: рекомендуется до начала лечения бикалутамидом провести ЭКГ исследования и определить сывороточные уровни калия, кальция и магния. В случае риска нарушения баланса электролитов и удлинение интервала QTc рекомендуется периодически выполнять ЭКГ и определять содержание электролитов.

Костно-мышечный аппарат

Снижение минеральной плотности костей при длительной комбинированной блокаде антиандрогеном и аналогом рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона или хирургической кастрацией может привести к повышенному риску развития остеопороза и переломов скелетных костей. Риск переломов скелета увеличивается с продолжительностью комбинированной андрогенной блокады. Необходимо рассмотреть оценку риска и управления остеопорозом в соответствии с клинической практикой и рекомендациями.

У пациентов с существенными факторами риска (хронический алкоголизм и/или курение табака) возможно уменьшение минерального содержания костной ткани и / или костной массы учитывая семейную историю остеопороза или хроническое применение лекарств, которые могут уменьшить костную массу, такие как антиконвульсанты или кортикостероиды, что в сочетании с андрогенной блокадой может стать дополнительным риском. У этих пациентов следует сопоставить соотношение риска и пользы перед началом андрогенной блокады.

Гематология

Анемия является известным физиологическим следствием нарушения содержания тестостерона. Необходимо учесть риск возникновения анемии в соответствии с местной клинической практики и рекомендаций. Необходимо контролировать уровень гемоглобина в крови.

Репродуктивная система

Бикалутамид может влиять на сперматогенез (количество сперматозоидов и подвижность) на основе исследований на животных. Долгосрочные эффекты бикалутамида на мужскую фертильность не изучены. Несмотря на то, что эффект бикалутамида на сперматогенез ни был оценен у людей, пациенты и их партнеры должны придерживаться надлежащей контрацепции во время и в течение не менее 130 дней после терапии бикалутамидом.