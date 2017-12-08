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Амброксол (Ambroxol) (171399) - инструкция по применению ATC-классификация

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Амброксол (Ambroxol)
Цена в городе Киев
от 75,00 грн
Без рецепта
1 шт, 15 мг/5 мл от 75,00 грн 1 шт, 15 мг/5 мл от 82,80 грн
В наличии в 115 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Дозировка
15 мг/5 мл
Объем
100 мл
ATC-група
R05C B06 Амброксол
Регистрационное удостоверение
UA/8134/01/01 от 08.12.2017
Международное название
Ambroxolum (Амброксол)

Амброксол инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 5 мл сиропа содержит амброксола гидрохлорида 15 мг;

вспомогательные вещества: пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат (Е 216), пропилпарагидроксибензоат (Е 218), этанол 96%, сорбит (Е 420), ароматизатор «Клубники аромат» (содержит Е 124), вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Прозрачная сиропообразная жидкость розового цвета, с характерным запахом, сладкого вкуса.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, которые применяются при кашле и простудных заболеваниях. Муколитические средства. Код АТС R05C B06.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает секретолитическое, секретомоторное действие. Стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, что приводит к повышению секреции слизи и изменению соотношения серозного и слизистого компонентов мокроты. Кроме того активация гидролизирующих ферментов и повышение двигательной активности мерцательного эпителия бронхов способствует улучшению отделения патологического секрета от стенок бронхов и его выводу из дыхательных путей. Препарат повышает содержание сурфактанта в легких, предупреждает его деструкцию в пневмоцитах, что также способствует улучшению дренажной функции легких. Фармакологический эффект препарата не изменяется у детей, больных преклонного возраста, при нарушении функций желудочно-кишечного тракта, печени, почек, сердечно-сосудистой системы.

При пероральном применении амброксол практически полностью абсорбируется в желудочно-кишечном тракте, быстро распределяется в тканях организма, наивысшая концентрация определяется в легких. Препарат проникает сквозь гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, выделяется в грудное молоко. Действие препарата начинается через 30 мин. и длится в течение 6–12 ч.

Метаболизируется в печени путем конъюгации с образованием неактивных метаболитов. Выводится преимущественно почками. Период полувыведения составляет 8–10 ч.

Противопоказания

Первый триместр беременности, период кормления грудью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спастический синдром, повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 3 лет.

Дети

1 мл препарата содержит от 2% до 3% этанола, поэтому детям в возрасте до 6 лет доза препарата разводится теплой кипяченной водой.

Срок годности

4 года.

После первого вскрытия упаковки препарат годен на протяжении 6 месяцев.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл в банке или флаконе с дозирующим стаканчиком в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Амброксол
Амброксол сироп 15 мг/5 мл банка 100 мл тм Baum Pharm, №1
от 75,00 грн
В наличии в 115 аптеках
Цены в аптеках
Амброксол
Амброксол сироп 15 мг/5 мл банка 100 мл тм Baum Pharm, №1
от 75,00 грн
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