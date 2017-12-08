Амброксол (Ambroxol) (171399) - инструкция по применению ATC-классификация
Амброксол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 5 мл сиропа содержит амброксола гидрохлорида 15 мг;
вспомогательные вещества: пропиленгликоль, метилпарагидроксибензоат (Е 216), пропилпарагидроксибензоат (Е 218), этанол 96%, сорбит (Е 420), ароматизатор «Клубники аромат» (содержит Е 124), вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Прозрачная сиропообразная жидкость розового цвета, с характерным запахом, сладкого вкуса.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, которые применяются при кашле и простудных заболеваниях. Муколитические средства. Код АТС R05C B06.
Фармакологические свойства
Препарат оказывает секретолитическое, секретомоторное действие. Стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, что приводит к повышению секреции слизи и изменению соотношения серозного и слизистого компонентов мокроты. Кроме того активация гидролизирующих ферментов и повышение двигательной активности мерцательного эпителия бронхов способствует улучшению отделения патологического секрета от стенок бронхов и его выводу из дыхательных путей. Препарат повышает содержание сурфактанта в легких, предупреждает его деструкцию в пневмоцитах, что также способствует улучшению дренажной функции легких. Фармакологический эффект препарата не изменяется у детей, больных преклонного возраста, при нарушении функций желудочно-кишечного тракта, печени, почек, сердечно-сосудистой системы.
При пероральном применении амброксол практически полностью абсорбируется в желудочно-кишечном тракте, быстро распределяется в тканях организма, наивысшая концентрация определяется в легких. Препарат проникает сквозь гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, выделяется в грудное молоко. Действие препарата начинается через 30 мин. и длится в течение 6–12 ч.
Метаболизируется в печени путем конъюгации с образованием неактивных метаболитов. Выводится преимущественно почками. Период полувыведения составляет 8–10 ч.
Противопоказания
Первый триместр беременности, период кормления грудью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, спастический синдром, повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 3 лет.
Дети
1 мл препарата содержит от 2% до 3% этанола, поэтому детям в возрасте до 6 лет доза препарата разводится теплой кипяченной водой.
Срок годности
4 года.
После первого вскрытия упаковки препарат годен на протяжении 6 месяцев.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл в банке или флаконе с дозирующим стаканчиком в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.