Препарат оказывает секретолитическое, секретомоторное действие. Стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, что приводит к повышению секреции слизи и изменению соотношения серозного и слизистого компонентов мокроты. Кроме того активация гидролизирующих ферментов и повышение двигательной активности мерцательного эпителия бронхов способствует улучшению отделения патологического секрета от стенок бронхов и его выводу из дыхательных путей. Препарат повышает содержание сурфактанта в легких, предупреждает его деструкцию в пневмоцитах, что также способствует улучшению дренажной функции легких. Фармакологический эффект препарата не изменяется у детей, больных преклонного возраста, при нарушении функций желудочно-кишечного тракта, печени, почек, сердечно-сосудистой системы.

При пероральном применении амброксол практически полностью абсорбируется в желудочно-кишечном тракте, быстро распределяется в тканях организма, наивысшая концентрация определяется в легких. Препарат проникает сквозь гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, выделяется в грудное молоко. Действие препарата начинается через 30 мин. и длится в течение 6–12 ч.

Метаболизируется в печени путем конъюгации с образованием неактивных метаболитов. Выводится преимущественно почками. Период полувыведения составляет 8–10 ч.