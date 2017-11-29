всего несколько сообщений поступило о тяжелых поражениях кожи: синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), связанные с применением отхаркивающих средств, таких как амброксола гидрохлорид. В основном их можно было объяснить тяжестью течения основного заболевания у пациентов или одновременным применением другого препарата. Поэтому при появлении новых поражений кожи или слизистых оболочек следует немедленно обратиться за медицинской помощью и прекратить лечение амброксола гидрохлоридом.

Поскольку амброксол может усиливать секрецию слизи, препарат Амброксол таблетки следует применять с осторожностью при нарушении бронхиальной моторики и усиленной секреции слизи (например при таком редком заболевании, как первичная цилиарная дискинезия).

Амброксол таблетки следует применять с осторожностью у пациентов с нарушениями функции почек или тяжелым заболеванием печени (а именно следует увеличить интервал между применением или снизить дозу).

Накопление метаболитов, которые образуются в печени, ожидается у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нет данных о влиянии на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

Период беременности и кормления грудью. Беременность. Амброксола гидрохлорид проникает через плацентарный барьер. Исследования на животных не выявили прямых или косвенных вредных воздействий на течение беременности, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие.

Имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют об отсутствии вредного влияния на плод при применении амброксола после 28-й недели беременности.

Однако следует соблюдать привычные меры относительно приема лекарств в период беременности. Особенно в I триместр беременности не рекомендуется применять Амброксол в форме таблеток.

Кормление грудью. Амброксола гидрохлорид проникает в грудное молоко. Хотя не ожидается нежелательного влияния на детей грудного возраста, Амброксол, таблетки, не рекомендуется применять в период кормления грудью.

Дети. Применяют у детей в возрасте старше 6 лет.