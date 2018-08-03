Гексосепт® (Gexosept) (171373) - инструкция по применению ATC-классификация
Гексосепт инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: гексетидин; 1 г препарата содержит гексетидина (в пересчете на 100% вещество) 2 мг;
вспомогательные вещества: натрия сахаринат; кислота лимонная, моногидрат, натрия гидроксид; глицерин; этанол (96%); макрогола лауриловый эфир; цинеол (эвкалиптол); левоментол; масло мяты перечной; вода очищенная.
Лекарственная форма
Спрей для полости рта.
Основные физико-химические свойства: лекарственное средство распыляется в виде аэрозольной струи и образует прозрачную, почти бесцветную жидкость с характерным запахом ментола.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для применения в стоматологии. Противомикробные и антисептические лекарственные средства для местного применения в стоматологии. Гексетидин.
Код АТС A01А B12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гексетидин эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также дрожжей (Candida albicans) и грибов.
Лекарственное средство при местном применении оказывает антисептическое (антибактериальное, антифунгальное), кровоостанавливающее и слабое обезболивающее действие; обладает также обволакивающим эффектом и дезодорирующими свойствами, благодаря чему устраняет неприятный запах изо рта. Обволакивает слизистую оболочку в течение 12 часов.
Гексетидин разрушает клеточную оболочку микроорганизмов, что способствует их гибели, или нарушает синтез веществ, необходимых для размножения микроорганизмов. Противогрибковая активность обусловлена также нарушением образования веществ, участвующих в формировании мембран грибов.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
ГЕКСОСЕПТ®, спрей, применяют при незначительных инфекциях ротовой полости, включая кандидоз; как вспомогательное средство для профилактики и лечения гингивита; при лечении боли в горле и рецидивирующих афтозных язв; для устранения неприятного запаха изо рта; до и после проведения хирургических операций в стоматологии.
Противопоказания
ГЕКСОСЕПТ®, спрей, противопоказан:
- при наличии повышенной чувствительности к гексетидину или к любому другому компоненту лекарственного средства;
- пациентам с бронхиальной астмой или с любыми другими заболеваниями дыхательных путей, связанными с имеющейся повышенной чувствительностью дыхательных путей. Вдыхание может вызвать бронхоконстрикцию;
- атрофический фарингит.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно взаимодействие с другими антисептическими лекарственными средствами. Гексетидин может быть инактивирован щелочными растворами.
Особенности применения
Лекарственное средство следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией. Препарат может уменьшать эпилептический порог и вызывать судороги у детей. С осторожностью следует применять лекарственное средство пациентам с аллергическими реакциями, включая бронхиальную астму, особенно пациентам с аллергией к ацетилсалициловой кислоте.
Лекарственное средство содержит этанол, поэтому его следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени.
При применении лекарственного средства не следует делать вдох, поскольку спрей может попасть в дыхательные пути и вызвать ларингоспазм.
Есть риск возникновения ларингоспазма у детей из-за наличия в составе лекарственного средства левоментола.
При усилении воспаления лечение лекарственным средством следует прекратить.
Не рекомендуется длительное применение (без рекомендации врача не применять дольше 10 дней).
Способ применения и дозы
Взрослые и дети старше 6 лет
Перед применением снять защитный колпачок и надеть на шток клапана распылитель. Перед первым применением лекарственного средства несколько раз (4–6 раз) нажать на головку распылителя до появления дисперсной струи. Перед каждым последующим применением сделать 2 нажатия, чтобы раствор попал в распылитель и после нажатия разбрызгался, после чего препарат можно применять. При применении выходное отверстие распылителя направить на пораженный участок полости рта или горла и нажать на головку распылителя указательным пальцем сверху вниз. При применении лекарственного средства следует задержать дыхание, а баллон держать вертикально так, чтобы распылитель находился сверху; нельзя пользоваться баллоном в перевернутом положении.
После применения лекарственного средства распылитель снять со штока клапана и промыть теплой водой; на баллон надеть защитный колпачок.
Применять не более 3 раз в сутки (в зависимости от тяжести заболевания или рекомендаций врача).
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от степени тяжести и особенностей течения заболевания.
Не применять для лечения длительных симптомов.
Не вдыхать, может спровоцировать ларингоспазм.
Следует проконсультироваться с врачом до начала применения препарата.
Дети
Не применять ГЕКСОСЕПТ®, спрей, детям в возрасте младше 6 лет.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, включая крапивницу; ангионевротический отек: аллергические реакции, включая ларингоспазм, бронхоспазм.
Со стороны нервной системы: агевзия, дисгевзия, изменение вкусовых ощущений в течение 48 часов (ощущение «сладкого» может дважды меняться на ощущение «горького»).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, одышка, ларингоспазм.
Со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, дисфагия, увеличение слюнных желез, боль при глотании. При случайном проглатывании препарата могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства, прежде всего тошнота и рвота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергический контактный дерматит, ангиоэдема.
Общие нарушения и состояние в месте применения: местные реакции, включая обратимое изменение цвета зубов и языка; чувствительность слизистой оболочки, а именно — жжение, чувство онемения; раздражение (болезненность, ощущение жара, зуд) языка и/или слизистой оболочки ротовой полости; снижение чувствительности; парестезии слизистой оболочки; воспаление; пузырьки; возникновения язв на слизистой оболочке.
Срок годности
2 года.
Лекарственное средство не следует применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 25 г в баллоне с клапаном насосного типа, распылителем и защитным колпачком; по 1 баллону в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
АО «СТОМА».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61105, г. Харьков, ул. Ньютона, 3.