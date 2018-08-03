Лекарственное средство следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией. Препарат может уменьшать эпилептический порог и вызывать судороги у детей. С осторожностью следует применять лекарственное средство пациентам с аллергическими реакциями, включая бронхиальную астму, особенно пациентам с аллергией к ацетилсалициловой кислоте.

Лекарственное средство содержит этанол, поэтому его следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени.

При применении лекарственного средства не следует делать вдох, поскольку спрей может попасть в дыхательные пути и вызвать ларингоспазм.

Есть риск возникновения ларингоспазма у детей из-за наличия в составе лекарственного средства левоментола.

При усилении воспаления лечение лекарственным средством следует прекратить.

Не рекомендуется длительное применение (без рекомендации врача не применять дольше 10 дней).