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Гексосепт® (Gexosept) (171373) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гексосепт<sup>&reg;</sup> (Gexosept)
Цена в городе Киев
от 35,00 грн
Без рецепта
1 шт, 0,2 % от 35,00 грн 1 шт, 0,2 % от 80,10 грн
В наличии в 25 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Спрей для ротовой полости
Дозировка
0,2 %
Вес
25 г
ATC-група
A01A B12 Гексэтидин
Регистрационное удостоверение
UA/7900/01/01 от 03.08.2018
Международное название
Hexetidinum (Гексэтидин)

Гексосепт инструкция по применению

Состав

действующее вещество: гексетидин; 1 г препарата содержит гексетидина (в пересчете на 100% вещество) 2 мг;

вспомогательные вещества: натрия сахаринат; кислота лимонная, моногидрат, натрия гидроксид; глицерин; этанол (96%); макрогола лауриловый эфир; цинеол (эвкалиптол); левоментол; масло мяты перечной; вода очищенная.

Лекарственная форма

Спрей для полости рта.

Основные физико-химические свойства: лекарственное средство распыляется в виде аэрозольной струи и образует прозрачную, почти бесцветную жидкость с характерным запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в стоматологии. Противомикробные и антисептические лекарственные средства для местного применения в стоматологии. Гексетидин.

Код АТС A01А B12.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Гексетидин эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также дрожжей (Candida albicans) и грибов.

Лекарственное средство при местном применении оказывает антисептическое (антибактериальное, антифунгальное), кровоостанавливающее и слабое обезболивающее действие; обладает также обволакивающим эффектом и дезодорирующими свойствами, благодаря чему устраняет неприятный запах изо рта. Обволакивает слизистую оболочку в течение 12 часов.

Гексетидин разрушает клеточную оболочку микроорганизмов, что способствует их гибели, или нарушает синтез веществ, необходимых для размножения микроорганизмов. Противогрибковая активность обусловлена также нарушением образования веществ, участвующих в формировании мембран грибов.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

ГЕКСОСЕПТ®, спрей, применяют при незначительных инфекциях ротовой полости, включая кандидоз; как вспомогательное средство для профилактики и лечения гингивита; при лечении боли в горле и рецидивирующих афтозных язв; для устранения неприятного запаха изо рта; до и после проведения хирургических операций в стоматологии.

Противопоказания

ГЕКСОСЕПТ®, спрей, противопоказан:

  • при наличии повышенной чувствительности к гексетидину или к любому другому компоненту лекарственного средства;
  • пациентам с бронхиальной астмой или с любыми другими заболеваниями дыхательных путей, связанными с имеющейся повышенной чувствительностью дыхательных путей. Вдыхание может вызвать бронхоконстрикцию;
  • атрофический фарингит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно взаимодействие с другими антисептическими лекарственными средствами. Гексетидин может быть инактивирован щелочными растворами.

Особенности применения

Лекарственное средство следует с осторожностью применять пациентам с эпилепсией. Препарат может уменьшать эпилептический порог и вызывать судороги у детей. С осторожностью следует применять лекарственное средство пациентам с аллергическими реакциями, включая бронхиальную астму, особенно пациентам с аллергией к ацетилсалициловой кислоте.

Лекарственное средство содержит этанол, поэтому его следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени.

При применении лекарственного средства не следует делать вдох, поскольку спрей может попасть в дыхательные пути и вызвать ларингоспазм.

Есть риск возникновения ларингоспазма у детей из-за наличия в составе лекарственного средства левоментола.

При усилении воспаления лечение лекарственным средством следует прекратить.

Не рекомендуется длительное применение (без рекомендации врача не применять дольше 10 дней).

Способ применения и дозы

Взрослые и дети старше 6 лет

Перед применением снять защитный колпачок и надеть на шток клапана распылитель. Перед первым применением лекарственного средства несколько раз (4–6 раз) нажать на головку распылителя до появления дисперсной струи. Перед каждым последующим применением сделать 2 нажатия, чтобы раствор попал в распылитель и после нажатия разбрызгался, после чего препарат можно применять. При применении выходное отверстие распылителя направить на пораженный участок полости рта или горла и нажать на головку распылителя указательным пальцем сверху вниз. При применении лекарственного средства следует задержать дыхание, а баллон держать вертикально так, чтобы распылитель находился сверху; нельзя пользоваться баллоном в перевернутом положении.

После применения лекарственного средства распылитель снять со штока клапана и промыть теплой водой; на баллон надеть защитный колпачок.

Применять не более 3 раз в сутки (в зависимости от тяжести заболевания или рекомендаций врача).

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от степени тяжести и особенностей течения заболевания.

Не применять для лечения длительных симптомов.

Не вдыхать, может спровоцировать ларингоспазм.

Следует проконсультироваться с врачом до начала применения препарата.

Дети

Не применять ГЕКСОСЕПТ®, спрей, детям в возрасте младше 6 лет.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, включая крапивницу; ангионевротический отек: аллергические реакции, включая ларингоспазм, бронхоспазм.

Со стороны нервной системы: агевзия, дисгевзия, изменение вкусовых ощущений в течение 48 часов (ощущение «сладкого» может дважды меняться на ощущение «горького»).

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель, одышка, ларингоспазм.

Со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, дисфагия, увеличение слюнных желез, боль при глотании. При случайном проглатывании препарата могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства, прежде всего тошнота и рвота.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергический контактный дерматит, ангиоэдема.

Общие нарушения и состояние в месте применения: местные реакции, включая обратимое изменение цвета зубов и языка; чувствительность слизистой оболочки, а именно — жжение, чувство онемения; раздражение (болезненность, ощущение жара, зуд) языка и/или слизистой оболочки ротовой полости; снижение чувствительности; парестезии слизистой оболочки; воспаление; пузырьки; возникновения язв на слизистой оболочке.

Срок годности

2 года.

Лекарственное средство не следует применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 25 г в баллоне с клапаном насосного типа, распылителем и защитным колпачком; по 1 баллону в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «СТОМА».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61105, г. Харьков, ул. Ньютона, 3.

Гексосепт
Гексосепт® спрей для ротовой полости 0,2 % баллон 25 г, №1
от 35,00 грн
В наличии в 25 аптеках
Цены в аптеках
Гексосепт
Гексосепт® спрей для ротовой полости 0,2 % баллон 25 г, №1
от 35,00 грн
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