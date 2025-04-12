Стерокорт® (Sterocort)
Стерокорт инструкция по применению
Состав
Метилпреднизолона ацепонат - 1 мг/г
Фармакологические свойства
Стерокорт при местном применении уменьшает выраженность воспалительных и аллергических реакций кожи, а также реакций, связанных с гиперпролиферацией клеток, способствует устранению как объективных симптомов (эритемы, отека, инфильтрации, лихенификации), так и субъективных жалоб (зуд, жжение, боль).
При нанесении метилпреднизолона ацепоната в дозе, которая является эффективной для местного применения, системный эффект минимальный и у людей, и у животных. При нанесении на большие участки кожи у пациентов с заболеваниями кожи уровень кортизола в плазме крови в течение суток остается в пределах нормы, не изменяется и его циркадный ритм. Также не выявлено снижения концентрации кортизола в суточном объеме мочи.
Как и в случае других ГКС, механизм действия метилпреднизолона ацепоната окончательно не выяснен. Известно, что он непосредственно связывается с внутриклеточными ГКС-рецепторами. Это особенно касается основного метаболита — 6α-метилпреднизолона-17-пропионата, образующегося после расщепления в коже.
Связывание комплекса рецептор — стероид с определенным участком молекулы ДНК инициирует ряд биологических эффектов.
Механизм противовоспалительного действия установлен точнее. Связывание комплекса рецептор — стероид приводит к индукции синтеза макрокортина. Макрокортин ингибирует высвобождение арахидоновой кислоты и, таким образом, снижает образование медиаторов воспаления, таких как простагландины и лейкотриены.
Иммуносупрессивное действие ГКС можно объяснить ингибированием синтеза цитокинов и антимитотическим эффектом, который пока недостаточно изучен.
Ингибирование синтеза вазодилатирующих простагландинов или потенцирование вазоконстрикторного эффекта адреналина обусловливает сосудосуживающую активность ГКС.
Показания Стерокорт
атопический дерматит (эндогенная экзема, нейродермит), контактная экзема, дегенеративная, дисгидротическая, нумулярная экзема, неспецифическая экзема, экзема у детей.
Применение Стерокорт
препарат наносят 1 раз в сутки тонким слоем на пораженные участки кожи, возможно использование окклюзионной повязки. Длительность применения обычно не должна превышать 12 нед для взрослых и 4 нед для детей. В течение года возможно проведение нескольких курсов терапии.
Можно применять препарат для лечения острых воспалительных процессов и мокнущих стадий экземы, при очень жирной коже, а также при локализации процессов как на гладкой коже, так и на коже с волосяным покровом.
Противопоказания
применение крема противопоказано при туберкулезе кожи, проявлениях сифилиса на участках нанесения препарата; при вирусных инфекциях (простой герпес, ветряная оспа, опоясывающий лишай); проявлениях реакции на прививку; розацеа, околоротовом дерматите, повышенной чувствительности к метилпреднизолону ацепонату или любому другому компоненту препарата.
Побочные эффекты
повышенная чувствительность к метилпреднизолона ацепонату или любому другому компоненту препарата; туберкулезные и сифилитические процессы в области нанесения препарата; вирусные заболевания (например ветряная оспа, опоясывающий лишай), розацеа, периоральный дерматит, язвы, акне, атрофические кожные заболевания, реакции после прививки в области нанесения препарата.
Особые указания
при инфекционных процессах кожи, которые вызваны бактериями и/или грибами, необходима дополнительная соответствующая противомикробная терапия.
При применении Стерокорта следует избегать попадания препарата в глаза, на глубокие открытые раны, на слизистые оболочки. Если у пациента выявлена глаукома в настоящий момент или в анамнезе, об этом он должен сообщить этом врачу.
Как известно, при системной терапии ГКС также может развиваться глаукома (например после применения в высоких дозах или на большой поверхности в течение длительного периода, использовании окклюзионных повязок или нанесении на кожу вокруг глаз).
При нанесении ГКС для местного применения в высоких дозах на большие площади тела или в течение длительного периода, особенно под окклюзионную повязку, значительно повышается риск возникновения побочных эффектов.
При нанесении препарата Стерокорт на большую поверхность кожи (40–60% поверхности кожи) или даже при использовании окклюзионных повязок ни у взрослых, ни у детей не выявлено нарушения функции коры надпочечников. Несмотря на это, при нанесении на большую поверхность кожи продолжительность лечения должна быть как можно менее длительной.
В случае пропуска очередного применения крема Стерокорт не следует применять повышенную дозу препарата при следующем его нанесении.
Если начальные симптомы заболевания кожи появляются вновь после завершения курса лечения, следует обратиться врачу.
Период беременности и кормления грудью. В настоящее время нет достоверных данных о применении препарата Стерокорт у беременных.
Обычно в Ι триместр беременности следует избегать наружного применения препаратов, содержащих ГКС (в частности препарата Стерокорт).
Необходимо учесть соотношение риск/польза при назначении препарата Стерокорт беременным.
В период кормления грудью не следует наносить мазь Стерокорт на молочные железы. Особенно следует избегать длительного применения препарата или его нанесения на большие участки кожи.
Применение в педиатрии. Отдельных предостережений не описано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.
Передозировка
не ожидается риска при чрезмерном однократном применении (нанесении препарата на большую площадь кожи) или непреднамеренном пероральном применении.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.