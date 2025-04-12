при инфекционных процессах кожи, которые вызваны бактериями и/или грибами, необходима дополнительная соответствующая противомикробная терапия.

При применении Стерокорта следует избегать попадания препарата в глаза, на глубокие открытые раны, на слизистые оболочки. Если у пациента выявлена глаукома в настоящий момент или в анамнезе, об этом он должен сообщить этом врачу.

Как известно, при системной терапии ГКС также может развиваться глаукома (например после применения в высоких дозах или на большой поверхности в течение длительного периода, использовании окклюзионных повязок или нанесении на кожу вокруг глаз).

При нанесении ГКС для местного применения в высоких дозах на большие площади тела или в течение длительного периода, особенно под окклюзионную повязку, значительно повышается риск возникновения побочных эффектов.

При нанесении препарата Стерокорт на большую поверхность кожи (40–60% поверхности кожи) или даже при использовании окклюзионных повязок ни у взрослых, ни у детей не выявлено нарушения функции коры надпочечников. Несмотря на это, при нанесении на большую поверхность кожи продолжительность лечения должна быть как можно менее длительной.

В случае пропуска очередного применения крема Стерокорт не следует применять повышенную дозу препарата при следующем его нанесении.

Если начальные симптомы заболевания кожи появляются вновь после завершения курса лечения, следует обратиться врачу.

Период беременности и кормления грудью. В настоящее время нет достоверных данных о применении препарата Стерокорт у беременных.

Обычно в Ι триместр беременности следует избегать наружного применения препаратов, содержащих ГКС (в частности препарата Стерокорт).

Необходимо учесть соотношение риск/польза при назначении препарата Стерокорт беременным.

В период кормления грудью не следует наносить мазь Стерокорт на молочные железы. Особенно следует избегать длительного применения препарата или его нанесения на большие участки кожи.

Применение в педиатрии. Отдельных предостережений не описано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.