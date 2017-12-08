фармакодинамика. Декспантенол быстро превращается в клетках в пантотеновую кислоту, которая в составе одного из важнейших коферментов коэнзима А играет ведущую роль в метаболизме каждой клетки. Пантотеновая кислота является незаменимой для образования эпителия кожи и слизистых оболочек. Способствует повышению уровня митоза и повышает прочность волокон коллагена при заживлении ран.

Хлоргексидина биглюконат относится к известным антисептикам, которые хорошо переносятся, и обладает бактерицидными свойствами в отношении грамположительных бактерий, особенно чувствительных штаммов Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), чаще всего связанных с инфекциями кожи. Проявляет несколько меньшую активность в отношении грамотрицательных микроорганизмов. Некоторые виды Pseudomonas и Proteus нечувствительны. Оказывает слабое действие на грибы и неэффективен против вирусов.

Фармакокинетика. Декспантенол быстро абсорбируется кожей, немедленно превращается в пантотеновую кислоту (витамин B 5 ) и пополняет эндогенные запасы этого витамина.

В крови пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (преимущественно с β-глобулином и альбумином). У здоровых взрослых концентрация составляет около 500–1000 мкг/л в крови и 100 мкг/л — в сыворотке крови.

Пантотеновая кислота не расщепляется в организме и выводится в неизмененном виде. 60–70% пероральной дозы выводится с мочой, остальное — с калом. У взрослых с мочой экскретируется 2–7 мг, у детей — 2–3 мг/сут.

Абсорбция хлоргексидина через неповрежденную кожу не выявлена. У младенцев, которых купали в моющем 4% р-ре хлоргексидина глюконата, отмечали низкие концентрации хлоргексидина в плазме крови (≤1 мкг/мл).