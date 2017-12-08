Бепантен® Плюс (Bepanthen Plus) (171324) - инструкция по применению ATC-классификация
Бепантен Плюс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Декспантенол быстро превращается в клетках в пантотеновую кислоту, которая в составе одного из важнейших коферментов коэнзима А играет ведущую роль в метаболизме каждой клетки. Пантотеновая кислота является незаменимой для образования эпителия кожи и слизистых оболочек. Способствует повышению уровня митоза и повышает прочность волокон коллагена при заживлении ран.
Хлоргексидина биглюконат относится к известным антисептикам, которые хорошо переносятся, и обладает бактерицидными свойствами в отношении грамположительных бактерий, особенно чувствительных штаммов Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), чаще всего связанных с инфекциями кожи. Проявляет несколько меньшую активность в отношении грамотрицательных микроорганизмов. Некоторые виды Pseudomonas и Proteus нечувствительны. Оказывает слабое действие на грибы и неэффективен против вирусов.
Фармакокинетика. Декспантенол быстро абсорбируется кожей, немедленно превращается в пантотеновую кислоту (витамин B5) и пополняет эндогенные запасы этого витамина.
В крови пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (преимущественно с β-глобулином и альбумином). У здоровых взрослых концентрация составляет около 500–1000 мкг/л в крови и 100 мкг/л — в сыворотке крови.
Пантотеновая кислота не расщепляется в организме и выводится в неизмененном виде. 60–70% пероральной дозы выводится с мочой, остальное — с калом. У взрослых с мочой экскретируется 2–7 мг, у детей — 2–3 мг/сут.
Абсорбция хлоргексидина через неповрежденную кожу не выявлена. У младенцев, которых купали в моющем 4% р-ре хлоргексидина глюконата, отмечали низкие концентрации хлоргексидина в плазме крови (≤1 мкг/мл).
Показания Бепантен Плюс
поверхностные повреждения кожи любого происхождения, при которых существует риск инфицирования: царапины, порезы, расчесы, трещины кожи, ожоги, гнойники, дерматит (воспаление кожи).
Хронические повреждения кожи, такие как трофические язвы ног и пролежни.
Инфекции кожи, например вторично-инфицированная экзема и вторично-инфицированный нейродермит.
Лечение трещин сосков у женщин, которые кормят грудью.
В малоинвазивной хирургии: травмы и хирургические раны.
Применение Бепантен Плюс
Бепантен Плюс крем. Взрослым и детям в возрасте старше 1 года препарат наносить 1 или несколько раз в сутки, в зависимости от потребности, на предварительно очищенные пораженные участки кожи.
Суточная доза при многократном применении не должна превышать 5 г крема.
В случае необходимости можно применить повязки.
Частота нанесения крема и продолжительность лечения определяются по рекомендации врача индивидуально, в зависимости от клинических признаков повреждения кожи. Следует избегать применения на больших участках кожи.
Бепантен Плюс спрей накожный. Препарат применять взрослым, подросткам и детям: наносить на предварительно очищенные раны или воспаленные участки кожи от 1 до нескольких раз в сутки. При необходимости можно использовать повязки.
Дети. Препарат применять у детей в возрасте от 1 года.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Запрещается наносить на перфорированную барабанную перепонку.
Побочные эффекты
нарушения со стороны иммунной системы, кожи и подкожной ткани. Редко могут наблюдаться аллергические реакции, ощущение жжения. Сообщалось о контактном дерматите, аллергическом дерматите, зуде, эритеме, экземе, сыпи, крапивнице, отеке, раздражении кожи, пузырьках. Гиперчувствительность, анафилактические реакции и анафилактический шок (потенциально угрожающий жизни) с соответствующими лабораторными и клиническими проявлениями, включающими синдром астмы, реакции от легкой до средней степени тяжести, которые потенциально поражают кожу, дыхательную систему, ЖКТ, сердечно-сосудистую систему, включая сердечно-дыхательную недостаточность.
Особые указания
следует избегать контакта с глазами, ушами и слизистыми оболочками. Не рекомендуется применять для обработки раздражений кожи, вероятность инфицирования которых является низкой (например при солнечном ожоге). В таких случаях рекомендуется применять препараты без дезинфектанта.
Если симптомы сохраняются или состояние ухудшается, следует обратиться к врачу.
Применение в период беременности или кормления грудью. При исследовании репродуктивной токсичности у животных не выявлено риска для плода. В период беременности не следует наносить препарат на обширные участки кожи, поскольку контролируемые исследования у беременных не проводились.
Препарат можно применять в период кормления грудью, но следует избегать нанесения на обширные участки кожи. Если препарат применяют для лечения трещин сосков, перед кормлением грудью его следует смыть.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
не рекомендуется применять одновременно с другими антисептиками, чтобы предотвратить их взаимное воздействие (противодействие или инактивацию). Хлоргексидин несовместим с омыляемыми веществами и другими анионными соединениями.
Передозировка
при местном применении препарата случаи передозировки неизвестны.
Декспантенол, даже в высоких дозах, хорошо переносится и считается нетоксичным. Гипервитаминоз неизвестен.
Описано повышение уровня аминотрансферазы после самоотравления хлоргексидином.
Часто после повторного местного применения на тех же участках кожи может возникать ее раздражение. Препарат предназначен для лечения поверхностных повреждений кожи. Следует избегать применения на больших участках кожи.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.