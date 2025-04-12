Тулизид (Tulizid)
Тулизид инструкция по применению
Состав
действующее вещество: ceftazidime;
1 флакон содержит цефтазидима пентагидрата в пересчете на цефтазидим 1 г;
вспомогательные вещества: натрия карбонат.
Лекарственная форма
Порошок для приготовления раствора для инъекций.
Фармакотерапевтическая группа
Антибактериальное средство для системного применения. Цефалоспорины третьего поколения.
Код АТС J01D D02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Цефтазидим является представителем группы цефалоспоринов III поколения, обладает широким спектром антибактериального действия. Действует бактерицидно, нарушая синтез клеточной стенки микроорганизмов, устойчив в отношении большинства β-лактамаз.
Препарат активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов: Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae и др. Neisseria spp., Большинства представителей семейства Enterobacteriaceae (Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae и др. Klebsiella spp., Morganella morganii и др. Morganella spp., Proteus mirabilis (в том числе индолположительный), Proteus vulgaris и другие Proteus spp., Providensia rettgeri и другие Providensia spp. и Serratia spp.), Acinetobacter spp., Haemophilus parainfluenzae (включая штаммы, устойчивые к ампициллину), Pasteurella multocida, Salmonella spp., Shigella spp. и Yersinia enterocolitica.
Цефтазидим проявляет наибольшую активность среди цефалоспоринов III поколения в отношении Pseudomonas aeruginosa и внутригоспитальной инфекции.
Препарат активен в отношении грамположительных бактерий: Micrococcus spp., Streptococcus pneumoniae, Streptococcus mitis, Streptococcus viridans, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes группы А и др. Streptococcus spр. (за исключением Streptococcus faecalis), штаммов, чувствительных к метициллину: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus.
Цефтазидим активен в отношении анаэробных бактерий: Bacteroides spp. (большинство штаммов Bacteroides fragilis — резистентные), Clostridium perfringers, Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp., Propionibacterium spp.
Препарат активен в отношении метициллинустойчивых штаммов стафилококков, Streptococcus faecalis, Campilobacter spp., Chlamydia spp., Clostridium difficile, Enterococcus spp., Listeria monocytogenes и других Listeria spp., Legionella spp., Mycoplasma spp.
Фармакокинетика.
При внутримышечном и внутривенном введении цефтазидима быстро достигается высокая концентрация препарата в плазме крови (через 5–10 мин после и через 30–45 мин после внутримышечного введения). Максимальная концентрация после введения достигается через 20–30 мин и составляет от 42 до 170 мкг/мл (в зависимости от дозы). Терапевтические концентрации активного вещества в плазме крови сохраняются в течение 8–12 часов, в зависимости от дозы и способа введения препарата. Цефтазидим связывается с белками плазмы менее чем на 10%. Легко проникает в мокроту, в ткани (в том числе костную ткань) и жидкости (синовиальную, плевральную, перитонеальную) организма, через плацентарный барьер. Плохо проникает через неповрежденный гематоэнцефалический барьер, в небольшом количестве проникает в грудное молоко. При воспалении мозговых оболочек цефтазидим обнаруживается в терапевтических концентрациях в спинномозговой жидкости. Не метаболизируется.
Выводится цефтазидим большей частью (80–90%) почками в неизмененном виде в течение 24 часов. Период полувыведения составляет 2 часа. При нарушении функции почек дозу препарата уменьшают, поскольку удлиняется его период полувыведения.
Показания
Лечение моно- и смешанных инфекций, вызванных чувствительными микроорганизмами.
Тяжелые инфекции:
- сепсис, бактериемия, перитонит, менингит;
- инфекции у больных со сниженным иммунитетом;
- у пациентов отделений интенсивной терапии, например, с инфицированными ожогами.
Инфекции дыхательных путей, включая инфекции легких у больных муковисцидозом.
Инфекции ЛОР-органов.
Инфекции мочевыводящих путей.
Инфекции кожи и мягких тканей.
Инфекции пищеварительного тракта, желчных путей и брюшной полости.
Инфекции костей и суставов.
Инфекции, связанные с гемо- и перитонеальным диализом и непрерывным амбулаторным перитонеальным диализом.
Профилактика: оперативные вмешательства на предстательной железе (трансуретральная резекция).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к цефалоспориновым антибиотикам.
Гиперчувствительность к цефтазидиму пентагидрату или любому ингредиенту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение высоких доз препарата с нефротоксичными лекарственными средствами может негативно влиять на функцию почек.
При необходимости для усиления антибактериальной активности в отношении Pseudomonas aeruginosa, возможно совместное применение Тулизида с аминогликозидами (гентамицин, амикацин). При этом для уменьшения токсического эффекта препараты следует вводить в разные участки (при внутримышечных инъекциях) и с интервалом не менее 1 часа.
Одновременное применение Тулизида с аминогликозидными антибиотиками или диуретиками (фуросемид) может вызвать нефротоксичность (нарушения функции почек). Рекомендуется контролировать функцию почек, особенно при применении высоких доз аминогликозидов или при длительной терапии, из-за потенциальной нейротоксичности и ототоксичности аминогликозидных антибиотиков.
Хлорамфеникол in vitro является антагонистом цефтазидима и других цефалоспоринов. Клиническое значение этого явления неизвестно, однако, если предлагается одновременное применение цефтазидима с хлорамфениколом, следует учитывать возможность антагонизма.
Как и другие антибиотики, Тулизид может влиять на флору кишечника, что приводит к уменьшению реабсорбции эстрогенов и снижению эффективности комбинированных пероральных контрацептивов.
Цефтазидим не влияет на результаты определения глюкозурии энзимными методами, однако небольшое влияние на результаты анализа может наблюдаться при применении методов восстановления меди (Бенедикта, Фелинга, Клинитест).
Цефтазидим не влияет на щелочнопикратный метод определения креатинина.
Особенности применения
До начала лечения нужно установить, была ли у пациента в анамнезе реакция гиперчувствительности к цефтазидиму, цефалоспоринам, пенициллинам или другим препаратам.
С особой осторожностью следует назначать цефтазидим пациентам, у которых в анамнезе была аллергическая реакция на пенициллины или другие β-лактамные антибиотики. В случае возникновения аллергической реакции на цефтазидим необходимо немедленно прекратить применение препарата. Тяжелые реакции гиперчувствительности могут требовать применения адреналина, гидрокортизона, антигистаминных препаратов и других средств неотложной помощи.
Необходимо тщательно пересмотреть соотношение пользы и риска для пациентов с кровотечениями в анамнезе; с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе, особенно при наличии неспецифического язвенного колита.
Одновременное лечение высокими дозами цефалоспоринов и нефротоксичными препаратами, такими как аминогликозиды или сильнодействующие диуретики (например фуросемид), может неблагоприятно влиять на функцию почек. Опыт клинического применения цефтазидима показал, что при соблюдении рекомендованной дозировки это явление маловероятно. Нет данных, что цефтазидим неблагоприятно влияет на функцию почек в обычных терапевтических дозах.
Цефтазидим выводится почками, поэтому дозу следует уменьшать в соответствии со степенью поражения почек. Сообщалось о случаях неврологических осложнений, когда доза не была соответственно уменьшена.
Как и при применении других антибиотиков широкого спектра действия, длительное лечение цефтазидимом может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов (например, Candida, Enterococci) в этом случае может потребоваться прекращение лечения или применения других необходимых мер. Очень важно постоянно контролировать состояние больного.
Как и при применении других цефалоспоринов и пенициллинов широкого спектра действия, некоторые ранее чувствительные штаммы Enterobacter spp. и Serratia spp. могут стать резистентными во время лечения цефтазидимом. В таких случаях следует периодически проводить исследования на чувствительность.
Цефалоспорины могут препятствовать синтезу витамина К вследствие угнетения микрофлоры кишечника, что может привести к снижению уровня зависимых от витамина К факторов свертывания крови, и в некоторых случаях — к гипотромбинемии и кровотечению.
Применение витамина К быстро устраняет вышеприведенные симптомы.
При тяжелом течении заболевания у пожилых пациентов, истощенных больных, у пациентов с нарушением функции печени и у лиц, имеющих неполноценное питание, существует высокий риск возникновения кровотечений.
У некоторых пациентов во время или после приема цефалоспоринов может развиться псевдомембранозный колит, вызываемый токсином Clostridium difficile. При легком течении достаточно отмены препарата, при тяжелом — рекомендуется соответствующее лечение.
При назначении препарата пациентам, которым необходимо ограничение натрия, следует учитывать, что цефтазидим содержит натрий (52 мг при дозе 1 г цефтазидима).
Способ применения и дозы
Доза зависит от тяжести заболевания, чувствительности, локализации и типа инфекции, а также от возраста и функции почек пациента.
Рекомендуется перед применением препарата сделать кожную пробу на переносимость.
Взрослые
В большинстве случаев суточная доза составляет от 1 до 6 г в 2–3 приема путем внутривенной или внутримышечной инъекции.
Инфекции мочеполовых путей и менее тяжелые инфекции: 500 мг — 1 г каждые 12 часов.
Большинство инфекций: 1 г каждые 8 часов или 2 г каждые 12 часов.
Очень тяжелые инфекции, особенно у больных с иммунодефицитом, включая больных с нейтропенией: 2 г каждые 8 или 12 часов или 3 г каждые 12 часов.
Муковисцидоз в сочетании с синегнойной инфекцией легких: от 100 до 150 мг/кг в сутки в 3 приема.
В общем лечение препаратом следует продолжать еще 2 дня после исчезновения проявлений инфекции, однако в случае тяжелых инфекций лечение может быть длительным.
Применение дозы до 9 г в сутки взрослыми с нормальной функцией почек не вызывало каких-либо осложнений.
При применении для профилактики при оперативных вмешательствах на предстательной железе следует ввести 1 г во время индукции в анестезию. Вторую дозу вводят в момент удаления катетера.
Дети в возрасте старше 2 месяцев
30–100 мг/кг в сутки в 2–3 приема. Детям с иммунодефицитом, муковисцидозом или больным менингитом, рекомендуется вводить дозы до 150 мг/кг/сут (максимально 6 г в сутки) за три приема.
Дети 0–2 месяца
25–60 мг/кг/сут в виде 2 инъекций. У новорожденных период полувыведения цефтазидима из сыворотки может быть в 3–4 раза больше, чем у взрослых.
Больные пожилого возраста
Учитывая снижение клиренса цефтазидима, для больных пожилого возраста, имеющих острые инфекции, суточная доза обычно не должна превышать 3 г, особенно для пациентов старше 80 лет. Продолжительность лечения определяется индивидуально.
Дозирование при нарушении функции почек
Цефтазидим выводится почками в неизмененном виде. Поэтому для пациентов с нарушением функции почек доза должна быть уменьшена.
Начальная доза должна составлять 1 г. Определение поддерживающей дозы должно базироваться на скорости клубочковой фильтрации.
Рекомендуемые поддерживающие дозы цефтазидима при почечной недостаточности
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Прибл. уровень креатинина в сыворотке крови, мкмоль/л (мг/дл)
|Рекомендованная однократная доза цефтазидима, г
|Частота дозирования (год)
|50
|<150 (<1,7)
|Обычная доза
|50 — 31
|150–200 (1,7–2,3)
|1
|12
|30 — 16
|200–350 (2,3–4,0)
|1
|24
|15 — 6
|350–500 (4,0–5,6)
|0,5
|24
|< 5
|500 (> 5,6)
|0,5
|48
Для пациентов с тяжелыми инфекциями одноразовую дозу можно увеличить на 50% или соответственно увеличить частоту введения. У таких пациентов рекомендуется контролировать уровень цефтазидима в сыворотке, который не должен превышать 40 мг/л.
У детей клиренс креатинина следует откорректировать в соответствии с площадью поверхности тела или с массой тела.
Гемодиализ
Период полувыведения цефтазидима из сыворотки во время гемодиализа составляет от 3 до 5 часов.
После каждого сеанса гемодиализа следует вводить поддерживающую дозу цефтазидима, которая рекомендуется в таблице, приведенной выше.
Перитонеальный диализ
Цефтазидим можно применять при перитонеальном диализе в обычном режиме и при длительном амбулаторном перитонеальном диализе.
Кроме внутривенного применения, цефтазидим можно включать в диализную жидкость (обычно от 125 до 250 мг на 2 л диализной жидкости).
Для пациентов с почечной недостаточностью, которым проводится длительный артериовенозный гемодиализ или высокоскоростная гемофильтрация в отделениях интенсивной терапии, рекомендуемая доза составляет 1 г в сутки в виде однократной дозы или несколько приемов. Для гемофильтрации с низкой скоростью следует применять дозы, как при нарушении функции почек.
Для пациентов, которым проводится веновенозная гемофильтрация и веновенозный гемодиализ, рекомендации по дозированию приведены в таблицах.
Рекомендации по дозированию цефтазидима для пациентов, которым проводится длительная веновенозная гемофильтрация
|Резидуальная функция почек (клиренс креатинина, мл/мин)
|Поддерживающая (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации (мл/мин)а
|5
|16,7
|33,3
|50
|0
|250
|250
|500
|500
|5
|250
|250
|500
|500
|10
|250
|500
|500
|750
|15
|250
|500
|500
|750
|20
|500
|500
|500
|750
а Поддерживающую дозу следует вводить каждые 12 часов.
Рекомендации по дозированию цефтазидима для пациентов, которым проводится длительный веновенозный гемодиализ
|Резидуальная функция почек (клиренс креатинина, мл/мин)
|Поддерживающая доза (мг) в зависимости от скорости ультрафильтрации (мл/мин)а
|1,0 л/ч
|2,0 л/ч
|Скорость ультрафильтрации (л/ч)
|Скорость ультрафильтрации (л/ч)
|0,5
|1,0
|2,0
|0,5
|1,0
|2,0
|0
|500
|500
|500
|500
|500
|750
|5
|500
|500
|750
|500
|500
|750
|10
|500
|500
|750
|500
|750
|1000
|15
|500
|750
|750
|750
|750
|1000
|20
|750
|750
|1000
|750
|750
|1000
а Поддерживающую дозу следует вводить каждые 12 часов.
Введение.
Цефтазидим вводится или путем глубокой внутримышечной инъекции. Рекомендованными участками для внутримышечного введения является верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы или латеральная часть бедра.
Растворы цефтазидима можно вводить непосредственно в вену или в систему для внутривенных инфузий, если пациент получает жидкости парентерально.
Инструкция по приготовлению
Препарат совместим с наиболее часто применяемыми растворами для внутривенного введения.
Флаконы всех размеров производятся под пониженным давлением. По мере растворения препарата выделяется диоксид углерода и давление во флаконе повышается. На небольшие пузырьки диоксида углерода в растворенном препарате можно не учитывать.
|Вводимая доза
|Необходимое количество растворителя (мл)
|Приблизительная концентрация (мг/мл)
|250 мг
Внутримышечно
Внутривенно
1
2,5
210
90
|500 мг
Внутримышечно
Внутривенно
1,5
5
260
90
|1 г
Внутримышечно
Внутривенный болюс
Внутривенная инфузия
3
10
50*
260
90
20
|2 г
Внутривенный болюс
Внутривенная инфузия
10
50*
170
40
* Примечание. Растворение следует проводить в два этапа (см. далее).
Цефтазидим совместим с большинством широко используемых растворов для внутривенного введения. Однако не следует применять как растворитель натрия бикарбонат для инъекций (см. "Несовместимость").
Цвет раствора варьирует от светло-желтого до янтарного в зависимости от концентрации, растворителя и условий хранения. При соблюдении рекомендаций действие препарата не зависит от вариаций его окраски.
Цефтазидим в концентрациях от 1 мг/мл до 40 мг/мл совместим с такими растворами: 0,9% раствор натрия хлорида; М/6 раствор натрия лактата; раствор Хартмана; 5% раствор глюкозы; 0,225% раствор натрия хлорида в 5% растворе глюкозы; 0,45% раствор натрия хлорида в 5% растворе глюкозы; 0,9% раствор натрия хлорида в 5% растворе глюкозы; 0,18% раствор натрия хлорида в 4% растворе глюкозы; 10% раствор глюкозы; 10% раствор глюкозы 40 в 0,9% растворе натрия хлорида; 10% раствор глюкозы 40 в 5% растворе глюкозы; 6% раствор декстрана 70 в 0,9% растворе натрия хлорида; 6% раствор декстрана 70 в 5% растворе глюкозы.
Цефтазидим в концентрациях от 0,05 мг/мл до 0,25 мг/мл совместим с жидкостью для интраперитонеального диализа (лактатом).
Цефтазидим для внутримышечного введения можно растворять в 0,5% или 1% растворе лидокаина гидрохлорида. В этом случае следует сделать кожную пробу на переносимость лидокаина.
Эффективность обоих препаратов сохраняется при смешивании цефтазидима в дозе 4 мг/мл с такими веществами: гидрокортизон (гидрокортизона натрия фосфат) 1 мг/мл в 0,9% растворе натрия хлорида или 0,5% растворе глюкозы; цефуроксим (цефуроксим натрия) 3 мг/мл в 0,9% растворе натрия хлорида; клоксацилин (клоксацилин натрия) 4 мг/мл в 0,9% растворе натрия хлорида; гепарин 10 МЕ/мл или 50 МЕ/мл в 0,9% растворе натрия хлорида; калия хлорид 10 мэкв/л или 40 мэкв/л в 0,9% растворе натрия хлорида.
Содержимое флакона Тулизида 500 мг, растворенное в 1,5 мл воды для инъекций, можно добавить в раствор метронидазола (500 мг в 100 мл), при этом оба препарата сохраняют свою активность.
Приготовление растворов для внутримышечной или внутривенной болюсной инъекции
1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести рекомендованный объем растворителя.
2. Вынуть иглу шприца и встряхивать флакон до получения прозрачного раствора.
3. Перевернуть флакон. При полностью введенном поршне шприца вставить иглу во флакон. Набрать весь раствор в шприц, при этом игла все время должна быть в растворе. На маленькие пузырьки углекислого газа можно не обращать внимания.
Приготовление растворов для внутривенной инфузии (флаконы 1 г и 2 г)
1. Вколоть иглу шприца через крышку флакона и ввести 10 мл растворителя.
2. Вынуть иглу шприца и встряхивать флакон до получения прозрачного раствора.
3. Вставить иглу для воздуха через крышку во флакон для ослабления внутреннего давления во флаконе.
4. Не вынимая иглу для воздуха, добавить еще 40 мл растворителя. Вынуть иглу для воздуха, встряхнуть флакон и наладить систему для инфузий как обычно.
Примечание. Чтобы обеспечить стерильность препарата, очень важно не вставлять иглу для воздуха через крышку до растворения препарата.
Дети
Тулизид применяют детям с первых дней жизни.
Побочные реакции
Инфекции и инвазии: кандидоз (включая вагинит и стоматит).
Кровеносная и лимфатическая системы: эозинофилия, тромбоцитоз, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, лимфоцитоз, гемолитическая анемия, агранулоцитоз.
Иммунная система: анафилаксия (включая бронхоспазм и/или гипотензию).
Нервная система: головокружение, головная боль, парестезии. Сообщалось о случаях неврологических осложнений, таких как тремор, миоклония, судороги, энцефалопатия и кома у больных с почечной недостаточностью, для которых доза цефтазидима не была соответственно уменьшена.
Желудочно-кишечные нарушения: диарея, тошнота, рвота, боль в животе, колит, стоматит, нарушение вкуса.
Как и при применении других цефалоспоринов, колит может быть связан с Clostridium difficile и может проявляться в виде псевдомембранозного колита.
Мочевыделительная система: интерстициальный нефрит, острая почечная недостаточность.
Гепатобилиарные реакции: транзиторное повышение уровня печеночных ферментов (АЛТ, АСТ, ЛДГ, ГГТ, ЩФ), желтуха кожи и подкожных тканей: макулопапулезная сыпь, крапивница, зуд, кожные высыпания, ангионевротический отек, полиморфная эритема, синдром Стивенса Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Общие и расстройства в месте введения: лихорадка, боль и/или воспаление в месте инъекции, флебит или тромбофлебит в месте введения препарата.
Лабораторные показатели: положительный тест Кумбса, как и при применении других цефалоспоринов, иногда наблюдалось транзиторное повышение уровня мочевины крови, азота мочевины крови и/или креатинина в сыворотке.
Положительная реакция Кумбса наблюдается приблизительно у 5% пациентов, что может влиять на определение группы крови.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 г порошка во флаконах № 1, помещенных в картонную коробку.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Зейсс Фармасьютикелc ПВТ. Лтд.
Zeiss Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
Местонахождение
Участок №72, ЕПИП, фаза — 1, Джармаджры, Бадди, Район-Солан, Химачал-Прадеш, Индия.
Plot No. 72 EPIP Phаse — 1, Jharmajri, Baddi, Distt. Solan, Himachal Pradesh, India.
4024, А-Винг, Оберои Гарден Естайт, Чандивали, Андхери (Ист), Мумбаи-400072.
Заявитель
Тулип Лаб Прайвит Лимитед, Индия.
Tulip Lab Private Limited, India.