Азитрал (Azithral) (171299) - инструкция по применению ATC-классификация
Азитрал инструкция по применению
Состав
Азитромицин - 250 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Азитромицин является представителем группы макролидных антибиотиков — азалидов, обладающих широким спектром антимикробных свойств. Механизм действия азитромицина заключается в ингибировании синтеза бактериального белка за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом и предотвращения транслокации пептидов при отсутствии влияния на синтез полинуклеотидов.
Механизм резистентности: резистентность к азитромицину может быть врожденной или приобретенной. Полная перекрестная резистентность существует к Streptococcus pneumoniae, β-гемолитическим стрептококкам группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам.
Спектр антимикробного действия азитромицина
|Чувствительные
|Аэробные грамположительные бактерии
|Staphylococcus aureus метициллинчувствительный
|Streptococcus pneumoniae пенициллинчувствительный
|Streptococcus pyogenes (група А)
|Аэробные грамотрицательные бактерии
|Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
|Legionella pneumophila
|Moraxella catarrhalis
|Pasteurella multocida
|Анаэробные бактерии
|Clostridium perfringens
|Fusobacterium spp. (виды)
|Prevotella spp.
|Porphyromonas spp.
|Другие бактерии
|Chlamydia trachomatis
|Виды, которые приобретают резистентность в единичных случаях
|Аэробные грамположительные бактерии
Streptococcus pneumoniae
С промежуточной чувствительностью к пенициллину
Пенициллинрезистентный
|Врожденнорезистентные организмы
|Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecalis
|Стафилококки MRSA, MRSE (метициллинрезистентный золотистый стафилококк)
|Анаэробные бактерии
Группа бактероидов Bacteroides fragilis
Фармакокинетика. Биодоступность после перорального приема составляет приблизительно 37%. Cmax в плазме крови достигается через 2–3 ч после приема препарата.
При применении азитромицин распределяется по всему организму. В фармакокинетических исследованиях было показано, что концентрации азитромицина в тканях значительно выше (в 50 раз), чем в плазме крови, что свидетельствует о сильном связывании препарата с тканями.
Связывание с белками плазмы крови варьирует в зависимости от плазменных концентраций и составляет от 12% при 0,5 мкг/мл до 52% при 0,05 мкг/мл. Кажущийся объем распределения в равновесном состоянии (VVSS ) составлял 31,1 л/кг.
Заключительный Т½ из плазмы крови полностью отражает Т½ из тканей на протяжении 2–4 дней.
Примерно 12% дозы азитромицина выводится в неизмененном виде с мочой в течение последующих 3 дней после применения. Особенно высокие концентрации неизмененного азитромицина были выявлены в желчи человека. Также в желчи содержатся 10 метаболитов, которые образовывались с помощью N- и O-деметилирования, гидроксилирования колец дезозамина и агликона и расщепления кладинозы конъюгата. Сравнение результатов жидкостной хроматографии и микробиологических анализов показало, что метаболиты азитромицина не являются микробиологически активными.
Показания Азитрал
инфекции, вызванные чувствительными к азитромицину микроорганизмами:
- верхних дыхательных путей (бактериальный фарингит, тонзиллит, синусит, отит среднего уха);
- нижних дыхательных путей (бактериальный бронхит и обострение хронического бронхита, внегоспитальная пневмония);
- кожи и мягких тканей (хроническая мигрирующая эритема (I стадия болезни Лайма), рожа, импетиго и вторичная пиодермия);
- урогенитальные инфекции (неосложненный и осложненный уретрит/цервицит, вызванный Chlamydia trachomatis).
Применение Азитрал
таблетки. Азитромицин принимают внутрь 1 раз в сутки не менее чем за 1 ч до или спустя 2 ч после приема пищи.
Для взрослых и детей с массой тела более 45 кг: при инфекциях дыхательных путей, кожи и мягких тканей (за исключением хронической мигрирующей эритемы) — по 500 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней.
При хронической мигрирующей эритеме: 1 г в 1-й день, затем по 500 мг со 2-го по 5-й день.
В случае пропуска приема 1 дозы препарата ее следует принять как можно раньше, а последующие — с обычным интервалом в 24 ч.
Неосложненный и осложненный уретрит/цервицит: однократно 1 г (2 таблетки по 500 мг).
Курсовая доза — 1 г.
При почечной недостаточности с незначительной дисфункцией почек (клиренс креатинина >40 мл/мин) нет необходимости менять дозировку. Не проводились исследования у пациентов с клиренсом креатинина <40 мл/мин. Соответственно, следует с осторожностью применять азитромицин у таких больных.
При печеночной недостаточности препарат не следует назначать пациентам с тяжелыми заболеваниями печени, поскольку азитромицин метаболизируется в печени и выводится с желчью.
Больным пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к макролидам и другим компонентам препарата. Тяжелые нарушения функции печени и почек.
Побочные эффекты
оценка побочных реакций основывается на классификации с учетом частоты реакций: очень часто ≥10%; часто: ≥1–<10%; нечасто ≥0,1–<1%; редко ≥0,01– <0,1%; очень редко <0,01%, в том числе единичные случаи.
Инфекции и инвазии: нечасто — оральный кандидоз, вагинальные инфекции.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нечасто — эозинофилия, лейкопения; редко — тромбоцитопения, нейтрофилия, гемолитическая анемия. Были единичные сообщения о периодах транзиторной слабо выраженной нейтропении. Однако причинно-следственная связь с приемом азитромицина не была подтверждена.
Психические нарушения: редко — агрессивность, психомоторная гиперактивность, тревога и нервозность; частота не установлена — ажитация.
Со стороны нервной системы: нечасто — вертиго, гипестезия, сонливость, синкопе, головная боль, судороги (было установлено, что они также вызываются другими макролидными антибиотиками), искажение или потеря вкуса и обоняния; редко — парестезии, астения, невроз, вялость, бессонница, нарушения сна; частота не установлена — миастения гравис.
Со стороны органа зрения: часто — нарушение зрения.
Со стороны органа слуха: редко — сообщалось, что макролидные антибиотики вызывают нарушения слуха. У некоторых пациентов, которые принимали азитромицин, сообщалось о нарушении слуха, наступлении глухоты и звоне в ушах. Бо`льшая часть этих случаев связана с экспериментальными исследованиями, в которых азитромицин применяли в высоких дозах в течение длительного времени. Согласно доступным отчетам о дальнейшем медицинском наблюдении, большая часть этих проблем имела обратимый характер.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — сердцебиение, боль в груди, пароксизмальная желудочковая тахикардия по типу пируэт, желудочковая аритмия, включая желудочковую тахикардию. Редко сообщалось об удлинении интервала Q–T и трепетании желудочков, артериальной гипотензии.
Со стороны пищеварительного тракта: часто — тошнота, рвота, диарея, неприятные ощущения в животе (боль/спазмы); нечасто — жидкий стул, метеоризм, нарушение пищеварения, гастрит, анорексия; редко — запор, изменение цвета языка. Сообщалось о псевдомембранозном колите, панкреатите.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко сообщалось о гепатите и холестатической желтухе, включая измененные показатели функциональной пробы печени, а также о редких случаях тяжелого гепатита и дисфункции печени, что в редких случаях приводит к летальному исходу; частота не установлена — печеночная недостаточность, фульминантный гепатит, некротический гепатит.
Со стороны кожи: нечасто — аллергические реакции, включая зуд и сыпь; редко — экзантема, аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу и светочувствительность; тяжелые кожные реакции, а именно — полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны костно-мышечных системы: нечасто — артралгия.
Со стороны мочевыделительной системы: редко — интерстициальный нефрит и ОПН.
Со стороны репродуктивной системы: нечасто — вагинит.
Системные нарушения: редко — анафилаксия, включая отек (приводит в редких случаях к летальному исходу), кандидоз, ангиоэдема.
Общие нарушения: нечасто — повышенная утомляемость.
Лабораторные исследования: часто — лимфоцитопения, уменьшение количества бикарбонатов в крови; нечасто — повышение АсАТ, АлАТ, билирубина крови, повышение уровня мочевины, креатинина, изменения содержания калия в крови.
Особые указания
аллергические реакции: в редких случаях сообщалось, что азитромицин вызывает тяжелые аллергические (редко летальные) реакции, такие как ангионевротический отек и анафилаксия. Некоторые из них предопределяли развитие рецидивирующих симптомов и требовали более длительного наблюдения и лечения.
Нарушение функции печени. Поскольку печень является основным путем выведения азитромицина, следует с осторожностью назначать азитромицин пациентам с тяжелыми заболеваниями печени. Сообщалось о случаях фульминантного гепатита, который вызывает опасную для жизни печеночную недостаточность при приеме азитромицина. Необходимо проводить контроль функции печени в случае развития признаков и симптомов дисфункции печени, например астении, которая быстро развивается и сопровождается желтухой, при потемнении мочи, склонности к кровотечениям и печеночной энцефалопатии.
Нарушение функции почек. У пациентов с тяжелой дисфункцией почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин) наблюдалось 33% снижение системной экспозиции азитромицина.
Удлинение сердечной реполяризации и интервала Q–T, которое повышает риск развития сердечной аритмии и трепетания-фибрилляции желудочков, наблюдалось при лечении другими макролидными антибиотиками. Подобный эффект азитромицина нельзя полностью исключить у больных с повышенным риском удлинения сердечной реполяризации, поэтому следует с осторожностью назначать лечение пациентам:
- с врожденной или зарегистрированной пролонгацией интервала Q–T;
- которые на данный момент проходят терапию с применением других препаратов, удлиняющих интервал Q–T, например антиаритмические препараты классов IIА и III, цизаприд и терфенадин;
- с нарушениями электролитного баланса, особенно в случае гипокалиемии и гипомагниемии;
- с клинически релевантной брадикардией, сердечной аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью.
Миастения гравис: сообщалось об обострении симптомов миастении гравис или о новом развитии миастенического синдрома у пациентов, получающих терапию азитромицином.
Стрептококковые инфекции: азитромицин в целом эффективен в лечении воспалительных заболеваний ротоглотки, вызванных стрептококком, но нет никаких данных, демонстрирующих эффективность азитромицина в профилактике острого ревматического полиартрита.
Суперинфекции: как и в случае с другими антибактериальными препаратами, существует возможность возникновения суперинфекции (микозы).
Особые меры предосторожности необходимо принимать при применении азитромицина у пациентов с печеночной недостаточностью.
У пациентов, принимающих производные спорыньи, иногда возникали явления эрготизма вследствие одновременного применения некоторых макролидных антибиотиков. Данные о возможном лекарственном взаимодействии между препаратами спорыньи и азитромицином отсутствуют. Однако вследствие теоретической возможности возникновения эрготизма азитромицин не следует одновременно назначать с производными спорыньи.
При применении почти всех антибактериальных средств, включая азитромицин, сообщалось о случаях возникновения диареи, связанной с Clostridium difficile, в диапазоне от слабой диареи до колита с летальным исходом. Лечение антибактериальными средствами изменяет нормальную флору толстого кишечника, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.
C. difficile продуцируют токсины А и В, которые способствуют развитию диареи, связанной с C. difficile. Штаммы C. difficile, продуцирующие гипертоксин, повышают уровень заболеваемости и летальности, поскольку эти инфекции могут быть устойчивыми к антибактериальной терапии и стать причиной колэктомии. Возможность развития диареи, связанной с C. difficile, следует принимать во внимание у всех пациентов с диареей, возникшей после применения антибиотиков. Необходимо внимательно анализировать анамнез, поскольку сообщалось, что связанная с C. difficile диарея может развиться через 2 мес после приема антибактериальных препаратов.
Период беременности и кормления грудью. Учитывая недостаточность данных по безопасности применения препарата, не рекомендуется назначать азитромицин в период беременности и кормления грудью, за исключением случаев, когда ожидаемый эффект превышает возможный риск для плода. Кормление грудью во время терапии следует прекратить.
Дети. Препарат в данной лекарственной форме применяют у детей с массой тела более 45 кг.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Следует учитывать возможность развития побочных реакций со стороны нервной системы, таких как головокружение, сонливость, нарушение зрения.
Взаимодействия
следует осторожно назначать азитромицин пациентам одновременно с другими препаратами, которые могут удлинять интервал Q–T (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Антациды: при изучении влияния одновременного применения антацидов на фармакокинетику азитромицина в целом не наблюдалось изменений в биодоступности, хотя плазменные пиковые концентрации азитромицина снизились на 30%. Азитромицин необходимо принимать по крайней мере за 1 ч до или через 2 ч после приема антацидов.
Карбамазепин: в исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых волонтеров азитромицин не оказывал значительного влияния на плазменные уровни карбамазепина или на его активные метаболиты.
Циклоспорин: некоторые из родственных макролидных антибиотиков влияют на метаболизм циклоспорина. Поскольку не было проведено фармакокинетических и клинических исследований возможного взаимодействия при одновременном приеме азитромицина и циклоспорина, следует тщательно взвесить терапевтическую ситуацию до назначения одновременного приема этих препаратов. Если комбинированное лечение является оправданным, необходимо проводить тщательный мониторинг уровня циклоспорина и соответственно корректировать дозировку.
Антикоагулянты кумаринового ряда: сообщалось о повышенной тенденции к кровотечениям в связи с одновременным применением азитромицина и варфарина или кумариновых пероральных антикоагулянтов. Необходимо уделять внимание частоте мониторинга протромбинового времени.
Дигоксин: сообщалось, что у некоторых пациентов определенные макролидные антибиотики влияют на метаболизм дигоксина в кишечнике. Соответственно, в случае одновременного применения азитромицина и дигоксина следует помнить о возможности повышения концентраций дигоксина и проводить мониторинг уровня дигоксина.
Метилпреднизолон: в исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых волонтеров азитромицин не проявил значительного влияния на фармакокинетику метилпреднизолона.
Терфенадин: в фармакокинетических исследованиях не сообщалось о взаимодействии между азитромицином и терфенадином. Как и в случае с другими макролидными антибиотиками, азитромицин необходимо с осторожностью назначать в комбинации с терфенадином.
Теофиллин: азитромицин не влиял на фармакокинетику теофиллина при их одновременном приеме здоровыми волонтерами. Комбинированное применение теофиллина и других макролидных антибиотиков иногда приводило к повышению уровня теофиллина в плазме крови.
Зидовудин: 1000 мг однократно и 1200 или 600 мг многократно азитромицина влияли на фармакокинетику и выведение с мочой зидовудина или его глюкуронидных метаболитов. Однако прием азитромицина повышал концентрации фосфорилированного зидовудина, клинически активного метаболита в мононуклеарах периферического кровообращения. Клиническая значимость этих данных не определена, но может быть полезной для пациентов.
Нелфинавир: применение нелфинавира вызывает повышение равновесных концентраций азитромицина в плазме крови. Хотя коррекция дозы азитромицина при его одновременном применении с нелфинавиром не рекомендуется. Рекомендуется тщательный мониторинг известных побочных эффектов азитромицина.
Диданозин: при одновременном применении суточных доз азитромицина — 1200 мг с диданозином у 6 субъектов не было выявлено влияния на фармакокинетику диданозина по сравнению с плацебо.
Рифабутин: одновременное применение азитромицина и рифабутина не влияло на плазменные концентрации этих препаратов. Нейтропения наблюдалась у субъектов, которые принимали одновременно азитромицин и рифабутин. Хотя нейтропения была связана с применением рифабутина, причинная связь с одновременным приемом азитромицина не была установлена.
Производные спорыньи: учитывая теоретическую возможность возникновения эрготизма, одновременное применение азитромицина с производными спорыньи не рекомендуется.
Известно, что макролидные антибиотики вступают в реакцию с астемизолом, триазоламом, мидазоламом и альфентанилом. Поскольку данных о взаимодействии между азитромицином и указанными выше лекарственными средствами нет, рекомендуется осуществлять тщательный мониторинг пациентов, когда эти препараты применяются одновременно.
О влиянии азитромицина на уровень циметидина в крови не сообщалось.
В отличие от большинства макролидных антибиотиков, азитромицин не оказывает влияния на цитохром Р450, и в настоящее время не поступало данных о взаимодействии между азитромицином и указанными выше препаратами.
Передозировка
симптомы: при передозировке могут отмечаться симптомы общей интоксикации, расстройства слуха, боль в животе, сильная тошнота, рвота и диарея.
Лечение: следует промыть желудок, принять активированный уголь, провести симптоматическую терапию, направленную на поддержание жизненных функций организма. Специфического антидота нет.
Условия хранения
при температуре 15–25 °С.
Классификация
- Международное название
- Azithromycinum (Азитромицин)
- ATC-група
- J01F A10 Азитромицин
- Формы выпуска по NFC
- ABA Таблетки, покрытые оболочкой