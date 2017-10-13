Фармакодинамика.

Клиническое состояние сухости глаз часто обусловлено нехваткой муцина, который в норме вырабатывается конъюнктивой и обеспечивает увлажнение роговицы, абсорбируясь на ее поверхности. Недостаток муцина приводит к разрушению защитной слезной пленки и, как следствие — к образованию так называемых «сухих пятен» на роговице с последующим развитием поверхностного точечного кератита. Клиническими проявлениями синдрома сухих глаз является жжение, зуд, ощущение инородного тела, фотофобия.

Фармакокинетика.

Применение препарата при лечении синдрома сухих глаз обусловлено физико-химическими свойствами повидона, такими как лубрикующие свойства, способность абсорбироваться на поверхности глаза, уменьшать поверхностное натяжение и повышать вязкость водных растворов. Распределяясь на поверхности роговицы и конъюнктивы, повидон играет роль заместителя муцина и предотвращает развитие раздражение глаз и, как следствие — дегидратации эпителия глаз.