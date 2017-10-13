Вет Комод® (Wet-Comod®) (171186) - инструкция по применению ATC-классификация
Вет Комод инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: повидон;
1 мл раствора содержит 20 мг повидона;
вспомогательные вещества: сорбит (Е 420), лимонная кислота, натрия цитрат дигидрат, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные.
Основные физико-химические свойства: прозрачная раствор от бесцветного до светло-желтого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Искусственные заменители слезной жидкости и другие нейтральные препараты.
Код АТС S01Х A20.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Клиническое состояние сухости глаз часто обусловлено нехваткой муцина, который в норме вырабатывается конъюнктивой и обеспечивает увлажнение роговицы, абсорбируясь на ее поверхности. Недостаток муцина приводит к разрушению защитной слезной пленки и, как следствие — к образованию так называемых «сухих пятен» на роговице с последующим развитием поверхностного точечного кератита. Клиническими проявлениями синдрома сухих глаз является жжение, зуд, ощущение инородного тела, фотофобия.
Фармакокинетика.
Применение препарата при лечении синдрома сухих глаз обусловлено физико-химическими свойствами повидона, такими как лубрикующие свойства, способность абсорбироваться на поверхности глаза, уменьшать поверхностное натяжение и повышать вязкость водных растворов. Распределяясь на поверхности роговицы и конъюнктивы, повидон играет роль заместителя муцина и предотвращает развитие раздражение глаз и, как следствие — дегидратации эпителия глаз.
Показания
Утомляемость, жжение и/или сухости глаз, особенно в случаях, обусловленных интенсивной работой за компьютером или длительным просмотром телевизионных программ.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Поскольку ВЕТ КОМОД® при местном офтальмологическом применении сразу же достигает целевого органа и проявляет прежде всего физический эффект (увлажнение поверхности глаза) и не оказывает системного действия, о каких-либо взаимодействия с лекарственными средствами, кроме физического взаимодействия с глазными каплями для местного применения, неизвестно.
Особенности применения
Следует избегать одновременного применения глазных капель ВЕТ КОМОД® с другими офтальмологическими препаратами. Если такая необходимость все же существует, эти препараты следует закапывать не позднее чем за 30 минут перед применением глазных капель ВЕТ КОМОД®. Однако глазные мази всегда следует наносить в последнюю очередь.
Препарат совместим со всеми видами контактных линз и его можно применять при ношении контактных линз для улучшения ощущение комфорта.
После проведения офтальмологических хирургических вмешательств препарат следует применять только под наблюдением врача-офтальмолога.
Способ применения и дозы
Препарат закапывают по 1 капле в каждый глаз, причем его можно закапывать ежедневно с любой необходимой частотой. Обычно достаточно 4–5 закапываний в сутки.
Препарат ВЕТ КОМОД® предназначен для индивидуального применения только одним лицом. При закапывании глазных капель следует избегать любого контакта наконечника контейнера с глазом или кожей.
Способ применения
1. Снимите колпачок с контейнера.
2. Перед первым применением препарата переверните контейнер наконечником вниз и нажмите на дно контейнера до появления первых капель на отверстии наконечника. Сейчас контейнер готов для дальнейшего использования.
3. Слегка наклоните голову назад, оттяните нижнее веко и сильно и быстро нажмите на дно контейнера: это активирует механизм для высвобождения одной капли. Благодаря специальной системе клапана КОМОД® размер каждой капли и скорость высвобождения оставаться одинаковыми, однако это потребует большей силы нажатия, чем для обычных флаконов с каплями. Медленно закройте глаза для того, чтобы жидкость равномерно распределилась по его поверхности.
4. Сразу после использования закройте контейнер колпачком. После закапывания глазных капель следует убедиться, что наконечник капельницы сухой. В случае появления на нем жидкости следует избегать любого его контакта с глазом или кожей.
Примечание. Система КОМОД® позволяет высвободить 10 мл раствора, что составляет около 300 капель. По техническим причинам в конце использования в контейнере остается небольшое количество капель.
Дети
Данные по применению препарата у детей отсутствуют.
Побочные реакции
Поскольку препарат не содержит консервантов, он хорошо переносится даже при длительном применении. В очень редких случаях сообщалось о развитии реакций гиперчувствительности или аллергии, таких как жжение, слезотечение, покраснение, временное затуманивание зрения, ощущение инородного тела, зуд, отек, боль, воспаление, раздражение, отек век или лица, которые исчезали сразу же после отмены препарата.
Срок годности
3 года.
Препарат не следует применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Препарат можно применять в течение 6 месяцев после открытия контейнера.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл капель глазных в многодозовом пластиковом контейнере, оснащенном смотровым насосом и закрытом колпачком. По 1 контейнеру в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ/URSAPHARM Arzneimittel GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Индустриештрассе 35, D-66129 Саарбрюккен, Германия/Industriestrasse 35, D-66129 Saarbrucken, Germany.