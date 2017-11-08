внутрь, независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством воды.

В самом начале лечения взрослым и детям в возрасте ≥12 лет рекомендуется схема титрования, представленная в табл. 1.

Таблица 1. Схема применения препарата — начальное титрование



1-й день 2-й день 3-й день 300 мг 1 раз в сутки 300 мг 2 раза в сутки 300 мг 3 раза в сутки



Эпилепсия. Больные эпилепсией требуют длительной терапии. Дозирование определяют в соответствии с индивидуальной переносимостью и эффективностью препарата. Когда, по мнению врача, возникает необходимость в снижении дозы, прекращении приема препарата или его замещении альтернативным средством, это необходимо проводить постепенно в течение минимум 1 нед.

Взрослые и дети в возрасте ≥12 лет. Эффективная доза Габантина составляет 900–3600 мг/сут (разделенная на 3 приема). Лечение может быть начато с титрования дозы (см. табл. 1) или с назначения по 300 мг 3 раза в сутки в 1-й день. Далее, в зависимости от индивидуального ответа пациента на лечение и переносимости препарата, дозу можно постепенно повышать по 300 мг/сут каждые 2–3 дня до максимальной дозы 3600 мг/сут. Для некоторых пациентов может потребоваться более медленное титрование дозы габапентина. Минимальное время до достижения дозы 1800 мг/сут соответствует 1 нед, дозы 2400 мг/сут — 2 нед, дозы 3600 мг/сут — в целом 3 нед. Максимальный перерыв между приемами препарата не должен превышать 12 ч для предупреждения развития судорог.

Дети в возрасте с 6 до 12 лет. Лечение начинать с дозы 10–15 мг/кг массы тела в сутки. Эффективная доза составляет 25–35 мг/кг/сут, достигается методом титрования в течение приблизительно 3 дней. Суточная доза делится на 3 приема, максимальный перерыв между приемами препарата не должен превышать 12 ч.

Нейропатическая боль у взрослых. Лечение может быть начато с титрования дозы (см. табл. 1) или с применения начальной дозы 900 мг/сут, разделенной на 3 приема. Далее, в зависимости от индивидуального ответа пациента на лечение и переносимость препарата, дозу можно постепенно повышать по 300 мг/сут каждые 2–3 дня до максимальной дозы 3600 мг/сут.

Для некоторых пациентов может потребоваться более медленное титрование дозы габапентина. Минимальное время достижения дозы 1800 мг/сут соответствует 1 нед, дозы 2400 мг/сут — 2 нед, дозы 3600 мг/сут — в целом 3 нед. Максимальный перерыв между приемами препарата не должен превышать 12 ч.

Безопасность терапии сроком >5 мес при лечении периферической нейропатической боли не изучали. В случае необходимости применения габапентина при периферической нейропатической боли >5 мес врач должен оценить клиническое состояние пациента и определить необходимость дополнительного лечения.

В случае пропуска очередной дозы препарата пропущенную дозу необходимо принять при условии, что прием следующей дозы будет не ранее чем через 4 ч. В противном случае пропущенную дозу принимать не следует.

Для пациентов с ослабленным общим состоянием организма, с недостаточной массой тела, после трансплантации органов дозу габапентина следует титровать медленнее путем применения лекарственной формы с меньшей дозировкой препарата или увеличением интервала между повышением дозы.

Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). Для пациентов пожилого возраста может потребоваться изменение дозировки в связи с возрастным снижением функции почек (табл. 2).

Пациенты с нарушением функции почек. У пациентов с нарушением функции почек или находящихся на гемодиализе рекомендуется коррекция дозы (см. табл. 2).

Таблица 2. Дозы габапентина у взрослых в зависимости от функции почек



Клиренс креатинина, мл/мин Общая суточная дозаа, мг/сут ≥80 900–3600 50–79 600–1800 30–49 300–900 15–29 150ь–600 <15с 150ь–300



аОбщую суточную дозу следует распределить на 3 приема. Снижение дозировки применяют для пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина <79 мл/мин).

bНазначать в дозе 300 мг через день.

сУ пациентов с клиренсом креатинина <15 мл/мин суточную дозу необходимо снизить пропорционально клиренсу креатинина (например при клиренсе креатинина 7,5 мл/мин необходимо принимать половину суточной дозы, принимаемой пациентами с клиренсом креатинина 15 мл/мин).

Пациенты, находящиеся на гемодиализе. Пациентам с анурией, находящимся на гемодиализе и которые раньше никогда не получали габапентин, рекомендуется применять дозы насыщения от 300 до 400 мг, далее 200–300 мг габапентина после каждого 4-часового сеанса гемодиализа. В дни, когда диализ не проводят, габапентин принимать нельзя.

Пациентам с нарушением функции почек, находящимся на гемодиализе, поддерживающую дозу габапентина назначают в соответствии с рекомендациями (см. табл. 2). Дополнительно к поддерживающей дозе рекомендуется назначать 200–300 мг препарата после каждого 4-часового сеанса гемодиализа.