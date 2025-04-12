Звезда (Star)
Звезда инструкция по применению
Состав
действующие вещества: ментол, камфора, масло мяты перечной, масло эвкалиптовое, масло гвоздичное, масло коричное;
1 мл жидкого бальзама содержит ментола 280 мг, камфоры 88 мг, масла мяты перечной 229 мг, масла эвкалиптового 1 мг, масла гвоздичного 46 мг, масла коричного 38 мг;
вспомогательные вещества: масло минеральное.
Лекарственная форма
Бальзам жидкий.
Основные физико-химические свойства: жидкость коричнево-красного цвета с запахом эфирных масел.
Фармакотерапевтическая группа
Противозудные средства. Код АТС D04A X.
Фармакологические свойства
Препарат относится к группе средств, стимулирующих рецепторы слизистых оболочек, кожи и подкожных тканей. Обладает противовоспалительными, местносогревающими, антисептическими, анестезирующими свойствами, расширяет капилляры, улучшая таким образом кровоснабжение и незначительно снижая артериальное давление, действует на рефлекторные центры центральной нервной системы, проявляя стимулирующий эффект. Действие бальзама жидкого проявляется ослаблением воспалительного процесса и рефлекторным устранением боли (головной, мышечной), вызванного гриппом, простудными заболеваниями и другими факторами.
Показания
Симптоматическое лечение гриппа, головокружения, головной боли, простуды, насморка; при укусах насекомых.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бронхиальная астма, коклюш, псевдокруп, склонность к бронхоспазму или судорогам. Повреждения кожи, в том числе при ожогах, нарушении целостности кожи, экземе, дерматите, гнойничковых заболеваниях кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исследования по взаимодействию с другими лекарственными средствами не проводились.
Особенности применения
Только для наружного применения. Избегать контакта бальзама с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами. В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае появления таких реакций следует прекратить применение лекарственного средства и смыть его остатки с мест нанесения теплой водой с мылом.
Способ применения и дозы
Небольшое количество препарата нанести на болезненные участки и втереть в кожу (при головной боли — на виски, затылок, при насморке — под ноздрями, при простудах растереть спину, грудь и живот). При укусах насекомых нанести бальзам на место укуса и втереть в кожу.
Продолжительность лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента, течения заболевания и определяется достигнутым терапевтическим эффектом, характером комплексной терапии и переносимостью препарата.
Дети
Противопоказан детям младше 3 лет.
Препарат следует с осторожностью применять детям старше 3 лет в области лица, поскольку может вызвать бронхоспазм.
Побочные реакции
Аллергические реакции, включая сыпь, крапивницу, зуд, раздражение кожи и слизистых оболочек, гиперемия, дерматит, включая контактный дерматит, особенно у детей.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, возбуждение; возможно возникновение судорог, вызванных камфарой.
Со стороны дыхательной системы: увеличивается вероятность и частота возникновения спазма бронхов, особенно у детей.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 мл во флаконе; по 1 флакону в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Данафа Фармасьютикал Джоинт Сток Компани.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ул. Зунг Си Тхань Тхэ, б.253., г. Дананг, Вьетнам.