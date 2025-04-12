Небольшое количество препарата нанести на болезненные участки и втереть в кожу (при головной боли — на виски, затылок, при насморке — под ноздрями, при простудах растереть спину, грудь и живот). При укусах насекомых нанести бальзам на место укуса и втереть в кожу.

Продолжительность лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента, течения заболевания и определяется достигнутым терапевтическим эффектом, характером комплексной терапии и переносимостью препарата.