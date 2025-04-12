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Звезда (Star)

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Звезда
Звезда
Бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Дансон-БГ ЕООД
от 56,88 грн
в 398 аптеках
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Звезда
Звезда
Бальзам баночка 4 г №1
Дансон-БГ ЕООД
от 57,00 грн
в 2 аптеках других городов
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Звезда
Звезда
Бальзам жидкий для наружного применения флакон 5 мл №1
Дансон-БГ ЕООД
Нет в наличии
Цены в Киев
от 56,88 грн
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Инструкция указана для Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1

Звезда инструкция по применению

Инструкция указана для Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1

Состав

действующие вещества: ментол, камфора, масло мяты перечной, масло эвкалиптовое, масло гвоздичное, масло коричное;

1 мл жидкого бальзама содержит ментола 280 мг, камфоры 88 мг, масла мяты перечной 229 мг, масла эвкалиптового 1 мг, масла гвоздичного 46 мг, масла коричного 38 мг;

вспомогательные вещества: масло минеральное.

Лекарственная форма

Бальзам жидкий.

Основные физико-химические свойства: жидкость коричнево-красного цвета с запахом эфирных масел.

Фармакотерапевтическая группа

Противозудные средства. Код АТС D04A X.

Фармакологические свойства

Препарат относится к группе средств, стимулирующих рецепторы слизистых оболочек, кожи и подкожных тканей. Обладает противовоспалительными, местносогревающими, антисептическими, анестезирующими свойствами, расширяет капилляры, улучшая таким образом кровоснабжение и незначительно снижая артериальное давление, действует на рефлекторные центры центральной нервной системы, проявляя стимулирующий эффект. Действие бальзама жидкого проявляется ослаблением воспалительного процесса и рефлекторным устранением боли (головной, мышечной), вызванного гриппом, простудными заболеваниями и другими факторами.

Показания

Симптоматическое лечение гриппа, головокружения, головной боли, простуды, насморка; при укусах насекомых.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бронхиальная астма, коклюш, псевдокруп, склонность к бронхоспазму или судорогам. Повреждения кожи, в том числе при ожогах, нарушении целостности кожи, экземе, дерматите, гнойничковых заболеваниях кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Исследования по взаимодействию с другими лекарственными средствами не проводились.

Особенности применения

Только для наружного применения. Избегать контакта бальзама с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами. В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае появления таких реакций следует прекратить применение лекарственного средства и смыть его остатки с мест нанесения теплой водой с мылом.

Способ применения и дозы

Небольшое количество препарата нанести на болезненные участки и втереть в кожу (при головной боли — на виски, затылок, при насморке — под ноздрями, при простудах растереть спину, грудь и живот). При укусах насекомых нанести бальзам на место укуса и втереть в кожу.

Продолжительность лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента, течения заболевания и определяется достигнутым терапевтическим эффектом, характером комплексной терапии и переносимостью препарата.

Дети

Противопоказан детям младше 3 лет.

Препарат следует с осторожностью применять детям старше 3 лет в области лица, поскольку может вызвать бронхоспазм.

Побочные реакции

Аллергические реакции, включая сыпь, крапивницу, зуд, раздражение кожи и слизистых оболочек, гиперемия, дерматит, включая контактный дерматит, особенно у детей.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, возбуждение; возможно возникновение судорог, вызванных камфарой.

Со стороны дыхательной системы: увеличивается вероятность и частота возникновения спазма бронхов, особенно у детей.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 мл во флаконе; по 1 флакону в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Данафа Фармасьютикал Джоинт Сток Компани.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Ул. Зунг Си Тхань Тхэ, б.253., г. Дананг, Вьетнам.

Характеристики
Производитель
Дансон-БГ ЕООД
Форма выпуска
Бальзам для ингаляций
Условия продажи
Без рецепта
Вес
1.3 г
ATC-группа
Регистрация
UA/7031/02/01 от 16.04.2019