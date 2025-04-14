Харьков (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,80
Экономия при брони: -5,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,20
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,10
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,70
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
75,10
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,80
Экономия при брони: -5,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
76,80
Экономия при брони: -5,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
Звезда бальзам для ингаляций туба-карандаш 1.3 г №1
Danhson-Bg OOD