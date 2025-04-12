Сентор® (Sentor)
Сентор инструкция по применению
Состав
Вспомогательные вещества:
ядро: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал прежелатинизированный, натрия кроскармеллоза, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат;
оболочка: опадри II белый (гипромеллоза, титана диоксид (Е171), лактозы моногидрат, макрогол, глицерол триацетат).
Лозартан - 100 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лозартан — синтетический антагонист рецепторов ангиотензина II (АРА II) (типа АТ1) для перорального применения. Ангиотензин II — мощный вазоконстриктор — является активным гормоном ренин-ангиотензиновой системы и одним из важнейших факторов патофизиологии АГ. Ангиотензин II связывается с рецептором АТ1, который находится во многих тканях (например в гладких мышцах сосудов, надпочечниках, почках и сердце), определяя ряд важных биологических эффектов, в том числе вазоконстрикцию и высвобождение альдостерона. Ангиотензин II также стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток.
Лозартан селективно связывается с рецептором АТ1, в условиях in vitro и in vivo лозартан и его фармакологически активный метаболит карбоксильная кислота (Е3174) блокируют все физиологически значимые влияния ангиотензина II, независимо от источника или пути его синтеза.
Введение лозартана повышает уровень ренина в плазме крови, что приводит к повышению уровня ангиотензина II в плазме крови (это явление связано с выключением отрицательной обратной связи, вызванной ангиотензином II). Несмотря на такие явления, сохраняется действие препарата в виде снижения АД и уровня альдостерона. Это свидетельствует об эффективной блокаде рецепторов ангиотензина II.
Лозартан селективно связывается с рецептором АТ1, не связывается и не блокирует другие гормональные рецепторы или ионные каналы, которые важны с точки зрения регуляции функции сердечно-сосудистой системы. Кроме того, лозартан не блокирует АПФ (кининазу II), которая расщепляет брадикинин, поэтому лозартан не вызывает таких эффектов, не связанных непосредственно с блокадой рецептора АТ1 (то есть усиление эффектов, обусловленных брадикинином, например тенденции к появлению отеков).
При применении лозартана наблюдается угнетение негативной обратной реакции на секрецию ренина, что приводит к повышению активности ренина в плазме крови (АРП).
Повышение АРП приводит к повышению концентрации ангиотензина II в плазме крови. Несмотря на это, повышение, антигипертензивная активность и снижение концентрации альдостерона в плазме крови сохраняются, что указывает на эффективную блокаду рецепторов ангиотензина II. В течение 3 дней после прекращения лечения лозартаном показатели АРП и ангиотензина II возвращаются к исходному уровню.
Как лозартан, так и его основной активный метаболит обладают большей аффинностью к АТ1-рецепторам, чем к АТ2-рецепторам. В пересчете на массу активный метаболит в 10–40 раз активнее лозартана.
Применение лозартана 1 раз в сутки у пациентов с эссенциальной гипертензией легкой и средней степени вызвало статистически достоверное снижение систолического и диастолического АД. Измерение АД через 24 ч после приема дозы по сравнению с 5–6 ч после приема продемонстрировало снижение АД в течение 24 ч; естественный суточный ритм сохранялся. Снижение АД в конце интервала приема дозы составляло 70–80% эффекта, отмечается через 5–6 ч после приема.
Отмена лозартана у пациентов с АГ не привела к внезапному повышению АД (рикошетный синдром). Несмотря на значительное снижение АД, лозартан не проявлял клинически значимого влияния на ЧСС.
Лозартан имеет эквивалентную эффективность у мужчин и женщин, а также у пациентов с АГ младшего (до 65 лет) и старшего возраста.
Фармакокинетика. Всасывание. После приема внутрь лозартан хорошо всасывается и подвергается первичному метаболизму с образованием одного активного карбоксильного метаболита и других фармакологически неактивных метаболитов. Биодоступность лозартана — около 33%. Сmax лозартана и его активного метаболита достигается примерно через 1 ч и 3–4 ч после приема соответственно. Прием пищи не вызывает клинически значимых отклонений фармакокинетического профиля.
Распределение. Более 99% лозартана и его активного метаболита связываются с белками плазмы крови, преимущественно с альбуминами. Объем распределения лозартана — 34 л.
Метаболизм. Примерно 14% перорально введенной дозы превращается в активный метаболит. При пероральном введении 14C-меченного лозартана радиоактивность плазмы крови повышается за счет активного лозартана и его метаболита. У небольшого количества людей (около 1%) из лозартана образуется минимальное количество активного метаболита.
Кроме фармакологически активного метаболита, образуется ряд неактивных метаболитов, из которых наиболее важный формируется путем гидроксиляции бутиловой боковой цепи, а менее важный называется N-2-тетразол-глюкуронид.
Выведение. Плазменный клиренс лозартана составляет 600 мл/мин, а активного метаболита — 50 мл/мин. Почечный клиренс лозартана и его активного метаболита составляет 74 и 26 мл/мин соответственно. При пероральном введении лозартана около 4% введенной дозы выделяется с мочой в неизмененном виде и 6% — в форме активного метаболита. Лозартан и его активный метаболит имеют линеарную фармакокинетику.
После перорального приема концентрация лозартана и его активного метаболита снижается полиэкспоненциально. Терминальный Т½ лозартана — около 2 ч, а активного метаболита — 6–9 ч. При дозе 100 мг/сут ни лозартан, ни активный метаболит не будут значительно кумулировать в плазме крови. Лозартан и его метаболиты выделяются из организма с желчью и мочой.
Лозартан и его метаболиты выводятся как с желчью, так и с мочой. После перорального применения/введения 14С-меченного лозартана примерно 35 и 43% радиоактивно меченного препарата выявлено в моче и 58 и 50% — в кале соответственно.
Особые группы пациентов. Концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови пациентов пожилого возраста с АГ значимо не отличаются от данных показателей у молодых пациентов с АГ.
Концентрации лозартана в плазме крови были в 2 раза выше у женщин с АГ по сравнению с мужчинами, тогда как концентрации активного метаболита в плазме крови у мужчин и женщин существенно не отличались.
При приеме внутрь пациентами с легким и умеренным алкогольным циррозом печени концентрации лозартана и его активного метаболита в плазме крови оказывались соответственно в 5 и 1,7 раза выше, чем у молодых мужчин-добровольцев.
Концентрации лозартана в плазме крови у пациентов с клиренсом креатинина 10 мл/мин не отличались от таковых у лиц с неизмененной функцией почек. При сравнении площадь под кривой «концентрация–время» (AUC) лозартана у пациентов с нормальной функцией почек оказалась примерно в 2 раза больше, чем у пациентов, находящихся на гемодиализе.
Плазменные концентрации активного метаболита не изменяются у пациентов с нарушением функции почек или больных, находящихся на гемодиализе.
Ни лозартан, ни активный метаболит нельзя удалить из организма путем гемодиализа.
Фармакокинетика у детей
Известно, что фармакокинетика лозартана изучалась с участием 50 детей с АГ в возрасте от 1 мес до 16 лет, препарат перорально применяли 1 раз в сутки в дозах от 0,54 до 0,77 мг/кг (средние дозы).
Результаты показали, что активный метаболит лозартана образуется у пациентов всех возрастных групп. Результаты указывают на примерно аналогичные показатели фармакокинетики лозартана после перорального применения у новорожденных и детей дошкольного и школьного возраста. Фармакокинетические показатели метаболита отличались более в зависимости от возрастной группы. При сравнении детей дошкольного возраста и подростков такие различия были статистически значимыми. Экспозиция у новорожденных/младенцев была сравнительно высокой.
Показания Сентор
лечение эссенциальной гипертензии у взрослых, а также детей в возрасте от 6 лет.
Лечение заболевания почек у взрослых пациентов с АГ и сахарным диабетом 2-го типа с протеинурией ≥0,5 г/сут — как часть антигипертензивной терапии.
Лечение хронической сердечной недостаточности (у больных в возрасте 60 лет и старше), когда применение ингибиторов АПФ считается невозможным по причине несовместимости, особенно при кашле, или противопоказано. Пациентов с сердечной недостаточностью, состояние которых стабилизировалось при применении ингибитора АПФ, не следует переводить на лечение лозартаном. У больных фракция выброса левого желудочка должна составлять ≤40%, состояние должно быть клинически стабильным, также пациенту следует соблюдать установленный режим лечения хронической сердечной недостаточности.
Снижение риска развития инсульта у взрослых пациентов с АГ и гипертрофией левого желудочка, что подтверждено ЭКГ.
Применение Сентор
таблетки Сентор следует запивать стаканом воды. Применение препарата не зависит от приема пищи.
Сентор при всех показаниях применяют 1 раз в сутки в одно и то же время.
АГ. Обычно начальная и поддерживающая доза для большинства больных составляет 50 мг 1 раз в сутки (1 таблетка Сентор, 50 мг). Максимальный антигипертензивный эффект достигается на 3–6-й неделе от начала лечения. Для некоторых пациентов дозу можно повысить до 100 мг (1 таблетка Сентор, 100 мг) 1 раз в сутки (утром).
Препарат можно применять с другими антигипертензивными препаратами, особенно с диуретиками (например с гидрохлоротиазидом).
Пациенты с АГ и сахарным диабетом 2-го типа с протеинурией ≥0,5 г/сут.
Обычно начальная доза составляет 50 мг (1 таблетка Сентор 50 мг) 1 раз в сутки. Дозу можно повысить до 100 мг (1 таблетка Сентор, 100 мг) 1 раз в сутки в зависимости от того, каковы показатели АД через 1 мес после начала лечения. Препарат Сентор можно применять с другими антигипертензивными средствами (в частности с диуретиками, блокаторами кальциевых каналов, блокаторами α- или β-рецепторов, препаратами центрального действия), а также с инсулином и другими гипогликемизирующими препаратами, которые широко применяются (например с препаратами сульфонилмочевины, глитазонами и ингибиторами глюкозидазы).
Сердечная недостаточность
Обычно начальная доза лозартана у пациентов с сердечной недостаточностью составляет 12,5 мг 1 раз в сутки (следует применять препарат с соответствующей дозировкой). Как правило, дозу повышают с недельными интервалами (например 12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг и до максимальной 150 мг 1 раз в сутки) с учетом индивидуальной переносимости препарата.
Снижение риска развития инсульта у пациентов с АГ и гипертрофией левого желудочка, подтвержденной с помощью ЭКГ
Обычно начальная доза составляет 50 мг лозартана (1 таблетка Сентор, 50 мг) 1 раз в сутки. В зависимости от изменений уровня АД к лечению следует добавить гидрохлоротиазид в низкой дозе и/или повысить дозу лозартана до 100 мг (1 таблетка Сентор, 100 мг) 1 раз в сутки (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Отдельные группы пациентов
Применение у пациентов со сниженным ОЦК
Пациентам со сниженным ОЦК (например вследствие лечения высокими дозами диуретиков) начинать терапию необходимо с дозы 25 мг (½ таблетки Сентор, 50 мг) 1 раз в сутки (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение у пациентов с нарушением функции почек и пациентов, которым проводят гемодиализ
При применении препарата Сентор у пациентов с нарушением функции почек, а также пациентов, которым проводят гемодиализ, начальную коррекцию дозы проводить не нужно.
Применение у пациентов с нарушением функции печени
Для пациентов с нарушением функции печени в анамнезе следует рассмотреть вопрос о назначении препарата в меньшей дозе. Нет опыта лечения пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени, поэтому лозартан противопоказан этой группе пациентов (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение у детей
Данные по эффективности и безопасности применения лозартана у детей в возрасте от 6 лет для лечения АГ ограничены.
Также мало данных о фармакокинетике у детей с АГ в возрасте от 1 мес. Для детей, которые могут глотать таблетки и с массой тела >20 кг и <50 кг, рекомендуемая доза лозартана составляет 25 мг (½ таблетки Сентор, 50 мг) 1 раз в сутки. В исключительных случаях дозу можно повысить до максимальной — 50 мг 1 раз в сутки. Дозу следует корректировать в зависимости от влияния на уровень АГ.
Для пациентов с массой тела >50 кг обычно доза составляет 50 мг 1 раз в сутки. В исключительных случаях дозу можно повысить до максимальной — 100 мг 1 раз в сутки. Применение у детей доз, превышающих 1,4 мг/кг (или 100 мг) в сутки, не изучалось.
Лозартан не рекомендован для применения у детей в возрасте до 6 лет, поскольку данных по применению препарата этой группе пациентов недостаточно.
Лозартан не рекомендуется применять у детей со скоростью клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2, поскольку нет соответствующих данных по применению препарата у этой категории пациентов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Лозартан также не рекомендуется для применения у детей с нарушением функции печени (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение у пациентов пожилого возраста
Как правило, нет необходимости в коррекции начальной дозы пациентам пожилого возраста, хотя следует учитывать возможность назначения препарата в начальной дозе 25 мг пациентам в возрасте от 75 лет.
Противопоказания
- гиперчувствительность к действующему веществу или любому вспомогательному веществу, входящему в состав лекарственного средства (см. Состав);
- тяжелые нарушения функции печени;
- беременность или планирование беременности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, Применение в период беременности и кормления грудью);
- одновременное применение с препаратами, содержащими алискирен, противопоказано пациентам с сахарным диабетом или нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Побочные эффекты
известно, что лозартан изучался в рамках таких клинических исследований:
- контролируемое клиническое исследование с участием >3000 взрослых пациентов в возрасте от 18 лет с эссенциальной АГ;
- контролируемое клиническое исследование с участием 177 детей в возрасте от 6 до 16 лет с АГ;
- контролируемое клиническое исследование с участием >9000 пациентов в возрасте от 55 до 80 лет с АГ в сочетании с гипертрофией левого желудочка;
- контролируемое клиническое исследование с участием >7700 взрослых пациентов с хронической сердечной недостаточностью;
- контролируемое клиническое исследование с участием >1500 пациентов в возрасте от 31 года с сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с протеинурией.
Побочной реакцией, о которой чаще всего сообщалось, было головокружение. Частота побочных реакций, приведенных ниже, определена как: очень часто ≥1/10; часто от ≥1/100 до <1/10; нечасто от ≥1/1000 до <1/100; редко от ≥1/10 000 до <1/1000; очень редко <1/10 000; частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
Таблица 1. Частота побочных реакций, выявленных в плацебо-контролируемых клинических исследованиях и в постмаркетинговый период
|Побочные реакции по классам систем органов
|Частота побочных реакций
|Другое
|Пациенты с АГ
|Пациенты с АГ и гипертрофией левого желудочка сердца
|Пациенты с хронической сердечной недостаточностью
|Пациенты с АГ и сахарным диабетом 2-го типа с почечной недостаточностью
|Постмаркетинговые наблюдения
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Анемия
|Часто
|Частота неизвестна
|Тромбоцитопения
|Частота неизвестна
|Со стороны иммунной системы
|Реакции гиперчувствительности, анафилактические реакции, ангионевротический отек* и васкулит**
|Редко
|Психические нарушения
|Депрессия
|Частота неизвестна
|Со стороны нервной системы
|Мышечные судороги
|Часто
|Головокружение
|Часто
|Часто
|Часто
|Часто
|Сонливость
|Нечасто
|Головная боль
|Нечасто
|Нечасто
|Нарушения сна (бессонница)
|Нечасто
|Парестезия
|Редко
|Мигрень
|Частота неизвестна
|Дисгевзия
|Частота неизвестна
|Со стороны органа слуха и лабиринта
|Вертиго
|Часто
|Часто
|Звон в ушах
|Частота неизвестна
|Со стороны сердца
|Тахикардия
|Часто
|Пальпитация
|Нечасто
|Стенокардия
|Нечасто
|Синкопе
|Редко
|Фибрилляция предсердий
|Редко
|Инсульт
|Редко
|Со стороны сосудистой системы
|(Ортостатическая) гипотензия (в том числе дозозависимый ортостатический эффект)#
|Нечасто
|Часто
|Часто
|Со стороны респираторного тракта, органов грудной клетки и средостения
|Диспноэ
|Нечасто
|Кашель
|Нечасто
|Частота неизвестна
|Ринит
|Часто
|Синусит
|Часто
|Фарингит
|Часто
|Инфекция верхних дыхательных путей
|Часто
|Со стороны пищеварительного тракта
|Абдоминальная боль
|Нечасто
|Запор
|Нечасто
|Диарея
|Нечасто
|Частота неизвестна
|Тошнота
|Нечасто
|Рвота
|Нечасто
|Диспепсия
|Часто
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Панкреатит
|Частота неизвестна
|Гепатит
|Редко
|Нарушение функции печени
|Частота неизвестна
|Со стороны кожи и подкожной соединительной ткани
|Крапивница
|Нечасто
|Частота неизвестно
|Зуд
|Нечасто
|Частота неизвестна
|Сыпь
|Нечасто
|Нечасто
|Частота неизвестна
|Светочувствительность
|Частота неизвестна
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Миалгия
|Частота неизвестна
|Артралгия
|Частота неизвестна
|Рабдомиолиз
|Частота неизвестна
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Нарушение функции почек
|Часто
|Почечная недостаточность
|Часто
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Эректильная дисфункция/импотенция
|Частота неизвестна
|Общее состояние и нарушения, связанные со способом применения препарата
|Астения
|Нечасто
|Часто
|Нечасто
|Часто
|Слабость
|Нечасто
|Часто
|Нечасто
|Часто
|Отек
|Нечасто
|Недомогание
|Частота неизвестна
|Исследования
|Гиперкалиемия
|Часто
|Нечасто†
|Часто‡
|Повышение уровня AлАT§
|Редко
|Повышение уровня мочевины в крови, креатинина и калия в плазме крови
|Часто
|Гипонатриемия
|Частота неизвестна
|Гипогликемия
|Часто
*В том числе отек гортани, глотки, лица, губ, голосовой щели и/или языка (что приводит к обструкции дыхательных путей); у некоторых пациентов в анамнезе был ангионевротический отек (отек Квинке), связанный с применением других препаратов, в том числе ингибиторов АПФ.
**Включая пурпуру Шенлейна — Геноха.
#Особенно у пациентов с внутрисосудистой дегидратацией (например в случае тяжелой сердечной недостаточности или при лечении диуретиками в высоких дозах).
†Часто наблюдается у пациентов, принимавших 150 мг лозартана вместо 50 мг.
‡В клиническом исследовании, проведенном с участием больных сахарным диабетом 2-го типа с нефропатией, гиперкалиемия >5,5 ммоль/л наблюдалась у 9,9% пациентов, получавших лозартан, таблетки, и в 3,4% пациентов, получавших плацебо.
§Как правило, обратимы при прекращении терапии.
Нижеприведенные дополнительные побочные реакции возникали чаще у пациентов, получавших лозартан, чем плацебо (частота неизвестна): боль в спине, инфекции мочевыводящих путей и гриппоподобные симптомы.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: как следствие ингибирования РААС, сообщалось об изменениях функции почек, включая почечную недостаточность у пациентов группы риска; такие изменения почек могут быть обратимыми при прекращении терапии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети: профиль побочных реакций у детей подобен профилю у взрослых пациентов. Данные о побочных реакциях у детей ограничены.
Отчетность о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях лекарственного средства имеет важное значение. Это обеспечивает непрерывный мониторинг соотношения польза/риск лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему отчетности.
Особые указания
ангионевротический отек. Следует часто контролировать состояние пациентов с ангионевротическим отеком (отек лица, губ, горла и/или языка) в анамнезе.
Артериальная гипотензия и нарушение водно-солевого баланса. Симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после применения первой дозы препарата или после повышения дозы может возникать у пациентов со снижением ОЦК или дефицитом натрия, вызванными применением мощных диуретиков, диетическим ограничением потребления соли, диареей или рвотой. Такие состояния требуют коррекции перед началом лечения или снижения начальной дозы препарата Сентор (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Такие же рекомендации касаются детей в возрасте от 6 лет.
Электролитный дисбаланс. Электролитный дисбаланс часто отмечают у пациентов с нарушением функции почек (с или без сахарного диабета), что следует принимать во внимание. В клиническом исследовании с участием больных сахарным диабетом 2-го типа и нефропатией частота возникновения гиперкалиемии была выше при лечении лозартаном по сравнению с плацебо. Поэтому следует часто проверять концентрацию калия в плазме крови и показатели клиренса креатинина, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью и клиренсом креатинина 30–50 мл/мин.
Не рекомендуется одновременное применение лозартана и калийсберегающих диуретиков, добавок калия и заменителей соли, содержащих калий (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Нарушение функции печени. Принимая во внимание фармакокинетические данные, указывающие на существенное повышение концентрации лозартана в плазме крови больных циррозом печени, следует рассмотреть вопрос о снижении дозы для пациентов с наличием в анамнезе нарушений функции печени. Нет опыта применения препарата у больных с тяжелыми нарушениями функции печени, поэтому лозартан нельзя принимать таким пациентам (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Лозартан не рекомендован для применения у детей с нарушениями функции печени (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Нарушение функции почек. Сообщалось о возникновении изменений функции почек, включая почечную недостаточность, которую связывали с угнетением ренин-ангиотензиновой системы (особенно у пациентов с зависимостью функции почек от РААС, то есть у больных с тяжелой сердечной недостаточностью или с уже существующими нарушениями функции почек).
Препараты, влияющие на РААС, могут вызывать повышение уровня мочевины и креатинина в плазме крови у больных с двусторонним стенозом почечных артерий или со стенозом артерии единственной почки. Эти изменения функции почек могут быть обратимы после прекращения терапии. Следует с осторожностью применять лозартан у больных с двусторонним стенозом почечных артерий или со стенозом артерии единственной почки.
Применение у детей с нарушениями функции почек. Препарат не рекомендован для применения у детей со скоростью клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2, поскольку нет соответствующих данных по применению (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
В течение периода применения лозартана следует регулярно проверять функцию почек, поскольку возможно ее ухудшение. Особенно это касается ситуаций, когда лозартан применяют при наличии других патологических состояний (лихорадка, дегидратация), которые могут влиять на функцию почек.
Одновременное применение лозартана и ингибиторов АПФ ухудшает функцию почек, поэтому такая комбинация не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Трансплантация почки. Нет опыта относительно безопасности применения препарата у пациентов, которым недавно проведена трансплантация почки.
Первичный гиперальдостеронизм. У пациентов с первичным гиперальдостеронизмом, как правило, не отмечают эффекта при применении антигипертензивных препаратов, действующих путем ингибирования ренин-ангиотензиновой системы. Поэтому Сентор не рекомендуется для этой группы пациентов.
Заболевания коронарных артерий и цереброваскулярные заболевания. Как и при применении других антигипертензивных препаратов, чрезмерное снижение АД у пациентов с ишемическими заболеваниями коронарных артерий и цереброваскулярными заболеваниями может приводить к развитию инфаркта миокарда или инсульта.
Сердечная недостаточность. Как и при применении других препаратов, влияющих на РААС, у пациентов с сердечной недостаточностью с/без нарушения функции почек существует риск развития тяжелой артериальной гипотензии и (часто острого) нарушения функции почек.
Нет достаточного терапевтического опыта применения лозартана у пациентов с сердечной недостаточностью и сопутствующим тяжелым нарушением функции почек, больных с тяжелой сердечной недостаточностью (класс ІV по NYHA), а также с сердечной недостаточностью и симптоматически опасной для жизни сердечной аритмией. Поэтому лозартан следует применять с осторожностью у такой группы пациентов. Следует соблюдать осторожность при применении одновременно лозартана и блокаторов β-адренорецепторов.
Стеноз аортального и митрального клапанов, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и при применении других вазодилататоров, с особой осторожностью назначают пациентам со стенозом аортального и митрального клапанов или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.
Беременность. Применение лозартана не следует начинать в период беременности. За исключением случаев, когда продолжение терапии считается необходимым, пациенткам, планирующим беременность, следует назначить альтернативную антигипертензивную терапию с установленным профилем безопасности по применению в период беременности. Если диагностирована беременность, лечение лозартаном следует немедленно прекратить и, если необходимо, начать альтернативное лечение (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Применение в период беременности и кормления грудью).
Другие предостережения. Как установлено относительно ингибиторов АПФ, лозартан и другие антагонисты ангиотензина менее эффективны для снижения АД у пациентов негроидной расы, чем у других больных, возможно, из-за низкой активности ренина у пациентов с АГ, которые являются представителями негроидной расы.
Двойная блокада РААС. Известно, что при одновременном применении ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышается риск развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и ухудшения функции почек (включая ОПН). В связи с двойной блокадой РААС одновременное применение алискирена и АРА II или ингибиторов АПФ не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Если двойная блокада считается абсолютно необходимой, ее следует проводить только под наблюдением специалиста с частым мониторингом функции почек, электролитов и АД.
Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II не должны применяться одновременно у пациентов с диабетической нефропатией.
Непереносимость лактозы. Необходимо учесть, что таблетка препарата Сентор 50 мг содержит 1,05 мг лактозы, таблетка препарата Сентор 100 мг — 2,1 мг лактозы. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует применять этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Лекарственное средство противопоказано применять у беременных или женщин, планирующих беременность (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Если во время лечения этим препаратом подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных.
Эпидемиологические данные относительно риска тератогенного воздействия вследствие применения ингибиторов АПФ в течение I триместра беременности неубедительны, однако небольшое повышение риска не исключено. Поскольку нет контролируемых эпидемиологических данных о риске применения АРА II, подобные риски могут существовать и для этого класса препаратов. За исключением случаев, когда продолжение терапии АРА II считается необходимым, пациенткам, планирующим беременность, следует назначить альтернативную антигипертензивную терапию с установленным профилем безопасности по применению в период беременности. Если диагностирована беременность, лечение АРА II следует немедленно прекратить и, если необходимо, начать альтернативное лечение. Известно, что применение АРА II в течение II и III триместров беременности вызывает появление фетотоксических явлений (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и неонатальной токсичности (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия).
Если в течение II триместра беременности применялись АРА II, рекомендуется провести УЗИ для проверки функции почек и состояния костей черепа.
Состояние новорожденных, матери которых применяли АРА II, следует часто проверять по развитию артериальной гипотензии.
Период кормления грудью. Поскольку нет информации относительно применения лозартана в период кормления грудью, не рекомендуется назначать этот препарат в данный период. Желательно альтернативное лечение препаратами с лучше изученным профилем безопасности при кормлении грудью, особенно в период новорожденности или если ребенок недоношенный.
Дети. Лозартан не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 6 лет, поскольку данные по применению препарата у этой категории пациентов ограничены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не проводились исследования в отношении влияния препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. Однако следует помнить о возможности развития таких побочных реакций, как головокружение и сонливость, особенно в начале лечения и при повышении дозы препарата.
Взаимодействия
другие гипотензивные препараты могут усиливать гипотензивное действие лозартана. Одновременное применение с другими препаратами, которые могут индуцировать такую побочную реакцию, как артериальная гипотензия (трициклические антидепрессанты, антипсихотические лекарственные средства, баклофен и амифостин), может повышать риск возникновения артериальной гипотензии.
Лозартан метаболизируется с участием системы цитохрома Р450 (CYP) 2С9 до активного карбоксикислого метаболита. В клинических исследованиях установлено, что флуконазол (ингибитор CYP 2С9) снижает экспозицию активного метаболита примерно на 50%. Установлено, что одновременное лечение лозартаном и рифампицином (индуктор ферментов метаболизма) приводит к снижению на 40% концентрации активного метаболита в плазме крови. Клиническое значение этого эффекта неизвестно. Нет различий в экспозиции при одновременном применении лозартана и флувастатина (слабого ингибитора CYP 2С9).
Так же, как и при применении других препаратов, которые блокируют ангиотензин II или его эффекты, одновременное применение препаратов, задерживающих калий в организме (например калийсберегающих диуретиков: спиронолактон, триамтерен, амилорид), или тех, которые могут повышать уровень калия (например гепарин), добавок, содержащих калий, или заменителей соли, содержащих калий, может привести к повышению уровня калия в плазме крови. Одновременное применение таких лекарственных средств не рекомендуется.
Об обратимом повышении концентрации лития в плазме крови, а также о токсичности сообщалось при одновременном применении лития с ингибиторами АПФ. Также очень редко сообщали о таких случаях при применении АРА II.
Одновременное применение лития и лозартана следует проводить с осторожностью. Если такая комбинация считается необходимой, рекомендуется контролировать уровень лития в плазме крови в течение такого лечения.
При одновременном применении АРА II и НПВП (например селективные ингибиторы ЦОГ-2, ацетилсалициловая кислота в дозах, оказывающих противовоспалительное действие, неселективные НПВП) может ослабляться антигипертензивный эффект. Одновременное применение АРА II или диуретиков с НПВП может приводить к повышению риска нарушения функции почек, включая возможное развитие ОПН, а также к повышению уровня калия в плазме крови, особенно у пациентов с существующим нарушением функции почек. Такую комбинацию следует назначать с осторожностью, особенно лицам пожилого возраста. Пациентам следует проводить соответствующую гидратацию, также следует рассмотреть вопрос о мониторинге функции почек после начала сопутствующей терапии, в дальнейшем — периодически.
Двойная блокада (например при добавлении ингибитора АПФ к АРА II) должна ограничиваться индивидуально установленными случаями с тщательным мониторингом функции почек. Известно, что у пациентов с диагностированным атеросклеротическим поражением, сердечной недостаточностью или сахарным диабетом в стадии терминального поражения органов двойная блокада РААС ассоциируется с высокой частотой артериальной гипотензии, обмороками, гиперкалиемией и изменениями функции почек (включая ОПН) по сравнению с монотерапией препаратом, влияющим на РААС.
Известно, что двойная блокада РААС при комбинированном применении ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена связана с более высокой частотой побочных реакций, таких как артериальная гипотензия, гиперкалиемия и ухудшение функции почек (включая ОПН), по сравнению с монотерапией препаратом, влияющим на РААС (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Передозировка
симптомы интоксикации. Данные о передозировке у людей ограничены. Вероятными симптомами, в зависимости от степени передозировки, будут артериальная гипотензия, тахикардия. Брадикардия может возникать при парасимпатической (вагальной) стимуляции.
Лечение интоксикации. При возникновении симптоматической артериальной гипотензии следует проводить поддерживающую терапию. Лечебные мероприятия зависят от времени, прошедшего после приема препарата, характера и тяжести симптомов.
Приоритетной мерой должна быть стабилизация функции сердечно-сосудистой системы. После приема в случае передозировки показано применение активированного угля в соответствующей дозе. Следует часто контролировать основные показатели жизнедеятельности организма и корректировать при необходимости. Лозартан и активные метаболиты не удаляются при гемодиализе.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от действия влаги. Хранить в недоступном для детей месте.