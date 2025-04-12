ангионевротический отек. Следует часто контролировать состояние пациентов с ангионевротическим отеком (отек лица, губ, горла и/или языка) в анамнезе.

Артериальная гипотензия и нарушение водно-солевого баланса. Симптоматическая артериальная гипотензия, особенно после применения первой дозы препарата или после повышения дозы может возникать у пациентов со снижением ОЦК или дефицитом натрия, вызванными применением мощных диуретиков, диетическим ограничением потребления соли, диареей или рвотой. Такие состояния требуют коррекции перед началом лечения или снижения начальной дозы препарата Сентор (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Такие же рекомендации касаются детей в возрасте от 6 лет.

Электролитный дисбаланс. Электролитный дисбаланс часто отмечают у пациентов с нарушением функции почек (с или без сахарного диабета), что следует принимать во внимание. В клиническом исследовании с участием больных сахарным диабетом 2-го типа и нефропатией частота возникновения гиперкалиемии была выше при лечении лозартаном по сравнению с плацебо. Поэтому следует часто проверять концентрацию калия в плазме крови и показатели клиренса креатинина, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью и клиренсом креатинина 30–50 мл/мин.

Не рекомендуется одновременное применение лозартана и калийсберегающих диуретиков, добавок калия и заменителей соли, содержащих калий (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Нарушение функции печени. Принимая во внимание фармакокинетические данные, указывающие на существенное повышение концентрации лозартана в плазме крови больных циррозом печени, следует рассмотреть вопрос о снижении дозы для пациентов с наличием в анамнезе нарушений функции печени. Нет опыта применения препарата у больных с тяжелыми нарушениями функции печени, поэтому лозартан нельзя принимать таким пациентам (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Лозартан не рекомендован для применения у детей с нарушениями функции печени (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Нарушение функции почек. Сообщалось о возникновении изменений функции почек, включая почечную недостаточность, которую связывали с угнетением ренин-ангиотензиновой системы (особенно у пациентов с зависимостью функции почек от РААС, то есть у больных с тяжелой сердечной недостаточностью или с уже существующими нарушениями функции почек).

Препараты, влияющие на РААС, могут вызывать повышение уровня мочевины и креатинина в плазме крови у больных с двусторонним стенозом почечных артерий или со стенозом артерии единственной почки. Эти изменения функции почек могут быть обратимы после прекращения терапии. Следует с осторожностью применять лозартан у больных с двусторонним стенозом почечных артерий или со стенозом артерии единственной почки.

Применение у детей с нарушениями функции почек. Препарат не рекомендован для применения у детей со скоростью клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2, поскольку нет соответствующих данных по применению (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

В течение периода применения лозартана следует регулярно проверять функцию почек, поскольку возможно ее ухудшение. Особенно это касается ситуаций, когда лозартан применяют при наличии других патологических состояний (лихорадка, дегидратация), которые могут влиять на функцию почек.

Одновременное применение лозартана и ингибиторов АПФ ухудшает функцию почек, поэтому такая комбинация не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Трансплантация почки. Нет опыта относительно безопасности применения препарата у пациентов, которым недавно проведена трансплантация почки.

Первичный гиперальдостеронизм. У пациентов с первичным гиперальдостеронизмом, как правило, не отмечают эффекта при применении антигипертензивных препаратов, действующих путем ингибирования ренин-ангиотензиновой системы. Поэтому Сентор не рекомендуется для этой группы пациентов.

Заболевания коронарных артерий и цереброваскулярные заболевания. Как и при применении других антигипертензивных препаратов, чрезмерное снижение АД у пациентов с ишемическими заболеваниями коронарных артерий и цереброваскулярными заболеваниями может приводить к развитию инфаркта миокарда или инсульта.

Сердечная недостаточность. Как и при применении других препаратов, влияющих на РААС, у пациентов с сердечной недостаточностью с/без нарушения функции почек существует риск развития тяжелой артериальной гипотензии и (часто острого) нарушения функции почек.

Нет достаточного терапевтического опыта применения лозартана у пациентов с сердечной недостаточностью и сопутствующим тяжелым нарушением функции почек, больных с тяжелой сердечной недостаточностью (класс ІV по NYHA), а также с сердечной недостаточностью и симптоматически опасной для жизни сердечной аритмией. Поэтому лозартан следует применять с осторожностью у такой группы пациентов. Следует соблюдать осторожность при применении одновременно лозартана и блокаторов β-адренорецепторов.

Стеноз аортального и митрального клапанов, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и при применении других вазодилататоров, с особой осторожностью назначают пациентам со стенозом аортального и митрального клапанов или обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.

Беременность. Применение лозартана не следует начинать в период беременности. За исключением случаев, когда продолжение терапии считается необходимым, пациенткам, планирующим беременность, следует назначить альтернативную антигипертензивную терапию с установленным профилем безопасности по применению в период беременности. Если диагностирована беременность, лечение лозартаном следует немедленно прекратить и, если необходимо, начать альтернативное лечение (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Применение в период беременности и кормления грудью).

Другие предостережения. Как установлено относительно ингибиторов АПФ, лозартан и другие антагонисты ангиотензина менее эффективны для снижения АД у пациентов негроидной расы, чем у других больных, возможно, из-за низкой активности ренина у пациентов с АГ, которые являются представителями негроидной расы.

Двойная блокада РААС. Известно, что при одновременном применении ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышается риск развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и ухудшения функции почек (включая ОПН). В связи с двойной блокадой РААС одновременное применение алискирена и АРА II или ингибиторов АПФ не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Если двойная блокада считается абсолютно необходимой, ее следует проводить только под наблюдением специалиста с частым мониторингом функции почек, электролитов и АД.

Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II не должны применяться одновременно у пациентов с диабетической нефропатией.

Непереносимость лактозы. Необходимо учесть, что таблетка препарата Сентор 50 мг содержит 1,05 мг лактозы, таблетка препарата Сентор 100 мг — 2,1 мг лактозы. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует применять этот препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Лекарственное средство противопоказано применять у беременных или женщин, планирующих беременность (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Если во время лечения этим препаратом подтверждается беременность, его применение необходимо немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных.

Эпидемиологические данные относительно риска тератогенного воздействия вследствие применения ингибиторов АПФ в течение I триместра беременности неубедительны, однако небольшое повышение риска не исключено. Поскольку нет контролируемых эпидемиологических данных о риске применения АРА II, подобные риски могут существовать и для этого класса препаратов. За исключением случаев, когда продолжение терапии АРА II считается необходимым, пациенткам, планирующим беременность, следует назначить альтернативную антигипертензивную терапию с установленным профилем безопасности по применению в период беременности. Если диагностирована беременность, лечение АРА II следует немедленно прекратить и, если необходимо, начать альтернативное лечение. Известно, что применение АРА II в течение II и III триместров беременности вызывает появление фетотоксических явлений (снижение функции почек, олигогидрамнион, задержка оссификации костей черепа) и неонатальной токсичности (почечная недостаточность, артериальная гипотензия, гиперкалиемия).

Если в течение II триместра беременности применялись АРА II, рекомендуется провести УЗИ для проверки функции почек и состояния костей черепа.

Состояние новорожденных, матери которых применяли АРА II, следует часто проверять по развитию артериальной гипотензии.

Период кормления грудью. Поскольку нет информации относительно применения лозартана в период кормления грудью, не рекомендуется назначать этот препарат в данный период. Желательно альтернативное лечение препаратами с лучше изученным профилем безопасности при кормлении грудью, особенно в период новорожденности или если ребенок недоношенный.

Дети. Лозартан не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 6 лет, поскольку данные по применению препарата у этой категории пациентов ограничены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не проводились исследования в отношении влияния препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. Однако следует помнить о возможности развития таких побочных реакций, как головокружение и сонливость, особенно в начале лечения и при повышении дозы препарата.