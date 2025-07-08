Габалепт применяют внутрь, независимо от приема пищи.

Эпилепсия. Взрослым и детям в возрасте от 12 лет: начальная доза составляет 300 мг/сут. Дозу ежедневно повышают: 2-й день — 300 мг 2 раза в сутки, 3-й день — 300 мг 3 раза в сутки. Эффективная доза составляет 900–1800 мг/сут, равномерно распределенных на 3 приема. Максимальная суточная доза — 3600 мг. Максимальный интервал между приемами не должен превышать 12 ч.

Детям в возрасте 6–12 лет возможно назначение Габалепта по такой схеме: при массе тела 26–36 кг — 900 мг/сут; 37–50 кг — 1200 мг/сут; 51–72 кг — 1800 мг/сут.

Периферическая невропатическая боль у взрослых. Лечение начинают с дозы 300 мг/сут. Дозу можно повышать на 300 мг для достижения оптимального эффекта. В дальнейшем, учитывая индивидуальную переносимость пациента, дозу можно повышать на 300 мг/сут каждые 2–3 дня до максимальной — 3600 мг/сут.

Некоторые пациенты нуждаются в более медленном повышении суточной дозы габапентина. В таком случае минимальное время для достижения суточной дозы 1800 мг составляет 1 нед, для повышения дозы до 2400 мг/сут — 2 нед и дозы 3600 мг/сут — 3 нед.

Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет). Может потребоваться изменение дозировки в связи с возрастным снижением функции почек (таблица).

Пациенты с нарушением функции почек и пациенты пожилого возраста (>65 лет).

У пациентов с нарушением функции почек или тех, которые находятся на гемодиализе, рекомендуется корригирование дозы в соответствии с таблицей.

Таблица

Дозы габапентина у взрослых в зависимости от функций почек



Клиренс креатинина (мл/мин) Общая суточная дозаа (мг/сут) >80 900–3600 50–79 600–1800 30–49 300–900 15–29 150b–600 15с 150b–300



aОбщую суточную дозу следует разделить на 3 приема. Сниженые дозы применяют у пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина <79 мл/мин).

bНазначают в дозе 300 мг через день.

cУ пациентов с клиренсом креатинина <15 мл/мин дозу необходимо снизить пропорционально клиренсу креатинина (например при клиренсе креатинина 7,5 мл/мин необходимо применять половину суточной дозы, которую принимает пациент с клиренсом креатинина 15 мл/мин).

Пациенты, находящиеся на гемодиализе

Пациентам с анурией, находящимся на гемодиализе и ранее никогда не получавшим габапентин, рекомендуется применять дозы насыщения от 300 до 400 мг, далее — 200–300 мг габапентина после каждого 4-часового сеанса гемодиализа. В дни, когда диализ не проводится, габапентин принимать нельзя.

Пациентам с нарушением функции почек, находящимся на гемодиализе, поддерживающую дозу габапентина назначают в соответствии с рекомендациями, изложенными в таблице.

Дополнительно к поддерживающей дозе рекомендуется назначать 200–300 мг габапентина после каждого 4-часового сеанса гемодиализа.