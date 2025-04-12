Касарк® (Casark)
Касарк инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит кандесартана цилексетила, в пересчете на 100% вещество — 16 мг;
Прочие ингредиенты: кальция кармеллоза; крахмал кукурузный; гидроксипропилцеллюлоза; лактоза, моногидрат; магния стеарат; полиэтиленгликоль (ПЭГ 8000).
Кандесартана цилексетил - 16 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ангиотензин II — главный вазоактивный гормон ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), играющий роль в патофизиологическом механизме развития АГ, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний. Он также задействован в патогенезе гипертрофии и поражения органов. Основные физиологические эффекты ангиотензина II, такие как вазоконстрикция, стимуляция секреции альдостерона, регуляция солевого и водного гомеостаза и стимуляция роста клеток, происходят с участием рецепторов типа 1 (AT1).
Фармакодинамические эффекты. Кандесартана цилексетил является препаратом-предшественником, пригодным для приема внутрь. Он быстро превращается в активное вещество, кандесартан, путем эфирного гидролиза во время всасывания в пищеварительном тракте. Кандесартан является антагонистом рецепторов ангиотензина II (APA II), селективным относительно рецепторов AT1, с плотным связыванием и медленным отсоединением от рецептора. Ему несвойственна активность агониста.
Кандесартан не тормозит АПФ, превращающий ангиотензин I в ангиотензин II, и разрушает брадикинин. Не отмечено влияния на АПФ и усиление брадикинина или вещества Р. В контролируемых клинических исследованиях, в которых сравнивали кандесартан с ингибиторами АПФ, частота кашля была ниже у пациентов, принимавших кандесартана цилексетил. Кандесартан не связывается с рецепторами других гормонов и не блокирует ионные каналы, важные для регуляции сердечно-сосудистой системы. Антагонизм к рецепторам ангиотензина II (AT1) приводит к дозозависимому повышению плазменных уровней ренина, ангиотензина I и II, а также к снижению плазменной концентрации альдостерона.
Клиническая эффективность и безопасность. АГ. При АГ кандесартан вызывает дозозависимое долговременное снижение АД. Антигипертензивное действие происходит за счет уменьшения системного периферического сопротивления без рефлекторного повышения ЧСС. Указания на серьезную или усиленную артериальную гипотензию после приема первой дозы или на синдром отмены после прекращения лечения отсутствуют.
После приема разовой дозы кандесартана цилексетила начало антигипертензивного эффекта в большинстве случаев наблюдается в течение 2 ч. При длительном лечении наибольшее снижение АД при всех дозах обычно достигается на протяжении 4 нед и сохраняется в процессе долгосрочной терапии. Согласно данным метаанализа, средний дополнительный эффект при повышении дозы с 16 до 32 мг 1 раз в сутки был незначительным. Принимая во внимание межиндивидуальные отличия, у некоторых пациентов можно ожидать более выраженный, чем средний, эффект. Кандесартана цилексетил при условии приема 1 раз в сутки обеспечивает эффективное и плавное снижение АД в течение 24 ч с незначительным отличием между максимальным и минимальным эффектами во время интервала дозирования. При применении кандесартана цилексетила вместе с гидрохлоротиазидом отмечается дополнительное снижение АД. Усиленный антигипертензивный эффект также достигается, если кандесартана цилексетил комбинировать с амлодипином или фелодипином.
Лекарственным средствам, блокирующим РААС, свойствен менее выраженный антигипертензивный эффект у темнокожих пациентов (которые обычно составляют популяцию с низким уровнем ренина), чем у представителей других рас. Это также характерно для кандесартана.
Кандесартан усиливает почечный кровоток и/или не влияет либо повышает скорость клубочковой фильтрации за счет уменьшения сосудистого сопротивления в почках и фракции фильтрации. Известно, что у пациентов с АГ и сахарным диабетом II типа и микроальбуминурией антигипертензивное лечение кандесартана цилексетилом уменьшало выделение альбумина с мочой. В данное время отсутствуют данные относительно влияния кандесартана на прогрессирование диабетической нефропатии.
Сердечная недостаточность. Лечение кандесартана цилексетилом снижает летальность, уменьшает количество госпитализаций по поводу сердечной недостаточности и выраженность симптомов у пациентов с систолической дисфункцией левого желудочка, что было показано в ходе программы «Кандесартан при сердечной недостаточности — оценка снижения летальности и заболеваемости» (CHARM).
В исследовании CHARM-Альтернатива композитная конечная точка летальности от сердечно-сосудистого заболевания или первой госпитализации по поводу хронической сердечной недостаточности (ХСН) была значительно меньше при лечении кандесартаном в сравнении с плацебо (относительный риск снижался на 23%). Композитная конечная точка летальности по любым причинам или первой госпитализации по поводу ХСН была также значительно снижена в группе кандесартана, абсолютная разница составила 6%.
Обе составляющие этих композитных конечных точек — летальность и заболеваемость (госпитализация по поводу ХСН) — свидетельствуют в пользу благоприятного эффекта кандесартана. Лечение кандесартана цилексетилом приводило к улучшению функционального класса по NYHA (р=0,008).
В исследовании CHARM-Плюс композитная конечная точка летальности от сердечно-сосудистого заболевания или первой госпитализации по поводу ХСН была значительно снижена в группе кандесартана в сравнении с плацебо (относительный риск уменьшался на 15%). Композитная конечная точка летальности по любым причинам или первой госпитализации по поводу ХСН была также существенно меньше в группе кандесартана, абсолютная разница составляла 3,9%. Обе составляющие этих композитных конечных точек — летальность и заболеваемость — свидетельствуют в пользу благоприятного эффекта кандесартана. Лечение кандесартана цилексетилом приводило к улучшению функционального класса по NYHA (р=0,02).
В исследовании CHARM-Сохранение статистически значимого уменьшения композитных конечных точек летальности от сердечно-сосудистого заболевания или первой госпитализации по поводу ХСН не достигнуто.
Известно, что положительный эффект кандесартана был постоянным, невзирая на возраст, пол и сопутствующее медикаментозное лечение. Кандесартан также был эффективен у пациентов, которые одновременно принимали Р-блокаторы и ингибиторы АПФ, при этом положительный эффект был получен независимо от того, принимал ли пациент ингибиторы АПФ в целевой дозе, рекомендованной руководствами по лечению. У пациентов с ХСН и сниженной систолической функцией левого желудочка (фракция выброса левого желудочка ≤40%) кандесартан снижает системное сосудистое сопротивление и давление заклинивания легочных капилляров, повышает активность ренина в плазме крови и концентрацию ангиотензина II, а также снижает уровень альдостерона.
Фармакокинетика. Абсорбция и распределение. После приема внутрь кандесартана цилексетил превращается в активное вещество кандесартан. Абсолютная биодоступность кандесартана составляет приблизительно 40% после приема внутрь р-ра кандесартана цилексетила. Относительная биодоступность лекарственной формы таблеток в сравнении с тем же р-ром для приема внутрь составляет около 34% с очень незначительной изменчивостью. Расчетная абсолютная биодоступность таблетки, таким образом, составляет 14%. Средний пик плазменной концентрации (Сmах) достигается через 3–4 ч после приема таблетки. Плазменная концентрация кандесартана линейно возрастает с повышением доз в пределах терапевтического диапазона дозирования. Половых отличий в фармакокинетике кандесартана не выявлено. AUC кандесартана не испытывает существенных изменений под воздействием пищи. Кандесартан в значительной степени связывается с белками плазмы крови — свыше 99%. Мнимый объем распределения кандесартана составляет 0,1 л/кг.
Биодоступность кандесартана не изменяется под влиянием пищи.
Метаболизм и выведение. Кандесартан выводится преимущественно в неизмененном виде с мочой и желчью, и только в незначительной мере — за счет печеночного метаболизма (CYP 2C9). Исходя из данных in vitro исследований, не ожидается in vivo взаимодействия с препаратами, метаболизм которых зависит от изоферментов CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 или 3A4 цитохрома Р450. Конечный T½ кандесартана составляет приблизительно 9 ч. Кумуляции препарата после многократного приема нет.
Общий плазменный клиренс кандесартана приблизительно составляет 0,37 мл/мин/кг с почечным клиренсом около 0,19 мл/мин/кг. Выведение почками кандесартана происходит как путем клубочковой фильтрации, так и с помощью активной канальцевой секреции. После приема внутрь меченного радиоизотопом 14С кандесартана цилексетила примерно 26% дозы выводится с мочой в виде кандесартана и 7% — в виде неактивного метаболита, тогда как около 56% дозы выявляют в кале в виде кандесартана и 10% — в виде неактивного метаболита.
Фармакокинетика у особых категорий патентов. У лиц пожилого возраста (старше 65 лет) Сmах и АUС кандесартана повышались приблизительно на 50 и 80% соответственно в сравнении с молодыми людьми. Однако реакция АД и частота нежелательных явлений были подобными после приема дозы препарата Касарк пациентами молодого и пожилого возраста.
У пациентов с легкой и умеренной почечной недостаточностью Сmах и АUС кандесартана возрастали при повторном приеме примерно на 50 и 70% соответственно, но T½ оставался неизменным в сравнении с пациентами с нормальной функцией почек. Соответствующие изменения у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью составили около 50 и 110% соответственно.
Конечный T½ кандесартана был приблизительно удвоенным у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью. АUС кандесартана у пациентов, находящихся на гемодиализе, была близкой к показателю у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.
В двух исследованиях, которые включали пациентов с легкой и умеренной печеночной недостаточностью, отмечалось возрастание средней АUС кандесартана примерно на 20% в одном исследовании и на 80% — в другом. Опыт применения препарата у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью отсутствует.
Показания Касарк
лечение эссенциальной АГ у взрослых.
Лечение взрослых пациентов с сердечной недостаточностью и нарушением систолической функции левого желудочка (фракция выброса левого желудочка ≤40%) в качестве дополнительной терапии к ингибиторам АПФ или в случае непереносимости ингибиторов АПФ.
Применение Касарк
принимать внутрь.
Касарк следует принимать 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
Прием пищи не влияет на биодоступность кандесартана.
Таблетки 8 мг, 16 мг и 32 мг не могут быть разделены на части, поэтому при необходимости назначения кандесартана цилексетила в дозе 4 мг следует воспользоваться лекарственным средством, предоставляющим возможность дозирования кандесартана цилексетила 4 мг.
Дозирование при АГ. Рекомендованная начальная доза и обычная поддерживающая доза препарата Касарк составляет 8 мг 1 раз в сутки. В большинстве случаев антигипертензивный эффект достигается в течение 4 нед. Некоторым пациентам с недостаточным контролем АД дозу можно повысить до 16 мг 1 раз в сутки и максимум до 32 мг 1 раз в сутки. Терапия требует коррекции в соответствии с реакцией АД.
Касарк также можно применять вместе с другими антигипертензивными средствами (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). Показано, что добавление гидрохлоротиазида обеспечивает дополнительный антигипертензивный эффект с разными дозами препарата Касарк.
Применение у пациентов пожилого возраста. Начальная коррекция дозы при применении у пациентов пожилого возраста не является необходимой.
Применение у пациентов с уменьшением внутрисосудистого объема циркулирующей жидкости. Применение начальной дозы 4 мг может рассматриваться у пациентов с риском развития артериальной гипотензии, таких как пациенты с возможной дегидратацией (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение при почечной недостаточности. Начальной дозой у пациентов с почечной недостаточностью, включая пациентов на гемодиализе, являются 4 мг. Дозу следует подбирать в соответствии с реакцией на лечение. Опыт применения препарата у пациентов с очень тяжелой или терминальной почечной недостаточностью (клиренс креатинина <15 мл/мин) ограничен (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение при печеночной недостаточности. Пациентам с легкой и умеренной печеночной недостаточностью рекомендуется начальная доза 4 мг 1 раз в сутки. Дозу можно корректировать в соответствии с реакцией на лечение. Касарк противопоказан пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью и/или холестазом (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Применение у пациентов негроидной расы. Антигипертензивный эффект кандесартана менее выражен у темнокожих пациентов, чем у пациентов, принадлежащих к другим расам. Следовательно, потребность в повышении дозы препарата Касарк и сопутствующей терапии для контроля АД может чаще возникать у пациентов негроидной расы, чем у представителей других рас (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Дозирование при сердечной недостаточности. Обычная рекомендованная начальная доза кандесартана цилексетила представляет 4 мг 1 раз в сутки. Повышение до целевой дозы 32 мг 1 раз в сутки (максимальная доза) или максимальной переносимой дозы происходит за счет удваивания дозы с промежутками не менее 2 нед (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Обследование пациентов с сердечной недостаточностью всегда должно включать оценку функции почек, в том числе мониторинг уровня креатинина и калия в плазме крови.
Касарк можно применять вместе с другими лекарственными средствами для лечения сердечной недостаточности, включая ингибиторы АПФ, блокаторы β-адренорецепторов, диуретики и дигиталис или комбинацию этих лекарственных средств.
Комбинация ингибиторов АПФ, калийсберегающих диуретиков (например спиронолактона) и препарата Касарк не рекомендуется, и ее следует применять только после тщательной оценки потенциальных преимуществ и рисков (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Особые категории пациентов. Начальная коррекция дозы не является необходимой при применении у пациентов пожилого возраста или пациентов с внутрисосудистой дегидратацией либо почечной недостаточностью или легкой либо умеренной печеночной недостаточностью.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Касарк у детей от рождения до 18 лет для лечения сердечной недостаточности не установлены. Данные отсутствуют.
Противопоказания
гиперчувствительность к кандесартана цилексетилу или любому из вспомогательных веществ препарата. Нарушение функции печени тяжелой степени и/или холестаз. Пациентам с сахарным диабетом или нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2) одновременное применение кандесартана цилексетила и препаратов, содержащих алискирен, противопоказано.
Беременные или женщины, планирующие беременность (см. Применение в период беременности и кормления грудью).
Побочные эффекты
лечение АГ. Нежелательные реакции, отмечаемые во время контролируемых клинических исследований кандесартана цилексетила, были легкими и транзиторными. Связи общей частоты побочных явлений с дозой или возрастом не отмечено. Количество случаев отмены лечения из-за возникновения побочных явлений было сходным при лечении кандесартана цилексетилом (3,1%) и плацебо (3,2%).
При проведении обобщенного анализа данных клинических исследований с участием пациентов с АГ побочные реакции при применении кандесартана цилексетила определяли на основе нежелательных явлений, частота которых по крайней мере на 1% превышала частоту побочных реакций при применении плацебо. Самыми частыми нежелательными реакциями были головокружение/вертиго, головная боль и инфекции дыхательных путей.
Использованы следующие определения частоты: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1000) и очень редко (<1/10 000).
Возможны следующие побочные реакции при применении кандесартана цилексетила:
инфекции и инвазии: часто — инфекции дыхательных путей.
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз.
Со стороны обмена веществ и питания: очень редко — гиперкалиемия, гипонатриемия.
Со стороны нервной системы: часто — головокружение/вертиго, головная боль.
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: очень редко — кашель.
Со стороны пищеварительного тракта: очень редко — тошнота.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — повышение уровня печеночных ферментов, нарушение функции печени, гепатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — ангионевротический отек, сыпь, крапивница, зуд.
Со стороны костно-мышечной системы: очень редко — боль в спине, артралгия, миалгия.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: очень редко — ухудшение функции почек, включая ОПН у чувствительных пациентов.
Результаты лабораторных анализов: в большинстве случаев не фиксировали клинически значимого влияния препарата Касарк на обычные лабораторные показатели. Как и при применении других ингибиторов РААС отмечено незначительное снижение уровня гемоглобина. Обычно для пациентов, принимающих Касарк, нет необходимости в постоянном мониторинге лабораторных показателей. Однако у пациентов с нарушением функции почек рекомендуется периодический мониторинг уровней калия и креатинина в плазме крови.
Лечение сердечной недостаточности. Профиль побочных нежелательных реакций препарата Касарк у пациентов с сердечной недостаточностью соответствовал фармакологическим свойствам препарата и состоянию здоровья пациентов. Нежелательные явления, такие как гиперкалиемия, артериальная гипотензия и почечная недостаточность, чаще всего наблюдались у пациентов в возрасте старше 70 лет, больных сахарным диабетом или пациентов, принимавших другие лекарственные средства, влияющие на РААС, в частности ингибиторы АПФ и/или спиронолактон.
Возможны следующие побочные реакции при применении кандесартана цилексетила:
со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — лейкопения, нейтропения и агранулоцитоз.
Со стороны обмена веществ и питания: часто — гиперкалиемия; очень редко — гипонатриемия.
Со стороны нервной системы: очень редко — головокружение, головная боль.
Со стороны сосудов: часто — артериальная гипотензия.
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: очень редко — кашель.
Со стороны пищеварительного тракта: очень редко — тошнота.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: очень редко — повышение уровня печеночных ферментов, нарушение функции печени, гепатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — ангионевротический отек, высыпания, крапивница, зуд.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: очень редко — боль в спине, артралгия, миалгия.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: часто — нарушение функции почек, включая почечную недостаточность у чувствительных пациентов.
Результаты лабораторных анализов: у пациентов, принимающих кандесартана цилексетил по показанию сердечная недостаточность, часто отмечаются гиперкалиемия и нарушение функции почек. Рекомендуется периодический мониторинг уровней креатинина и калия в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
двойная блокада РААС. Существуют доказательства, что одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена повышает риск развития артериальной гипотензии, гиперкалиемии и ухудшения функции почек (включая ОПН). Поэтому двойная блокада РААС с помощью комбинированного применения ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена не рекомендована. Если терапия двойной блокадой считается абсолютно необходимой, ее следует осуществлять только под наблюдением специалиста и при условии частого тщательного мониторинга функции почек, электролитов и АД.
Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II не следует применять одновременно пациентам с диабетической нефропатией.
Нарушение функции почек. Как и при применении других средств, тормозящих РААС, можно ожидать изменения функции почек у чувствительных пациентов, принимающих кандесартана цилексетил.
При применении кандесартана цилексетила у пациентов с АГ и нарушением функции почек рекомендуется периодический мониторинг уровня калия и креатинина в плазме крови.
Опыт применения препарата у пациентов с очень тяжелой или терминальной почечной недостаточностью (клиренс креатинина <15 мл/мин) ограничен. Таким пациентам дозу препарата Касарк следует осторожно подбирать, осуществляя тщательный мониторинг АД. Обследование пациентов с сердечной недостаточностью должно включать периодическую оценку функции почек, особенно у пациентов пожилого возраста (от 75 лет), а также у пациентов с нарушениями функции почек. Во время подбора дозы кандесартана цилексетила рекомендуется мониторинг уровня креатинина и калия в плазме крови. Клинические исследования сердечной недостаточности не включали пациентов с уровнем креатинина в плазме крови >265 мкмоль/л (>3 мг/дл).
Сопутствующая терапия с применением ингибиторов АПФ при сердечной недостаточности. Риск побочных реакций, особенно артериальной гипотензии, гиперкалиемии и ухудшения функции почек (включая ОПН), может возрастать при применении кандесартана цилексетила в комбинации с ингибиторами АПФ. Тройная комбинация ингибитора АПФ, антагониста рецепторов минералокортикоидов и кандесартана цилексетила также не рекомендована. Применение этих комбинаций должно осуществляться только под наблюдением специалиста и при условии частого тщательного мониторинга функции почек, электролитов и АД.
Не следует применять ингибиторы АПФ одновременно с блокаторами рецепторов ангиотензина II пациентам с диабетической нефропатией.
Гемодиализ. На фоне диализа АД может быть особенно чувствительным к блокированию АТ1-рецепторов в результате уменьшения объема плазмы крови и активации РААС. Таким образом, пациентам, находящимся на гемодиализе, дозу препарата Касарк следует подбирать осторожно, осуществляя мониторинг АД.
Стеноз почечной артерии. Лекарственные средства, влияющие на РААС, включая АРА II, могут повышать уровень мочевины в крови и креатинина в плазме крови у пациентов с билатеральным стенозом почечной артерии или стенозом артерии единственной почки.
Трансплантация почки. Опыт применения препарата Касарк у пациентов с недавно перенесенной трансплантацией почки ограничен.
Артериальная гипотензия. У пациентов с сердечной недостаточностью во время лечения препаратом Касарк может возникать артериальная гипотензия. Она также может развиваться у пациентов с АГ и внутрисосудистой дегидратацией в результате приема высоких доз диуретиков. Следует с осторожностью начинать терапию и принять меры относительно коррекции гиповолемии.
Анестезия и хирургические вмешательства. У пациентов, принимающих АРА II, во время анестезии и хирургических вмешательств может возникать артериальная гипотензия в результате блокады РААС. Очень редко артериальная гипотензия может быть выраженной и требовать в/в введения жидкости и/или применения сосудосуживающих средств.
Стеноз аортального и митрального клапанов (обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия). Как и при применении других вазодилататоров, особенная осторожность показана пациентам с гемодинамически значимым стенозом аортального или митрального клапанов либо обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.
Первичный гиперальдостеронизм. Пациенты с первичным гиперальдостеронизмом в большинстве случаев не реагируют на антигипертензивные лекарственные средства, действующие благодаря торможению РААС. Таким образом, применение препарата Касарк в этой популяции не рекомендуется.
Гиперкалиемия. Одновременное применение препарата Касарк с калийсберегающими диуретиками, препаратами калия, калийсодержащими заменителями соли или другими лекарственными средствами, способными повышать уровни калия (например гепарин), может приводить к повышению плазменного уровня калия у пациентов с АГ. Следует должным образом осуществлять мониторинг уровня калия.
У пациентов с сердечной недостаточностью, принимающих Касарк, может возникать гиперкалиемия. Рекомендуется периодический мониторинг уровня калия в плазме крови. Комбинация ингибиторов АПФ, калийсберегающих диуретиков (например спиронолактона) и препарата Касарк не рекомендуется и ее можно применять только после тщательной оценки потенциальных преимуществ и рисков.
Общие. У пациентов, сосудистый тонус и функция почек которых зависят преимущественно от активности РААС (например пациенты с тяжелой застойной сердечной недостаточностью или основным заболеванием почек, включая стеноз почечной артерии), лечение с применением других лекарственных средств, влияющих на эту систему, было связано с острой артериальной гипотензией, азотемией, олигурией или редко — с ОПН. Возможность подобных эффектов не может быть исключена при применении АРА II. Как и любое антигипертензивное средство, чрезмерное снижение АД у пациентов с ишемической кардиопатией или ишемическим цереброваскулярным заболеванием может приводить к инфаркту миокарда или инсульту.
Антигипертензивный эффект кандесартана может усиливаться другими лекарственными средствами, которые имеют свойство снижать АД, независимо от того, назначены они в качестве антигипертензивных средств или применяются по другим показаниям.
Касарк содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, лактазной недостаточностью Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы нельзя принимать это лекарственное средство.
Беременность. Применение АРА ІІ не следует начинать в период беременности. За исключением случаев, когда продолжение терапии АРА ІІ считается крайне необходимым, пациенткам, планирующим беременность, следует назначать альтернативное антигипертензивное лечение с установленным профилем безопасности для применения в период беременности. Если беременность диагностирована, лечение АРА ІІ следует немедленно прекратить и, если необходимо, начать альтернативную терапию.
У пациенток в постменархеальном периоде возможность забеременеть оценивается на общей основе. Нужно предоставить соответствующую информацию и/или принять меры для предотвращения риска воздействия препарата в период беременности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и Применение в период беременности и кормления грудью).
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение кандесартана цилексетила в период беременности противопоказано. Кандесартана цилексетил не рекомендуется для применения в период кормления грудью.
Беременность. Эпидемиологические доказательства риска тератогенности после экспозиции ингибиторов АПФ в І триместр беременности не позволяют сделать окончательное заключение, однако незначительное повышение риска нельзя исключить. Поскольку контролируемые эпидемиологические данные относительно риска при применении АРА ІІ отсутствуют, подобные риски могут существовать и для этого класса лекарственных средств. За исключением случаев, когда продолжение терапии АРА ІІ считается крайне необходимым, пациенткам, планирующим беременность, следует назначить альтернативное антигипертензивное лечение с установленным профилем безопасности для применения в период беременности. Если беременность диагностирована, лечение препаратами АРА ІІ следует немедленно прекратить и при необходимости начать альтернативную терапию.
Новорожденным, чьи матери получали АРА ІІ, требуется тщательное наблюдение на предмет артериальной гипотензии.
Кормление грудью. Поскольку информации по применению препарата Касарк в период кормления грудью нет, препарат не рекомендован для применения. Следует отдать предпочтение альтернативным методам лечения с лучше изученными профилями безопасности в период кормления грудью, особенно новорожденных или недоношенных детей.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Касарк у детей не установлены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований относительно влияния кандесартана на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами не проводилось. Однако следует принять во внимание, что во время лечения препаратом Касарк развиваются головокружение или повышенная утомляемость.
Взаимодействия
препараты, которые изучались в клинических фармакокинетических исследованиях, включают гидрохлоротиазид, варфарин, дигоксин, пероральные контрацептивы (то есть этинилэстрадиол/левоноргестрел), глибенкламид, нифедипин и эналаприл. Клинически значимого фармакокинетического взаимодействия с этими лекарственными средствами не выявлено.
Одновременное применение калийсберегающих диуретиков, препаратов калия, калийсодержащих заменителей соли или других лекарственных препаратов (например гепарина) может повышать уровни калия. Мониторинг уровня калия следует осуществлять должным образом (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сообщалось об обратимом повышении плазменных концентраций лития и токсичности во время одновременного приема лития и ингибиторов АПФ.
Подобный эффект может отмечаться при применении АРА II. Применение кандесартана с литием не рекомендуется. Если подтверждена необходимость комбинации, рекомендуется тщательный мониторинг плазменного уровня лития.
При одновременном введении АРА II с НПВП (например селективными ингибиторами ЦОГ-2, ацетилсалициловой кислотой (>3 г/сут) и неселективными НПВП) может наблюдаться ослабление антигипертензивного эффекта.
Как и при применении ингибиторов АПФ, одновременный прием АРА II и НПВП может приводить к повышению риска ухудшения функции почек, включая возможную ОПН и повышение уровня калия в плазме крови, в частности у пациентов с ослабленной уже в начале лечения функцией почек. Комбинацию следует применять с осторожностью, особенно у пациентов пожилого возраста. Пациенту необходимо провести должным образом гидратацию и следует уделить внимание мониторингу функции почек после начала сопутствующей терапии и периодически в дальнейшем.
Данные клинического исследования свидетельствуют, что двойная блокада РААС посредством комбинированного применения ингибиторов АПФ и блокаторов ангиотензина II или алискирена связана с большей частотой побочных явлений, таких как артериальная гипотензия, гиперкалиемия и ухудшение функции почек (включая ОПН), по сравнению с применением лекарственного средства в монотерапии, влияющим на РААС.
Передозировка
симптомы: учитывая фармакологические свойства препарата, основным проявлением передозировки, вероятно, будет симптоматическая артериальная гипотензия и головокружение. В отдельных случаях передозировки (до 672 мг кандесартана цилексетила) сообщается о выздоровлении пациентов без последствий.
Лечение: если развивается симптоматическая артериальная гипотензия, следует назначить симптоматическое лечение и проводить мониторинг показателей жизнедеятельности. Пациенту следует придать положение лежа на спине с поднятыми вверх ногами. Если этого недостаточно, необходимо увеличить объем плазмы крови с помощью инфузии, например 0,9% р-ра натрия хлорида. Если вышеупомянутых мероприятий недостаточно, можно применить симпатомиметические лекарственные средства. Кандесартан не выводится при помощи гемодиализа.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.