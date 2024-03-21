КАНДЕСАРТАН (CANDESARTANUM) Действующее вещество
Mm = 440,461 Да.
блокатор рецепторов ангиотензина II группы небифениловых тетразолов. Отличается образованием прочной, медленно диссоциирующей связи с AT1-подтипом рецепторов. У больных с АГ вызывает снижение АД без развития ортостатических реакций и изменения ЧСС; однократного применения кандесартана достаточно для эффективного контроля уровня АД в течение суток. Максимальное снижение АД достигается через 4–6 нед курсового применения.
Абсолютная биодоступность при приеме внутрь — приблизительно 15%. При пероральном приеме Cmax в плазме крови достигается через 3–4 ч. У пациентов с выраженной почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) AUC и Cmax в плазме крови повышаются практически вдвое по сравнению со значением этих показателей у лиц с нормальной функцией почек. Фармакокинетика при приеме в дозах до 32 мг/сут линейная. Связывание с белками плазмы крови — более 99%. Подвергается незначительному метаболизму в печени с образованием неактивных метаболитов. Около 33% кандесартана выделяется с мочой (26% — в неизмененном виде), 67% — с калом. T½ — 9–12 ч.
эссенциальная АГ.
внутрь, независимо от приема пищи, взрослым обычно в дозе 16 мг/сут в 1 прием. Пациентам, ранее принимавшим диуретики, а также при нарушении функции почек назначают в начальной дозе 8 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 32 мг в 1–2 приема.
Применяют для монотерапии или в сочетании с тиазидными диуретиками.
Безопасность и эффективность у детей не установлены.
повышенная чувствительность к кандесартану, период беременности.
при проведении плацебо-контролируемых клинических исследований было установлено, что частота развития побочных эффектов при назначении кандесартана и плацебо существенно не отличается. Наиболее частыми причинами отмены терапии были: головная боль, головокружение, инфекции верхних отделов дыхательных путей, фарингит, ринит.
в настоящее время нет данных о безопасности применения кандесартана у детей, у больных с тяжелой сердечной недостаточностью, билатеральным стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки.
кандесартан может усиливать гипотензивный эффект других антигипертензивных средств и диуретиков при одновременном применении.
Не выявлено значимых фармакокинетических взаимодействий с нифедипином, дигоксином, пероральными контрацептивами и варфарином.