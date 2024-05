блокатор рецепторов ангиотензина II группы небифениловых тетразолов. Отличается образованием прочной, медленно диссоциирующей связи с AT 1 -подтипом рецепторов. У больных с АГ вызывает снижение АД без развития ортостатических реакций и изменения ЧСС; однократного применения кандесартана достаточно для эффективного контроля уровня АД в течение суток. Максимальное снижение АД достигается через 4–6 нед курсового применения.

Абсолютная биодоступность при приеме внутрь — приблизительно 15%. При пероральном приеме C max в плазме крови достигается через 3–4 ч. У пациентов с выраженной почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) AUC и C max в плазме крови повышаются практически вдвое по сравнению со значением этих показателей у лиц с нормальной функцией почек. Фармакокинетика при приеме в дозах до 32 мг/сут линейная. Связывание с белками плазмы крови — более 99%. Подвергается незначительному метаболизму в печени с образованием неактивных метаболитов. Около 33% кандесартана выделяется с мочой (26% — в неизмененном виде), 67% — с калом. T ½ — 9–12 ч.