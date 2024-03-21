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Активные вещества — “К”КАНДЕСАРТАН (CANDESARTANUM)

КАНДЕСАРТАН (CANDESARTANUM) Действующее вещество

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Найдено: 8 препаратов
Касарк® таблетки, 16 мг, блистер, № 30; Корпорация Артериум
Касарк® Таблетки, 16 мг, блистер, № 30 Корпорация Артериум
В 996 аптеках
от 163,11 грн
Цены в аптеках
Касарк® таблетки, 8 мг, блистер, № 30; Корпорация Артериум
Касарк® Таблетки, 8 мг, блистер, № 30 Корпорация Артериум
В 939 аптеках
от 134,20 грн
Цены в аптеках
Касарк® таблетки, 32 мг, блистер, № 30; Корпорация Артериум
Касарк® Таблетки, 32 мг, блистер, № 30 Корпорация Артериум
В 921 аптеке
от 174,75 грн
Цены в аптеках
Кантаб таблетки, 8 мг, блистер, № 28; Nobel
Кантаб Таблетки, 8 мг, блистер, № 28 Nobel
В 167 аптеках
от 162,55 грн
Цены в аптеках
Кантаб таблетки, 16 мг, блистер, № 28; Nobel
Кантаб Таблетки, 16 мг, блистер, № 28 Nobel
В 162 аптеках
от 211,62 грн
Цены в аптеках
Кандесар таблетки, 32 мг, блистер, № 30; SUN
Кандесар Таблетки, 32 мг, блистер, № 30 SUN
В 109 аптеках
от 107,00 грн
Цены в аптеках
Кандесар таблетки, 16 мг, № 10; SUN
Кандесар Таблетки, 16 мг, № 10 SUN
В 3 аптеках
от 67,48 грн
Цены в аптеках
Кандесар таблетки, 8 мг, № 10; SUN
Кандесар Таблетки, 8 мг, № 10 SUN
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки.
CAS №: 139481-59-7 С24H20N6O3
MeSH, USPDDN: 1H-бензимидазол-7-карбоксильная кислота, 2-этокси-1-((2'-(1H-тетразол-5-ил)(1,1'-бифенил)-4-ил)метил)-.
Mm = 440,461 Да.
Форма выпуска: таблетки.

блокатор рецепторов ангиотензина II группы небифениловых тетразолов. Отличается образованием прочной, медленно диссоциирующей связи с AT1-подтипом рецепторов. У больных с АГ вызывает снижение АД без развития ортостатических реакций и изменения ЧСС; однократного применения кандесартана достаточно для эффективного контроля уровня АД в течение суток. Максимальное снижение АД достигается через 4–6 нед курсового применения.
Абсолютная биодоступность при приеме внутрь — приблизительно 15%. При пероральном приеме Cmax в плазме крови достигается через 3–4 ч. У пациентов с выраженной почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) AUC и Cmax в плазме крови повышаются практически вдвое по сравнению со значением этих показателей у лиц с нормальной функцией почек. Фармакокинетика при приеме в дозах до 32 мг/сут линейная. Связывание с белками плазмы крови — более 99%. Подвергается незначительному метаболизму в печени с образованием неактивных метаболитов. Около 33% кандесартана выделяется с мочой (26% — в неизмененном виде), 67% — с калом. T½ — 9–12 ч.

эссенциальная АГ.

внутрь, независимо от приема пищи, взрослым обычно в дозе 16 мг/сут в 1 прием. Пациентам, ранее принимавшим диуретики, а также при нарушении функции почек назначают в начальной дозе 8 мг 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза — 32 мг в 1–2 приема.
Применяют для монотерапии или в сочетании с тиазидными диуретиками.
Безопасность и эффективность у детей не установлены.

повышенная чувствительность к кандесартану, период беременности.

при проведении плацебо-контролируемых клинических исследований было установлено, что частота развития побочных эффектов при назначении кандесартана и плацебо существенно не отличается. Наиболее частыми причинами отмены терапии были: головная боль, головокружение, инфекции верхних отделов дыхательных путей, фарингит, ринит.

в настоящее время нет данных о безопасности применения кандесартана у детей, у больных с тяжелой сердечной недостаточностью, билатеральным стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки.

кандесартан может усиливать гипотензивный эффект других антигипертензивных средств и диуретиков при одновременном применении.
Не выявлено значимых фармакокинетических взаимодействий с нифедипином, дигоксином, пероральными контрацептивами и варфарином.