при одновременном применении препаратов зверобоя или применении их сразу после лечения ингибиторами МАО, так же, как и в случае применения ингибиторов МАО непосредственно после терапии препаратами зверобоя, возможно увеличение выраженности побочных эффектов. При одновременном применении с другими антидепрессантами (флуоксетин, пароксетин, сертралин, флувоксамин, циталопрам) и производными триптана (суматриптан, наратриптан, золмитриптан) также возможно увеличение выраженности побочных реакций (тошнота, рвота, возбуждение, чувство страха). Кроме указанных препаратов, Депривит может взаимодействовать также с другими лекарственными средствами, метаболизм которых происходит с участием ферментов системы цитохрома Р450. Влияние на ферменты может длиться и после прекращения лечения препаратами, содержащими экстракт зверобоя. В связи с этим взаимодействие препарата Депривит с другими препаратами может происходить еще в течение 2 нед после прекращения его применения.

Препараты зверобоя могут повышать активность многих ферментов, принимающих участие в метаболизме других лекарственных средств. В результате таких реакций может снижаться концентрация в плазме крови и терапевтический эффект некоторых лекарственных средств.

Может уменьшать выраженность эффекта непрямых антикоагулянтов (варфарин, фенпрокумон), циклоспорина, дигоксина, индинавира, амитриптилина, нортриптилина, теофиллина (одновременный прием возможен только по назначению врача с обязательным контролем показателей крови и протромбинового времени в начале и конце лечения). Сочетанное применение с пероральными гормональными контрацептивами может уменьшать выраженность их действия и приводить к межменструальным кровотечениям.