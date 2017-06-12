Депривит (Deprivit) (171066) - инструкция по применению ATC-классификация
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Депривит инструкция по применению
Фармакологические свойства
растительный антидепрессант. Экстракт зверобоя, который содержит активные вещества гиперицин, псевдогиперицин и гиперфорин, оказывает гармонизирующее действие на центральную и вегетативную нервную систему.
Депривит устраняет подавленное настроение и апатию, которые сопровождаются такими симптомами, как недомогание, потеря аппетита и бессонница. Он улучшает настроение, положительно влияет на умственные и физические способности, повышает трудоспособность.
Показания Депривит
подавленное настроение, ощущение хронической усталости, эмоциональной истощенности, бессилие; снижение трудоспособности.
Применение Депривит
принимают внутрь во время еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки. Удовлетворительный терапевтический результат могут отмечать через 10–14 дней лечения. Для достижения полного терапевтического эффекта требуется регулярный прием препарата в течение нескольких недель или месяцев. Если симптомы заболевания сохраняются более 4–6 нед, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; фотосенсибилизация, в том числе после приема препаратов зверобоя (в анамнезе); применение ингибиторов МАО одновременно и/или в предшествующие 2 нед, тяжелые депрессии, сопровождающиеся суицидальными мыслями.
Одновременное применение: индинавира или других антиретровирусных препаратов; циклоспорина, дигоксина, теофиллина, иринотекана, такролимуса, симвастатина, фексофенадина, трициклических антидепрессантов (амитриптилин, нортриптилин), противоэпилептических средств (карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин), селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (циталопрам, флувоксамин, сертралин, пароксетин), а также триптанов (суматриптан, наратриптан, золмитриптан), препаратов для снижения свертываемости крови (варфарин и другие антикоагулянты — производные кумарина). Применение пероральных контрацептивов, инъекционных контрацептивов и имплантатов (из-за риска снижения эффективности противозачаточных средств).
Побочные эффекты
во время применения препарата редко могут возникать следующие побочные эффекты, которые обычно быстро исчезают.
Со стороны нервной системы: редко — головокружение, головная боль.
Со стороны пищеварительного тракта: редко — желудочно-кишечные расстройства, сухость во рту.
Со стороны кожи и подкожной ткани: очень редко — у лиц с повышенной чувствительностью к солнечным лучам пребывание на солнце может вызвать ожоги.
Общие нарушения: редко — повышенная утомляемость, повышение АД.
Со стороны иммунной системы: редко — аллергические реакции, включая покраснение кожи, зуд.
Психические расстройства: редко — тревожность, беспокойство; очень редко — у лиц с биполярной депрессией повышается риск развития маниакального состояния.
Особые указания
во время лечения препаратом следует избегать интенсивного ультрафиолетового облучения (продолжительные солнечные ванны, УФ-лампы, солярий).
Препарат содержит лактозу, поэтому его не рекомендуется применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, лактазной недостаточностью или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Во время лечения препаратом следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Препарат следует принимать с осторожностью больным с АГ.
Пациент должен быть проинформирован, что перед началом лечения обязательно следует проконсультироваться с врачом, поскольку симптомы, при которых показан препарат, могут быть следствием другой, более тяжелой патологии.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью из-за отсутствия данных о безопасности его применения в этот период.
Дети. Безопасность и эффективность лечения детей в возрасте до 12 лет не установлены, поэтому препарат не применяют у пациентов данной возрастной категории.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не установлена, но следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и скорости психомоторных реакций, поскольку препарат может вызвать головокружение.
Взаимодействия
при одновременном применении препаратов зверобоя или применении их сразу после лечения ингибиторами МАО, так же, как и в случае применения ингибиторов МАО непосредственно после терапии препаратами зверобоя, возможно увеличение выраженности побочных эффектов. При одновременном применении с другими антидепрессантами (флуоксетин, пароксетин, сертралин, флувоксамин, циталопрам) и производными триптана (суматриптан, наратриптан, золмитриптан) также возможно увеличение выраженности побочных реакций (тошнота, рвота, возбуждение, чувство страха). Кроме указанных препаратов, Депривит может взаимодействовать также с другими лекарственными средствами, метаболизм которых происходит с участием ферментов системы цитохрома Р450. Влияние на ферменты может длиться и после прекращения лечения препаратами, содержащими экстракт зверобоя. В связи с этим взаимодействие препарата Депривит с другими препаратами может происходить еще в течение 2 нед после прекращения его применения.
Препараты зверобоя могут повышать активность многих ферментов, принимающих участие в метаболизме других лекарственных средств. В результате таких реакций может снижаться концентрация в плазме крови и терапевтический эффект некоторых лекарственных средств.
Может уменьшать выраженность эффекта непрямых антикоагулянтов (варфарин, фенпрокумон), циклоспорина, дигоксина, индинавира, амитриптилина, нортриптилина, теофиллина (одновременный прием возможен только по назначению врача с обязательным контролем показателей крови и протромбинового времени в начале и конце лечения). Сочетанное применение с пероральными гормональными контрацептивами может уменьшать выраженность их действия и приводить к межменструальным кровотечениям.
Передозировка
случаи передозировки препаратов зверобоя не описаны. Если пациент принял дозу препарата выше рекомендуемой, ему следует избегать УФ-излучения и солнечных ванн в период повышенной солнечной активности (май–август) в течение 1–2 нед.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.