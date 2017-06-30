таблетки необходимо принимать взрослым внутрь после еды с небольшим количеством жидкости, желательно утром и/или днем. В связи с возможным активизирующим влиянием на ЦНС последнюю дозу препарата рекомендовано принимать не позднее 16:00.

Перед началом, а также через 1 и 3 нед лечения необходимо сделать ЭКГ (50 мм/с) и частотную коррекцию времени Q–T (Q–Tc) по Bazett, которые определяются вручную.

Такую ЭКГ необходимо делать перед каждым следующим повышением дозы и через 2 нед после него. В дальнейшем ЭКГ следует проводить как минимум один раз в год. Лечение нельзя начинать или следует прекратить, если исходное значение Q–Tc не превышает 420 мс, при увеличении Q–T на более 60 мс во время лечения препаратом или если значение Q–Tc больше 480 мс, а также у пациентов с видимыми на ЭКГ U-волнами.

Разовая и суточная доза. Придерживаясь вышеуказанных мер и учитывая противопоказания, можно предотвратить угрожающую жизни побочную реакцию — хаотическую полиморфную желудочковую тахикардию.

Лечение пациентов с синдромом Паркинсона и нарушения двигательной активности, которые вызваны применением лекарственных средств, необходимо проводить постепенно, в соответствии с терапевтическим эффектом. Лечение необходимо начинать с приема 1 таблетки (100 мг амантадина сульфата) препарата Амантин в сутки в первые 4–7 дней с последующим повышением суточной дозы на 1 таблетку раз в неделю до достижения эффективной дозы.

Обычно эффективная доза составляет 1–3 таблетки 2 раза в сутки (200–600 мг амантадина сульфата).

Пациентам пожилого возраста, в частности в состояниях ажитации, спутанности сознания или синдромах делирия рекомендуется суточная доза 100 мг (1 таблетка). Если такая доза будет неэффективной, ее можно аккуратно повысить до 200 мг/сут под наблюдением врача.

При комбинированном лечении с другими противопаркинсоническими средствами дозу следует подбирать индивидуально.

Для пациентов, которых раньше лечили амантадином, р-ром для инъекций, начальная доза должна быть выше.

При резком ухудшении паркинсонических симптомов при акинетическом кризе необходимо назначать введение р-ра амантадина сульфата.

Пациенты с почечной недостаточностью. Дозы для пациентов с почечной недостаточностью необходимо адаптировать в соответствии со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ), как показано в таблице.



СКФ, мл/мин Доза амантадина сульфата, мг Интервал между приемами доз амантадина сульфата 80-60 100 Каждые 12 ч 60–50 200 и 100* Каждый следующий день* 50–30 100 1 раз в сутки 30–20 200 2 раза в сутки 20–10 100 3 раза в неделю <10 и пациенты, которые находятся на гемодиализе 200 и 100 1 раз в неделю или 1 раз каждые 2 нед



*Достигается путем приема по очереди 1 раз по 1 таблетке и 1 раз по 2 таблетки по 100 мг амантадина сульфата.

СКФ можно приблизительно вычислить при помощи такого уравнения:



Cl cr = (140 – возраст) · масса тела , 72 · креатинин