Диаглизид® MR (Diaglizide® MR) (171045) - инструкция по применению ATC-классификация
Диаглизид MR инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гликлазид является производным сульфонилмочевины и относится к синтетическим пероральным гипогликемическим препаратам второго поколения, который снижает уровень глюкозы в крови путем стимуляции β-клеток поджелудочной железы. Препарат восстанавливает ранний пик секреции инсулина при поступлении глюкозы в организм и усиливает вторую фазу секреции инсулина β-клетками. Гликлазид повышает эффективность действия инсулина, снижает инсулинорезистентность путем повышения утилизации и накопления глюкозы в мышцах и снижения ее синтеза в печени. Препарат усиливает стимулированный инсулином обмен глюкозы, ускоряя ее транспорт к тканям, а также активируя гликогенсинтетазу мышц.
Гликлазид препятствует развитию диабетических сосудистых осложнений, включая микроангиопатии и атероматозные макроангиопатии. Этот эффект реализуется путем уменьшения адгезии и агрегации тромбоцитов, нормализации метаболизма простагландинов (баланс которых нарушен при сахарном диабете), усилением сосудистой фибринолитической активности. Кроме того, препарат является мощным акцептором свободных радикалов (при сахарном диабете наблюдается значительное увеличение их продукции), нормализует проницаемость сосудов, препятствует развитию микротромбоза и атерогенеза. Гликлазид замедляет отложение липидов. Препарат способствует уменьшению массы тела, нормализует липидный метаболизм (снижает концентрацию ХС, ТГ, свободных жирных кислот в плазме крови).
Фармакокинетика. После приема внутрь гликлазид полностью абсорбируется в ЖКТ. Прием пищи не влияет на скорость и степень его абсорбции. После приема таблеток с модифицированным высвобождением концентрация гликлазида прогрессивно возрастает на протяжении первых 6 ч, после чего достигает постоянного уровня, который удерживается от 6 до 12 ч. Индивидуальные отличия фармакокинетики у пациентов незначительны. Связывание гликлазида с белками плазмы крови достигает 95%. Гликлазид метаболизируется преимущественно в печени и выводится почками в виде неактивных метаболитов. T½ гликлазида из организма составляет приблизительно 16 ч. У лиц пожилого возраста не выявлено существенных отличий фармакокинетических параметров по сравнению с молодыми людьми. Разовая суточная доза гликлазида 30 мг в таблетках с модифицированным высвобождением обеспечивает сохранение эффективной концентрации препарата в плазме крови на протяжении 24 ч.
Показания Диаглизид MR
- сахарный диабет II типа: снижение и контроль уровня глюкозы в крови при невозможности нормализовать уровень глюкозы только диетой, физическими упражнениями или уменьшением массы тела.
- Предупреждение осложнений сахарного диабета II типа: снижение риска макро- и микрососудистых осложнений, в частности новых случаев или ухудшения нефропатии.
Применение Диаглизид MR
для перорального применения.
Назначают только взрослым.
Суточная доза может меняться от 30 до 120 мг.
Суточную дозу следует принимать однократно во время завтрака.
Таблетки глотают целыми (не раздавливать и не разжевывать).
Если больной забыл принять таблетки, не следует повышать дозу на следующий день.
Как и для всех гипогликемических средств, необходим индивидуальный подбор дозы препарата Диаглизид MR в зависимости от индивидуального ответа пациента на лечение (уровень глюкозы в крови, гликозилированный гемоглобин HbA1c).
Начальная доза и подбор дозы. Рекомендуемая начальная доза составляет 30 мг/сут (1 таблетка Диаглизида MR, таблетки по 30 мг). При эффективном контроле уровня глюкозы можно продолжать лечение в этой дозе. В случае необходимости усиления контроля уровня глюкозы в крови суточная доза может последовательно повышаться до 60; 90 или 120 мг. Повышение дозы рекомендуется проводить постепенно, с интервалом в 1 мес, кроме случаев, когда не отмечено снижения уровня глюкозы в крови в течение 2 нед лечения. В таком случае дозу можно повысить в конце 2-й недели лечения.
Максимальная рекомендуемая суточная доза — 120 мг (2–4 таблетки).
Таблетку Диаглизид MR не следует делить.
Перевод пациента с других пероральных гипогликемических препаратов на Диаглизид MR. Диаглизид MR можно назначить вместо другого перорального гипогликемического препарата. При этом надо учитывать дозировку и T½ последнего. Переходного периода обычно не требуется. Начинать следует с дозы 30 мг (Диаглизид MR таблетки по 30 мг) с последующей коррекцией дозы (см. Начальная доза и подбор дозы).
При переводе с гипогликемических препаратов сульфонилмочевины, имеющих более длительный T½, чем Диаглизид MR, перерыв в лечении на несколько дней может потребоваться во избежание суммарного эффекта двух препаратов и развития гипогликемии. Лечение препаратом начинают с дозы 30 мг (Диаглизид MR таблетки по 30 мг) в сутки с последующей коррекцией дозы, как описано выше.
Одновременное применение с другими гипогликемическими препаратами. Диаглизид MR можно применять в комбинации с бигуанидами, ингибиторами альфа-глюкозидазы и инсулином. При недостижении адекватного контроля уровня глюкозы в крови у пациентов, принимающих Диаглизид MR, может быть начата одновременная терапия инсулином под тщательным наблюдением.
Для пациентов пожилого возраста (>65 лет) режим дозирования препарата Диаглизид MR является таким же, как и для пациентов в возрасте до 65 лет.
Для пациентов с почечной недостаточностью легкой и умеренной степени режим дозирования препарата Диаглизид MR является таким же, как и для пациентов с нормальной функцией почек, но пациент должен находиться под тщательным наблюдением.
Для пациентов, которые относятся к группе риска возникновения гипогликемии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), рекомендуется минимальная начальная доза 30 мг/сут (Диаглизид MR таблетки по 30 мг).
Для пациентов с тяжелыми заболеваниями сосудов (ИБС, тяжелая патология каротидных сосудов, диффузные заболевания сосудов) рекомендуется минимальная начальная доза — 30 мг/сут (Диаглизид MR таблетки по 30 мг).
Для предупреждения осложнений сахарного диабета II типа. Стратегия интенсивного контроля гликемии предусматривает постепенное повышение дозы Диаглизида MR до 120 мг/сут. Повышение дозы следует проводить, контролируя уровень HbA1c, следуя рекомендациям относительно диеты и физических упражнений, контролируя риск развития гипогликемии. Также возможно добавление других гипогликемических препаратов, таких как метформин, акарбоза, тиазолидиндионы или инсулин.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к гликлазиду или другим препаратам сульфонилмочевины, сульфаниламидам или любому компоненту препарата;
- инсулинзависимый сахарный диабет (I тип);
- диабетическая прекома и кома, диабетический кетоацидоз;
- тяжелая печеночная или почечная недостаточность;
- лечение миконазолом.
Побочные эффекты
исходя из опыта применения гликлазида и других производных сульфонилмочевины, могут отмечаться нижеуказанные нежелательные эффекты.
Гипогликемия. Как и при применении других препаратов сульфонилмочевины, гликлазид может вызвать гипогликемию при нерегулярном питании и особенно при пропуске приема пищи. Возникновение гипогликемии может сопровождаться такими характерными симптомами, как: головная боль, сильное ощущение голода, тошнота, рвота, утомляемость, нарушение сна, возбуждение, агрессия, нарушение концентрации внимания и реакции, депрессия, волнение, нарушение зрения и речи, афазия, тремор, парезы, нарушение чувствительности, головокружение, ощущение бессилия, потеря самоконтроля, делирий, судороги, поверхностное дыхание, брадикардия, сонливость и потеря сознания, которое может привести к коме и летальному исходу.
Кроме того, могут отмечать нарушения со стороны адренергической системы: повышенное потоотделение, липкий пот, ощущение тревоги, тахикардия, АГ, усиленное сердцебиение, боль за грудиной, аритмия.
Обычно симптомы гипогликемии исчезают после приема углеводов (сахара). Однако употребление сахарозаменителей в этом случае будет неэффективно. Опыт применения других препаратов сульфонилмочевины свидетельствует о том, что даже если сначала принятые меры были эффективными, гипогликемия может возникнуть снова.
Если эпизод гипогликемии тяжелый или продолжительный и состояние пациента временно находится под контролем благодаря употреблению сахара, необходима неотложная медпомощь или даже госпитализация.
Со стороны ЖКТ: боль в животе, тошнота, рвота, диспепсия, диарея и запор. Соблюдение рекомендаций относительно приема препарата во время завтрака поможет избежать или минимизировать возникновение этих проявлений.
Реже отмечают следующие нежелательные эффекты:
со стороны кожи и подкожной ткани: сыпь, зуд, крапивница, эритема, макулопапулезные высыпания, буллезная сыпь.
Со стороны системы крови и лимфатической системы (возникают редко): анемия, тромбоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения. Обычно эти явления исчезают после отмены лечения.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня ферментов печени (АлАТ, АсАТ, ЩФ), гепатит (единичные случаи). При возникновении холестатической желтухи лечение препаратом следует прекратить.
Указанные нежелательные эффекты обычно исчезают после отмены препарата.
Со стороны органа зрения: временные нарушения зрения могут возникнуть, особенно в начале лечения, из-за изменения уровня глюкозы в крови.
Нарушения, которые могут возникать при применении любого препарата сульфонилмочевины: эритроцитопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, панцитопения, аллергический васкулит, гипонатриемия, повышение уровня печеночных ферментов и даже нарушение функции печени (например с холестазом и желтухой), гепатит с регрессией после отмены препаратов сульфонилмочевины или редко — с последующей печеночной недостаточностью, угрожающей жизни.
Во время исследования ADVANCE проводился мониторинг серьезных побочных реакций. В группе пациентов с сахарным диабетом II типа, которые лечились по стратегии интенсивного контроля гликемии, не выявлено ранее не описанных побочных эффектов. Несколько пациентов перенесли тяжелую гипогликемию. Большинство эпизодов гипогликемии зарегистрировано у пациентов, у которых применяли сопутствующую инсулинотерапию.
Особые указания
гипогликемия. Этот препарат необходимо назначать только тем пациентам, которые имеют возможность регулярно питаться (включая завтрак). Важно регулярно принимать углеводы, поскольку повышение риска развития гипогликемии возникает в случаях, когда пищу принимают поздно, в неадекватном количестве или если это пища с низким содержанием углеводов.
Факторы, повышающие риск возникновения гипогликемии: пациент отказывается или не может выполнять рекомендации врача (особенно это касается лиц пожилого возраста); неудовлетворительное, нерегулярное питание, периоды голодания и изменения диеты; дисбаланс между физической нагрузкой и употреблением углеводов; употребление алкоголя; почечная недостаточность; тяжелая печеночная недостаточность; передозировка препарата; определенные нарушения эндокринной системы: нарушение функции щитовидной железы, гипопитуитаризм и адреналовая недостаточность; одновременное применение определенных лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Почечная и печеночная недостаточность. Фармакокинетика и/или фармакодинамика гликлазида может изменяться у пациентов с печеночной и тяжелой почечной недостаточностью. Эпизоды гипогликемии у этих пациентов могут быть продолжительными, поэтому требуется соответствующее лечение.
Ухудшение контроля гликемии у пациентов, применяющих гипогликемические препараты, может быть вызвано инфекцией, лихорадкой, травмой или хирургическим вмешательством. В некоторых случаях может быть необходимо применение инсулина.
Гипогликемическая эффективность любого перорального гипогликемического средства, в том числе гликлазида, может со временем изменяться. Это возможно вследствие прогрессирования тяжести заболевания или из-за снижения ответа на лечение. Этот феномен известен как вторичная недостаточность, которая отличается от первичной недостаточности, когда препараты являются неэффективными с самого начала лечения. Перед тем как делать вывод относительно развития вторичной недостаточности у пациента, необходимо проверить корректность назначенной дозы и соблюдение пациентом диеты.
Лабораторные показатели. Для оценки контроля уровня глюкозы в крови рекомендовано определение уровня гликозилированного гемоглобина (или глюкозы в крови натощак).
У пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы применение препаратов сульфонилмочевины может вызвать возникновение гемолитической анемии. Таким больным гликлазид назначают с осторожностью и рассматривают вопрос относительно применения альтернативной терапии без препаратов сульфонилмочевины.
В состав препарата входит лактоза, поэтому лицам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа не рекомендовано назначать этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Пероральные гипогликемические препараты не следует применять в период беременности.
Опыт применения препарата Диаглизид MR при беременности отсутствует.
При планировании беременности или подтвержденной беременности необходимо перевести женщину с пероральных гипогликемических препаратов на инсулин.
Диаглизид MR противопоказан в период кормления грудью в связи с возможностью возникновения гипогликемии у ребенка.
Дети. Гликлазид не рекомендовано назначать детям из-за отсутствия исследований у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Пациентам необходимо знать симптомы гипогликемии, уметь их распознавать и в случае их возникновения соблюдать осторожность во время управления транспортными средствами или работы с разными механизмами, особенно в начале лечения.
Взаимодействия
при применении препаратов, одновременное назначение с которыми может вызвать возникновение гипо- или гипергликемии, следует предупредить пациента о необходимости тщательного контроля уровня глюкозы в крови в период лечения. Может потребоваться коррекция дозы гипогликемических препаратов во время и после лечения этими препаратами.
Препараты, одновременное назначение с которыми может повысить риск возникновения гипогликемии
- Противопоказано одновременное применение: миконазол (для системного применения, гель для ротовой полости) усиливает гипогликемический эффект с возможным развитием симптомов гипогликемии и даже комы.
- Не рекомендовано одновременное применение: фенилбутазон (для системного применения) усиливает гипогликемизирующий эффект производных сульфонилмочевины (замещает их связь с протеинами плазмы крови и/или уменьшает их выведение);
- этанол повышает риск возникновения гипогликемических реакций (путем ингибирования компенсаторных реакций), что может привести к гипогликемической коме. Следует избегать употребления алкоголя и препаратов, содержащих этанол.
Комбинации, требующие осторожности
При одновременном применении с одним из нижеприведенных препаратов в некоторых случаях может возникнуть гипогликемия из-за усиления гипогликемизирующего эффекта: другие гипогликемические препараты (инсулин, акарбоза, метформин, тиазолидиндионы, ингибиторы дипептидилпептидазы-4, агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)), блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл), флуконазол, антагонисты Н2-рецепторов, сульфаниламиды, НПВП, ингибиторы МАО.
Препараты, одновременное применение с которыми может повысить риск возникновения гипергликемии
- Не рекомендовано одновременное применение: даназол имеет диабетогенное действие.
- Комбинации, требующие осторожности: хлорпромазин (нейролептик) при применении в высоких дозах (>100 мг/сут) повышает уровень глюкозы в крови (путем уменьшения высвобождения инсулина);
- глюкокортикоиды (для системного и местного применения: препараты для внутрисуставного, накожного и ректального применения) и тетракозактид повышают уровень глюкозы в крови с возможным развитием кетоацидоза (снижают толерантность к углеводам);
- ритодрин, сальбутамол, тербуталин (в/в) — могут повышать уровень глюкозы крови ввиду β2-агонистического эффекта.
- Комбинации, которые необходимо принимать во внимание: антикоагулянты (например варфарин и др.): при одновременном применении с антикоагулянтами производные сульфонилмочевины могут потенцировать антикоагулянтное действие последних. В случае необходимости доза антикоагулянтов может быть откорригирована.
Передозировка
передозировка препаратов сульфонилмочевины может привести к гипогликемии.
Симптомы умеренной гипогликемии (без потери сознания и неврологических симптомов) необходимо корригировать приемом углеводов (сахара), изменением дозы гипогликемического препарата и/или диеты. Тщательное наблюдение пациента необходимо продолжать до стабилизации его состояния.
Тяжелая гипогликемия с развитием комы, конвульсий или других неврологических нарушений требует проведения неотложной медицинской помощи с немедленной госпитализацией.
При установлении диагноза гипогликемической комы или при подозрении на развитие комы пациенту необходимо быстро в/в ввести 50 мл концентрированного р-ра глюкозы (20–30%) с дальнейшим постоянным введением менее концентрированного р-ра глюкозы (10%) с частотой, которая будет поддерживать уровень глюкозы в крови >1 г/л. Необходимо обеспечить постоянное наблюдение за состоянием здоровья пациента. В зависимости от состояния пациента врач принимает решение относительно дальнейшей тактики лечения.
Гликлазид характеризуется высоким уровнем связывания с белками плазмы крови, поэтому диализ неэффективен.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.