для перорального применения.

Назначают только взрослым.

Суточная доза может меняться от 30 до 120 мг.

Суточную дозу следует принимать однократно во время завтрака.

Таблетки глотают целыми (не раздавливать и не разжевывать).

Если больной забыл принять таблетки, не следует повышать дозу на следующий день.

Как и для всех гипогликемических средств, необходим индивидуальный подбор дозы препарата Диаглизид MR в зависимости от индивидуального ответа пациента на лечение (уровень глюкозы в крови, гликозилированный гемоглобин HbA1c).

Начальная доза и подбор дозы. Рекомендуемая начальная доза составляет 30 мг/сут (1 таблетка Диаглизида MR, таблетки по 30 мг). При эффективном контроле уровня глюкозы можно продолжать лечение в этой дозе. В случае необходимости усиления контроля уровня глюкозы в крови суточная доза может последовательно повышаться до 60; 90 или 120 мг. Повышение дозы рекомендуется проводить постепенно, с интервалом в 1 мес, кроме случаев, когда не отмечено снижения уровня глюкозы в крови в течение 2 нед лечения. В таком случае дозу можно повысить в конце 2-й недели лечения.

Максимальная рекомендуемая суточная доза — 120 мг (2–4 таблетки).

Таблетку Диаглизид MR не следует делить.

Перевод пациента с других пероральных гипогликемических препаратов на Диаглизид MR. Диаглизид MR можно назначить вместо другого перорального гипогликемического препарата. При этом надо учитывать дозировку и T ½ последнего. Переходного периода обычно не требуется. Начинать следует с дозы 30 мг (Диаглизид MR таблетки по 30 мг) с последующей коррекцией дозы (см. Начальная доза и подбор дозы).

При переводе с гипогликемических препаратов сульфонилмочевины, имеющих более длительный T ½ , чем Диаглизид MR, перерыв в лечении на несколько дней может потребоваться во избежание суммарного эффекта двух препаратов и развития гипогликемии. Лечение препаратом начинают с дозы 30 мг (Диаглизид MR таблетки по 30 мг) в сутки с последующей коррекцией дозы, как описано выше.

Одновременное применение с другими гипогликемическими препаратами. Диаглизид MR можно применять в комбинации с бигуанидами, ингибиторами альфа-глюкозидазы и инсулином. При недостижении адекватного контроля уровня глюкозы в крови у пациентов, принимающих Диаглизид MR, может быть начата одновременная терапия инсулином под тщательным наблюдением.

Для пациентов пожилого возраста (>65 лет) режим дозирования препарата Диаглизид MR является таким же, как и для пациентов в возрасте до 65 лет.

Для пациентов с почечной недостаточностью легкой и умеренной степени режим дозирования препарата Диаглизид MR является таким же, как и для пациентов с нормальной функцией почек, но пациент должен находиться под тщательным наблюдением.

Для пациентов, которые относятся к группе риска возникновения гипогликемии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ), рекомендуется минимальная начальная доза 30 мг/сут (Диаглизид MR таблетки по 30 мг).

Для пациентов с тяжелыми заболеваниями сосудов (ИБС, тяжелая патология каротидных сосудов, диффузные заболевания сосудов) рекомендуется минимальная начальная доза — 30 мг/сут (Диаглизид MR таблетки по 30 мг).

Для предупреждения осложнений сахарного диабета II типа. Стратегия интенсивного контроля гликемии предусматривает постепенное повышение дозы Диаглизида MR до 120 мг/сут. Повышение дозы следует проводить, контролируя уровень HbA1c, следуя рекомендациям относительно диеты и физических упражнений, контролируя риск развития гипогликемии. Также возможно добавление других гипогликемических препаратов, таких как метформин, акарбоза, тиазолидиндионы или инсулин.