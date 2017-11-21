Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯПротивовирусные средстваАцикловирАцикловир (Aciclovir)

Ацикловир (Aciclovir) (171042) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
  • Диагнозы
Ацикловир (Aciclovir)
Цена в городе Киев
от 75,00 грн
Без рецепта
1 шт, 2,5 % от 75,00 грн 1 шт, 2,5 % от 104,50 грн 1 шт, 2,5 % от 99,00 грн 1 шт, 2,5 % от 108,10 грн 1 шт, 2,5 % от 105,45 грн 1 шт, 2,5 % Нет в наличии
Больше
+3
В наличии в 542 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Мазь
Дозировка
2,5 %
Вес
10 г
ATC-група
D06B B03 Ацикловир
Регистрационное удостоверение
UA/11566/01/01 от 21.11.2017
Международное название
Aciclovirum (Ацикловир)

Ацикловир инструкция по применению

Фармакотерапевтическая группа

 Противовирусные средства. Ацикловир. Код АТС D06B B03.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

Ацикловир
Ацикловир мазь 2,5 % туба 10 г в пачке, №1
от 75,00 грн
В наличии в 542 аптеках
Цены в аптеках
Ацикловир
Ацикловир мазь 2,5 % туба 10 г в пачке, №1
от 75,00 грн
Забронировать
Забронировать