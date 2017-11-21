Ацикловир (Aciclovir) (171042) - инструкция по применению ATC-классификация
Цена в городе Киев
от 75,00 грн
Без рецепта
Производитель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Форма выпуска
Мазь
Дозировка
2,5 %
Вес
10 г
ATC-група
Регистрационное удостоверение
UA/11566/01/01 от 21.11.2017
Международное название
Ацикловир инструкция по применению
Фармакотерапевтическая группа
Противовирусные средства. Ацикловир. Код АТС D06B B03.
Производитель
ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».
Ацикловир мазь 2,5 % туба 10 г в пачке, №1
от 75,00 грн