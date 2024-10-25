миопатия/рабдомиолиз. Симвастатин, как и другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, редко вызывает развитие миопатии, сопровождающейся болью в мышцах, болезненностью их при пальпации или слабостью мышц и значительным повышением концентрации КФК, в 10 раз превышающей норму. Иногда миопатия развивается в форме рабдомиолиза с наличием или отсутствием вторичной почечной недостаточности, обусловленной миоглобинурией. В крайне редких случаях развитие рабдомиолиза приводило к летальному исходу. Риск развития миопатии возрастает при высоком уровне ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы в крови.

Начало терапии. Все пациенты, начинающие прием симвастатина, или которым была повышена доза препарата, должны быть проинформированы о риске развития миопатии и необходимости немедленно информировать врача при появлении любой необъяснимой мышечной боли или болезненности при пальпации или слабости мышц. Особая осторожность необходима при лечении пациентов с предрасположенностью к рабдомиолизу, а именно: следует определять уровень КФК до начала применения симвастатина с целью установления его исходного уровня и проводить его мониторинг у больных в возрасте старше 70 лет, при нарушении функции почек, неконтролируемом гипотиреозе, наследственных заболеваниях скелетных мышц в анамнезе, токсических реакциях со стороны скелетных мышц в анамнезе при применении статинов или фибратов, алкогольной зависимости. В этих случаях перед назначением препарата следует оценить соотношение риск/польза от планируемого лечения; в дальнейшем проводить клинический мониторинг. Если у больного в анамнезе отмечены нарушения со стороны скелетных мышц, обусловленные применением любого фибрата или статина, терапию другими препаратами этих классов следует начинать с осторожностью. Если начальный уровень КФК в плазме крови значительно повышен (более чем в 5 раз превышает норму), препарат не назначают.

На протяжении терапии. При появлении у больных миалгии, слабости или спазмов мышц следует определить уровень КФК. Если при отсутствии значительной физической нагрузки уровень КФК значительно повышен (в 5 раз выше нормы), лечение прекращают. При наличии симптомов со стороны скелетных мышц, вызывающих постоянный дискомфорт, следует рассмотреть вопрос об отмене препарата, даже если уровень КФК превышает норму не более чем в 5 раз. При подозрении на миопатию препарат отменяют. При условии исчезновения симптомов и нормализации уровня КФК возможно возобновление приема препарата или назначение альтернативного статина в минимальной дозе при условии регулярного мониторинга. Терапию симвастатином временно прекращают за несколько суток перед проведением обширных плановых хирургических вмешательств или если у пациента возникает любое другое заболевание либо травматическое повреждение.

Мероприятия по снижению риска развития миопатии, обусловленной взаимодействием с другими лекарствами. Риск развития миопатии и рабдомиолиза значительно повышается при одновременном применении симвастатина с эффективными ингибиторами изоэнзима CYP 3A4 (например с итраконазолом, кетоконазолом, эритромицином, кларитромицином, телитромицином, нефазодоном, ингибиторами ВИЧ-протеазы), а также с гемфиброзилом, циклоспорином и даназолом. Риск развития миопатии и рабдомиолиза повышается при сопутствующем применении фибратов, ниацина в дозах, снижающих уровень липидов (>1 г/сут), или при одновременном назначении амиодарона или верапамила и симвастатина в высоких дозах. Риск развития миопатии и рабдомиолиза незначительно повышается при применении симвастатина в дозе 80 мг одновременно с дилтиаземом. Риск развития миопатии, в том числе и рабдомиолиза, повышается при одновременном применении фузидовой кислоты и статинов. Поэтому сочетанное применение симвастатина и ингибиторов изоэнзима CYP 3A4 (итраконазола, кетоконазола, эритромицина, кларитромицина, телитромицина, нефазодона, ингибиторов ВИЧ-протеазы) противопоказано. Если назначения ингибиторов изоэнзима CYP 3A4 невозможно избежать, применение симвастатина необходимо прекратить на период лечения вышеуказанными препаратами. Более того, необходимо соблюдать осторожность при применении симвастатина с другими, менее эффективными ингибиторами изоэнзима CYP 3A4: циклоспорином, верапамилом, дилтиаземом. Необходимо избегать одновременного применения симвастатина и грейпфрутового сока. Для больных, применяющих циклоспорин, даназол, гемфиброзил или ниацин в дозах, снижающих уровень липидов крови (>1 г/сут), доза симвастатина не должна превышать 10 мг/сут. Необходимо избегать одновременного применения симвастатина и гемфиброзила, за исключением случаев, когда польза от применения такой комбинации с большой достоверностью преобладает над повышенным риском развития миопатии. Польза от одновременного применения симвастатина в дозе 10 мг/сут с другими фибратами (ниацином, циклоспорином, даназолом), кроме фенофибрата, должна быть тщательно взвешена относительно возможного потенциального риска таких комбинаций. Необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении фенофибрата и симвастатина, поскольку каждый из них отдельно способен привести к развитию миопатии. Больные, применяющие фузидовую кислоту и симвастатин, должны находиться под постоянным наблюдением. Может возникнуть необходимость временной отмены применения симвастатина.

Влияние на печень. Как и при применении других средств, снижающих уровень липидов в крови, при терапии симвастатином отмечены случаи умеренно выраженного повышения уровня трансаминаз в плазме крови, не более чем в 3 раза превышающие норму. Эти изменения возникали сразу после начала терапии и часто имели преходящий характер, не сопровождались клинической симптоматикой и не требовали прекращения лечения. У незначительного количества больных, применявших симвастатин, отмечали устойчивое повышение уровня трансаминаз в плазме крови (в 3 раза выше нормы). При отмене терапии их уровень возвращался к исходному, зафиксированному до начала лечения. Поэтому при наличии соответствующих клинических показаний рекомендуется проводить контроль функции печени до и после начала терапии симвастатином. При повышении дозы до 80 мг/сут следует проводить дополнительный контроль функции печени до повышения дозы, через 3 мес после повышения и каждые полгода на протяжении 1-го года лечения. Особого внимания требуют пациенты, у которых на протяжении лечения отмечали повышение активности трансаминаз, следует немедленно провести их повторное определение и чаще проводить их контроль в будущем. Если повышение активности трансаминаз прогрессирует, особенно при их устойчивом повышении в 3 раза выше нормы, терапию симвастатином прекращают. Препарат с осторожностью применяют у больных, злоупотребляющих алкоголем.

Сахарный диабет. Существуют доказательства того, что у некоторых пациентов статины повышают уровень глюкозы крови. У таких пациентов существует высокий риск возникновения в будущем сахарного диабета, а также возможно повышение уровня ТГ в крови. Риск осложнений превышает риск возникновения сахарного диабета, поэтому в таких случаях не следует прекращать применение статинов. Необходимо проводить клинический и лабораторный контроль у больных группы риска (уровень глюкозы 5,6–6,9 ммоль/л, индекс массы тела >30 кг/м2, повышенный уровень ТГ в крови, АГ).

Нарушение со стороны интерстициальной ткани легких. Сообщалось о случаях нарушения со стороны интерстициальной ткани легких, которые связывали с применением статинов, особенно при продолжительном использовании. Они проявляются в виде диспноэ, непродуктивного кашля и ухудшения общего состояния (утомляемость, уменьшение массы тела, лихорадка). При подозрении на развитие у больных таких нарушений лечение статинами необходимо прекратить.

Вспомогательные вещества. Препарат содержит лактозу, поэтому не следует применять его у больных с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или при нарушении абсорбции глюкозы-галактозы.

Период беременности и кормления грудью. Применение препарата противопоказано в период беременности, а его применение следует прекратить до наступления беременности. Неизвестно, проникает ли симвастатин или его метаболиты в грудное молоко. Поскольку многие лекарственные средства проникают в грудное молоко, из-за возможности возникновения серьезных побочных реакций симвастатин противопоказан в период кормления грудью.

Дети. Опыт применения симвастатина у детей ограничен, поэтому применять его в педиатрической практике не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Симвастатин не влияет или очень незначительно влияет на способность к управлению транспортными средствами или работу с механизмами. Однако следует учитывать вероятность появления головокружения.